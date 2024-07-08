Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'nin onur konuğu Kevin Spacey
Ermenistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan Altın Kayısı Film Festivali dün (7 Temmuz) başladı.
Festival yönetiminin bu yılki onur konuğu olarak Kevin Spacey'yi açıklaması ise tepkilere neden oldu ve festival, sanat ve etik tartışmalarının kesiştiği bir noktada Ermenistan'da önemli bir gündem haline geldi.
Oyuncu, adı bir dizi cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla anılan bir isim olarak biliniyor.
“Nasıl onurlandırılabilir?”
Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, festivalin Facebook gönderileri altında kullanıcılar, Spacey'nin davetini sorgulayarak, özellikle erkek bir çocuğa yönelik taciz suçlamalarıyla bilinen birinin nasıl onurlandırılabileceğini sorguladı.
Ermenistan'daki bazı sivil toplum örgütleri ve hak savunucuları da festivalin bu tercihini kınayarak, Kevin Spacey'nin geçmişteki beyanlar nedeniyle festivale davet edilmemesi gerektiğini savundu. Ancak festival direktörü Karen Avetisyan, eleştirilere rağmen Spacey'nin yargı kararlarıyla aklandığını ve “sanatsal başarılarına” odaklandıklarını belirtti.
Beyanlar ve süreç
Kevin Spacey ilk olarak 2017 yılında, oyuncu Anthony Rapp’in kendisine yönelik cinsel taciz beyanları ile gündeme geldi. Rapp, Spacey'nin kendisine 1986 yılında, henüz 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Bunun ardından birçok kişi, önceki yıllarda Spacey'nin kendisini de taciz ettiğini duyurdu. Beyanların artmasıyla birlikte, Netflix'in popüler dizisi "House of Cards"da başrol oynayan Spacey, diziden çıkarıldı.
Spacey, cinsel taciz suçlamalarını kabul etmese de, 2017 yılında özür dileyerek “alkollü” olduğu için hatırlamadığı bir şekilde Rapp'e yaklaştığını belirtti. Diğer taciz ve cinsel saldırı iddialarını reddeden Spacey hakkında açılan davalardan biri hâlâ sürüyor. (TY)