Erkek şiddeti Ocak 2025

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ocak’ta en az 28 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, Ocak’ta en az 39 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 11 kadını taciz etti. Erkekler, bir kadına tecavüz etti, en az 61 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, Edirne’de bir kadını öldürmekle tehdit etti.

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1 Ocak

Eskiden olmuş Basına Ocak’ya yansıyan cinayet

İstanbul’da 20 sene önce kaybolan Nezaket Uyur (28) isimli kadının öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, kadının eski kocası Y.B. ve A.B., H.K.( soyadını değiştirmiş), N.B. isimli erkek kardeşleri ile M.S. isimli erkeği gözaltına aldı.

Giresun’da Fatma T. (26) isimli bir kadın abisi D.Y. (31) isimli erkeğin av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abisi D.Y. ile birlikte İ.B., H.T., N.T. ve H.T. isimli kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Adana’da M.D. isimli bir erkek, tartıştığı oğlu Rafet D. (15) isimli oğlan çocuğunu tabancayla öldürdü, çocuğun cansız bedeni yol kenarında başından vurulmuş şekilde bulundu. Çocuğun babası M.D. ve annesi S.D. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Yalova’da MS hastası ve yatalak olan Ümmügül G. (54) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Enes M. (6 aylık) isimli bebek, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da R.S. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısı D.U.S. isimli kadına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Taciz

Zonguldak’ta pastane sahibi R.U. ve N.U. isimli iki erkek, pastanede çalışan bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Ocak

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Yeter T. (51) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. İnceleme başlatıldı.

Afyon’da kayıp ihbarı yapılan Ayşe K. (83) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Havva T. (79) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da M.A. (12) isimli bir kız çocuğu, evinde tabancayla başından vurulmuş şekilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü, annesi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Y. (7) isimli kız çocuğu öldü. Ablası B.Y. (24) ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.O (45) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.O. (38) isimli kadını, evinde bıçakla yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

3 Ocak

Cinayet

Afyon’da iki aile arasında çıkan kavgada Nurgül K. (47) ve Hatice G. (47) isimli kadınlar, ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. Kadınlar, kaldırıldıkları hastanede öldü. Kavgaya karışan H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli kişiler gözaltına aldı.

İstanbul’da F.F. (23) isimli bir erkek, ablası Türkan F. (27) isimli kadını, bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Kadının Çanakkale’de kocasından boşandıktan sonra ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

Bursa’da H.K. (35) isimli bir erkek, eski sevgilisi Fatma Elif Kutlu (25) isimli kadını, arabasında başından tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak arabada bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bianet Erkek Şiddeti Çetelesine Kasım ayında Şiddet / Yaralama olarak yansıyan olayda Elazığ’da V.S.Ç. (26) isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi Semra Demirelli’yi (25) evinde, ensesinden tabancayla vurarak yaralamış aynı silahla intihar etmişti. Kadın, tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de Zahide D. (74) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Meral Ç. (53) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de kayıp olarak aranan Goncagül D. (44) isimli kadının cansız bedeni, deniz kenarında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, sokakta tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadını darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de M.M.G. isimli bir erkek, sosyal medyada görüntülü sohbet sırasında tartıştığı bir kadının kızına hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla emniyet harekete geçti. Erkek, ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasıyla yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta R.B. (33) isimli bir erkek, D.G. (14) isimli kız çocuğunu istismar ederek hamile bıraktı. Kız çocuğu ve bebeği devlet himayesine alındı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

4 Ocak

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Sibel E. (47) isimli kadın evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

İntihara Sürükleme

Bartın’da M.A. isimli bir erkek ve sevgilisi H.O. isimli kadın arasında çıkan tartışmada H.O. bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Erkek ise birinci kattan atladı. H.O. ve M.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.U. isimli bir erkek, tartıştığı karısı B.U. isimli kadını darp etti. Kadın, darp ve tehdit edildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

