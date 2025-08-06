Erkek şiddeti Temmuz 2025

Temmuz 2025’te basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Temmuz’da en az 32 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 85 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az sekiz çocuğu istismar eden erkekler, en az 39 kadını taciz etti.

TIKLAYIN - bianet Şiddet, Taciz, Tecavüz Çetelesi Tutuyor

1 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da N.Ö. isimli erkek, 2 ay önce evlendiği karısı Özlem Ö. (27) isimli kadını, darp ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Diyarbakır’da N.Y. isimli erkek, tartıştığı gelini Sibel N. Y. (42) isimli kadını evinde silahla öldürdü. Olay sırasında aynı evde bulunan bir çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de Betül D. (44) isimli kadın, çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erzurum’da A.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı K.D. isimli kadını evde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Kadının bir gün önce uzaklaştırma kararı almak için başvurduğu öğrenildi.

Antalya’da M.K. (41) isimli erkek, birlikte yaşadığı eski karısı H.K. (44) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, evinde annesi, babası ve karısını darp etti. Kadının camdan bağırarak yardım istemesi üzerine komşular polis çağırdı. Bıçakla etrafa saldıran erkek, gözaltına alındı.

Samsun’da S.Ç. (45) isimli erkek, tartıştığı karısı N.Ç. (50) isimli kadının boğazını sıkarak darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana’da S.Y. (42) isimli erkek, karısı D.Y. ile boşanmalarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesi H.D. (61) isimli kadını tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Sivas’ta üniversitede öğretim görevlisi olan V.A. isimli erkek hakkında kadın öğrencileri tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. V.A.’nın taciz ve tehditlerine maruz kalan yaklaşık 20 öğrenci imza toplayarak şikâyette bulundu. Kınama cezası alan erkek hakkında taciz ve tehdit suçlarından iki ayrı yargılama devam ederken. Rektörlük ve savcılığa da çok sayıda şikâyet yapıldığı öğrenildi. Ayrıca V.A.’nın hırsızlık suçundan ceza aldığı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sebebiyle sicilinde görünmediği iddia edildi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta S.G. isimli bir erkek, öz kızını (14) istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

2 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Ayşe K. (43) isimli kadın, evinde sevgilisi tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da Derman T. isimli kadın, gölde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da katı atık bertaraf tesisinde ölü bir erkek bebek bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da bir erkek, karısını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bursa’da V.K. (28) isimli bir erkek, tartıştığı market kasiyeri K.K. (29) isimli kadını darp etti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da Aile hekimi olan bir erkek, kadın hastasını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında hem adli hem de idari soruşma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkeğin açığa alındığı öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Erzurum’da doktor olan İ.Y. isimli erkek, muayeneye gelen zihinsel engelli S.K. (17) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun ailesine durumu anlatması üzerine aile şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

3 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Mersin’de kayıp olarak aranan avukat P.B. (46) isimli kadın, denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da Tuğba T. (24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.A. isimli erkek, tartıştığı karısı V.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da C.Y. isimli erkek, tartıştığı eşinin kız kardeşi ve kocasını arabayla ezerek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te C.G. (52) isimli erkek, iddiaya göre intihar etmek isteyen kızı Y.G. (20) isimli kadının üzerine benzin dökerek yaktı. Araya girmeye çalışan kız kardeşi ve annesi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de M.S. (25) isimli bir erkek, karısı S.S. ve çocukları A.S. (4) ile A.S.'yi (2) rehin aldı. Polisler tarafından ikna edilen erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.M. isimli erkek, eski sevgilisi Ö.A. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de A.A. isimli erkek, nişanlısı A.N. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

4 Temmuz

Cinayet

Amasya’da cezaevinden 2 gün önce çıkan Y.K. (35) isimli erkek, evde tartıştığı karısı Kader K. (30) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Tokat’ta B.H. isimli kadın, evinin balkonunda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te arkadaşıyla birlikte evde pompalı tüfekle oynayan Osman C. (14) isimli oğlan çocuğu vuruldu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Manisa’da A.A. (28) isimli bir erkek, sokakta tartıştığı Z.K.(46) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

5 Temmuz

Cinayet

Aydın’da bir eğlence mekânında çalışan Özbekistan vatandaşı Muattar Alıeva (35) isimli kadın, silahla başından vurularak öldürüldü. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili mekânın işletmecisi R.Y. ‘kasten öldürme’ E.K. ve A.D. isimli erkekler de ‘suç delillerini yok etme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Ebru Y. (30) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da K.E, M.B. isimli 2 erkek, tartıştıkları 2 kadını sokakta darp etti. Çevredekiler müdahale etti. Olay cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. 2 erkek gözaltına alındı.

