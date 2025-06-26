Ermenistan'da ‘darbe planladığı’ iddia edilen Başpiskopos Galstanyan tutuklandı

Ermenistan'da “darbe planı yapmakla” suçlanan ve dün (25 Haziran) evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 15 kişi, bugün tutuklandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın da bulunduğu Srbazan Paykar (Kutsal Mücadele) hareketi mensubu 15 kişi, hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planladıkları iddiasıyla tutuklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün (25 Haziran) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri “darbe planı yaptığını” açıkladığı Galstanyan'ın “başını çektiği bir grubun terör eylemi hazırlıklarının” kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Ermenistan'da ‘darbe planladığı’ iddia edilen Başpiskopos Galstanyan gözaltına alındı

• Galstanyan, dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan’a iade edilmesine karşı çıkarak, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başlayan Paşinyan karşıtı protestoların öncülüğünü üstlenmişti. İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

(TY)