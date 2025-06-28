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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 13:53
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 15:18
2 dk Okuma

Ermenistan'da ‘darbe’ soruşturması: İkinci ruhani de tutuklandı

Dini liderler ve bazı yurttaşların müdahalesiyle gözaltına alınması engellenen Mihail Ajapahyan, dün savcılığa giderek teslim olmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ermenistan'da ‘darbe’ soruşturması: İkinci ruhani de tutuklandı
Ermenistan'daki Arabkir Kilisesi, Fotoğraf: Canva

Ermenistan'da "iktidarın ele geçirilmesi" ve "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması" çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan, tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine dün (27 Haziran) düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ajapahyan, bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mahkeme, Ajapahyan'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki merkezine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile dini liderler ve yurttaşlar arasında gerilim yaşanmıştı. Şirak Başpiskoposu Ajapahyan'ın gözaltına alınması amacıyla kilise binasını kuşatan güvenlik güçleri ile dini liderler karşı karşıya gelmişti. Dini liderler ve bazı yurttaşların götürülmesine izin vermediği Ajapahyan, savcılığa giderek teslim olmuştu.

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Hükümet ile kilise arasında artan gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda. Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi “devlet işlerine karışmak” ve “darbe yapmakla” itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekârlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını iddia ediyor.

Başbakan "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti. Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi, 26 Haziran'da mahkemece tutuklanmıştı.

Galstanyan, dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan’a iade edilmesine karşı çıkarak, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başlayan Paşinyan karşıtı protestoların öncülüğünü üstlenmişti.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ermenistan Paşinyan-kilise gerilimi Mihail Ajapahyan Bagrat Galstanyan nikol paşinyan
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