5 Ocak

Cinayet

İstanbul’da M.A. isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi Burcu Seymen (32) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Olay sırasında kadının KADES yardım butonuna bastığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Mukaddes B. (43) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da M.A.Ş. (16) isimli bir çocuk, nehirde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da B.H. isimli bir erkek, kimliği belirlenemeyen biriyle kavga ederken tabancayla ateş açtı, iş yerinden çıkan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı

Hakkâri’de A.U. isimli bir erkek, tartıştığı R.Ç. (17) isimli kız çocuğu ve A.T. (24) ile D.B. (24) isimli erkekleri bıçakla yaraladı. Yararlılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

6 Ocak

Cinayet

İstanbul’da E.Ç. (46) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşe Ç. (41) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kadının cansız bedenini bagaja koyan erkek polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının arkadaşı, Ayşe Ç.’nin uzun süredir kocasından tehditler aldığını söyledi.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de F.A. (55) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ş.K. isimli bir erkek, birlikte yaşadığı S.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Antalya’da Ç. isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi Burcu K. isimli kadını darp etti. Kadın, parkın kenarındaki korkuluktan düşerek yaralandı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

İzmir’de D.Ç. (43) isimli bir erkek, komşusunun penceresi önünde uygunsuz hareketlerde bulundu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkeğin, cinsel saldırı suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de İlçe Sağlık Şube Müdürü C.F.G. isimli erkek, gazeteci R.C. isimli kadını sosyal medya mesajlarıyla taciz etti. Kadın, sosyal medya üzerinden bu mesajları paylaşarak şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de N.E.E. isimli bir erkek, sevgilisi S.Ö. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de H.U. isimli bir erkek, E.U. isimli karısını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

7 Ocak

Cinayet

İstanbul’da V.A. (44) isimli bir erkek, karısı Gülnaz A. (45) isimli kadını uyurken tabancayla öldürdü. Erkeğin kaçtıktan sonra İzmir’de 1 kişiyi ağır yaraladığı belirtildi. Polis, arama çalışması ve soruşturma başlattı.

Afyon’da M.A. (51) isimli bir erkek, eski çalışanı Derya Kozan (37) isimli kadını hastanede tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin’de B.D. (27) isimli bir erkek ve sevgilisi E.N.Y isimli kadın, 15 katlı apartmanın zemininde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli bir erkek, sevgilisi B.Ş. isimli kadını, evinde darp etti. Kadın, evindeki eşyalara da zarar verdiğini ayrıca tehdit ve hakarette bulunduğunu bildirerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de E.S. isimli bir erkek, tartıştığı karısı S.S. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da iki oğlan çocuğu (14-17), engelli bir oğlan çocuğunu, internet kafede darp edip tehdit etti. Darp görüntülerini çekip çocuğun abisine gönderen oğlan çocukları, yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da A.S. (46) isimli bir erkek, teyzesinin evine sığınan karısı C.S. (41) isimli kadını, bıçakla tehdit etti. Kadın, pencereden atlayarak yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Taciz

Edirne’de F.K. (62) isimli bir erkek, çalıştığı hastanedeki hasta kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları gösterdiği kişinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı. Erkek açığa alındı.

Zonguldak’ta E.Ç. (55) isimli bir erkek, bir kadını sosyal medya üzerinden taciz etti. Kadının kız kardeşi N.B. isimli kadın, erkeğin gönderdiği mesajları sosyal medya üzerinden paylaşarak şikâyetçi oldu.

Bursa’da belediyenin tv kanalı sorumlusu M.B. (50) isimli bir erkek, kanalda muhabir olarak çalışan E.S. (23) isimli kadını mesajla taciz etti. Kadın şikâyette bulundu. Mesajları sosyal medyadan paylaşan kadın, işten çıkarıldı. Erkeğin ise işten izin aldığı belirtildi.