6 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Ankara’da Teğmen S.D. isimli erkek, karısı Z. İsimli kadını darp etti. Kadın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda 2 yıldır sistematik olarak şiddet gördüğünü kocasının yumrukları nedeniyle burnunda kırık oluştuğunu bildirerek, “Lütfen sesim olun” dedi.

Batman’da B.G. (24) isimli erkek, karısıyla tartışırken araya giren annesi S.G. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen abisi A.G. (25) isimli erkek, B.G.’yi tabancayla öldürdü. Kaçan A.G.’nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

7 Temmuz

Cinayet

bianet Erkek Şiddeti çetelesinde Haziran ayında Şiddet ve yaralama başlığı altında yer alan Samsun’da K.G. (41) isimli erkeğin, darp ettiği Sevda Türker (44) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Zonguldak’ta E.B. (41) isimli erkek, karısı Özlem B. (35) isimli kadını uyurken bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da M.A. (27) isimli erkek, tartıştığı kız kardeşi Nazife A. (18) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Olaya müdahale etmeye çalışan annesi de elinden yaralandı. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Sudenaz Ş. (24) isimli kadın, 5. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.M. isimli erkek, annesi S.Y. isimli kadını darp etti. Annesi ve kız kardeşi S.M.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.M. isimli erkek, tartıştığı karısı E.M. isimli kadını darp etti. Erkek cam kırığıyla kendisini yaraladı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Edirne’de D.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı Ş.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de A.D. (76) isimli erkek, tartıştığı üvey kızı Y.K. (15) isimli kız çocuğunu tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da ev sahibi A.D. isimli erkek, kiracısı Ö.G. isimli yüzde 98 oranında ortopedik engelli olan kadını evinde tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek, trafikte tartıştığı kadına sözlü şiddette bulundu, tehdit etti. Kadın çektiği görüntüleri paylaşarak sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu.

8 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Burdur’da H.A.M. (49) isimli kadın, evinin bodrumunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Batman’da İ.A. (53) isimli erkek, karısı G.A. (49) isimli kadını bıçakla yaraladı. Erkek, olaya müdahale eden kızları A.A. (22) ve E.A.’yı (23) da yaraladı. Kadınlar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da dondurma satıcısı bir erkek, turist bir kadını taciz etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine işletme mühürlendi.

9 Temmuz

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da 3 kişi, tartıştıkları arkadaşları Yusuf Demirci (16) isimli oğlan çocuğunu sokakta döner bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da Nazlı G. (27) isimli kadın, kaldığı otelin çatı katından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir kadın, otluk alanda çıkan yangında öldü. Kadının kocası gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.C. isimli erkek, 1 ay önce boşandığı eski karısı S.T. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın erkeğin hala evden ayrılmadığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de Y.Y. isimli erkek, karısı A.Y. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de İ.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi N.G. isimli kadını sokakta tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

10 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da A.B. (41) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Songül B.(40) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Ardahan’da 6 yıldır kayıp olarak aranan Yeliz Y. (34) isimli kadını, eski kocası E.Y. isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Daha önce eski kocası ve 2 kardeşi ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, cesedin bulunamaması ve delil yetersizliği sebebiyle E.Y. ve kardeşleri serbest bırakılmıştı. Soruşturmada kadının yerinin tespit edilmesi üzerine E.Y., eski karısını tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle birlikte nehir kenarına gömdüğü ve silahı nehre attığını itiraf etti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Mardin’de iki grup arasında çıkan tartışmada Zübeyir Aslan (17) isimli oğlan çocuğu bıçaklanarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Mercan C. (17) isimli kız çocuğu, ahırda aslı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.F. isimli erkek, karısı G.F. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırşehir’de M.K. isimli erkek, tartıştığı komşusu N.Ş. isimli kadını pompalı tüfekle ağır yaraladı, kocası M.Ş. isimli erkeği öldürdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de S.B. isimli kadın terzinin dükkânına gelen A.B. ve oğlu M.B. isimli erkekler kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Olay, dükkânın güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de H.Ü. isimli erkek, kızları C.Ü ve M.Ü. isimli kız çocuklarını darp etti. Anneleri D.D. isimli kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de İ.Ş. isimli erkek, karısı N.Ş. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 Temmuz

