Ermenistan'da ‘darbe planladığı’ iddia edilen Başpiskopos Galstanyan gözaltına alındı

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın “darbe planı yapmakla” suçladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan, bugün gözaltına alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Başpiskopos Galstanyan'ın evinde yaptığı aramalar esnasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında Srbazan Paykar (Kutsal Mücadele) hareketi mensubu 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Ermenistan'daki gösteriler toplumu çözümsüzlüğe yönlendirme çabasında"

“Ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek”

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre ise yetkililer, grubu silah, patlayıcı ve diğer tehlikeli maddeleri temin etmekle de suçluyor.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, grubun iktidara gelmek için seçim ya da yasal yolları bilinçli olarak dışladığını ve bunun yerine ülkeyi 24 ila 36 saat içinde eşzamanlı operasyonlarla istikrarsızlığa sürüklemeyi planladığını öne sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri “darbe planı yaptığını” açıkladığı Başpiskopos Galstanyan'ın “başını çektiği bir grubun terör eylemi hazırlıklarının” kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

• Galstanyan, dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan’a iade edilmesine karşı çıkarak, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başlayan Paşinyan karşıtı protestoların öncülüğünü üstlenmişti. İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

(TY)