8 Ocak

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Sevda S. (36) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Saniye A. (59) isimli bir kadın, evinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Yapılan incelemede kadının vücudunda yara izleri tespit edildi. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Ankara’da M.A. ve H.G. isimli iki erkek, M.T. (24) isimli kadını zorla araçlarına bindirerek darp etti ve boş bir araziye götürerek tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muş’ta servis şoförü M.Z.C. (70) isimli bir erkek, servisteki bir kız çocuğunu (9) istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. İfadesi alınan erkek serbest bırakıldı.

Kocaeli’de öğretmen M.A. isimli bir erkek, 9 öğrencisini, okulda istismar etti. Aileler şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

9 Ocak

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de A.Ö.C. (46) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da M.Ö. (54) isimli bir erkek, tartıştığı karısı V.Ö. (52) isimli kadını evinde tencereyle darp etti. Kadın, erkeği bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan karı koca, birbirinden şikâyetçi oldu.

10 Ocak

Cinayet

Kocaeli’de Ş.A. (60) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hazal A. (60) isimli kadını, evinde pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası kaçan erkek, polise teslim olduktan sonra tutuklandı. Erkeğin yaklaşık 6 ay önce de eşini bıçakladığı, bir süre cezaevinde kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da kimliği bilinmeyen kişiler, avukat S.N. isimli kadını, kadın hakları ile ilgili köşe yazıları ve kadın cinayetlerine yönelik davaları nedeniyle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Aksaray’da spor öğretmeni M.Ç. isimli bir erkek, öğrencisi olan bir oğlan çocuğunu (12) istismar etti. Ailesi şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 4 aile daha şikâyetçi oldu.

11 Ocak

Cinayet

Adana’da M.A. (52) isimli bir erkek, sevgilisi Gamze Alır (32) isimli kadını, ormanlık alanda tabancayla öldürdü. M.A. ile birlikte D.B. (21) isimli kadın ve S.G. (42) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gözaltına alınan diğer iki kişi serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da uçurumdan atlayan M.Y. (34) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Fevziye D. (74) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.F. isimli bir erkek, karısı N.F. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de ortaokulda öğretmenlik yapan müftü İ.Y. isimli bir erkek, N.A. (12) isimli bir kız öğrenciyi istismar etti. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 13 erkek, 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

12 Ocak

Cinayet

Tekirdağ’da N.O. (37) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı Shaxnoz L. isimli kadını ve kızı Şehrinin O. (8) isimli kız çocuğunu tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Semra D. (69) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da S.A. (29) isimli bir kadın, iple asılı bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da K.K. (9) isimli oğlan çocuğu, düğünde tabancayla atılan kurşunlardan yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.V. (40) isimli bir kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de hentbol maçı sonrası sahaya inen taraftarlar, kadın sporcuları darp etti. Sporcular şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 8 erkek, 23 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

13 Ocak

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Hülya T. (60) isimli bir kadın, evinin çatısında asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Uşak’ta B.T. isimli bir erkek, karısı İ.T. (35) ve karısının abisi A.T. (55) isimli erkeği pompalı tüfekle yaraladı. Kadın ve abisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.K. isimli bir erkek, karısı G.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne’de Y.K. isimli erkek, babası M.K. ve annesi H.K., karısı S.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Kocası Y.K., kocasının babası M.K.ve annesi H.K. hakkında kasten yaralama suçundan yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da taksici B.H. (28) isimli bir erkek, kadın müşterilerini bayıltarak taciz etti ve görüntülerini taksicilerin kullandığı mesaj gruplarında paylaştı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de dans okulu sahibi bir erkek, dans okuluna gelen bir kız çocuğunu (13) istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

14 Ocak

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Z.A. (51) isimli bir erkek, tamirat için gittiği evde Meryem S. (12) isimli kız çocuğunu taşla öldürdü, erkek kardeşi A.S.’yi (5) de yaraladı. Oğlan çocuğu hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Erkeğin bir gün önce karısıyla birlikte eve misafir olarak geldiği öğrenildi.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Edirne’de Günnaz C. (56) isimli bir kadın yeni taşındığı evinde bıçaklanmış olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Zeynep I. (19) isimli kadın, göl kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Aysun S. (28) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.H. isimli bir erkek, boşandığı karısı A.İ. isimli kadını darp etti.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. isimli bir erkek, karısı G.H.Ö. isimli kadının evine geldi. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında karar ihlali işlemi başlatıldı.

