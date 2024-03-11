BM Genel Sekreter António Guterres, dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının haklarını destekleme ve korumaya adanmış Kadının Statüsü Komisyonu'nun (CSW) 68. Oturumu'nun açılışında derhal ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerinde, erkeklerin yürüttüğü savaşlardan en çok kadınlar ve kız çocukları acı çekiyor" dedi.

Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. oturumu CSW bu yıl 11-22 Mart tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması, kurumlar ve finansmanın yoksulluk ve toplumsal cinsiyet bakış açısıyla güçlendirilmesi” temasıyla toplanıyor. Sivil toplum temsilcilerinin, hükümet yetkililerinin, politika yapıcıların ve uzmanların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdiği, acil sorunları tartıştığı ve dünyanın her yerindeki kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını değiştirecek eylemleri kararlaştırdıkları en büyük küresel buluşma olan CSW yılda bir kez toplanıyor. Oturum çok çeşitli toplantılar, paneller, interaktif diyaloglar, bakanlar düzeyinde yuvarlak masa toplantıları, hükümetlerarası müzakereler ve benzeri etkinliklerden oluşuyor.

İsrail saldırılarında öldürülen ve

yaralananların üçte ikisinden çoğu kadınlar

Konuşmasında İsrail'in saldırıları sırasında öldürülen ve yaralananların üçte ikisinden fazlasını kadınlar ve kız çocuklarının oluşturduğu Gazze'deki durumun korkunçluğunu vurgulayan Genel Sekreter ayrıca İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki gözaltı ortamlarında, ev baskınlarında ve kontrol noktalarında Filistinli kadınlara yönelik cinsel şiddete ilişkin şok edici raporlara da dikkat çekti.

Guterres, BM İsrail Özel Temsilcisi Pramila Patten'ın geçen hafta yayınlanan raporunda yer alan, Hamas ve diğer silahlı gruplarca 7 Ekim'de başlatılan saldırılar sırasında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik korkunç cinsel şiddete ve cinselleştirilmiş işkence belirtilerine kendisinin de geçtiğimiz hafta vurgu yaptığını sözlerine ekledi.

Afganistan ve Sudan'da

kadınlara yönelik zulüm

Guterres ayrıca Afganistan ve Sudan dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki kadınların karşılaştığı durumla ilgili endişelerini de dile getirdi.

“Afganistan'da Taliban, kadınların ve kız çocuklarının haklarını baskılayan 50'yi aşkın ferman yayınladı. Sudan'da devam eden çatışmalarda çok sayıda kadının tecavüze ve diğer cinsel şiddet türlerine maruz kaldığı bildirildi" dedi.

Dijital cinsiyet ayrımı

BM lideri ayrıca dijital teknolojilerde, özellikle de Yapay Zekâda erkek egemenliğine dikkat çekerek, dijital cinsiyet ayrımının arttığını vurguladı.

Guterres erkek egemen algoritmaların, eşitsizlikleri hayatın çeşitli alanlarında sürdürebileceği konusunda uyardı ve kadınların ihtiyaçlarının, bedenlerinin ve temel haklarının, erkek yöneticiler ve teknoloji uzmanlarınca sistem tasarımlarında sıklıkla göz ardı edildiğine dikkat çekti.

"Artık, hükümetlerin, sivil toplumun ve dünyadaki Silikon Vadilerinin, dijital cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak ve kadınların dijital teknolojide her düzeyde karar alma rollerine sahip olmasını sağlamak için sürdürülen büyük çabaya katılmasının zamanı" diye vurguladı.

Cam tavanları kırmak

Guterres ayrıca kadınların özellikle mali kurumlarda liderlik rolü üstlenmelerine duyulan acil ihtiyaca da dikkat çekti. Mali kurumlardaki keskin cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken Genel Sekreter on maliye bakanından sekizi ve on merkez bankası başkanından dokuzunun erkek olduklarını hatırlattı.

"Ezici bir çoğunlukla erkek egemen finans kurumlarının, kadınların liderlik rollerini üstlenmelerini engelleyen yapısal engelleri ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.

Guterres, değişimin tesadüfen gerçekleşmediğini vurgulayarak hükümetleri, bankaları ve işletmeleri BM'nin dünya ölçeğinde üst düzey yöneticileri ve liderleri arasında tam cinsiyet eşitliği sağlamadaki başarısıyla paralellik kurmaya ve bu çabaları tekrarlamaya çağırdı.

Eylem çağrısı

Genel Sekreter, uluslararası toplumu toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde birleşmeye çağırarak konuşmasını tamamladı ve CSW'nin dönüştürücü değişim için bir katalizör görevi gördüğünü vurguladı.

Yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, "Bunun için kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapılması ve her yerde kadınlar ve kız çocukların onuru ve onlara barış sunmak için baskı kurarak gerçekleştirebiliriz" dedi.

Eşit erişim gerekli

BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, eylem çağrısını sürdürerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Francis, dünyanın, özellikle bir numaralı hedef olan "Aşırı Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması"na (SDG1) ulaşmakta geciktiği bir dönemde, “[...] her 10 kadından biri, tekrar ediyorum, her 10 kadından biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.” dedi.

Çok boyutlu bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çizen Genel Kurul Başkanı, kaynaklara eşit erişim, cinsiyete duyarlı sosyal koruma politikaları ve kadınların liderlik ve karar alma rollerini engelleyen cinsiyete dayalı ayrımcılığı sona erdirmeye yönelik önlemler için çağrıda bulundu.

(AEK)