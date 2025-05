Erkek şiddeti Nisan 2025

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Nisan’da en az 36 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 44 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 39 çocuğu istismar eden erkekler, en az 15 kadını taciz etti.

1 Nisan

Cinayet

İstanbul’da Hayrettin K. (70) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hatica K. (67) ve kızı Zeliha K. (46) av tüfeğiyle evinde öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Giresun’da Güler E. (27) isimli bir kadın, yolda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da M.K. (2) isimli çocuk balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da B.D. isimli bir erkek, karısı muhtar E.D. isimli kadını darp ederek tabancayla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da A.C. isimli bir erkek, tartıştığı annesi G.A. (74) isimli kadını tehdit etti. Erkek daha sonra evi yaktı. Kadın kaçarak kurtuldu. Erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da bir erkek (20), evinin önünde oturan bir oğlan çocuğunu (3) ve abisini darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Aile şikâyetçi oldu. Olay kamera görüntüleriyle kayıt edildi.

2 Nisan

Cinayet

Hatay’da Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin T. (29) isimli erkek, sevgilisi Betül A. (24) isimli kadını sahilde tabancayla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Ankara’da Mart ayında Şüpheli Çocuk Ölümü olarak basına yansıyan olayda Fatma el-Muhammed (6) isimli kız çocuğunu komşusu olan bir erkeğin (50) istismar edip öldürdüğü belirlendi. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Gülşah T. (30) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da E.A. (13) isimli bir kız çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da A.M. (6) isimli oğlan çocuğu denize düşerek boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da S.L. (29) isimli bir erkek, kız kardeşinin kocası A.S. (37) isimli erkeği ve yeğeni A.S. (12) isimli kız çocuğunu av tüfeğiyle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. A.S. isimli erkek öldü. Kaçan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, cenaze töreni sırasında kadınları taciz etti. Çevredekilerin müdahalesiyle erkek uzaklaştırıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da Y.K. (61) isimli bir erkek, Z.G. (13) isimli kız çocuğunu sokakta istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan kız çocuğu şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.

3 Nisan

Cinayet

İstanbul’da A.B. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Ayşegül B. (41) isimli kadını bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Kırıkkale’de Bedia E. (69) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Sakarya’da M.K. (33) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da Ali İhsan Ç. ve karısı Sıddıka Ç. isimli kadın, evlerinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32) isimli erkekler, G.K. (25) isimli bir kadını sokakta taciz edip, darp ettiler. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı. Erkeklerin daha önce çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da M.C. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısının evine giderek havaya ateş açtı. Erkek tutuklandı.

Edirne’de E.A. isimli bir erkek, tartıştığı karısı N.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Kayseri’de A.A. isimli erkek ve annesi S.A., abisinin eski karısı öğretmen E.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Çankırı’da S.B. isimli bir erkek, M.B. isimli bir kadını taciz eti. M.B.’nin kocası E.B. ve yakınları G.A., H.D., İ.C.S., E.C.S., S.B.’yi darp etti. E.B. tabancayla S.B.’yi yaraladı. E.B. tutuklandı, tedavisinin ardından gözaltına alınan S.B. ise serbest bırakıldı.

4 Nisan

Cinayet

İzmir’de N.Y. (35) isimli bir erkek, eski nişanlısı Selen Sakın’ı (39) sokakta tabancayla öldürdü, annesi M. S.K. (70) isimli kadını da yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da 3 gündür kayıp olan Elif A. (24) isimli kadın, ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Şırnak’ta Alican K. (17) isimli oğlan çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da A.A. (19) ve M.A. (22) isimli iki erkek, Esra H. isimli kadına ait hırdavat dükkânını kundaklayarak yangın çıkardı. Erkekler tutuklandı.

Balıkesir’de M.Ç. (38) isimli bir erkek, karısı N.Ç. (37) isimli kadını darp etti. Oğulları R.E.Ç. (14) babasını bıçakla öldürdü. Olay sırasında kızları C.Ç. (16) de yaralandı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Oğlan gözaltına alındı.

