ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 17:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 10:00
2 dk Okuma

Erkekler 8 Mart’ta ne yapmalı?

Bursa Eşitlikçi Erkekler Ağı’ndan Mustafa Gül, “Kadınlara çiçek almak yerine erkek olarak ayrıcalıklarımızı sorgulayalım” diyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erkekler 8 Mart’ta ne yapmalı?
morbulten.kadinininsanhaklari.org

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açıklama yapan Bursa Eşitlikçi Erkekler Ağı gönüllüsü Mustafa Gül, 8 Mart’ta erkeklerin neler yapması gerektiği noktasında görüşlerini paylaştı.

Gül, şöyle dedi:

“Kadın hak mücadelesinin temsili olarak belirlenmiş 8 Mart'ta erkek olarak meydanlarda boy göstermek, kadınları korumaya çalışmak, akıl vermek, kadın eylemlerini soft bir eylem olarak görmek ya da kadınlara çiçek almak yerine erkekleri kadınlardan farklı  sahip oldukları ayrıcalıklar hakkında düşünmeye, şiddetin neresinde olduklarını sorgulamaya, öğrenmeye açık olmaya, dilini cinsiyetçilikten temiz tutmaya, adam gibi değil insan gibi olmaya, duygularını paylaşmaya, eşitliği konuşmaya, ortak bir yaşam için sorumluluk almaya, şiddetle arasına mesafe koymaya davet ediyoruz.”

“Feministlerden korkmayalım”

Gül, 8 Mart’ta erkeklerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

*Kadınlara ders vermek, şiddetten nasıl kurtulacaklarına dair öğüt vermek, kadınlardan rol çalıp kendilerini aklamaya çalışmak yerine kendi ayrıcalıklarımızı ve şiddet ile ilişkimizi sorgulayalım. 

*Diğer erkeklerle bir araya gelelim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yol açan erkeklik tavırlarını ve davranışlarını sorgulayalım, okuyalım tartışalım bir çıkış yolu bulamıyorsak vazgeçmeyelim, başkalarını suçlamayalım, tartışmaya, okumaya devam edelim.

*Bu yıl kendimize bir hedef belirleyelim ve o hedef doğrultusunda bir erkeklik tavrını ya da davranışını geride bırakalım.

*Etrafımızdaki erkeklerle konuşalım, onları erkeklik tavırları ve davranışlarına dair konuşmaya, deneyimlerini paylaşmaya cesaretlendirelim.

*Şiddetin her türlüsüne, özellikle de toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı sesimizi yükseltelim. 

*Şiddete maruz kalmış kadınların yanında duralım, onların sesini kısmadan, onları kurtarma telaşına düşmeden, kahramanlık yapmadan onların onayladığı ölçüde destek verelim. 

*Bu tür günler feministlerle tanışmak için muazzam bir fırsat korkmayalım, feministlerle bir araya gelelim, onları dinleyelim, neler yapabileceğimizi düşünelim. 

*Feministlerin çağrılarına ve mesajlarına kulak verelim ve yaygınlaştıralım.

*Şiddeti ve şiddete maruz kalmayı romantize etmekten, şiddet görüntülerini paylaşmaktan, şiddete dikkat çekmek için şiddeti körükleyecek erkeklik vurgularından uzak duralım. 

*Tüm bunları bir gün bir hafta değil tüm yıl boyunca yapalım. 8 Mart bir yerli malı haftası ya da kabotaj bayramı değil, kadınların hak mücadelesi için yaşamları ile bedel ödediği bir gün olduğunu aklımızda tutalım.

(EMK)

8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü Programı 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Eşitlikçi erkeklik 8 Mart'a giderken
ilgili haberler
Kadıköy'de 8 Mart mitingi: Unutmak yok, affetmek yok
3 Mart 2024
/haber/kadikoy-de-8-mart-mitingi-unutmak-yok-affetmek-yok-292642
KESK'ten 8 Mart’a çağrı: Güvenli gelecek için alanlardayız
29 Şubat 2024
/haber/kesk-ten-8-marta-cagri-guvenli-gelecek-icin-alanlardayiz-292545
“POLİS DARP ETTİ BİZİM HAKKIMIZDA DAVA AÇILDI”
Antalya’da 8 Mart’a katıldığı için yargılanan kadınlar beraat etti
19 Ekim 2023
/haber/antalyada-8-marta-katildigi-icin-yargilanan-kadinlar-beraat-etti-286600
ilgili haberler
Kadıköy'de 8 Mart mitingi: Unutmak yok, affetmek yok
3 Mart 2024
/haber/kadikoy-de-8-mart-mitingi-unutmak-yok-affetmek-yok-292642
KESK'ten 8 Mart’a çağrı: Güvenli gelecek için alanlardayız
29 Şubat 2024
/haber/kesk-ten-8-marta-cagri-guvenli-gelecek-icin-alanlardayiz-292545
“POLİS DARP ETTİ BİZİM HAKKIMIZDA DAVA AÇILDI”
Antalya’da 8 Mart’a katıldığı için yargılanan kadınlar beraat etti
19 Ekim 2023
/haber/antalyada-8-marta-katildigi-icin-yargilanan-kadinlar-beraat-etti-286600
Sayfa Başına Git