Çocuk Cinayeti

Konya’da İ.Ç. (10) isimli sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf Taşkın (10) isimli oğlan çocuğu, tedavi gördüğü hastanede 1,5, ay sonra hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.Ç. isimli erkek, karısı V.Ç. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da V.E. isimli erkek, markette tartıştığı kasiyer E.E.O. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da M.K. isimli bir erkek, yolda yürüyen H.D. (17) isimli kız çocuğunu takip ederek istismar etti. Erkeğin ısrarlı olarak kızı arabaya bindirmeye çalışması kameraya kayıt edildi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

12 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, evde tartıştığı karısı Z.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zonguldak’ta bir erkek, tartıştığı sevgilisini sokakta darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, sokakta tartıştığı karısını darp etti, zorla arabaya bindirmek için sürükledi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

13 Temmuz

Cinayet

Ankara’da 3 kişi, Kezban Demirci (42) isimli kadını silahla kaldığı konteynerde öldürdü, oğlu N.D. (12) yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kadının damadının erkek kardeşi İ.Ö. olduğu belirlendi. Erkeğin evdeki altınları çalmak için 2 arkadaşıyla birlikte eve geldiği öğrenildi.

Malatya’da Ö.Y. (35) isimli erkek, tartıştığı karısı Eylem Y. (30) isimli kadını bıçakla evinde öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Nefise E. (41) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Sevim Y. (80) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de boşanma aşamasında olan Nermin A. (43) isimli kadın, evinde ateşli silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Karaman’da Miraç T. (2) isimli çocuk, 5. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muğla’da bir eğlence mekânda çalışan M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli erkekler, müşterileri olan kadın turistleri darp etti. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da S.Y. (34) isimli bir erkek, markette tartıştığı N.A. (47) isimli kadını ve E.A. (14) isimli kız çocuğunu silahla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Kadın ve kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Bursa’da bir erkek, sokaktaki kadınları sözlü olarak taciz etti. Mahalle sakinleri erkeği darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta R.B. (50) isimli erkek, 13 yaşındaki bir çocuğu istismar etti. Ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Erkek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çocuğun koruma altına alındığı öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 22 kişi, 40 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

14 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da görevden ihraç edilen eski polis memuru C.K. (38) isimli erkek, eski sevgilisi Ayşe Tokyaz (22) isimli kadını evinde alıkoydu, darp ederek öldürdükten sonra cansız bedenini valiz içerisinde sokağa bıraktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan O.K. (55) isimli erkek,"kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanırken 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri de tutuklandı. Kadının ikiz kardeşi E.T., olaydan önce defalarca polise gidip şikayetçi olduğunu, sonuç alamadığını söyledi. Suç kaydı olduğu bildirilen C.K.’nin eski sevgilisinin de şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.A. isimli erkek, tartıştığı karısı A.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da polis, aynı aileden 10 kişiyi, araçlarında Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle darp etti. Olayda hamile Z.Y. (31) isimli kadın ve bir çocuk (14) yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı, bebeği kuvöze alındı.

Iğdır’da bir erkek, tartıştığı sevgilisini darp etti. 2.kattan atlayarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te bir erkek, hastane önünde birlikte yaşadığı kadını darp etti, pompalı tüfekle rehin aldı. Hastane güvenliği müdahale etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.A. isimli erkek, karısı S.A. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Kırıkkale’de V.A., E.B.A., S.B., M.A. ve O.E. isimli erkekler, Ç.D. ve İ.A. isimli kadınları taciz etti. Ç.D. KADES’den ihbarda bulundu. Erkekler gözaltına alındı, tutuklandı.