İstanbul’da bir erkek, yanındaki kadını sokakta darp etti. Olaya müdahale eden bekçi, tabancayla erkeği bacağından yaraladı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da B.A. isimli bir erkek, kiracısı A.D. isimli kadını cep telefonundan mesaj tarak taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

5 Nisan

Cinayet

Tekirdağ’da M.G. (48) isimli bir erkek, abisinin karısı Melike G. (50) ve yeğenleri Ferdi G. (27) ve Emine Bahar Tunalı'yı (31) evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Siirt’te Ayşe Ç. (34) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara’da T.D. (14) isimli bir kız çocuğu, apartman boşluğuna düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Denizli’de K.C. (17) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı bir oğlan çocuğunu (17) sokakta bıçakla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. K.C. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da iki oğlan çocuğu, kreşteki bir kız çocuğunu (2) darp etti. Olay güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Çocuğun ailesi şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da dükkân sahibi bir erkek, dışarıda oyun oynayan bir oğlan çocuğunu darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

6 Nisan

Cinayet

Urfa’da H.Y. (42) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Zeliha Y. (39) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Edirne’de E.A. (15) isimli bir oğlan çocuğu, sevgilisi Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu okul bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. Çocuk gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta D.K. (63) isimli bir kadın, kırsal alanda ot toplarken kayalıklardan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kocaeli’de havuza düşerek ağır yaralanan Gülçiçek P. (6) isimli kız çocuğu öldü.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da iki aile arasında çıkan kavgada F.K. isimli bir erkek, karısının annesi B.A. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da K.K. (56) isimli bir erkek, 4 oğlan çocuğunu evinde istismar etti. Ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

7 Nisan

Cinayet

İstanbul’da A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli 4 erkek, hamile olan Kader Küçükçoşkun isimli kadını ve Güntekin Gezer (23) isimli erkeği tabancayla evlerinde öldürdü. Erkekler kaçtıktan sora yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Ayfer K. (40) isimli bir kadın, evinde tabancayla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit /Taciz

Muğla’da Doktor O.K. (43) isimli bir erkek, yanında çalışan tekniker M.M. isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. S.E.E. isimli başka bir çalışan da tehdit edildiklerini söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta işletme sahibi O.Ö. isimli bir erkek, garson E.A. (18) ve işe yeni giren N.A. (19) isimli kadınları taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı.

8 Nisan

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Talya T. (30) isimli dansçı kadın, evinde banyoda asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.B. isimli bir erkek, durakta bekleyen eski sevgilisi E.S. isimli kadının üzerine yürüdü, cep telefonunu alıp arabasıyla kaçtı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da H.Ü. isimli bir erkek, minibüste bir kadını taciz etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine gözaltına alınan erkeğin daha önce cinsel taciz de dâhil olmak üzere birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi.

9 Nisan

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kayseri’de M.Ö. (17) isimli bir oğlan çocuğu, iş makinesinden suya düştü, cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı karısını sokakta darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yanlarındaki arkadaşları olaya müdahale etti.

10 Nisan

Cinayet

İstanbul’da bir erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Sinem Çeşim (27) isimli kadını evde darp etti ve bıçakla öldürdü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Erkek hakkında Haziran ayından beri arama ve yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nisan ayında aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Urfa’da 11 yıl önce cansız bedeni çuvala sarılı bulunan Zehra Topdağ (6) isimli kız çocuğunun cinayeti ile ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı. Kız çocuğunun üvey annesi Ceylan T., amcası İsmail T., amcasının karısı Kadriye T. ve amcasının oğlu Hasan T. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de Hüsniye B. (79) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kars’ta Yaren K. (15) isimli bir kız çocuğu, kaldığı pansiyonun camından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.G. (48) isimli bir erkek, tartıştığı kızı S.G. (24) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Edirne’de U.D. isimli bir erkek, eski karısı Ö.N. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin aynı zamanda hakarette bulunduğu ve tehdit ettiğini de bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de A.K. isimli bir erkek, karısı S.K. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Zonguldak’ta meclis üyesi A.E. isimli bir erkek, Ö.Ç. isimli kadını evinde taciz etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Bursa’da K.T. (32) ve 3 erkek, M.D. (14) isimli oğlan çocuğunu araçla kaçırarak istismar etti. Çocuk hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkekler gözaltına alındı. K.T. tutuklandı. Diğer erkekler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta T.A. isimli bir erkek, 6 kız öğrencisin istismar etti. Aileler şikâyetçi oldu. Erkek açığa alındı. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta beden eğitimi öğretmeni H.K. isimli bir erkek, bir kız öğrenciyi istismar etti. Kız çocuğunun ailesi şikâyetçi oldu. Erkek açığa alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 3 erkek, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

