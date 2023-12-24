Erkekler saldırdı, kadınlar savundu: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

Kadınlar, 2023’de de feminist mücadeleyi yükseltti.

Afganistan’da, İran’da kadınlar hakları için sokaklara çıkarken, Türkiye’de kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesini istedi, Medeni Kanun’u savundu.

“Mağdur erkekler” çağrısıyla iktidarın hedefine giren nafaka hakkını savunan kadınlar, 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gidenler arasındaydı.

2023’te yeryüzünün farklı noktalarından öne çıkan feminist yükselişleri derledik.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusunun kızı H.K.G'nin 6 yaşındayken zorla evlendirilmesi ve evlendirildiği erkekçe istismar edildiği iddiasına ilişkin davaya müdahil olduğunu açıkladı.

* Afganistan'da eski milletvekili Mürsel Nebidzade, başkent Kabil'deki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Nebidzade ile birlikte yanında bulunan koruması da saldırıda hayatını kaybetti.

* Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı "hukuka uygun" buldu. Böylelikle, Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.

Eğitim, burs ve kayıplara ulaşmak konularında yardım ve destek için de Destek Hizmetleri Rehberin e bakılabilir.

* Koalisyonun Afet Koordinasyon Ağı, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşamaya devam eden ve farklı illere taşınan ve Ankara’ya giden depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir rehber hazırladıklarını duyurdu.

*İfade Özgürlüğü İçin Kanadalı Gazeteciler Federasyonu (CJFE), her yıl verdiği "Basın Özgürlüğü Ödülü" bu yıl İran'da Jîna Mahsa Amînî’nin işkenceyle katledildiği gerçeğini açığa çıkaran gazeteci Nilofar Hamedi ile Elahe Mohammadi’ye verdi.

Çadırları tek tek ziyaret eden ekip, Mor TIR'da bulunan iç çamaşırı, ped, bebek bezi, mama, mont, terlik ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçları dağıttı.

* Afet için Feminist Dayanışma Grubu, Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında bölgedeki kadın ve çocuklara yönelik destek çalışmaları feminist bakış açısıyla yürüttü.

* Emek Partisi (EMEP), merkez üssü Maraş olan iki depremde kadınların karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti, açıklama yaptı.

Maraş merkezli 6 Şubat depremleri Türkiye halklarının hayatında derin izle bıraktı. Deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, bir o kadarı evsiz kaldı. Depremin etkilediği kentler savaş alanına dönerken, deprem nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadın, erkek ve çocukların hayatında başka bir savaş başladı: Hayatta kalmak!

* İspanya'da mahkeme, bir erkeği 25 yıllık evlilikleri boyunca, boşandığı kadının ücretsiz ev içi emeği karşılığı asgari ücreti esas alarak 200 bin Avro (yaklaşık 4 milyon TL) tazminata mahkûm etti.

İstanbul'daki birçok feminist örgüt ve derneğin katıldığı buluşmada, polis alanı bariyerle kapattı.

*Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı yasanın değiştirilmesi şartına karşı çıkan AKP'li kadın siyasetçiler arasına Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de katıldı. Zengin de Bakan Yanık gibi "kırmızı çizgi"yi hatırlattı.

* İstanbul'da kadınlar ve lubunyalar, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde Kadıköy'deki Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Feministler, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak için bir araya geldikleri meydanlardan depremde hayatını kaybedenleri unutmadı, “hükümet istifa” diye seslenildi.

Nisan

Yaklaşan genel seçimlerin kendisini hissettirdiği Nisan, kadınlar açısından seçimlerde eşitlik talebi yükseldi.

* Yeşil Sol Partili kadınlar, Seçim Beyannamesini halayların ve zılgıtların hiç durmadığı, eşitlik talep eden sloganların yükseldiği, kadınların yöresel kıyafetleri ile katıldığı, LGBTİ+'ların gökkuşağı bayrağını dalgalandırdığı toplantı ile kamuoyuna duyurdu.

* Mor Dayanışma İzmir, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “Seçim Şartnamesini”, Serüven Kültür Merkezi'nde basın toplantısıyla duyurdu.

* Muhafazakâr -seküler çatışmasını, iki ailenin çocuklarının ilişkisi üzerinden anlatan “Kızılcık Şerbeti”’ dizisine, RTÜK’teki erkeklerce (inanmıyorsanız buraya bakabilirsiniz 8 erkek bir kadın üyesi var), 5 hafta süre ile yayın yasağı getirildi. Bu, Türkiye'de bir ilk. Yasağın gerekçesi de “kadına yönelik şiddet sahnelerinin gösterilmesi."

* Mardin Nusaybin’de 2011’de belediyeye ait Mitani Kültür Merkezi bahçesinde “Demokratik Çözüm Çadırı” kurulması nedeniyle dönemin Nusaybin Belediyesi Başkanı Ayşe Gökkan’ın “örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada Gökkan’a hapis cezası verildi.

*Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, dünyanın farklı yerlerinden gelen piskoposların periyodik aralıklarla toplanan Katolik Kilisesi'nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi'nin (Sinod) yönetimiyle alakalı kriterlerde bazı değişikliklere gidilmesini onayladı.