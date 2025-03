Erkek şiddeti Şubat 2025

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat’ta en az 17 kadını ve dokuz çocuğu öldürdü.

Erkekler, Şubat’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, sekiz kadını taciz etti. Erkekler en az 110 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, Edirne’de bir kadını öldürmekle tehdit etti.

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

1 Şubat

Çocuk Cinayeti

Şırnak’ta iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16) isimli oğlan çocuğu, bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İnceleme başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adana’da Fatma K. (21) isimli bir kadın, evinde av tüfeğiyle burulmuş olarak bulundu. Dini nikâhlı kocası M.B. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da Ayşe Ç. (49) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da kimliği bilinmeyen bir kadının cansız bedeni, denizde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.D isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.D isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Kocaeli’de T.A. (37) isimli bir erkek, eski karısı T.H. (29) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek çevredeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

2 Şubat

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Aysel Y. (77) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf T. (23) isimli erkek öldü, Z.O. isimli kadın ve kocası S.O. yaralandı. Z.O. ve S.O hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili S. K. ve kardeşleri H.K., H.K ve C.K. tedavisi biten S.O. gözaltına alındı. Kaçan şüphelilerden S. T. ve A. M.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Burdur’da hakkında birçok suç kaydı bulunan H.G. isimli bir erkek, annesini darp etti. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Kocaeli’de M.Ç. isimli bir erkek, engelli oğlu H.K.Ç. isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuk devlet korumasına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde anne S.Ç.’nin de şiddet uyguladığı belirlendi. Anne ve baba gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da telefon ve adres bilgileri eskort sitelerine verilen S.Ş. isimli bir kadın, ikinci kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Önceki şikâyetinde dosya kovuşturmaya gerek yok' denilerek kapatılmıştı.

3 Şubat

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Güler K. (84) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.G. isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında kasten yaralama suçundan yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da A.A. (21) isimli bir erkek, sokakta köpeğini gezdiren eski sevgilisi H.N.K. (16) isimli kız çocuğunu ve köpeğini darp ederek zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Çevredekiler müdahalede bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 4 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Kadın, erkeğin daha önce kendisini öldürmekle de tehdit ettiğini bildirdi.

4 Şubat

Cinayet

Sakarya’da K.T. (30) isimli bir erkek, annesi Behiye T. (62) isimli kadını, evinde tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Y.K. (16) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı arkadaşı Yasin Bozoklu (17) isimli oğlan çocuğunu, boş bir alanda bıçakla öldürdü. Oğlan çocuğu gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Rasel Y. (85) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü.

Batman'da bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25) isimli bir kadın, bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tunceli’de Hatice B. (87) isimli kadın, bahçesinde otları yakarken yanarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da M.T. (32) isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.T. (28) isimli kadını, arabada darp etti. Kadının yeri kuzenine gönderdiği canlı konumdan bulundu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Bilecik’te kimliği bilinmeyen bir erkek, bir kadını, kocasını ve çocuğunu arabada rehin aldı. Kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polislere silah doğrulttuğu iddia edilen erkek, öldürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da bir erkek, bir gazetecinin karısını, kızını (13) ve kız kardeşini ölümle tehdit etti. Gazeteci sosyal medya üzerinden şikayetçi oldu.

5 Şubat

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da E.C.U. (25) isimli bir kadın, bir inşaatın 3. Katından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Sibel K. (38) isimli bir kadın, evinde başından vurulmuş şekilde bulundu. Kocası D.K. gözaltına alındı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kocaeli’de çocuk yurdunda kalan Efsun A. (1) isimli kız bebek, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da S.Ö. isimli bir erkek, 1 kadını ve 2 erkeği alıkoyarak işkence etti. Olayla ilgili yapılan incelemede gözaltına alınan S. Ö., C. Ö., O. Y., A.C. B., Ü. A., T. M. Ç., A. A., C. Y. ve H. C. Ş. tutuklandı.

