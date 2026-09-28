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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 15:15 28 Eylül 2026 15:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 15:18 28 Eylül 2026 15:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Erkekler, Diyarbakır’da 30 Eylül’de kadına yönelik şiddete karşı yürüyecek

DEM Parti Milletvekili Eren, “Erkek şiddetiyle yüzleşmek, onu üreten ve yeniden üreten erkeklik biçimlerini değiştirmek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erkekler, Diyarbakır’da 30 Eylül’de kadına yönelik şiddete karşı yürüyecek
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DEM Parti Kadın Meclisi’nin erkek şiddetine karşı yaptığı çağrının ardından siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde yer alan erkekler, Diyarbakır’da DEM Parti İl binası önünde bir araya geldi. Açıklamada erkeklere, kadın cinayetleri ve erkek şiddetine karşı birlikte tavır alma çağrısı yapıldı.

Açıklama öncesinde konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Amed İl Eşbaşkanı Ahmet Doğan, kadın cinayetlerine karşı erkeklerin de harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Kadınlara yönelik şiddeti üreten “erkeklik” anlayışının mahkûm edilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Erkeklerin onur ve haysiyeti varsa bu katliamlara sessiz kalmaz” dedi.

Doğan, 30 Eylül’de erkeklerin katılımıyla yürüyüş düzenleneceğini belirterek, “30 Eylül’de saat 17.00’de Rezan Bağlar İlçe binasından Karanfil Parkı’na kadar yürüyeceğiz. Bütün halkımızı erkeklerin yapacağı bu yürüyüşe davet ediyoruz” diye konuştu.

MA'daki habere göre basın metnini DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren okudu. Kentte son bir ayda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Eren, kadınların yakınları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Kadınların yıllardır sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te, belediyelerde, evlerde ve işyerlerinde erkek şiddetine karşı mücadele ettiğini belirten Eren, kadınların cinayetlerin politik olduğunu ve şiddeti üreten toplumsal düzenin değişmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

Eren, “Birkaç saat önce Ayfer için bir araya geldiler. Sözlerini söylediler. Erkek şiddetine, erkek egemenliğine ve sorumluluğumuza dair biz erkeklere de seslendiler. Biz o sözü duyduk, o mesajı aldık” dedi.

"Erkekler kendi sorumluluğuyla yüzleşmeli"

“Bugün kadınlara değil, erkeklere sesleniyoruz” diyen Eren, erkek şiddetinin bir anda ortaya çıkmadığını söyledi. Eşitsizliğin evde, bakım yükünün paylaşımında, kadınların ekonomik bağımsızlık mücadelesinde, sokakta ve kadınların kendi yaşamları hakkında karar verme hakkına yönelik müdahalelerde yeniden üretildiğini belirtti.

Eren, “Erkek şiddetiyle yüzleşmek, onu üreten ve yeniden üreten erkeklik biçimlerini değiştirmek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Kadın cinayetlerine ve erkek şiddetine karşı 30 Eylül’de Amed’de yürüyüş düzenleyeceklerini belirten Eren, tüm erkekleri eyleme katılmaya çağırdı.

Eren, “Kadınların yaşamları üzerinde söz kurmak yerine, erkekler olarak kendi sorumluluğumuzu üstlenmek için yürüyeceğiz. 30 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da DEM Parti Bağlar İlçe binası önünde toplanarak İskanevleri’ne yürüyoruz” dedi.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti bianet çetele Serhat Eren dem parti
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