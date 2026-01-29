Ermeni toplumunda yoksulluk derinleşiyor: 82 yaşındaki Kasapyan evsiz kalabilir

Türkiye Ermeni toplumunda derinleşen yoksulluk, yaşlıları barınma krizinin eşiğine getirdi.

Bakırköy’de yaşayan 82 yaşındaki Arşaluys Rita Kasapyan, yedi aydır kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmak üzere.

Agos’tan Lusyen Kopar’ın görüştüğü Arşaluys Rita Kasapyan, gidecek bir yeri olmadığını söyledi.

“Bundan önce başıma böyle bir şey hiç gelmemişti.” diyen Kasapyan, “Ne aidat borcum, ne elektrik borcum var. Dün doğalgaz, elektrik faturaları geldi yaklaşık 2000 TL civarı, oturmuş nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Birlikte yaşadığı 60 yaşındaki oğlunun işsiz kaldığını, Bakırköy Kilisesi’nin Fakirlere Yardım Kolu’ndan ayda sadece 600 TL destek aldığını belirten Kasapyan, “İstanbul’da bir oğlum daha var. 50 yaşında. Sigortasız çalışıyor. Oturduğu yer çok kötü. Dükkanmış, ev yapmışlar. Karısı, çocuklarıyla orada yaşıyor. Dün de tavanı yıkıldı olduğu gibi. Elektrik akımında sorun oluştu, sağdan soldan cereyan çarpıyor. Evden atılırsam mecbur orada kalacağım. Ama bana bakabilecek durumda hiç değiller.” diye konuştu.

Kasapyan, Lusyen Kopar’ın “Peki nasıl geçiniyorsunuz?” sorusunu “Gelen 600 TL var, ne kazanırsa çocuğum da getiriyor. Çalışırsa 300-400 lira getiriyor. Ben de onunla idare edip, faturaları ödemeye çalışıyorum, haftada 200 lirayla yemek yapıyoruz. Ama yeterli olacak bir para değil. Buzdolabıma bakın. Dolap boş.” diyerek yanıtladı.

Ermeni toplumuna ve vakıflarına çağrı yapan Kasapyan, “Toplumdan istediğim, bir ev. Hiç olmazsa bir oda. Bu semte olmasa da ziyanı yok, yeter ki vakıf evi, kilise evi olsun. Cemaatimin her vakfına sesleniyorum! Bana uygun bir eviniz varsa lütfen yardım edin!” ifadelerini kullandı.

Lusyen Koper, Kasapyan ile yaptığı röportajın altına “Bu haber yayınlandığında evinde mi olur yoksa evsiz mi kalır bilmiyorum. Tüm dileğim toplumdaki yoksulluk sorununun artık daha acil biçimde ele alınması ve bu konuda faaliyet gösteren tüm kurumların bir koordinasyon içinde çalışması” notunu düştü.

Röportajın tamamını Agos'tan okuyabilirsiniz

(HA)