6 Şubat

Çocuk Cinayeti

Bolu’da H.S. (20) isimli bir erkek, tartıştığı Enes Mohammed Khalafaln (17) isimli oğlan çocuğunu, sokakta bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Aysel D. (55) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da bir erkek, arabasından inen kadını ve yanındaki kız çocuğunu darp etti ve zorla arabaya tekrar bindirdi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Polis arama çalışması başlattı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Diyarbakır’da Z.Ş. (32) isimli bir erkek, H. A. (12) isimli kız çocuğunu darp edip kaçırdı. Kız çocuğunun ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

7 Şubat

Cinayet

Urfa’da M.E.T. ve F.G isimli iki kişi, Gülcan A. (30) isimli kadını başından tabancayla yaraladı ve yol kenarına bıraktı. Kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Erzurum’da F.K. (80) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli bir erkek, karısı A.K. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikâyette bulundu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bitlis’te 9 erkek, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı.

8 Şubat

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki oğlan çocuğu, tartıştığı Mattia Ahmet Minguzzi (14) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçaklayarak ve darp ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan oğlan çocuğu öldü. B.B. ve U.B. isimli oğlan çocukları tutuklandı.

İstanbul’da Z.M. (18) isimli bir erkek, tartıştığı akrabası Ahmet M. (15) isimli oğlan çocuğunu, evinde silahla öldürdü. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin daha önceden "kasten yaralama" suçundan 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Şırnak’ta kayıp olan hemşire Selen N. (26) isimli kadının cansız bedeni, nehirde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Emel Cansu C. (37) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ş. isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek, eski sevgilisi A.Ç. (42) isimli kadını havluyla boğmaya çalıştı. Daha önce birçok kez şikâyette bulunan kadın, tehdit edilmeye devam edildiğini söyleyerek tekrar şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da müzik öğretmeni F.Ü. isimli bir erkek, öğrencisi Ç.K. isimli kadını araba içerisinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de C.E, F.B.A, M.G, F.A, Z.T, C.Y ve Y.A isimli 7 erkek, 15 kadını, seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

9 Şubat

Çocuk Cinayeti

Antep’te iki grup arasında çıkan kavgada, Eyüp Arıcı (17) isimli oğlan çocuğu bıçaklanarak öldü. Kaçan şahıslar için arama çalışması, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Semra M. (35) isimli hamile kadın, evinin banyosunda iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da kimliği bilinmeyen kişiler, iki kız çocuğunu parkta darp etti. Çocuklar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

10 Şubat

Şüpheli Ölüm

Niğde’de Meliha S. (35) isimli kadın, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da engelli Bahar K. (46) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da B.G. (27) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Tehdit

Edirne’de E.F. isimli bir erkek, karısı S.F. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de M.M. isimli bir erkek, eski sevgilisinin annesi İ.A. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Denizli’de 2 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

11 Şubat

Çocuk Cinayeti

Tekirdağ’da A.Y. (44) isimli bir erkek, kızı Su Didem Y. (13) isimli kız çocuğunu, evinde boğarak öldürdü. Erkek intihar teşebbüsünde bulundu, hastaneye kaldırıldı. Erkeğin sosyal medyada intihar notu paylaştığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da A.A. (63) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de Kamile Ö. (66) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ordu’da Nazlı T. (13) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Burdur’da isimli bir erkek, annesi M.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Balıkesir’de E.K. isimli bir erkek, tartıştığı oğlunu ve müdahale eden karısını bıçakla yaraladı. Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kayseri’de Ç.H. (43), B.B. (28), S.K. (25) isimli erkekler, 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

12 Şubat

Cinayet

İstanbul’da S.G. (37) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Sibel G. (33) isimli kadını, boğarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de 3 yıldır haber alınamayan Gülşen Ç. (87) isimli kadının kemikleri, evinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.A. isimli bir erkek, tartıştığı karısı T.D.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik’te k.ç. (39) isimli bir erkek, M.Ö. (40) isimli bir kadını, sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da şoför İ.D. isimli bir erkek, aracına binen E.K. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da M.H. (35) isimli bir erkek, F.E.A. (16) isimli oğlan çocuğunu, camide bıçakla yaraladı. Oğlan çocuğu hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de D.K. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.K. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Malatya’da 3 erkek, 16 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