Sakarya’da görevden alınan polis T.T. isimli bir erkek, sevgilisi I.A. (43) isimli kadını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtıktan sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin daha önceden de silahlı saldırıda bulunduğu ve sevgilisini rehin aldığı için ceza aldığı bildirildi.

15 Ocak

Cinayet

Adana’da polis M.T. (43) isimli bir erkek, karısının babası Yusuf T. (64), karısının annesi Hüsne T. (61) ve karısının halası Semiha T.’yi (53) evlerinde, bıçakla öldürdü. Kaçan erkek, ertesi gün Mersin’de karısı Ferdane T. (37) isimli kadını da bıçakla öldürdü. Adana’ya tekrar gelen erkek, karısının erkek kardeşi İ.T. isimli erkeği boş bir araziye götürerek tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

16 Ocak

Cinayet

Mardin’de A.K. (85) isimli bir erkek, karısı Latife K. (80) isimli kadını uyurken, pompalı tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da M.K. isimli bir erkek, tartıştığı akrabası Emine Gündüz (83) isimli kadını evinde, bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Faili belirlenmemiş Çocuk Cinayeti

Eskişehir’de, atık ayrıştırma tesisinde bir poşette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de bir erkek, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu hamile kaldı. Erkek tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, metrobüsteki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı. Cep telefonuyla kayıt edilen erkekle ilgili arama çalışması başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzincan’da A.S., İ.E. ve S.O. isimli erkekler 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

17 Ocak

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Saadet Tokgöz isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da İ.Ö. (27) isimli bir kadın seyir halindeki araçtan düştü, arkadan gelen aracın çarpmasıyla öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da servis şoförü G.Ç. (52) isimli bir erkek, H.Y. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti. Erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Urfa’da E.A. isimli bir erkek, Türkiye vatandaşı olmayan M.G. ve M.B. isimli 2 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Ocak

Faili Bilinmeyen Çocuk Cinayeti

Urfa’da M.N.B. (5) isimli bir kız çocuğu, boğularak öldürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de Y.K. (29) isimli bir erkek, sevgilisi S.Ş. (17) ve annesi D.Ş. (50) isimli kadını evlerinde, pompalı tüfekle yaraladı. Anne ve kızı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek ve yanındaki akrabası H.K. (29) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, akrabası olan 11 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu hamile kaldı. Olay bir gazetecinin sosyal medya üzerinden paylaşımıyla ortaya çıktı.

19 Ocak

Cinayet

Bianet Erkek Şiddeti çetelesine Aralık ayında Şiddet / Yaralama olarak yansıyan olayda Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.Ü. (43) isimli bir erkek, boşandığı karısı Pınar Z. (36) üzerine benzin dökerek yaktı. Kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra öldü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bolu’da Hava G. (56) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Maraş’ta Y.E.Y. isimli bir erkek, yolda yürüyen N.N.A. isimli kadına yumruk atarak darp etti. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

20 Ocak

Cinayet

Antep’te M.Y. isimli bir erkek, eski karısı Fatma K. (39) isimli kadını, parkta tabancayla yaraladı. Kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Kayseri’de V.K. isimli bir erkek, oğlu D.K. (7) isimli erkek çocuğunu, tüfekle vurarak yaraladı. Çocuk yaralı olarak götürüldüğü hastanede öldü. Erkek kendini eve kilitledi, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da B.C.A. (12) isimli bir oğlan çocuğu, tüfekle oynarken annesi Gülcan A. (29) isimli kadını yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Feride Hiranur D. (19) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, nişanlısı olduğu iddia edilen bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İzmir’de bir erkek, trans bir kadını, sokakta darp etti. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda erkek kaçtı.