15 Temmuz

Cinayet

Bartın’da E.A. (61) isimli erkek, 1 ay önce boşandığı karısı Fati Asan (46) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Üvey kızı E. E.’yi (23) yaraladı, kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Uşak’ta A.K. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta Banu A. (35) isimli kadın, evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de hemşire Özgür Y.G. (23) isimli kadın, hastanedeki odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Isparta’da Buse A. (15) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.D. isimli erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi C.E.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da E.D. isimli erkek, sokakta tartıştığı dini nikâhlı karısı S.Ö. isimli kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek gözaltına alındı. Kadının şikâyetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Bursa’da Z.K. isimli erkek, tartıştığı sevgilisini darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de K.T. isimli erkek, karısı B.T. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Adana’da S.P. isimli erkek, sokaktaki kadınların görüntülerini çekerek taciz etti. Olaya müdahale edip cep telefonunu alan Ö.D. isimli erkeği darp edip kaçtı.

Denizli’de markette çalışan bir erkek, İ.D. (22) isimli kadın müşteriyi fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadın şikâyetçi olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çocuğa Şiddet

Van’da O.K. isimli baba, çocuklarıyla birlikte evine dönerken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla vuruldu. Vurulan erkek öldü, 3 çocuk yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

16 Temmuz

Cinayet

Diyarbakır’da C.A. (30) isimli erkek, beraber yaşadığı İlayda Alkaş (22) isimli kadını, evinin önünde tabancayla öldürdü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Emine Y. (63) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, tartıştığı dini nikâhlı karısı D.A. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trabzon’da İ.H. isimli erkek, tartıştığı abisinin karısı K.H. (71) isimli kadını öldürmekle tehdit etti, sopayla darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Tehdit

Aydın’da C.D. isimli bir erkek, tartıştığı karısını bıçakla tehdit etti. Kadın, çocuğuyla birlikte sokağa kaçarak polis çağırdı. Erkek biber gazıyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Kocaeli’de sosyal medya fenomeni T.T.( T.Ö.D.) isimli erkek, B.Ç. (13) isimli bir oğlan çocuğu darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tehdit

Edirne’de G.S. isimli erkek, karısı Ç.S. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da T.M. isimli bir erkek, kendisiyle aynı mağazada çalışan M.A. isimli kadını taciz etti. Kadın, erkeği mağaza müdürüne şikâyet etti, işten çıkarıldı. Kadın mağaza müdürü E.F. ve T.M. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 22 kişi, 18 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

17 Temmuz

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da 20 yıl önce tren raylarında parçalanmış halde bulunan Gönül Çelen (26) isimli kadının ölümünün cinayet olduğu belirlendi. Polis, N.K. (60), H.Ç. (60), A.T. (66), İ.G. (55), R.U. (40), M.A.K. (39) ve Ö.K. (34) isimli 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çocuk Cinayeti

Diyarbakır’da Z.A. (16) isimli oğlan çocuğu, kız kardeşi Rojda A. (14) isimli kız çocuğunu darp ederek öldürdü. Oğlan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Işıl K. (73) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da kayıp olarak aranan Derya D. (38) isimli kadının cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Rize’de Kamuran H.G. (99) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Ankara’da R.C. (72) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Çorum’da Sema Nur Y. (2) isimli kız çocuğu, 5. Kattaki pencereden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Asil Kemal K. (2) isimli oğlan çocuğu, havuza düşerek boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de V.T. isimli erkek, tartıştığı karısı E.T. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de M.D. isimli erkek, beraber yaşadığı sevgilisi Y.C. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de Ö.A. isimli erkek, eski karısı N.K. isimli kadını evine gelerek rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu, koruma kararı talep etti.

İstanbul’da K.G. isimli erkek, sokakta tartıştığı annesi A.G. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da kargo görevlisi R.K. isimli bir erkek, bir kadını (24) asansörde taciz etti. Kadının çığlık atması üzerine erkek kaçtı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkek tutuklandı.

18 Temmuz

Cinayet

Eskişehir’de A.S. (37) isimli erkek, eski sevgilisi Afganistan vatandaşı Shabana Solaıman K. (29) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Nergiz A. (65) isimli bir kadın, sahilde güneşlenirken Devlet Su İşlerine (DSİ) ait olan dozerin altında kalarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da F.Y. (36) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Nevşehir’de İdris A. (4) isimli oğlan çocuğu elektrik akımına kapılarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Azer K. (1) isimli oğlan çocuğu, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.B. isimli erkek, tartıştığı karısı S.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da S.Ç. isimli bir erkek, sokakta tartıştığı sevgilisi E.D. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul’da özel bir plajda işletme sahibi olan bir erkek, işletmeye gelen A.B. isimli kadını ve yanındaki 2 kadını darp etti. Kadınlar şikâyetçi oldu.