13 Şubat

Cinayet

Nevşehir’de E.Y. (26) isimli bir erkek, eski karısı Servet Nur Şahin (26) isimli kadını araçla takip etti ve tabancayla yaraladı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Elazığ’da Ezgi Nur B. (26) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Ayşe Hışıl Y. (36) isimli bir kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de Nurgül K. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Isparta’da 3 gündür kayıp olarak aranan Kemal A. (16) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Esra B. (12) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede öldü. Kız çocuğunun boynunda ip izlerine rastlandığı bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.Z. isimli bir erkek, tartıştığı karısı S.Z. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkekle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Afyon’da İ.G. (46) isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.G. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı bıçakla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

14 Şubat

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Kadriye G. (76) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de Tuğçe Işık K. (28) isimli bir kadın, evinde asılı bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ü. isimli bir erkek, tartıştığı karısı H.Ü. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkekle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kütahya’da Y.G. (45) isimli bir erkek, ayrı yaşadığı karısı G.G. (46) isimli kadını, evinde tornavidayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Erkek, ifadesinde 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söyledi. Erkeğin daha önce 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara’da kimliği belirtilmeyen 1 erkek ve 1 kadın, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evlerinde alıkoyup darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıslar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

15 Şubat

Cinayet

Konya’da B.E. (44) isimli erkek, sevgilisi Dilek Şen (35) isimli kadını, evinde bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da H.İ.Ü. (60) isimli bir erkek, oğlunun boşanma aşamasında olduğu karısının annesi Şadiye Aydın ve abisi Selahattin Boz’u tabancayla öldürdü. Olayla ilgili H.İ.Ü. ve oğlu R.Ü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Şırnak’ta Makbule S. (25) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da kendisinden 3 aydır haber alınamayan Nurdan G. (66) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da M.A. (46) isimli bir erkek, sosyal medya üzerinden verdiği asistanlık iş ilanına başvuran E.S. (17) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da M.A. (46) isimli bir erkek, sosyal medya üzerinden verdiği asistanlık iş ilanına başvuran S.C. (26) isimli kadını seks işçiliğine zorladı. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

16 Şubat

Cinayet

Afyon’da O.G. (17) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı annesi Hatice Çelik (42) isimli kadını, evinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Oğlan çocuğu tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Tokat’ta N.A. (44) isimli bir erkek, tartıştığı oğlu B.A. (17) isimli oğlan çocuğunu, evinde keserle öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.S. İsimli bir erkek, boşandığı karısı T.A. (37) isimli kadını, sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

17 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de bir erkek, karısı T.Y. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de E.D. isimi bir erkek, tartıştığı Ş.D. isimli kadını, evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de M.Ü isimli bir erkek, tartıştığı karısı H.Ü. isimli kadını darp etti.

İstanbul’da B.E. (26) isimli bir erkek, tartıştığı annesi M.E. (56) isimli kadını, evinde boğarak bayılttı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

İzmir’de U.E. (33) isimli bir erkek, tartıştığı eski sevgilisi F.Y. (47) isimli kadını, sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da bir erkek, çocuklarını (5/7) evin damında hortumla darp etti. Komşuların görüntülerini çekip şikâyetçi olması üzerine erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Çocuklar devlet koruması altına alındı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da F.C. (38) isimli bir erkek, D.E.K. (16) isimli kız çocuğunu, otobüste istismar etti. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarından tespit edilen erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Şubat

Cinayet

Nevşehir’de M.B. (26) isimli bir erkek, eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) isimli kadını, evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ö. isimli bir erkek, tartıştığı karısı H.Ö. isimli kadını, evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Adıyaman’da G.M.A.A.Z. isimli bir erkek, H.K. (18) isimli bir kadını sokakta taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

19 Şubat

Cinayet

Ankara’da İ.K. (40) isimli bir erkek, eski karısı Selma Yalçın (38) isimli kadını, evinde bıçakla öldürdü. Erkek kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Muş’ta İ.İ. isimli bir erkek, karısı Aynur İ. (40) isimli kadını evinde, silahla öldürdü. Kaçan erkek tutuklandı.

