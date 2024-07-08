Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'nin onur konuğu Kevin Spacey

Ermenistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan Altın Kayısı Film Festivali dün (7 Temmuz) başladı.

Festival yönetiminin bu yılki onur konuğu olarak Kevin Spacey'yi açıklaması ise tepkilere neden oldu ve festival, sanat ve etik tartışmalarının kesiştiği bir noktada Ermenistan'da önemli bir gündem haline geldi.

Oyuncu, adı bir dizi cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla anılan bir isim olarak biliniyor.

“Nasıl onurlandırılabilir?”

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, festivalin Facebook gönderileri altında kullanıcılar, Spacey'nin davetini sorgulayarak, özellikle erkek bir çocuğa yönelik taciz suçlamalarıyla bilinen birinin nasıl onurlandırılabileceğini sorguladı.

Ermenistan'daki bazı sivil toplum örgütleri ve hak savunucuları da festivalin bu tercihini kınayarak, Kevin Spacey'nin geçmişteki beyanlar nedeniyle festivale davet edilmemesi gerektiğini savundu. Ancak festival direktörü Karen Avetisyan, eleştirilere rağmen Spacey'nin yargı kararlarıyla aklandığını ve “sanatsal başarılarına” odaklandıklarını belirtti.