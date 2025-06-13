Ermeni toplumunun acı kaybı: Melikcan Zaman için taziye mesajları

Yeşilköy Ermeni Okulu Müdürü Melikcan Zaman, 11 Haziran 2025’te, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti.

Zaman için bugün Yeşilköy Surp Stepannos Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Zaman, aynı zamanda Aras Yayıncılık’ın yazarlarından Takuhi Tovmasyan'ın oğluydu.

Zaman’ın ardından taziye mesajı yayımlayan Agos Gazetesi “Zaman ve Tovmasyan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz,”; Aras Yayıncılık ise “Aras ailesinin emektarı, yazarımız, canımız Takuhi Tovmasyan Zaman’ın kıymetli oğlu Melikcan Zaman’ı kaybettik. Acımız büyük,” dedi.

AKP Bakırköy İlçe Başkanlığı da sosyal medya hesabından “Ailesine, teşkilatımıza ve Ermeni cemaatine başsağlığı diliyoruz,” paylaşımı yaptı.

Melikcan Zaman kimdir?

Yeşilköy Ermeni Okulu Müdürü ve AKP Bakırköy İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi.

İlköğrenimini Feriköy Merametçiyan Ermeni Okulu’nda tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’ne yarı zamanlı olarak kabul edildi. Daha sonra Prof. Çiğdem Yonat İyicil’in öğrencisi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü tam zamanlı programına geçti.

Üniversite eğitiminin ardından 2010 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini, 2013 yılında ise T.C. Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’nde Müzik Bölüm Başkanlığı, 2008-2011 yılları arasında ise Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

İstanbul Erkek Lisesi, Özel Ortaköy Tarkmanças Ermeni İlk ve Ortaokulu, Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni İlk ve Ortaokulu ile Lisesi ve Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 2015 yılında Özel Zaman Eğitim Kurumları’nı kurdu.

2004 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde 30’dan fazla oyunda müzik direktörlüğü yapan Melikcan Zaman; İstanbul Devlet Tiyatroları Müzik Direktörlüğü, Sayat Nova Korosu Şefliği, Akademi-Z Kurucu Temsilciliği ve Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü görevlerini sürdürüyordu.

1982, İstanbul doğumlu.

Kaynak: Agos Gazetesi

(TY)