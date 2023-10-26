Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la yakın zamanda barış yapmayı umuyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un da katıldığı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen 4. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda konuştu.

Ermenistan'ın "önümüzdeki aylarda" Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamasını ve diplomatik ilişkiler kurmasını umduğunu söyledi.

Paşinyan ayrıca Çarşamba günü Ulusal Meclis'te tanıttığı, hükümetin ‘Barış Kavşağı’ projesine de konuşmasında yer verdi.

Paşinyan, "Bu projenin kilit anlamı, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran arasında yolların, demiryollarının, boru hatlarının, kabloların ve iletim hatlarının onarılması, inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi yoluyla bağlantıların geliştirilmesidir" dedi. Projenin ülkelerin egemenliklerine saygı ilkelerine dayandığını anlattı.

Paşinyan projenin ilkelerinden şöyle bahsetti:

Karayolları, demiryolları, hava yolları, boru hatları, kablolar ve iletim hatları dahil olmak üzere tüm altyapılar, topraklarından geçtikleri ülkelerin egemenliği ve yargı yetkisi altında faaliyet gösterecektir. Her ülke kendi topraklarında sınır ve gümrük kontrolünü kendi devlet kurumları aracılığıyla uygulayacak ve malların, araçların ve kişilerin güvenli geçişi de dahil olmak üzere altyapının güvenliğini sağlayacaktır. Tüm ülkeler birbirlerinin altyapılarını eşitlik ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde kullanacaktır. Eşitlik ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde sınır ve gümrük kontrol prosedürlerinde bazı basitleştirmeler yapılabilir.

Paşinyan, Ermenistan hükümetinin bu ilkeler temelinde tüm bölgesel bağlantıları yeniden açmaya ve inşa etmeye hazır olduklarını ekledi.

Ermenistan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik, Azerbaycan'ın ise 86 bin 600 kilometrekarelik toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının, barışın önemli ilkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Paşinyan sınırların belirlenmesinde 1991 Alma-Ata Deklarasyonunun esas alınması gerektiğini yineledi ve "Önümüzdeki aylarda bu ilkeler temelinde Azerbaycan ile barış ve ilişkilerin kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalamayı umuyoruz. Umarım yakında Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılması yönünde de gelişmeler olur ve bu da tüm bölgeye olumlu bir sinyal verir" dedi.

(HA)