Taciz

İstanbul’da taksi şoförü F.A. isimli bir erkek, bir kadın yolcuya (23) cinsel tacizde bulundu, mesajla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Ankara’da havalimanında işletme müdürü D.Ü. isimli bir kadın, çalışan 41 kişi hakkında “Taciz ve mobbing” suçlamasında bulundu. Kadın, savcılığa 40 sayfalık dilekçe sundu.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta imam E.Ç. isimli bir erkek, bir kız çocuğunu sosyal medya üzerinden istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek, görev için başka bir yere gönderildi.

Elazığ’da bir erkek, akrabası olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu hamile kaldı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta N.Y. (49) isimli bir erkek, iki kız çocuğunu (8/11) takip etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Ocak

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.İ. isimli bir erkek ve annesi H.İ. isimli kadın, erkeğin eski karısı G.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da G.Ö. (38) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı M.Ş. (28) isimli kadını, evinde bıçakla yaraladı. Erkek daha sonra kadının babası D.T. (57) isimli erkeği silahla yaraladı. Kadın ve babası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

22 Ocak

Şüpheli Ölüm

Adana’da 13. kattan düşen Emel A. (53) isimli kadın öldü. İnceleme başlatıldı.

Adana’da Fatoş Ş. isimli kadının cansız bedeni, baraj gölü kıyısında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.K. isimli kadını, evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

23 Ocak

Cinayet

İzmir’de cezaevinden firar eden H.Ç. (26) isimli bir erkek, karısı Melisa Ç. (25) isimli kadını, bıçakla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Muğla’da Y.K. (34) isimli bir erkek, karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp etti. Kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek tutuklandı.

Meşru Müdafaa

Konya’da İ.Ö. (16) isimli bir oğlan çocuğu, annesini, kendisini ve kardeşlerini sürekli darp eden babası Ö.Ö. (40) isimli erkeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Oğlan çocuğu gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da zeytin işçisi Esra S. (28) isimli bir kadın, zeytinlikte ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.A. isimli bir erkek, birlikte yaşadığı B.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İzmir’de M.Y. (53) isimli bir erkek, down sendromlu oğlu E.Y. (17) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin’de H.P. (33) isimli bir erkek, tabancayla kendini vurmaya çalışırken müdahale eden annesi N.P. isimli kadını kolundan yaraladı. Erkek daha sonra intihara teşebbüs etti. H.P. ve N.P. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk İstismarı

Dersim’de S.K. (33) isimli bir erkek, sevgilisi S.Ç. (31) isimli kadının kızını (12) istismar etti. Kadın şikâyetçi oldu. Çocuk koruma altına alındı. S.K. ve S.Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

24 Ocak

Şüpheli Ölüm

Bolu’da kayıp olarak aranan Saime A. (61) isimli kadın, kayalık bir arazide ölü bulundu.

25 Ocak

Şüpheli Ölüm

Batman’da Gülistan Y. (53) isimli bir kadın 3. kattaki balkondan düştü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Kocaeli’de bir erkek, çalışanı A.S. isimli kadını, iş yerinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu.

