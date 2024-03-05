Erkekler 8 Mart’ta ne yapmalı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açıklama yapan Bursa Eşitlikçi Erkekler Ağı gönüllüsü Mustafa Gül, 8 Mart’ta erkeklerin neler yapması gerektiği noktasında görüşlerini paylaştı.

Gül, şöyle dedi:

“Kadın hak mücadelesinin temsili olarak belirlenmiş 8 Mart'ta erkek olarak meydanlarda boy göstermek, kadınları korumaya çalışmak, akıl vermek, kadın eylemlerini soft bir eylem olarak görmek ya da kadınlara çiçek almak yerine erkekleri kadınlardan farklı sahip oldukları ayrıcalıklar hakkında düşünmeye, şiddetin neresinde olduklarını sorgulamaya, öğrenmeye açık olmaya, dilini cinsiyetçilikten temiz tutmaya, adam gibi değil insan gibi olmaya, duygularını paylaşmaya, eşitliği konuşmaya, ortak bir yaşam için sorumluluk almaya, şiddetle arasına mesafe koymaya davet ediyoruz.”

“Feministlerden korkmayalım”

Gül, 8 Mart’ta erkeklerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

*Kadınlara ders vermek, şiddetten nasıl kurtulacaklarına dair öğüt vermek, kadınlardan rol çalıp kendilerini aklamaya çalışmak yerine kendi ayrıcalıklarımızı ve şiddet ile ilişkimizi sorgulayalım.

*Diğer erkeklerle bir araya gelelim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yol açan erkeklik tavırlarını ve davranışlarını sorgulayalım, okuyalım tartışalım bir çıkış yolu bulamıyorsak vazgeçmeyelim, başkalarını suçlamayalım, tartışmaya, okumaya devam edelim.

*Bu yıl kendimize bir hedef belirleyelim ve o hedef doğrultusunda bir erkeklik tavrını ya da davranışını geride bırakalım.

*Etrafımızdaki erkeklerle konuşalım, onları erkeklik tavırları ve davranışlarına dair konuşmaya, deneyimlerini paylaşmaya cesaretlendirelim.

*Şiddetin her türlüsüne, özellikle de toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı sesimizi yükseltelim.

*Şiddete maruz kalmış kadınların yanında duralım, onların sesini kısmadan, onları kurtarma telaşına düşmeden, kahramanlık yapmadan onların onayladığı ölçüde destek verelim.

*Bu tür günler feministlerle tanışmak için muazzam bir fırsat korkmayalım, feministlerle bir araya gelelim, onları dinleyelim, neler yapabileceğimizi düşünelim.

*Feministlerin çağrılarına ve mesajlarına kulak verelim ve yaygınlaştıralım.

*Şiddeti ve şiddete maruz kalmayı romantize etmekten, şiddet görüntülerini paylaşmaktan, şiddete dikkat çekmek için şiddeti körükleyecek erkeklik vurgularından uzak duralım.

*Tüm bunları bir gün bir hafta değil tüm yıl boyunca yapalım. 8 Mart bir yerli malı haftası ya da kabotaj bayramı değil, kadınların hak mücadelesi için yaşamları ile bedel ödediği bir gün olduğunu aklımızda tutalım.

(EMK)