Tekirdağ’da Y.D. (29) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.D. (27) isimli kadını evde bıçaklayarak yaraladı. Kadın yaralı olarak bir çay ocağına sığındı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin ‘hırsızlık’ ve ‘yaralama’ suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

19 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da M.İ. (66) isimli erkek, karısı A.İ. (67) isimli kadını evde bıçakladı, öldürdü. Erkek tutuklandı.

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Muğla’da 2022 yılında kayıp başvurusu yapılan Aysun D. isimli kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesedi ormanlık alanda bulunan kadının ölümüyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Kocası M.D., iki kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da spiker Esen G. isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da öğretmen Reyhan E. (58) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tekirdağ’da piknik yaparken kaybolan Çınar G. (10) isimli oğlan çocuğu, gölde ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, eski karısı M.C. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

Adana’da B.B.K. (17) isimli oğlan ve M.U. (45) isimli erkek, T.B. (14) isimli oğlan çocuğunu zorla çalıştırdı, darp etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. B.B.K ve suç kaydı olduğu öğrenilen M.U. gözaltına alındı.

Diyarbakır’da H.A. (25) isimli erkek, 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki 4 üvey kardeşine eziyet edip hayvan dışkısı yedirdi. Görüntüler üzerine gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuklar devlet koruması altına alındı.

20 Temmuz

Cinayet

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.T. (46) isimli erkek, eski karısı Demet Akarsu (45) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin daha önceden suç kaydı olduğu, cinayet sonrası kadının ailesini arayarak “sıra sizde” diye tehdit ettiği öğrenildi.

Meşru Müdafaa

Kocaeli’de Fatmanur O. (25) isimli kadın, kendisini darp eden kocası Ş.O. (29) isimli erkeği av tüfeğiyle öldürdü. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Nurcan S. (27) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Manisa’da Afganistan vatandaşı H.A. (17) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğunun dini nikâhlı kocası N.D. (27)isimli erkek, İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da M.S. isimli bir erkek, sokakta yürüyen E.Ş.Ç. isimli kadını taciz etti, kadın tepki verince arabasıyla ayağından ezerek olay yerinden kaçtı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da polis memuru bir erkek, E.K. isimli trans kadına hakaret etti. Olayı görüntü altına almak isteyen kadın gözaltına alındı.

21 Temmuz

Cinayet

Zonguldak’ta E.K. isimli erkek, husumetli olduğu akrabaları Halil Can K.(24), Emirkan K. (18) ve babaanneleri Nazmiye K. (75) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek tutuklandı.

Malatya’da G.K. isimli erkek, tartıştığı eski karısı Selda K. (36) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı.

Çanakkale’de 3 gündür haber alınamayan Özbekistan vatandaşı Dinara Alya U. (63) isimli kadın, evinde streç filmine sarılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Sevgilisi M.K. (47) isimli erkek gözaltın alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Hatice K. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Döndü Y. (53) isimli kadın, havuzda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Gülsüm Ö. (29) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.T. isimli erkek, tartıştığı karısı S.T. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının ailesindeki H.T. F.T. ve D.K. isimlerindeki kişilerin de tehdit ve hakaretine uğradığını bildirerek şikâyetçi oldu. 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de A.E. isimli erkek, karısı N.E. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu, koruma kararı talebinde bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.D. isimli kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası A.D. isimli erkeğin kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Antalya’da C.A. (53) isimli erkek, tramvayda E.T. (25) isimli kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin birçok kadının fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.

22 Temmuz

Cinayet

Maraş’ta E.Ç. (47) isimli erkek, dükkânında tartıştığı karısı Nazlı Ç (45) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek polise teslim oldu.

