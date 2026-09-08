Erkekler Ağustos’ta 25 kadını öldürdü

*Cinayetlerin çoğu ateşli silahlarla gerçekleşti ve olaylar Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana geldi. Kadınlara şiddet uygulayan faillerin çoğu hakkında yasal süreç başlatıldı ancak sadece küçük bir kısmı tutuklandı.

*2026'nın ilk sekiz ayında erkekler toplam 195 kadını öldürdü. Ağustos'ta ayrıca 35 kadının ve 12 çocuğun ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı. Kadınları öldüren 54 failden 27'si tutuklandı, dokuz fail intihar etti, üç fail kaçtı.

*Kadınların çoğu kocası, sevgilisi veya eski partnerleri tarafından öldürüldü; altı kadın ayrılmak istediği için hayatını kaybetti.

*bianet'in derlemesine göre, Ağustos ayında erkekler en az 25 kadını öldürdü, 71 kadını yaraladı, 21 kadını taciz etti, dokuz çocuğu istismar etti ve 69 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ağustos’ta en az 25 kadını öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az üç erkeği de öldürdü.

Erkekler, Ağustos’ta en az 71 kadını yaraladı, en az dokuz kız ve oğlanı istismar etti, 21 kadını taciz etti. Erkekler, 69 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın ilk sekiz ayında 195 kadını öldürdü. Ayrıca erkekler, Bursa ve Antalya'da iki kadını intihara sürükledi.

Ağustos’ta en az 35 kadının ve 12 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Ağustos’ta basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Afyon (1), Antalya (3), Aydın (2), Batman (2), Bolu (1), Çankırı (1), Çorum (2), Diyarbakır (2), Edirne (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Malatya (1), Maraş (1), Mersin (1), Muğla (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sinop (1), Urfa (2), Van (1), Zonguldak (2).

Ağustos’ta basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Antalya (1), Aydın (2), Batman (1), Isparta (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mardin (1), Siirt (1), Urfa (2), Van (1).

2026 - 2021 Erkek Şiddeti 2026’nın ilk sekiz erkekler 195 kadını öldürdü, 132 kadını taciz etti, 156 çocuğu istismar etti, 395 kadına şiddet uyguladı, altı dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 845 kadını seks işçiliğine zorladı. 341 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 15 çocuğu öldürdü. 2025’in ilk sekiz ayında erkekler 200 kadını öldürdü, 154 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 490 kadına şiddet uyguladı, yedi kadına tecavüz etti. Erkekler en az 797 kadını seks işçiliğine zorladı. 308 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 42 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk sekiz ayında erkekler 245 kadını öldürdü, 52 kadını taciz etti, 103 çocuğu istismar etti, 398 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 266 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 31 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk sekiz ayında erkekler 205 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 88 çocuğu istismar etti, 512 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az, 17 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk sekiz ayında erkekler, 222 kadını öldürdü, 102 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 534 kadına şiddet uyguladı, 21 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 370 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk sekiz ayında 132 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk sekiz ayında en az 30 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk sekiz ayında erkekler, 208 kadını öldürdü, 106 kadını taciz etti, 98 çocuğu istismar etti, 73 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 429 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 552 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk sekiz ayında 153 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ağustos’ta 25 kadını öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı 23 idi.

Ağustos’ta erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Asya A., Asya C., Bedriye N., Canan M., Cihan Ç., D.Elina Şengül, Fatma S., Figen Baran, Hacer S., Hatice A., Hasret K., İpek Gezer, Neslihan K., Nilda Müge Şahin, Reyhan Acar, Sabire D., Selin Gökhan, Seve S., Sevilay K., Sulan Kara, Sultan P., Süheyla Y., Şerife Gezer, Y.A.O., Elif Gülşah Y.

Erkekler, altı kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 19 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

20 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, dört kadını oğlu akrabası olan erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler, 13 kadını ev içinde, 12kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 19 kadını ateşli silahlarla, iki kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler dört kadını da boğarak ve balkondan atarak öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (2), Ankara (1), Antalya (1), Batman (1), Bursa (1), Diyarbakır (2), Elazığ (1), İstanbul (4), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mardin (3), Maraş (1), Muğla (2), Niğde (1), Urfa (1), Yalova (1).

