Ermeniler, Asdvadzadzin’i yeniden ibadete açılan Vakıfköy Kilisesi’nde kutladı

Ermenilerin beş büyük bayramından biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu (Üzüm Bayramı ya da Asdvadzadzin), kiliselerdeki Badarak ayinleriyle kutlandı.

Türkiye’deki kutlamaların merkezi ise bu yıl 6 Şubat depremlerinde hasar alan Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ydi.

Kilise dün (17 Ağustos Cumartesi) yapılan Odzum (kutsama) töreni ile yeniden ibadete açıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Vakıfköy’e gelerek kutlamalara katıldı. Yortuyu İngiltere ve İrlanda Ruhani Önderi Episkopos Hovagim Manukyan yönetti.

Agos’tan İşhan Erdinç aktardığına göre önce Maşalyan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti. Ardından da Vakıfköy’de davul ve zurna ile karşılandı.

Onarılan kiliseyi dolaşan Patrik burada kısa da bir konuşma yaptı:

“Çifte bayram yaşayacağız. Hem üzümü okuyacağız hem de kilisenin Odzum ayinini yapacağız. Bir yıllık bir tamirattan sonra çok güzel olmuş. İçimiz açıldı. Bu pek çok kişinin birlikte el ele vererek Vakıfköy’e bir armağanıydı. Patrikhane girişimiyle yurtdışından bulduğumuz kaynaklar ve İstanbullu hayırseverlerin katkılarıyla bu işin üstesinden geldik. Umarız bu kilisede başlayan bu olumlu hava ve bu kiliseden yayılacak bereket, sizlerin evlerine ve sofralarına da ulaşır. Yıkılmış yerleri de çabucak onarırsınız ve bu kilise bir şekilde yeniden yapılanmanın mayası olur. “

Akşamüstü 17.00’de ise kilisenin açılış ayini başladı. Kilise din görevlisi Avedis Tabaşyan ayinde hazır bulundu. İlahiler Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve Diyakos Ğazar Sabunci tarafından seslendirildi. Ayine Kilise Vakıf Başkanı Cem Çapar ve yönetim kurulu ile beraber köy halkı da katıldı. Ayinde Patrik Maşalyan, Türkçe ve Ermenice vaaz verdi. Ayin sonunda kilise bahçesinde tuz kutsandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen itfaiye aracına binen Episkopos Manukyan, kilisenin çatısındaki haçları kutsadı.

Akşam saatlerinde kilisenin bahçesinde davul ve zurnalı geleneksel harisa şenliği düzenlendi. Saat 22:20’de yedi harisa (keşkek) kazanı yakıldı. Kazanlar, Musadağ’ın yedi Ermeni köyünü temsil ediyor.

Türkçe vaaz verdi

Kilise de bugün de Badarak ayini vardı. Ayini halkın ilgi yoğundu. Ayinde Episkopos Hovagim Manukyan Ermenice vaaz verdi ve halkın Asdvadzadzin Yortusu’nu kutladı.

Kilisenin bahçesinde üzümler kutsandı. Türkçe vaaz veren Patrik Maşalyan, yağmurun yağması için dua edildiğini hatırlattı. İnsanlığın doğayı bozduğunu söyleyen Patrik Maşalyan, “Doğa bize bereketini değil lanetini gönderiyor." Dedi:

"6 Şubat depreminde gördük. Deprem değil binalar öldürdü. Sahtekar insanlar yaptı bu binaları. 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bereket istiyorsanız sahtekar olmayın, dürüst olun. Çalmayın ve insan gibi olun. Buna inanın. İş yerlerinizi dua ile açın. Evinizde, içinizde dua olsun”

Ayinde harisa kazanları da kutsandı.