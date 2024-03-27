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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 11:19
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 12:17
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Ermeni yazarların kaleminden oyunlar Podron'da

Türkçe ve Ermenice seslendirilen oyunların ilki "Günbatımında Todori", İstanbul’un Fenerbahçe semtinde bulunan Todori'nin Meyhanesi'nde geçiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermeni yazarların kaleminden oyunlar Podron'da
*Todori'nin Meyhanesi

Anadolu Kültür'ün pod-tiyatro projesi Podron'un ilk oyunu Türkçe ve Ermenice olarak yayınlandı.

Dr. İkna Sarıaslan'ın yazdığı, Boğos Çalgıcıoğlu ve Yeğya Akgün'ün seslendirdiği "Günbatımında Todori" İstanbul’un Fenerbahçe semtinde bulunan Todori'nin Meyhanesi'nde geçiyor.

Todori, oğlu Stavro ve damadı Filip’le bir sofra kurarken, Üsküdar'dan Bedros Turyan, Ortaköy'den Hagop Baronyan, Kadıköy'den Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim ve birçok yazar ve sanatçı, zaman zaman Madam Anahid'in akordeonu ya da Gomidas'ın ezgileri eşliğinde Todori'nin Meyhanesi'nde buluşuyorlar.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e farklı zamanlarda üretilen metinleri Podron projesiyle dijital dünyayla buluştururan Anadolu Kültür, Ermeni yazarlara ait oyunları Türkçe ve Ermenice olarak seslendirmek üzere sanatçıları biraraya getiriyor.

“Podcast” ve Ermenice “tiyatro” [tadron] kelimelerinden türetilen ismiyle Podron projesi, bazıları yalnızca arşivlerde kalmış, bazıları daha yakın tarihlerde İstanbul’da sahnelenmiş oyunlara yer veriyor.

Danışma Kurulu: Ayşan Sönmez, Boğos Çalgıcıoğlu, Fırat Güllü, Reha Keskin, Yeğya Akgün (Hangardz)
Kayıt ve Ses Tasarım: Podbee Media
Müzik: Ari Hergel
Görsel İletişim ve Tasarım: Daha Creative Content | Aren Selvioğlu
Görsel Tasarım Uygulama: Arican Paker
Video Kayıt | Trailer: 24Creative
Arşiv: Hagop Ayvaz Arşivi | Hrant Dink Vakfı
İngilizce Çeviri: Burcu Becermen
Ermenice Çeviri: Natali Bağdat, Muraz Sarangil
Proje Koordinatörü: Tamar Nalcı

(AÖ)

Anadolu Kültür podcast radyo tiyatrosu
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