Kocaeli’de Havva Y. (28) isimli kadın, evinde silahla vurularak öldürüldü. Soruşturma başlatıldı. Havva Y'nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E. isimli erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Düzce’de 8 aylık Aybars Y. isimli bebek, yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da M.S. (26) ve Y.S. (20) isimli iki erkek, tartıştıkları kız kardeşleri Ş.S. (23) isimli kadını sokakta darp etti. Duruma müdahale eden M.O. (46) isimli erkek, M.S. tarafından vuruldu. M.S. gözaltına alındı. Erkeğin suç kaydı olduğu öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 6 kişi, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

23 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de Havva Ş. (67) isimli kadın, su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da N.Ç. (28) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tokat’ta kayıp olarak aranan Dilek A. (22) isimli kadın ve kuzeni Zafer A. (24) isimli erkeğin cansız bedenleri çayda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te Özlem Y. (6) isimli kız çocuğu, evinde bornoz ipi boğazına dolanarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erzurum’da 5 erkek, komşuları olan yüzde 80 bedensel engelli E.S. (48) isimli kadını apartman girişinde darp etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda kadın şikâyetçi oldu, erkekler hakkında uzaklaştırma ve kendisi için koruma talebinde bulunduğunu bildirdi. D.A. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta koruma kararı alan kadın ve çocuğu eski eşi tarafından araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Kadının komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Temmuz Ayında Basına Yansıyan Taciz

İstanbul’da geçen sene gerçekleşen olayda A.T. (29) isimli erkek, eğlence mekânında tanıştığı Z.E.B. (25) isimli kadını evinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkeğin birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

24 Temmuz

Cinayet

Mersin’de A.D. (48) isimli erkek, annesi Belkıs Keskin (68) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da 2 gündür haber alınamayan ekonomi yazarı Nazlı S. (53) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de Aysel Y. (54) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Ş.K. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da bir aylık F.N.E. isimli oğlan çocuğu ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Efe Ahmet Ö. (15) ile Poyraz Ç. (13) isimli çocukların cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da K.İ. isimli erkek, komşusu B.Y. (20) isimli kadını otobüs durağında darp etti, tornavida ile yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Konya’da M.İ. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Z.İ. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın, hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Olayın, çocukların babalarıyla görüştürülmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi.

25 Temmuz

Cinayet

Diyarbakır’da S.Ş. (20) isimli erkek, tartıştığı dini nikâhlı karısı Helin Eren (19) isimli hamile kadını tabancayla sokakta öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de A.Ö. isimli erkek, evine çağırdığı arkadaşı Nurcan Özkul isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da hakkında suç kaydı bulunan O.Ç. (27) isimli erkek, annesi Teslime Ç. (63) isimli kadını evinde darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Aksaray’da E.Y. (14) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı abisi Muhammet Y. (17) isimli oğlan çocuğunu evde bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan oğlan çocuğu tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Isparta’da P.E.C. (16) isimli çocuk, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da M.A.Ü. isimli erkek, eski karısı B.R. isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 Haziranda meydana gelen olay erkeğin serbest bırakılmasına avukatların itiraz etmesi üzerine basına yansıdı.

Samsun’da E.K. (40) isimli erkek, karısı F.K. (41) ve kızı Y.E.K. (17) isimli kız çocuğunu darp etti. Kadın ve kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinlerine de saldıran erkek, komşuların şikâyeti üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

26 Temmuz

Cinayet

Mersin’de Ö.C.Ç. (22) isimli erkek, abisinin karısı Aygül Ç.(26) isimli kadın ve annesi Türkan Söylemez’i (56) tabancayla öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Kaçan erkek ve arkadaşı A.K. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de kendisinden haber alınamayan Nazlı P. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Meral Y. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

ABD'de 3 Nisan 2024'te hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28) isimli kadının şüpheli ölümüne dair hazırlanan otopsi raporu savcılığa ulaştı. Kadının ailesi, avukatları aracılığı ile daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den (39) şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da baraj gölüne giren Muhammed Emin Y. (17) isimli oğlan çocuğu ve Tuncay G. (18) isimli erkek ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı Ç.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da bir erkek, kafede çalışan kadını darp etti. Kadının erkeğe tepki göstermesi üzerine çevredekiler müdahale etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

Hatay’da F.B. isimli erkek, tartıştığı karısı S.B. isimli kadını bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltın alınan erkek tutuklandı.

Antalya’da K.N. isimli erkek, karısı M.N. isimli kadını darp etti. Komaya giren kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltın alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de M.G. isimli erkek, E.G. isimli çocuğunu darp etti. Erkek hakkında şikâyette bulunulduğu bildirildi.

