Erkek şiddetinin öldürdüğü Yaprak Türk'ün cenazesini kadınlar kaldırdı

Viranşehir'de Ömer Kilimci tarafından katledilen Yaprak Türk’ün cenazesi, kadınların omuzlarında taşınarak Viranşehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre cenaze törenine Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa il ve ilçe örgütleri, Viranşehir Belediye Eşbaşkanı Bedriye Yorgun, Barış Anneleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saldırıda yaralanan Yaprak Türk’ün annesi Şehka Türk ile kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk’ün hastanedeki tedavileri sürüyor.

2025'in ilk beş ayında 131 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü

2025 yılının ilk beş ayında bianet'in erkek Şiddeti çetelesi verilerine göre toplam 131 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü.

ERKEK ŞİDDETİ OCAK 2025 Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü

ERKEK ŞİDDETİ ŞUBAT 2025 Erkekler Şubat’ta 17 kadını öldürdü

ERKEK ŞİDDETİ MART 2025 Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü

ERKEK ŞİDDETİ NİSAN 2025 Erkekler Nisan’da 36 kadını öldürdü

Erkekler Mayıs’ta 26 kadını öldürdü

Erkekler önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak 2024’ün ilk beş ayında 159, 2023'te 127 kadını öldürmüşlerdi. 2025 ocak–mayıs döneminde bu sayı 131'e çıktı.

Ne olmuştu?

Halk TV'nin haberine göre dün öğle saatlerinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Ömer Kilimci kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Yaprak Türk ile telefonda tartıştıktan sonra, pompalı tüfekle Türk'ün evine gitti, dışarı çıkan Yaprak Türk, annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti ve geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaprak Türk öldü. Annesi ve iki kardeşi de Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Olaydan kısa süre sonra Kilimci'nin, park halindeki otomobilinde tüfekle kendisini vurduğu ve öldüğü bildirildi. Kilimci'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AEK)