Ermeni harfli Türkçe roman ‘Akabi Hikâyesi’ raflarda

“Hagop Ağa şehre vasıl olduğunda, işlerini kararlaştırıp ve pederi Viçen Ağa’dan tekraren köye çıkmaya izin alıp salı günü gayetle erken Üsküdar’a geçerek ve ondan hayvana binip bir saat evvel Alemdağı’nda bulunmaya bezl-i vücut eyledi [var gücüyle çabaladı]. Kalbi muhabbetle dolu daima mâşûkasının [âşık olunan kadın] sureti gözü önünde, çünkü nâr-ı hasret [hasret ateşi] derûnun[u] harap ederdi.”

1851 yılında gazeteci, yazar, çevirmen ve bürokrat Hovsep Vartanyan (1816-1879), bilinen adıyla Vartan Paşa tarafından yazılan "Akabi Hikâyesi" kitabı Aras Yayıncılık etiketiyle okurla buluştu. Betül Bakırcı'nın çevirdiği ve yayıma hazırladığı romanın düzeltisini Sesil Artuç yaptı.

Ermeni harfli Türkçe olarak yazılan eser, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kaleme alınan ilk Türkçe roman olarak biliniyor.

1851 baskısı

İlk kez 1851 yılında İstanbul’daki Mühendisoğlu Matbaası’nda basılan kitap, 1991’de Andreas Tietze tarafından latin harflerine aktarıldı ve Eren Yayıncılık aracılığıyla ilk kez Türkçede okurla buluştu.

19. yüzyıl İstanbul Ermeni toplumunun günlük yaşamından eğlence anlayışına, cemaat içi dinamiklerinden kültür dünyasına kadar geniş bir yelpazedeki konuları aydınlatan roman, Katolik bir Ermeni erkek ile Apostolik bir Ermeni kadının trajik aşk hikâyesine odaklanıyor.

Kitap aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sosyal değişimlerin ve gelişmelerin de önemli bir belgesini sunuyor.

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