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 54 fail vardı. 27 fail tutuklandı. 13 fail gözaltına alındı. Üç fail kaçtı. Dokuz fail intihar etti. Bir fail serbest bırakıldı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet Ankara’da cansız bedeni bulunan Gülay Akgün M. (41) isimli kadını, abisi K.A. (45) isimli erkeğin tabancayla öldürdüğü belirlendi. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Yardım eden K.Y.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Adana’da sokakta tabancayla vurularak öldürülen Reyhan Acar (24) isimli kadını, B.F. (24) isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Kaçmaya çalışan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. B.F.'nin kaçmasına yardım eden F.T. (25), Y.Y. (23), E.K. (21), B.D. (25), S.Ö. (23), H.C.A. (20), E.Ç. (28), M.A. (32), V.Ö. (34), N.D. (19), B.D. (36) ve K.B. (27) isimli erkekler de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Ağustos Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti Afyon’da 24 Ocak’ta düşerek hayatını kaybede Yunus Emre Y. (4) isimli çocuğun darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba B.K., “çocuğu kasten öldürme ve eziyet” suçlarından tutuklandı. Üvey dede M.K. ise “ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme” suçlarından tutuklandı Anne Z.K. ile A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Van’da 2 yıl önce 10 Ocak’ta evinde tabancayla intihar ettiği öne sürülen Damlanur S. (14) isimli kız çocuğunun öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Taciz

Ağustos’ta erkekler en az 21 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 27 idi. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri Güney Kore’den gelmişti.

Erkekler, 20 kadını ev dışında, bir kadını ev içinde taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Denizli (1), Edirne (2), Elazığ (1), Eskişehir (1), İstanbul (3), İzmir (2), Maraş (1), Muğla (1), Sakarya (4), Samsun (4), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 20 fail erkek vardı. Üç fail tutuklandı, dört fail gözaltına alındı. 10 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir faile para cezasız verildi. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ağustos’ta en az dokuz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 13 idi. Çocuklardan biri Suriye gömçmeniydi.

Bir çocuğu eve gelen kurye, üç çocuğu komşusu, bir çocuğu belediye çalışanı, bir çocuğu akrabası istismar etti. Üç çocuğu taciz eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Diyarbakır (1), İstanbul (1), Kocaeli (2), Muğla (1), Samsun (2), Tekirdağ (1), Urfa (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden sekiz fail vardı. Üç fail gözaltına alındı, üç fail tutuklandı. Bir faili çocuğun yakınları öldürdü. Bir faile de ev hapsi verildi.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ağustos’ta erkekler iki kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi.

Bir kadına tecavüz eden dört erkeğin kimliği yansımadı, bir kadına ,ş vereni tecavüz etti.

Erkekler iki kadına da ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Antep (1), İstanbul (1)

Hukuki Süreç Beş fail vardı. Dört fail tutuklandı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ağustos’ta en az 71 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 76 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 52 kadını kocası, eksi kocası, nişanlısı gibi partnerleri, sekiz kadını akrabası, iki kadını komşusu yaraladı. Dokuz kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için, üç kadını da kıskandığı için yaraladı. Erkeklerin 52 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 29 kadını ev içinde, 42 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 49 kadını darp ederek, 13 kadını ateşli silahla, beş kadını kesici aletle yaraladı. İki kadını boğan erkekler, iki kadını da balkondan attı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (4), Adıyaman (1), Aksaray (3), Antalya (4), Aydın (3), Bursa (2) Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (23), Eskişehir 3), İstanbul (8), Karabük (1), Kayseri (3), Kocaeli, (2), Konya (2), Kütahya (1), Mardin (1), Mersin (2), Sakarya (1), Samsun (1), Trabzon (1), Urfa (2).

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uyarlayan en az 78 fail vardı. Faillerden sadece 10’u tutuklandı. 36 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. 20 fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı. 10 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ağustos’ta erkekler, en az 69 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 39 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (29), İstanbul (14), Konya (6), Malatya (12), Mersin (5), Samsun (3).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 64 fail vardı. En az 25 fail tutuklandı. 19 fail gözaltına alındı. En az 20 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)