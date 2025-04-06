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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2025 17:07
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Ermenilerden, Tanju Özcan'ın ırkçı ifadelerine tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Abdullah Öcalan'a yönelik 'Ermeni' kimliğini hakaret amacıyla kullanması tepkiye neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenilerden, Tanju Özcan'ın ırkçı ifadelerine tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ırkçı ifadelerine Ermeniler'den tepki geldi. Luys Media adına yapılan açıklamada "Ermeni" kimliğinin hakaret amacıyla kullanılması kınandı.

Luys Media tarafından Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada: 

Biz, bu ülkenin kadim halklarından biri olan Ermeniler olarak, Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’ın yaptığı ırkçı ve nefret dolu paylaşımı derin bir üzüntü ve öfkeyle karşılıyoruz. “Ermeni” kelimesi bir hakaret unsuru gibi kullanılamaz. Bu söylemler ne siyasetle ne de fikir özgürlüğüyle açıklanamaz. Bu düpedüz ırkçılıktır, nefret suçudur ve insanlık onuruna yapılmış açık bir saldırıdır.

Biz Ermeniler, yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Sevinçlerimiz, acılarımız, umutlarımız memleketimizdeki her bir insan evladıyla bir! Emeğimiz ve alın terimizle bu ülkenin bir parçasıyız. Bugün; geçmişte olduğu gibi birlikte yaşamak, üretmek, barış içinde var olmak için buradayız... Bu tür söylemlerle bizlere sürekli “yabancı”, “öteki” muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz.

Toplumun her kesimini temsil etmesi gereken bir makamdan, “Ermeni” kimliğini hakaret unsuru olarak kullanmak; ayrımcılığı, nefret söylemini ve düşmanlığı körüklemekten başka bir amaca hizmet etmez. Sayın Özcan’ı bu nefret söylemi nedeniyle kınıyor, paylaşımlarını tekrar gözden geçirmesini temenni ediyoruz.

Vatan toprakları kültür mozaiği değil ebrusudur! çünkü mozaik ayrı ayrı parçalardan oluşur oysa biz birbirine geçmiş harmanlanmış bir kültürün evlatlarıyız…

denildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
tanju özcan Ermeni bolu
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