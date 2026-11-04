*Cinayet failleri arasından 17 kişi tutuklandı, altısı intihar etti. Yaralama vakalarının 23'ü Edirne'de yaşandı. Ekim'de en az 32 kadının ve dokuz çocuğun ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

*Erkekler 45 kadın yaraladı, dokuz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti.

*bianet'in yerel ve ulusal basından derlediği verilere göre erkekler Ekim ayında en az 20 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ay bu sayı 22 idi. Erkekler, kadınların yanındaki en az üç erkeği de öldürdü.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ekim’de en az 20 kadını öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az üç erkeği de öldürdü.

Erkekler, Ekim’de en az 45 kadını yaraladı, dokuz kız ve oğlanı istismar etti, yedi kadını taciz etti. Erkekler, 45 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın ilk on ayında 242 kadını öldürdü.

Ekim’de en az 32 kadının ve dokuz çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Ekim’de basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Aksaray (1), Antep (1), Antalya (2), Aydın (2), Batman (1), Burdur (2), Erzincan (1), Erzurum (1), Giresun (1), Hakkari (1), İstanbul (2), Kastamonu (2), Kocaeli (1), Malatya (1), Mardin (2), Maraş (1), Mersin (2), Muğla (2), Niğde (1), Sakarya (1), Siirt (1), Urfa (1), Zonguldak (2)

Ekim’de basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Adıyaman (1), Amasya (1), Antep (1), Ankara (1), Aydın (1), Denizli (1), Maraş (1), Urfa (2)

2026 Erkek Şİddeti 2026’nın ilk on ayında erkekler 242 kadını öldürdü, 167 kadını taciz etti, 184 çocuğu istismar etti, 492 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 916 kadını seks işçiliğine zorladı. 404 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 17 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ekim’de 20 kadını öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı 22 idi.

Ekim’de erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Aleyna A., Asiye İ., Asiye K., Asliye A., Aynur Ekici, Canan Yıldırım, Ebru Serep, Elif K., Emel Bozkuş, Fadime Akbal, Füsun Yuluğural, Gökçe Alkan, Gülşah Oktay, Kumsal Kayan, Melek A., Özge Penbegül, Perihan A., Pınar Güneş, Sevda Dinler, Vennaz E.

Erkekler, on kadını ayrılmak istediği/barışmak istemediği için öldürdü. Bir kadını de sevgili olma teklifini reddettiği için öldürdü.

Erkeklerin dokuz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

15 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, bir kadını komşusu, dört kadını da baba/oğul gibi erkekler öldürdü.

Erkekler, 10 kadını ev içinde, 10 kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler 14 kadını ateşli silahla, 2 kadını kesici aletle öldürdü. 2 kadını yakarak, 2 kadını darp ederek öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Ankara (2), Antalya (1), Aydın (3), Bursa (2), Erzurum (1), İzmir (3), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (1), Osmaniye (1), Trabzon (1).

Hukuki Süreç Ekim’de 25 fail vardı. 17 fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı. Altı fail intihar etti. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Taciz

Ekim’de erkekler en az yedi kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 14 idi.

Erkekler, altı kadını ev dışında, bir kadını ev içinde taciz etti. Üç kadını, yolcu, öğretmen, hastane çalışanı erkekler taciz etti. Üç kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Aydın (2), İstanbul (2), İzmir (1), Kocaeli (1).

Hukuki Süreç Tacizleri taciz eden 12 fail vardı. Sekiz fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı, iki fail serbest bırakıldı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ekim’de en az 9 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı 14 ayda bu sayı 18 idi.

Bir çocuğu babası, bir çocuğu memur, bir çocuğu akrabası, bir çocuğu Kur’an kursu çalışanı, bir çocuğu marketçi, iki çocuğu ise hastane çalışanları istismar etti. Bir çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (1), Aydın (1), İstanbul (1), Sakarya (2), Urfa (4).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 25 fail vardı. Beş fail tutuklandı. 17 fail gözaltına alındı. İki fail hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir fail serbest bırakıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler basına yansıyan bilgilere göre Ekim’de bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Bir kadına akrabası erkek tecavüz etti.

Erkekler bir kadına ev içinde tecavüz etti. Kadın zihinsel engelliydi.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Samsun (1).

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ekim’de en az 45 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 79 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Antalya (2), Antep (2), Aydın (2), Bursa (2), Edirne (23), Eskişehir (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kocaeli (2), Malatya (3), Maraş (1), Ordu (1), Zonguldak (1).

En az 37 kadını, kocası, eski kocası, eşi, sevgilisi veya eski sevgilisi yaraladı. Bir kadını damadı, bir kadını ağabeyi, bir kadını arkadaşı, bir kadını müşterisi, bir kadını patronu yaraladı. En az üç kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi de basına yansımadı.

Erkekler, en az beş kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 39 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 34 kadını ev dışında, 11 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 36 kadını darp ederek, sekiz kadını kesici aletle ve bir kadını da balkondan atıp yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan 44 fail vardı. Bu faillerden 27’si hakkında yasal işlem başlatıldı, dört fail gözaltına alındı, sekiz fail tutuklandı. İki fail serbest bırakıldı. İki fail intihar etti. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler Ekim’de 45 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 150 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. 10 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Eskişehir (19), Konya (10), Nevşehir (16)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 50 fail vardı. 19 fail tutuklandı. 29 fail gözaltına alındı. İki fail de serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)