26 Ocak

Cinayet

Antep’te Muhammed El Şıh İ. (26) isimli bir erkek, tartıştığı kız kardeşleri Hale El Şıh İ. (18) ve Meryem El Şıh İ. (28) isimli kadınları silahla yaraladı. Kadınlar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hale El Şıh İ. öldü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Bircan B. (23) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de H.K. (80) isimli bir kadın, ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kırıkkale’de E.U. (24) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu hamile karısı S.U. (17), karısının babası A.Ö.’yü evlerinde darp etti. Karısının annesi Ç.K. isimli kadını bıçakla yaraladı. Yararlılar hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Yakalanarak gözaltına alınan erkek, şikâyetçi olunmadığı için serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da E.K. isimli bir erkek, hamile karısı S.K. (34) isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

27 Ocak

Cinayet

Konya’da A.T. (28) isimli bir erkek, annesi Canfeda T. (51), babası Nurettin T. (50) ve erkek kardeşi Hasan Can T.’yi (18), evlerinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de H.A. (20) isimli bir erkek, tartıştığı babaannesi Gülizar A. (70) ve dedesi Hüseyin A.’yı (74) evlerinde bıçakla öldürdü. Cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtilen H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da Y.D. (49) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Meryem D. (43) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek aynı bıçakla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.D. isimli bir erkek, eski sevgilisi Z.S.D. isimli kadını, evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

28 Ocak

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Emine Y. (82) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Erzurum’da Nevin S. (78) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Meşru Müdafaa

Batman’da E.A. (40) isimli bir erkek, dini nikâhlı eski karısı E.Ç. (32) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın, E.A.’yı bıçakla öldürdü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.T. isimli bir erkek, tartıştığı karısı H.T. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında önleyici tedbir kararı alındı.

Bursa’da T.S. (23) isimli bir erkek, nişanlısı A.A. (23) ve nişanlısının kız kardeşi N.A.’yı (14) sokakta av tüfeğiyle yaraladı. Kardeşler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da kimliği belirlenemeyen bir grup, sokakta yürüyen kız çocuklarını (13/17) darp etti. Çocuklar şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.Ç. isimli bir erkek, eski karısı Ö.R. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında önleyici tedbir kararı alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 9 erkek, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

29 Ocak

Cinayet

Afyon’da H.H.B. (19) isimli bir erkek, annesi Sevgi E. (41) isimli kadını, evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkek, arkadaşı O.K. isimli erkekle beraber kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Meşru Müdafaa

Kocaeli’de E.D. (42) isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.D. (43) isimli kadını tehdit etti. Kadın, kocası E.D.’yi tabancayla öldürdü. Kadın, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta Mükerrem T. (60) isimli bir kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de L.P. isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.P. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de C.G. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de Ş.Y. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.Y. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu.

30 Ocak

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de kimliği belirtilmeyen bir kadın 6. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kırklareli’de Sedanur A. (25) isimli bir kadın, sevgilisi B.Ç. isimli erkeğin evinde ölü bulundu. B.Ç ve annesi N.Ç gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Elif T. (9) isimli kız çocuğu, evinde oyun oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğu kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli bir erkek, tartıştığı karısı M.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da K.Ö. isimli bir erkek, 4 aylık bebeğini darp etti. Erkek, karısı H.Ö. isimli kadını da evde alıkoyarak yardım çağırmasına engel oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

İstanbul’da E.G. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Y.G. isimli kadını, bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı L.K. (40) isimli kadına satırla saldırarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

31 Ocak

Cinayet

İstanbul’da B.Y. (17) isimli bir oğlan çocuğu, annesi Aysun Y. (42), babası Mehmet Y. (43), kız kardeşi Dilan Y. (12) ve anneannesi Fatma İnce (71) isimli kadını silahla vurarak öldürdü. Kaçan erkek, Bursa’da yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Eski tarihte olmuş Ocak’ta basına yansıyan Çocuk Cinayeti

Muğla’da 19 yıldır kayıp olan Yasemin Dermenci’yi (17) T.K. (40) ve Ö.D. (44) isimli erkeklerin tüfekle öldürdüğü ve cansız bedenini ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı. Erkekler tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Azime Y. (62) isimli bir kadın, mezarlıkta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da bir erkek bebeğin cansız bedeni, katı atık bertaraf tesisinin çöp ayrıştırma kısmında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Siirt’te düğün eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu V.D. (16) isimli bir oğlan çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

(GDT/EMK)