Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Kasım’da en az 25 kadını ve altı çocuğu öldürdü.

Erkekler, Kasım’da en az 33 kadına şiddet uyguladı, en az 23 kız ve oğlanı istismar etti, dokuz kadını taciz etti. Erkekler, 20 kadını seks işçiliğine zorladı.

EKasım’da en az kadının 37 ve sekiz çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adana (1), Adıyaman (2), Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (2), Aydın (1), Antep (2), Bursa (1), Burdur (1), Çankırı (1), Çorum (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Eskişehir (2), Isparta (1), İzmir (2), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Malatya (2), Mardin (2), Nevşehir (1), Ordu (2), Sakarya (1), Urfa (1), Zonguldak (3).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Aydın (1), Elazığ (1), İstanbul (1), Kastamonu (1), Maraş (1), Samsun (1), Van (2).

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri 2025’in ilk on bir ayında erkekler 271 kadını öldürdü, 187 kadını taciz etti, 206 çocuğu istismar etti, 673 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1015 kadını seks işçiliğine zorladı. 419 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 60 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk on bir ayında erkekler, 359 kadını öldürdü, 120 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 592 kadına şiddet uyguladı, 14 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 555 kadını seks işçiliğine zorladı. 282 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 41 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk on bir ayında erkekler, 303 kadını öldürdü, 350 kadını taciz etti, 118 çocuğu istismar etti, 707 kadına şiddet uyguladı, 17 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 336 kadını seks işçiliğine zorladı. 251 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk on bir ayında erkekler, 308 kadını öldürdü, 140 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on bir ayında 171 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on bir ayında en az 36 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk on bir ayında erkekler, 290 kadını öldürdü, 412 kadını taciz etti, 171 çocuğu istismar etti, 89 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 642 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 732 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on bir ayında 199 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü.

Kasım Ayında Aydınlatılan Cinayet Mardin’de 15 Temmuz 2016’da cansız bedeni evinin yakınındaki su kuyusunda bulunan dört aylık hamile Nurşen Ş. isimli kadının failleri bulundu. Olayla ilgili kuzenleri M.U.G. isimli erkek ve kardeşi M.G. isimli erkek tutuklandı. Çorum’da 2014 yılında A.Ş. (71) isimli kadına evinde cinsel saldırıda bulunup bıçaklayarak öldüren kişinin bakıcısı M.E.Y. (34) isimli erkek olduğu tespit edildi. Sabıkası olan erkek "Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından tutuklandı.

Cinayet

Erkekler, Kasım’da en az 25 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 32 idi.

Kasım’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Arzu Khalılova, Aydan Vural, Berna Kaya, Büşra K., Ebru Kekilli, Emine Ç., Fatma G., Feride S., Firdevs A., İlknur T., İsmet B., M.M., Melisa Kölekçi, Meryem Ş., Münire Y., Nermin Tirit, Nuran Şimşek, Nurselen G., Rabia A., Rümeysa Sanpur, Selvi Kavas, Sümeyye Y., Türkan Demirci, Yasemin Bulut, Zehra Ö.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Aksaray (1), Ankara (1), Antep (1), Antalya (1), Bilecik (1), Bursa (2), Diyarbakır (2), Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (4), İzmir (2), Kars (1), Kayseri (3), Kırklareli (1), Mardin (1), Mersin (1).

Erkekler, dört kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için, bir kadını reddedildiği için öldürdü. Erkeklerin 20 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

17 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını iş arkadaşı/arkadaşı, bir kadını damadı, bir kadını oğlu, bir kadını damadı, bir kadını husumetli olduğu erkek öldürdü. Bir kadını öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 18 kadını ev içinde, yedi kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 21 kadını ateşli silahlarla, dört kadını kesici aletle öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 39 fail erkek vardı. Sadece 17 fail tutuklandı. Bir failin hukuku süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Sekiz fail intihar etti. En az 13 fail de gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Kasım’da en az 6 çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Üç çocuğu babası, iki çocuğu komşusu öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler dört çocuğu ateşli silah, iki çocuğu da kesici aletle öldürdü. Erkekler, üç çocuğu ev içinde, üç çocuğu ev dışında öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antalya (2), İstanbul (2), Mardin (1), Urfa (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların ismi A.A., H.Y.Y., İklimya S., M.G, Meg G., Samyeli K.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren beş fail vardı. İki fail tutuklandı, iki fail de kaçtı.

Taciz

Erkekler Kasım’da en az dokuz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 20 idi.

Erkekler kadınları bahçe, hastane gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Erkekler, iki kadının fotoğrafını /videosunu çekerek, yedi kadını da sözlü ve fiziki olarak taciz etti.

Bir kadını eczacı taciz ederken, en az sekiz kadını taciz eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Bursa (1), Edirne (1), İstanbul (1), Kocaeli (1), Zonguldak (5).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden beş fail vardı. Dört fail serbest bırakıldı, bir fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Kasım’da en az 23 kız ve oğlanı istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 34 idi.

Erkekler, 22 çocuğu tarikat yurdu, otopark, okul, hastane gibi alanlarda, iki çocuğu da ev içinde istismar etti.

En az üç çocuğu akrabası, üç çocuğu komşusu, üç çocuğu babası, iki çocuğu işvereni, bir çocuğu kuaförü, bir çocuğu sevgilisi istismar etti. Yedi çocuğu öğretmeni erkekler istismar etti. En az üç çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Antep (2), Antalya (2), Aydın (1), İstanbul (2), Karabük (1), Kocaeli (1), Mardin (1), Muğla (3), Sakarya (1), Samsun (1), Van (5), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 19 fail vardı. 10 erkek kişi tutuklandı. Üç kişi serbest bırakıldı. En az altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, Kasım’da üç kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı bir idi.

İki kadına saldıran altı erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Bir kadına kocası saldırdı.

Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi.

Erkekler iki kadına ev dışında, bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Afyon (1), Antalya (1), Denizli (1)

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden sekiz fail vardı. İki fail tutuklandı. Altı fail de gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Kasım’da en az 33 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 71 idi. Altı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az dört kadın, koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı. Kadınlardan biri Ukraynalı idi.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Antalya (2), Balıkesir (1), Bursa (2), Edirne (6), Gümüşhane (1), İstanbul (5), İzmir –(1), Kayseri (3), Kocaeli (2), Kırklareli (1), Muğla (1), Muş (1), Samsun (4), Şırnak (1), Urfa (1).

En az 27 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. Bir kadını babası, bir kadını hastası, bir kadını arkadaşı yaraladı. Üç kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, yedi kadını barışmak istemediği/ayrılmak istediği için yaraladı. Erkeklerin 26 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, bir kadını ateşli silahla yaraladı, 25 kadını darp etti, altı kadını da kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadını çarptı ve yaraladı.

Erkekler, 16 kadını ev içinde, 15 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç

Kadınları yaralayan sadece 12 fail tutuklandı. 12 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Beş fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Kasım’da en az 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 179 idi. Seks işçiliğine zorlanan beş kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorlandığı iller Erzincan (5), Samsun (5), Tekirdağ (10).

​Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 10 fail vardı. Bir fail gözaltına alındı, dokuz fail tutuklandı.

Açıklama Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz. bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