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. (40) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu, kendisinden ayrı yaşayan karısı Fatma Ş. (34) isimli kadını boş bir arazide bıçaklayarak öldürdü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Ülker G. (81) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da bir erkek, karısı H.Ö. (26) isimli kadını, alışveriş merkezinde darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de KYK yurdunda görevli bir erkek, yurtta kalan kız öğrenciyi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da 2 erkek, oyuncu C.B. isimli kadını iş yerinde takip etti ve gizlice fotoğraflarını çekerek taciz etti. Erkeklerin kadının annesini de telefonla arayarak tehdit ettiği bildirildi. Kadın şikâyetçi oldu. Erkeklerden biri yakalanarak gözaltına alındı diğeri için arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta berber Ş.B. isimli bir erkek, mahalledeki bir kız çocuğunu (14) istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da 5 erkek, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. 1 erkek tutuklandı, 4 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Şubat

Cinayet

Antep’te 20’ye yakın suç kaydı bulunan M.E.H. (32) isimli bir erkek, karısı Ruha Dabul (23) isimli kadını evinde silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Songül E. (72) isimli bir kadın, 6. Kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ş.T. isimli bir erkek, sevgilisi M.A. isimli kadını, otomobilde darp etti.

Edirne’de S.K. isimli ir erkek, eski sevgilisi S.Y. isimli kadını, bir eğlence mekânında darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Y.K. (20) isimli bir erkek, annesinin evinde kalan hamile eşi F.K. (19) isimli kadını sokakta tüfekle vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, gözaltına alındı.

Adana’da iş yeri sahibi İ.İ. isimli bir erkek, kiracısı olan H.U. (21) isimli kadını, iş yerinde av tüfeğiyle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtıktan sonra kadının abisinin taksisini de kundakladı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

21 Şubat

Şüpheli Ölüm

Bursa’da iş yerinde çıkan yangında Sinem A. (40) isimli kadının cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya’da Melisa B. (30) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da Ela E. (11) isimli kız çocuğu, evinde tüfekle başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Kız çocuğunun babası E.E. isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da A.E. (24) isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan G.N.E. (21) isimli karısını ve karısının kardeşi K.Ö. (5) isimli oğlan çocuğunu ailesinin evinde bıçakla yaraladı. Kadın ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Erkek bıçakla kendisini yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.E. isimli bir erkek, eski sevgilisi H.Ü isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de K.Ç. isimli bir erkek, karısı Ö.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de N.K. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı R.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Urfa’da M.D. (15), Y.B. (15), M.B. (15), İ.H.B. (15) ve İ.B. (15) isimli 5 oğlan çocuğu, yaşıtları bir oğlan çocuğunu (15) mahalledeki köy odasında istismar edip görüntülerini çekti. Çocuğun olayı anlatması üzerine annesi şikâyetçi oldu. M.D. (15), Y.B. (15), M.B. (15), İ.H.B. (15) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İ.B. (15) isimli oğlan çocuğu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Samsun’da lisede temizlik görevlisi olan H.A. (31) isimli erkek, okuldaki bir kız öğrenciyi (14) istismar etti. Çocuk şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

22 Şubat

Çocuk Cinayeti

Antalya’da B.A. (28) isimli bir erkek3 arkadaşıyla birlikte oto yıkamacıda ateş açtı. Şükrü Alkaş (17) isimli oğlan çocuğu öldü. Olay sonrası şüpheliler kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Ebru G.(24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta Cennet A. (79) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Şırnak’ta yeni doğmuş bir kız çocuğunun cansız bedeni poşet içerisinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te özel bir hastanenin sağlık çalışanları, hasta N.E. (72) isimli kadını darp etti Kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

İstanbul’da H.S. (30) isimli bir erkek, 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek girdiği evde eski iş arkadaşı kadını ve kızını darp etti. Kadın ve kızı hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Tehdit

Urfa’da istismar karşıtı eylem yapan aktivist E.G.Ç. isimli kadın tehdit edildi.

23 Şubat

Meşru Müdafaa

Konya’da Ş.Ç. (35) isimli bir kadın, cezaevinden 10 gün önce tahliye olan ve kendisine şiddet uygulayan kocası Ömer Ç (36) isimli erkeği bıçakla öldürdü. Kadın tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Seher T. (21) isimli bir kadın, 8. Kattaki balkondan düşerek ölü. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da Elmas C. (87) isimli bir kadın, yaşadığı konteynerda ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

