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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 09:00 6 Ekim 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 09:31 6 Ekim 2026 09:31
Okuma Okuma:  7 dakika

EYLÜL 2026

Erkekler Eylül’de 27 kadını öldürdü

Erkekler, Eylül’de en az 52 kadını yaraladı, 19 kız ve oğlanı istismar etti.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Erkekler Eylül’de 27 kadını öldürdü
Görsel: csgorselarsiv.org
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*bianet'in yerel ve ulusal medyadan derlediği verilere göre, erkekler Eylül 2026'da en az 27 kadını öldürdü, 52 kadını yaraladı, 28 kadını taciz etti, 19 çocuğu istismar etti ve 26 kadını seks işçiliğine zorladı. Kadınların çoğu kocası, sevgilisi veya eski nişanlısı tarafından öldürüldü; dokuz kadın ayrılmak istediği için hayatını kaybetti.

*Erkekler iki çocuğu da öldürdü. 2026'nın ilk dokuz ayında toplam 222 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü. Eylül'de 31 kadın ve 14 çocuk ölümü "şüpheli" olarak basına yansıdı.

*Faillerden 21'i tutuklandı, yedi fail intihar etti. İki eski cinayet vakası da aydınlatıldı: 2013'te kaybolan Dilek Kalkan ve 30 yıl önce kaybolan Nigâr B. cinayetleriyle ilgili şüpheliler yakalandı. Veriler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarını kapsamaktadır.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Eylül’de en az 27 kadını öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az dört erkeği de öldürdü.

Erkekler, Eylül’de az 52 kadını yaraladı19 dokuz kız ve oğlanı istismar etti, 28 kadını taciz etti. Erkekler, 26 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın ilk sekiz ayında 222 kadını öldürdü.

Ağustos’ta en az 31 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Eylül’de basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri

Adıyaman (2), Aksaray (1), Amasya (1), Antep (2), Aydın (2), Bolu (1), Bursa (1), Çorum (1), Edirne (1), Eskişehir (1), İstanbul (1), Karaman (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırşehir (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (3), Mersin (1), Muğla (3), Ordu (1), Urfa (2).

Eylül’de basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri

Adıyaman (1), Aydın (1), Hakkari (1), İzmir (1), Konya (1), Mardin (1), Muğla (2), Samsun (1), Urfa (4), Van (1).

2026 - 2024 Erkek Şiddeti

2026’nın ilk dokuz ayında erkekler 222 kadını öldürdü, 160 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 447 kadına şiddet uyguladı, dokuz dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 871 kadını seks işçiliğine zorladı. 372 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 17 çocuğu öldürdü.

2025’in ilk dokuz ayında erkekler 224 kadını öldürdü, 164 kadını taciz etti, 169 çocuğu istismar etti, 561kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 805 kadını seks işçiliğine zorladı. 347 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 51 çocuğu öldürdü.

2024’ün ilk dokuz ayında erkekler, 278 kadını öldürdü, 60 kadını taciz etti, 117 çocuğu istismar etti, 443 kadına şiddet uyguladı, 11 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 327 kadını seks işçiliğine zorladı. 211 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 32 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Eylül’de 27 kadını öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı 24 idi.

Eylül’de erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri

Ayfer Ç., Ayşe K., Ayşe Pabuccu, Ayşegül C., Ayşegül Yaşar, Berfin Zelal Kaya, Betül A., Buse A.G., Cemile Engel, Didar F., Dilek B., Emine Ç., Fadime S., Fadime Ü., Fatma Çiğil, Gül T., Hasret E., Hayriye Ü., İpek İ., Kezban Kabukçu, Merve K., N.K., Nalan Temelkıran, Narin S., Nursel Akyol, Seher G., Yasemin Yanık.

Erkekler, dokuz kadını ayrılmak istediği/barışmak istemediği için öldürdü. Bir kadını da gasp etmek amacı ile öldürdü. Erkeklerin 17 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

21 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, iki kadını oğlu akrabası olan erkekler öldürdü. Bir kadını kızının eski sevgilisi, bir kadını komşusu, bir kadını hırsız erkek öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 12 kadını ev içinde, 15 kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 16 kadını ateşli silahlarla, altı kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler iki kadını da boğdu, bir kadını yaktı, bir kadını da yaktı.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Adana (1), Antep (1), Ankara (1), Antalya (2), Batman (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Elazığ (1), Hatay (1), Isparta (1), İstanbul (1), Konya (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Manisa (2), Maraş (1), Mersin (1), Muğla (1), Osmaniye (2), Sakarya (2), Tekirdağ (1).

