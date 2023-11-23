Erkekler 10 yılda 3 bin 151 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2023-21 Kasım 2023 dönemindeki 324 günde, en az 288 kadını öldürdü.

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Erkeklerin öldürdüğü 13 kadın Türkiye’ye göç eden kadınlardı.

1 Ocak 2023-21 Kasım 2023 dönemindeki 324 günde en az 228 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Son 10 yılın erkek şiddeti verileri Erkekler, 1 Ocak 2013-21 Kasım 2023 arasında en az 3 bin 151 kadını öldürdü, 6 bin 5 kadını yaraladı. Cinayet: 3 bin 151 Şiddet: 6 bin 5 Çocuk Cinayeti: 208 İstismar: 2 bin 246 Tecavüz: 937 Şüpheli: 979 Taciz: 2 bin 372 Seks İşçiliğine Zorlama: 3 bin 622

2023’ün erkek şiddeti verileri

1 Ocak-21 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 288 kadını öldürdü, 350 kadını taciz etti, 116 çocuğu istismar etti, 681 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 336 kadını seks işçiliğine zorladı. 228 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 23 çocuğu öldürdü.

Kadınları kim öldürdü?

186 kadını kocası, eski kocası/sevgilisi erkekler, 50 kadını baba, abi, oğul gibi aile üyeleri öldürdü.

17 kadını arkadaşı/iş arkadaşları, sekiz kadını damadı, dokuz kadını komşusu öldürdü. Bir kadını çalışanın oğlu, dört kadını akrabası öldürürken, 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler, 165 kadını ateşli silahla, 92 kadını kesici aletle, 11 kadını boğarak, altı kadını darp ederek, beş kadını balkondan atarak öldürdü.

Erkekler üç kadını yakarak, iki kadını taşla veya araçla ezerek öldürdü. Erkeklerin dört kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler, 72 kadını sokak, otel odası, park, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda, 199 kadını ev içinde öldürdü. Erkeklerin 17 kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler kadınları hangi “bahanelerle” öldürdü?

Erkekler en az 87 kadını barışmak istemediği, ayrılmak istediği için öldürdü.

En az 10 kadını da kıskandığı için öldüren erkekler, yedi kadını ekonomik ihtiyaçlarını bahane ederek öldürdü.

Erkekler bir kadını “canı sıkıldığı” için, bir kadını “annesine bakmadığı” için bir kadını da “acı çektiği” için öldürdü. Erkekler, dört kadını da “gürültü yaptığı” için öldürdü. Erkeklerin en az 177 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 286 fail erkek vardı. Bazı erkekler birden fazla sayıda kadını öldürdü. 105 fail tutuklandı, 78 fail gözaltına alındı. 67 fail intihar etti. 16 failin hukuki süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. 29 failin hukuki süreci basına hiç yansımazken, bir fail serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

bianet’in hazırladığı çeteleye göre 1 Ocak 2023-21 Kasım 2023 arasındaki erkek şiddeti sonucu gerçekleşen cinayetlere dair öne çıkan detaylar...

Ocak

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri transtı.

Şubat

*6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acının ardından basına da erkek şiddeti vakalarının yansımadığını görüyoruz.

*Erkekler, en az iki kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Mart

*Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Nisan

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Mayıs

*Erkekler, en az üç kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Bir kadını da astsubay erkek öldürdü.

Haziran

*Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü dört kadın Türkmenistan vatandaşıydı.

Temmuz

*Bir cinayet aydınlatıldı: Mersin'de M.D. isimli erkek, A.B. isimli kadını öldürdü. Erkek tutuklandı. Olay 28 Haziran'da kırsal alanda bir kadın cesedinin bulunması ile ortaya çıktı. M.D. isimli erkeğin 41 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup cezaevinden firar ettiği ve üç yıldır başkasına ait kimlik kullandığı basına yansıdı.

Ağustos

*Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Fransa vatandaşıydı. Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Eylül

*Erkekler, en az sekiz kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Bazı failler (iki), hapishaneden çıkıp kadınları öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri korucu, ikisi de polisti.

Ekim

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti. Kadınlardan biri Gürcistan vatandaşıydı.

Erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Ocak Aslı Y., Aysun Ahnas, Ayşegül T., Ayşenur Akkurt, Bedriye E., Canan Ö. Canan S., Cansu Demirel, Dilara Gültay, Ecem Seçkin*, Emine E., Esengül K., Fadime Aç, Fatma E., Filiz Kaplan, Hülya Çetinkaya, Mine A., Muhbet C., N.U., Nevmiye Vural, Nurcan İnan, Pelin Sezer, S.Ü., Sema D., Sultan B., Sunay T., Şirvan G., Tuğçe C., Ummuhan Zerrin U., Ülkü Deniz E., Zerrin Büyük. Şubat Ayşegül Şimşek, B.G.T., Bahar Kırbaş, Cansu Güneş, Filiz A., Gülistan Y., Leyla Seyidova, Melis A., Sevim T., Sultan Duran, Yeter Zorba. Mart Arzu T., Aslı A., Aysel G., Canan B., Cemile K., D.R, Ebru Tekin, Elena S., Gaye G., Murat Atmaca, Muzaffer Ç., Rabia T., Sabriye K., Sultan S., Tuba A., Tülay Erşahin Y., Umida Tulyaganova, Yasemin Ö., Yeliz G., Zehra Çatal, Zeynep A., Zeynep F., Zülfiye D. Nisan Ayşe Mandal, Buket Y., Canan Çimen, Ebru G., Ebru Güneş, Emine T., Hanife Doymuş, Hatice Ö., M.K., Münevver Güneysu, Recibe K., Roza Göçmen, S.Ö., Sabiha G., Sakine S., Serap A., Serpil K., Sevim T., Sonay Gürsoy, Sudiye Akpınar, U.Ö., Yeşim A., Yeşim K., Zehra K. Mayıs Ada U., Adanur A., Basra D., Burcu C., Ceylan S., Derya Ş. , Dilek Ö. , Dürdane K. , Ebru U., Emine Erdandoğdu, Esra A., Ezgi G., Fatma S. Fatma Uğur, Fincan K., Goncagül Ç., Gülay T., Hacer K., Hanife Burma, Hasret Çakır, Hatice B., İnaye Hellak, İptihel B., Jiyan B., Nazlı A., Nimet T., Saibe A., Semiha Bağ, Sevim Ç., Songül Ş., Sultan Kaya, Sümeyye Ergin, Şerife Yıldız, Tatiana A., Tuba A., Vezire E., Zeliha Temel, Zeynep Başaran. Haziran Beyhan G., Bilge K., D.K., Dudu Y., Elena David, Fatma A., Fidan Bahçecioğlu, Gözde Vural, Gülkamar Hanimova, İpek Çiçek, Karbeyaz Ç., Laçin Geldiyazova, Leyla Geldiyazova, Mahi Aydos, Melek B., Mohri E., Mürüvvet Ç., Nermin Y., Nuriye A., Ö.B., Sevgi Ağı, Sinem A., Sultan E., Şengül K., Zeliha Y. Temmuz Aysel E., Büşra A., Dilan Y., Fatma A., Gamze D., Gönül Er, Gülten A., Hedra A., Kader Akşan, Kader G., Kübra Ö., Melek Baştürk, Merve Girişmek, Nazlı Şahin, Saime Şahin, Sema Ç., Semra Elmas, Sevinç A., Sultan Zencirci, Suzan Ç., Zehra Aysel Ç., Zübeyde T. Ağustos Ayla O., Ayşe Çetin, Binnaz D., Büşra A., Deniz S., Derin S., Derya P., Elif B., Esma Kalanderli, Fatma Duygu Ö., Fatma S., Fouza Lounici, Gamze A., Gizem Kılınç, Gülfidan Öztürk, İklime B., Ivanna C., Leyla K., Melek Y., Merve Acar, Meryem Ç., N.A., Nalie S., Nazlı Duman, Nuket G., Safa R., Sümeyye Y., Şerife Başaran, Uygun İncirli, Yıldız Çınar, Züleyha A. Eylül Anastasia Emelianova, Ayfer Akbay, Ayşe A., Berno Adilova, Birsen T., Cansu Dönmez, Cemile G., Çiğdem Demir, Damla D., , Edanur Çoban, Emine Y., Ezgi Gülizar, Fatma Ö., Fatma Y., Fatoş Çetin, Gülseren G., Hatice Abdullah, Kızhanım D., Medine Y., Meliha Uludağ, Mislina Ölmez, Nadire G., Nazife Çetinkök, Nazik Bartan, Nazlı K., Nurgün Demir, Özlem K., Özlem Yürük, Peri D., Rebia Gül Arı, S.G., Saadet Ölmez, Sabriye B., Safiye Vardar, Semra Ö., Sıddıka A., Yeliz K., Zehra A., Zehra G., Zeliha A., Zeliha Ö., Zhala Baghırova. Ekim Ayfer Kaya, Aysel G. , Ayşe C., Bahriye Ş., Banesha Mamisheva, Beyzanur Kaya, D.T., Elvin Ö., Fulya Aslan, Hatice D., Münevver A., Nahide Şimşek, Radiye K., Sahra Y., Seda E., Sedanur Güven, Sema D., Serap, Şerife B., Tansu A., Züleyha A. Kasım Atike Eroğlu, Ayan Mohomed Dhoba, Ayşe Acar, Aytan N., Çiğdem D., Devrim G., Doğa G., E.D., Fidan U., Filiz Çilingir, Hasibe S., Işıl Deniz P., Kezban G., Neşe K., Özlem Ülker, Pınar Bektaş, Sevgi T., Sevilay N., Zekiye E., Zeynep Özdemir.

(EMK)