Taciz

Zonguldak’ta bir erkek, minibüste bir kadını taciz etti. Vatandaşların tepkisi üzerine erkek olay yerinden kaçtı. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta A.K. (35) isimli erkek, komşusu olan kadını evinde uyurken taciz etti. Kadın kaçarak yardım istedi. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, "cinsel saldırı" ve haneye tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önceden de cinsel tacizden suçlandığı öğrenildi.

27 Temmuz

Cinayet

Edirne’de Z.D.(33) isimli erkek, Semra Çelik (29) isimli kadını tabancayla başından vurarak öldürdü, cansız bedenini tarlaya bıraktı. Kaçan erkek Osmaniye’de yakalandı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Gülbahar G. (40) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da Muhlise S. (84) isimli kadın, 4. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta Gülay Y. (53) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da N.Ç.(78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Erzurum’da İshak K. (16) isimli oğlan çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Mustafa Y. (16) isimli oğlan çocuğu, nehirde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

28 Temmuz

Cinayet

Adana’da infaz koruma memuru E.V. (36) isimli erkek, tartıştığı karısı Merve V. (36) ve kızı Elif V. (8) isimli kız çocuğunu tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da B.C. isimli erkek, tartıştığı annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C.’yi (65) bıçakla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta kayıp olarak aranan Raziye C. (72) isimli kadın, zeytinlikte ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Mukaddes Y. (46) isimli kadın, camdan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da yalnız yaşayan Gülizar T. isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da Görhan G. (51) isimli erkek ile Filiz D. (52) isimli kadın, sulama havuzunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Konya’da Devran H. (9) isimli çocuk, gölde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da N.D. (75) isimli erkek, tartıştığı karısı Ş.D. (61) isimli kadını evde tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Eskişehir’de M.K. (14) isimli oğlan çocuğunu, tramvay durağında darp eden 7 erkek gözaltına alındı. Erkekler hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

Taciz

Niğde’de bir hastanede güvenlik görevlisi olan M.Ö. isimli erkek, hasta yakını olan A.B. (18) isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Afyon’da devlet koruması altındaki çocukların kaldığı yerde görevli bir erkek personel, kız çocuklarını istismar etti. Kız çocuklarının şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da kurs merkezi sahibi M.D.Ö. isimli erkek, dershanedeki kız çocuklarını istismar etti. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin çocukların görüntülerini kaydettiği öğrenildi

29 Temmuz

Çocuk Cinayeti

Mersin’de bir dönercide ustabaşı olan N.U. (24) isimli erkek, aynı yerde servis elemanı olarak çalışan Eyüp Can Güner (12) isimli oğlan çocuğunu kovaladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. N.U. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Cinayete Teşebbüs

İstanbul’da 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Göksu Çelebi (28) isimli kadının ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan G.İ. (43) isimli erkek, gözaltına alındı. Bir kripto para borsası şirketinin yönetim kurulu başkanı olan erkek, "Uyuşturucu" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı.

İntihara Sürükleme

Diyarbakır’da Meliha K. (44) isimli kadın, evinde intihar ettiği iddia edildi. Kadının eşinden şiddet gördüğü, çocuklarının cenazede “Annemizin katili babam” dediği öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da F.K. isimli bir erkek, sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının kafasına silah dayayıp darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.Ç. isimli erkek, eski karısı S.C. isimli kadını tehdit etti. Uzaklaştırma kararını ihlal edip iş yerinde kadını darp ederek yaralayan erkek hakkında 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Erkek de kadına karşı hakaret davası açtı. Kadına 9 bin lira para cezası verildi.

Taciz

Aksaray’da Y.Y. isimli erkek, bir kadını telefonla taciz etti. Kadının yakınları erkeğin içinde olduğu lokantaya gelip darp girişiminde bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da C.A. (40) isimli erkek, AVM tuvaletinde kadınların fotoğrafını çekerek tacizde bulundu. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek çevredekiler tarafından darp edildi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Cinsel Taciz

Zonguldak’ta K.D. (19) isimli kadın, halasının kocası tarafından cinsel tacize uğradığını bildirdi. Kadın, ablası (24) ve kuzeninin (12) de cinsel istismara uğradığını belirterek sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Aileden de destek alamadığını söyleyen K.D., daha önce resmi şikâyette bulunduğunu ancak dosyanın kapatıldığını belirtti.