Hukuki Süreç

Eylül’de kadınları öldüren en az 31 fail vardı. 21 erkek tutuklandı. Yedi fail intihar etti. Üç fail serbest bırakıldı.

Eylül Ayında Aydınlatılan Cinayet

Diyarbakır’da 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan isimli kadının 2014 yılında kemiklerinin bulunmasıyla devam eden soruşturmada C.K., S.K., E.K., H.A., K.K., M.B. ve F.B. isimli 7 kişi gözaltına alındı.

Artvin’de 30 yıl önce kaybolan Nigâr B. isimli kadını, kocası Z.B.’nin öldürdüğü belirlendi. Erkek, ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşarken yakalandı.

Çocuk Cinayeti

Eylül’de erkeklerin öldürdüğü iki çocuk vardı. Geçen yıl aynı ay bu sayı dokuz idi.

Çocukların ikisini de babası öldürdü.

Erkekler iki çocuğu da ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri

Efnan, Muhammed P.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü il

Batman (2)

Hukuki Süreç

Bir fail vardı. İntihar etti.

Taciz

Eylül’de erkekler en az 28 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 10 idi.

Erkekler, 27 kadını ev dışında, bir kadını ev içinde taciz etti. Kadınları, eczacı, yolcu, meslektaşı erkekler taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller

Ankara (4), Antalya (7), Aydın (1), Eskişehir (1), İstanbul (4), Muğla (2), Ordu (1), Samsun (1), Sakarya (2), Zonguldak (1). Dört il yansımadı.

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden 21 fail erkek vardı. En az dokuz fail tutuklandı, iki fail hakkında soruşturma başlatıldı, iki fail hakkında yasal süreç devam ediyor, iki fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı, bir fail hakkında adli kontrol kararı verildi, bir fail hastaneye kaldırıldı, bir fail şikâyetçi oldu, bir fail görevden alındı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Eylül’de en az 19 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 18 idi.

Bir çocuğu babası, bir çocuğu öğretmeni. 17 çocuğu istismar eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler bir çocuğu ev içinde, 18 çocuğu ev dışında istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller

Antep (1), Antalya (1), Bartın (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (1), Eskişehir (2), İstanbul (3), Konya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tekirdağ (2), Zonguldak (2).

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 24 vardı.17 fail tutuklandı. Dört fail gözaltına alındı. Bir fail kaçtı. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Eylül’de erkekler 3 kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı bir idi.

Bir kadına kocası tecavüz etti. İki kadına tecavüz eden yedi erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler bir kadına ev içinde, iki kadına ev dışında tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller

Antalya (1), Samsun (1), İzmir (1).

Hukuki Süreç

Sekiz fail vardı. Bir iki fail gözaltına alındı. Altı fail hakkında tutuklama kararı verildi.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Eylül’de en az 52 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 71 idi.

En az dokuz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (2), Aksaray (1), Antep (1), Antalya (1), Bursa (3), Denizli (1), Edirne (19), Eskişehir (1), Isparta (1), İstanbul (6), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (1), Mersin (1), Osmaniye (1), Samsun (4), Tokat (1), Urfa (3)

Erkekler, en az 2 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 50 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 38 kadını ev içinde, 14 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 41 kadını darp ederek yaraladı. Erkekler beş kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı. Bir kadını balkondan atan erkekler bir kadını kaçırmaya çalıştı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (2), Aksaray (1), Antep (1), Antalya (1), Bursa (2), Denizli (1), Edirne (19), Eskişehir (1), Isparta (1), İstanbul (6), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (1), Mersin (1), Osmaniye (1), Samsun (5), Tokat (1), Urfa (3).

Hukuki Süreç

Kadınlara şiddet uyarlayan en az 54 fail vardı. Faillerden sadece 15’i tutuklandı. 26 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. 11 fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eylül’de erkekler, en az 26 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı sekiz idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

Adana (11), Muğla (15)

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 25 fail vardı. En az 15 fail tutuklandı. Sekiz fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı.

Açıklama

bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz.

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz.

Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz.

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz.

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz.

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor.

Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi.

Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Erkek Şiddeti Çetelesi Eylül'de erkekler kaç kadını öldürdü Eylül'de erkek şiddeti Eylül 2026'da erkekler kaç kadını öldürdü?
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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