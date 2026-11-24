bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2026 – 23 Kasım 2026 dönemindeki 327 günde, en az 261 kadını öldürdü, en az 524 kadını yaraladı. En az 439 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Kadınları kim öldürdü?

En az 192 kadını kocası, eski kocası, partneri erkekler öldürdü. Yedi kadını damadı/eski damadı öldürdü. 22 kadını dede, baba oğul gibi yakınları öldürdü. Sekiz kadını evine giren hırsız, bir kadını öğrencisi, beş kadını da komşusu öldürdü. 27 kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkeklerin 165 kadını kendi evlerinde, 95 kadını da hastane, okul, market, sokak gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin bir kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler 168 kadını ateşli silahla öldürdü, 53 kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, 13 kadını darp ederek, 17 kadını da boğarak öldürdü. Erkekler altı kadını yaktı, iki kadını balkondan attı. Erkeklerin iki kadını nasıl öldürdüğü bilgisi yansımadı.

Erkeklerin kadınları en çok öldürdüğü iller

İstanbul: 26 kadın

Antalya: 16 kadın

Ankara: 15 kadın

Bursa: 13 kadın

Konya / Muğla: 11 kadın

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

1 Ocak - 23 Kasım 2026 arasında erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Ocak: Durdona Khokimova, Esra M., Fatma Demircan, Gözde Akbaba, Helin K., İsmihan T., Mihriban Yılmaz, Nida T., Nora Dzuliashvili, Pınar K., Rukiye Ç., Satı B., Songül C., Süheyla Ö., Sümeyya K.A., Ülker K. Şubat: Alev Koç, Azize C., Aylin P.D., Aysun İmam, Beyzanur U.C., Cemile Yıldırım, Ceren Işık, Emine Ö., Emine Yusuf, Filiz Ş., Gönül A., Gül Seher Göksan, Gülten Ü., İlknur Kor, Kadriye A., Nurcan Bozyel, Nuran Çakaloğlu, Özlem A., Saliha T., Selma Y., Songül H., Zeynep Avaz Mart: Aleyna Yaray, Ayşe Eken, Aynur K., Başak Zeliha Y., Emel A., Fatma Nur Çelik, Fatma Girgin, Gamze S., Gamze Y., Havva Çubukçu, Hayal Alkış, İrem B., Kısmet E., Meryem Ateş, Meryem A., Mizgin Karademir, Nagihan Karadeniz, Nasıra Saigi, Nazire K., Nesrin A., Nigar Aslan, Nur Almuhammet, Özge D., Sakine A., Semanur A., Semiha D., Sermin B., Shaımas A., Songül A., Şadiye Nur, Şükran Cengiz, Vesile E. Nisan: Ayşe Karademir, Bahar A., B.I., Cangül Ç., Ceylinaz Ş., Deniz B., Elif K., Fatma Ekinci, Fatma K., Hatice Kocaefe, Hatice Kübra Duran, Hatice Yeysikan, Kerime A., Maise Bayramova, Medine H., Medine K., Müslümat Özer, Nazlı Yılmaz, Nurcan Ç., Ruhan Çalu, Selver S., Serap Yılmaz, Serpil Özlem Argüden, Sevimgül Bodur, Şahsenem Zoroğlu, Türkan Bildik, Yonca Kölge, Zekiye Z. Mayıs: Alev Y., Amine Bozkurt, Arzu Özden, Ayten Öztürk, Demet B., Derya Ç., Fatma Karakaya, Gülden K., Kübra Yapıcı, Leyla K., Maya Ülker, Nazife Çiğdem D., Nurgül A., Zehra Aydın. Haziran: Adilşah G., Ahfer Karakayışlı, Arzu P., Aslıhan Ö.B., Ayşe S., Banu Özdağ, Beyza T., Birsen Y., Deniz Demir, Elif K., Emine K., Feyza T., Habiba Demir, Hamide Ç., Havva Karayel, Hedla Çin, Heriman Altundağ, K. Abdullaeva, Lamiya Azazi, Müjde G., Nurgül S., Nuran Şenli, S.G., S.K., Saniye Yaşar, Şeyma Azın, Ulviye Y., Y.D., Yüksel S., Zahide S. Temmuz: Aysel B., Azize Tekin, BEdriye K., Bilge B., Çisem Çalkantı, Dursuniye Ö., Emine D., Emine G., Emine Kürekçi, Esmanur Ö., Gülay Polat, Gülseven Doğu, Hatice G., Hatice Mine K., Hülya E., Kübra D., Leyla Ö., Naciye B., Özlem Yıldız, Ö.K.O, Saime K., Semra Yılmaz, Sergül Ş., Sevil Işıktekin, Sultan Gürelk G., Tutku Burcu Köseoğlu, Türkan Gökkaya, Yüksel Uçar. Ağustos: Asya A., Asya C., Bedriye N., Canan M., Cihan Ç., D.Elina Şengül, Fatma S., Figen Baran, Hacer S., Hatice A., Hasret K., İpek Gezer, Neslihan K., Nilda Müge Şahin, Reyhan Acar, Sabire D., Selin Gökhan, Seve S., Sevilay K., Sulan Kara, Sultan P., Süheyla Y., Şerife Gezer, Y.A.O., Elif Gülşah Y. Eylül: Ayfer Ç., Ayşe K., Ayşe Pabuccu, Ayşegül C., Ayşegül Yaşar, Berfin Zelal Kaya, Betül A., Buse A.G., Cemile Engel, Didar F., Dilek B., Emine Ç., Fadime S., Fadime Ü., Fatma Çiğil, Gül T., Hasret E., Hayriye Ü., İpek İ., Kezban Kabukçu, Merve K., N.K., Nalan Temelkıran, Narin S., Nursel Akyol, Seher G., Yasemin Yanık. Ekim: Aleyna A., Asiye İ., Asiye K., Asliye A., Aynur Ekici, Canan Yıldırım, Ebru Serep, Elif K., Emel Bozkuş, Fadime Akbal, Füsun Yuluğural, Gökçe Alkan, Gülşah Oktay, Kumsal Kayan, Melek A., Özge Penbegül, Perihan A., Pınar Güneş, Sevda Dinler, Vennaz E. Kasım: Anna Bakarat, Aysel Sakaldaş, Ayşe Sena Demir, Fatma E., Hanife K., Hilal Mete, Huriye Çiçekli, Hülya Aktaş, İftadiye G., Latife Mengüç, Meral Ağalar, Merve K., Nazmiye Ö., Rukiye D., Satı Aydoğmuş, Snezhanpetrova Kıoroglo, Şefika Yeşildağ, Yıldız Şahinuşağı, Zeynep D.

bianet'in tüm erkek şiddeti çetelelerine buradan ulaşabilirsiniz. Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)