Tehdit

Kocaeli’de A.S.M. isimli erkek, muhabir F.K. isimli kadını tehdit etti, kamerasına zarar verdi. Kadın şikâyetçi oldu Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta siyasi bir partinin belde başkanı F.K. isimli erkek, yanında çalışan B.G. (16) isimli oğlan çocuğunu istismar etti. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da M.Ü. isimli erkek, G.Ö. (14) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun ablası şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Olay, kız çocuğu ölümle tehdit edildikten sonra ablasının destek istemek için yazdığı mektupla basına yansıdı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 2 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

30 Temmuz

Cinayet

Hatay’da F.S. (48) isimli erkek, arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada kardeşinin karısı Devrim S. (47) isimli kadını evinde tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Denizli’de B.Ç. (16) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı iş arkadaşı Mehmet A. (17) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. B.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Fatma U. (39) isimli kadın, evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Defne M. (25) isimli kadın, evinde doğal gaz borusuna asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tokat’ta Ahmet Buğra Ş. (2) isimli oğlan çocuğu, 5. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Özgür G. (16) isimli oğlan çocuğu, baraj gölünde boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli erkek, sevgilisi G.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Konya’da bakkal işletmecisi Y.M.V. isimli erkek, komşusu D.G.Ç. (43) isimli kadını darp etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Mersin’de bir ilçe kaymakamı olan T.G. isimli erkek ve oğlu K.G. (20), yaşları 12-13 arasında değişen beş çocuğu karakolda darp etti. Çocuklardan biri hastaneye kaldırıldı. Çocuklar darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, halı saha maçında S. A. (17) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de E.K. isimli erkek, sokakta kızını darp etti. E.K., olaya müdahale eden U.D. (35) isimli erkeği aynı gün içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Kocaeli’de M.K. isimli erkek, otobüste yanında oturan kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de bir siyasi partinin il başkanı olan Y.B. isimli erkek, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Parti, gözaltına alınan erkeğin görevden alındığını açıkladı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da İ.A. (72) isimli erkek, evinde beraber alkol aldığı C.İ. (17) isimli oğlan çocuğunu istismar etti. Çocuk, erkeği bıçakla yaraladı. Erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

31 Temmuz

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Antalya’da Nida N. (25) isimli trans kadın, evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Kadının beraber yaşadığı sevgilisi H.İ. (23) isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İntihara Sürükleme

Van’da Hatice I. (28) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Kadını darp ettiği iddia edilen kocası Y.I. (30) isimli erkek, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadının annesi, "Kızım artık dayanamadığını söylüyordu. Adım adım ölüme sürüklendi. Ölümünden damadım sorumludur" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Batman’da M.G. (26) isimli kadın, kendini ipe asmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya'da 5 aylık Arda Deniz D. İsimli bebek, kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da nehre giren Ahmet Berat K. (16) isimli oğlan çocuğu boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da arkadaşlarıyla beraber denize giren Samet İ. (14) isimli oğlan çocuğu, boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli erkek, eski sevgilisi Ş.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Ü.G. isimli erkek, karısı M.G. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.A.D. isimli erkek, karısı Iryna Melnychuk D. (36) isimli kadını evine giderken sopayla darp etti. Kades uygulamasından yardım isteyen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Kadın şikâyetçi olup boşanma davası açtı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu D.Y.T. (31) isimli kadını darp etti, sosyal medyada fotoğraflarını ve numarasını paylaştı. Kadın defalarca şikâyetçi olmasına rağmen sonuç alamadığını söyleyerek yardım istedi.

Kocaeli’de U.T. isimli erkek, sevgilisi M.Ç. isimli kadına ormanlık alanda darp etti. Kadın, KADES uygulamasından şikâyette bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, bir kadını parkta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Konya’da O.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı T.G. isimli kadını ve kardeşi H.H. isimli erkeği evlerinde bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de F.S. isimli erkek, eski karısı G.Ç. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’ da bir sitede yemek siparişi getiren kurye, bir kadını sözlü olarak taciz etti. Kadının sevgilisi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Maraş'ta bir konteyner kentte S.K. (57) isimli erkek, 8 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Erkek tutuklanırken, çocuk ve kardeşi, devlet koruması altına alındı.

(GDT/EMK)