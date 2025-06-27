Ermeni Apostolik Kilisesi’nin merkezine operasyon düzenlendi

Ermenistan'da güvenlik güçleri, bugün, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Eçmiadzin'deki merkezine operasyon düzenledi.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, iktidarın ele geçirilmesi ve anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın gözaltına alınması için kilise binası kuşatıldı.

Operasyon, Ermeni dini lideri Katolikos II. Garegin'in başpiskoposlar ve dini liderlerle toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildi. Kilise önünde güvenlik güçleri ile müdahale etmeye çalışan bazı papazlar ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Katolikos II. Garegin, dışarı çıkarak güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Garegin, Ajapahyan'ın güvenlik güçlerine teslim olacağını ve kilisenin avukatının da sürece eşlik edeceğini duyurdu. Kısa süre sonra Ajapahyan gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, aynı zamanda Şirak Başpiskoposluğu'nda da arama yaptı, bazı bilgisayar ve belgelere el koydu.

Ermenistan'da ‘darbe planladığı’ iddia edilen Başpiskopos Galstanyan tutuklandı

Hükümet ile kilise arasında artan gerilim Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda. Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi “devlet işlerine karışmak” ve “darbe yapmakla” itham ediyor. Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekârlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını iddia ediyor. Başbakan "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti. Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi, dün (26 Haziran) mahkemece tutuklanmıştı. Galstanyan, dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan’a iade edilmesine karşı çıkarak, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başlayan Paşinyan karşıtı protestoların öncülüğünü üstlenmişti. İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

Kaynaklar: Civilnet, Azadutyunu, Asbarez, Ermenistan Kamu Radyosu, Agos Gazetesi.

(TY)