24 Şubat

Cinayet

Karabük’te N.A. (29) isimli bir erkek, erkek kardeşi K.A.A. (25) ve kardeşinin karısı Leeqa Azemi (27) isimli kadını, evlerinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Antep’te M.K. (38) isimli bir erkek, eski karısı Necla Özbiber (38) isimli kadını, evinde bıçakla öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, kadının erkek kardeşi A.Ö.’yü iş yerinde yüzüne yakıcı madde atarak yaraladı. Yakalanan erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Tehdit

İstanbul’da H.I. (44) isimli bir erkek, arabasına kartopu atan çocukları ve ailelerini tabancayla tehdit etti Olay güvenlik kameralarıyla kayıt edildi. Şikâyetçi olunan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da K.K. isimli bir erkek, iş arkadaşı bir kadını taciz etti ve mesajla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Eskişehir’de bir erkek, yolda yürüyen bir kadını takip ve taciz etti Kadın olayı cep telefonuyla kayıt etti ve durumu çevredekilere bildirdi.

Tehdit

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, gazete muhabiri R.T. isimli kadını “kadına yönelik şiddet” haberleri yaptığı için elektronik posta ile tehdit etti. Aynı kişinin kadın hakları alanında çalışmalar yürüten gazetecilere ve avukatlara tehdit barındıran mesajlar gönderdiği öğrenildi. Kadın suç duyurusunda bulunarak şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da M.A, S.Ö, T.G O.G., H.A. ve M.P isimli 6 erkek, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. H.A. ve M.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 4 erkek tutuklandı.

25 Şubat

Cinayet

Aydın’da Aralık ayında meydana gelen kazada R.B. isimli bir erkeğin, tartıştığı karısı Derya B. İsimli kadını arabada tabancayla öldürdüğü daha sonra arabayı çarparak kaza süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Erkek tutuklandı.

Diyarbakır’da M.A. (25) isimli bir erkek, tartıştığı annesi Fener A. (70) isimli kadını tabancayla öldürdü, babası N.A. isimli erkeği yaraladı. Babası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Sevim S. (81) isimli bir kadın, evinde komşusu tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da 3 gündür kayıp olarak aranan Pınar A. (37) isimli kadın, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Cansu K. (32) isimli bir kadın evinde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli bir erkek, birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen Z.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.S. isimli bir erkek, tartıştığı karısı İ.S. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.Ö. isimli bir erkek, karısı A.Ö. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

26 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.A. isimli bir erkek, tartıştığı karısı B.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Ö.A. isimli bir erkek, eski sevgilisi E.B. isimli kadını takip ederek darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın’da C.A. (45) isimli bir erkek, üvey annesi P.İ. (86) isimli kadını, evinde darp etti. Gözaltına alınan erkek hakkında tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı alındı.

Taciz

İstanbul’da 14 ayrı cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen M.İ.Y. isimli bir erkek, işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları taciz etti. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Maraş’ta M.Ç.(34) isimli bir erkek, A.B. isimli çocuğu istismar etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

27 Şubat

Cinayet

Kayseri’de R.Ç. (37) isimli bir erkek, eski karısı Buket K. (31) isimli kadını, çocuklarının okulu önünde tabancayla öldürüldü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da İ.A. (30) isimli bir erkek, eski sevgilisi Seher Güzide (45) isimli kadını, iş yerinde tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Milli Golf oyuncusu ve iş insanı Beyhan B. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da E.M. (30) isimli bir kadın 14. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da A.İ. (31) isimli bir kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.Ş. isimli bir erkek, tartıştığı karısı B.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de A.P. (19) isimli bir erkek, AVM’de tartıştığı M.A. ve kızları S.A. ve Z.B.A.'yı bıçakla yaraladı. Kadın ve kızları hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.K. isimli bir erkek, karısı M.K. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Aydın’da bir erkek, kuaförden çıkan kadınlara sözlü olarak tacizde bulundu. Esnafın darp ettiği erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Denizli’de 6 erkek, 13 kadını seks işçiliğine zorladı. 4 erkek tutuklandı, 2 erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Isparta’da 12 erkek, 29 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkeklerden 10'u tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

28 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.E. isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.E. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de Ş.İ. isimli bir erkek, karısı C.İ. isimli kadına telefonla hakaret ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de E.Ü. isimli bir kadın, mahkemelik olduğu A.A. isimli erkeğin kendisini telefonla tehdit ve ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 4 erkek, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

(GDT/EMK)