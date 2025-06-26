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HABER
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 20:57
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 08:41
2 dk Okuma

Erkek şiddetinin öldürdüğü Yaprak Türk'ün cenazesini kadınlar kaldırdı

Viranşehir'de Yaprak Türk'ü evinin önünde bir erkek pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Annesi ve iki kardeşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Failin olaydan sonra aracının içinde kendisini vurarak intihar ettiği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erkek şiddetinin öldürdüğü Yaprak Türk'ün cenazesini kadınlar kaldırdı
Yaprak Türk'ün cenazesi kadınların omuzunda toprağa verilmeye götürülüyor/Fotoğraf: MA

Viranşehir'de Ömer Kilimci tarafından katledilen Yaprak Türk’ün cenazesi, kadınların omuzlarında taşınarak Viranşehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre cenaze törenine Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa il ve ilçe örgütleri, Viranşehir Belediye Eşbaşkanı Bedriye Yorgun, Barış Anneleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saldırıda yaralanan Yaprak Türk’ün annesi Şehka Türk ile kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk’ün hastanedeki tedavileri sürüyor.

2025'in ilk beş ayında 131 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü

2025 yılının ilk beş ayında bianet'in erkek Şiddeti çetelesi verilerine göre toplam 131 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü.

Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ OCAK 2025
Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü
5 Şubat 2025
Erkekler Şubat’ta 17 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ ŞUBAT 2025
Erkekler Şubat’ta 17 kadını öldürdü
5 Mart 2025
Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ MART 2025
Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü
4 Nisan 2025
Erkekler Nisan’da 36 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ NİSAN 2025
Erkekler Nisan’da 36 kadını öldürdü
7 Mayıs 2025
Erkekler Mayıs’ta 26 kadını öldürdü
Erkekler Mayıs’ta 26 kadını öldürdü
4 Haziran 2025

Erkekler önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak 2024’ün ilk beş ayında 159, 2023'te 127 kadını öldürmüşlerdi. 2025 ocak–mayıs döneminde bu sayı 131'e çıktı.

Ne olmuştu?

Halk TV'nin haberine göre dün öğle saatlerinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Ömer Kilimci kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Yaprak Türk ile telefonda tartıştıktan sonra, pompalı tüfekle Türk'ün evine gitti, dışarı çıkan Yaprak Türk, annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti ve geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaprak Türk öldü. Annesi ve iki kardeşi de Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Olaydan kısa süre sonra Kilimci'nin, park halindeki otomobilinde tüfekle kendisini vurduğu ve öldüğü bildirildi. Kilimci'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AEK)

Haber Yeri
Viranşehir
kadın cinayeti erkek şiddeti
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