11 Nisan

Cinayet

Hatay’da H.H. (20) isimli bir erkek, annesi Hüsne H. (53) isimli kadını, evinde boğarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Konya’da İbrahim U. (58) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Nazmiye U. (52) isimli kadını evinde av tüfeğiyle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da A.K. (25) isimli bir erkek, hamile karısı Beste K.’yi (22) tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da prefabrik bir evde çıkan yangında Çınar K. (4) ve Cansu K. (3) isimli kardeşler hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Nisan ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da Haziran ayında ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Nurcan Karabulut (36) isimli kadının cinsel istismara uğradığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Sevgilisi M.G. (41), M.G. ile irtibatlı olan eski sevgili H.T. (39) ve M.G.’nin abisi R.G. (44) isimli erkekler tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli bir erkek, tartıştığı karısı K.K. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.O.K. isimli bir erkek, eski arkadaşı M.K. (43) isimli kadının evine gelerek öldürmeye teşebbüs etti. Kadın 1 buçuk yılı aşkın süredir sistematik şiddet ve tehditlere maruz kaldığını daha önce 14 kez resmi şikâyette bulunduğunu söyleyerek sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.Ç. isimli bir erkek, eski sevgilisi D.B. isimli kadını restoranda darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.T. isimli bir erkek, karısı Z.M. isimli kadını yaşadığı yere gelerek tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Y.G. isimli bir erkek, sevgilisi E.G. isimli kadını ve annesini tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de K.E. isimli bir erkek, eski karısı C.A. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

12 Nisan

Cinayet

İstanbul’da H.E. (17) isimli bir oğlan çocuğu, sevgilisi M.N.G. (17) isimli kız çocuğunu evinde bıçakla yaraladı. Annesi Sevda G. (49) isimli kadını, kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Oğlan çocuğu kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de cezaevinden yakın zamanda tahliye olan M.K. isimli bir erkek, eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki sevgilisi H.K. isimli erkeği, sokakta bıçakla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.Y. (37) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Sevilay Y. (34) isimli kadını sokakta bıçaklayarak ve darp ederek öldürdü. Erkek aynı bıçakla kendini yaraladı, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.H. (42) isimli bir erkek, eski karısı Zeliha Çinibulak (30) isimli kadını evinin yakınında tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Şüpheli Ölüm

Hakkâri’de Hamide D. (55) isimli bir kadın, evinin bahçesindeki odunlukta asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

13 Nisan

Taciz

Konya’da Doktor S.Ö. ve O.T. isimli iki erkek, kadın hastaları ile ilgili uygunsuz yazışmaları ifşa olunca gözaltına alındı. Erkekler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki görevlerine son verildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ordu’da 11 erkek, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

14 Nisan

Cinayet

Denizli’de Ş.A.A. (55) isimli bir erkek, tartıştığı erkek kardeşi Süreyya A. (50) ve kardeşinin karısı Zennur A.’yı tüfekle arabalarında öldürdü. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Kars’ta E.M. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hazal M. isimli kadını, evinde boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Afyon’da E.K. (36) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Şerife K. (34) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Erkek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.K. isimli bir erkek, oğlunun karısı N.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya’da A.T. isimli bir erkek, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen F.E. isimli kadını ve babasını bıçakla yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Kadın ve babası hastaneye kaldırıldı.

Taciz

İstanbul’da gazeteci F.U. isimli bir erkek, belediye başkanı S.D. isimli kadına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hakarette bulundu. Kadın suç duyurusunda bulundu.

Çocuk İstismarı

Ankara’da milli sporcu A.E.G. (20) isimli erkek, sosyal medyadan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

15 Nisan

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de Buket S. (43) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Uşak’ta belediye çalışanı T.T. (28) isimli bir erkek, arkadaşının kardeşi olan bir kız çocuğunu (16) kaçırarak istismar etti. Aile şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

16 Nisan

Cinayet

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.A. (38) isimli bir erkek, tartıştığı boşanma aşamasındaki karısı Emine A. (36) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce 6 suç kaydı olduğu ve abisini öldürdüğü için hapis cezası aldığı öğrenildi. Olay sırasında erkeğin yanında olan kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25) isimli erkek de gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da S.Ö. (25) isimli bir erkek, tartıştığı annesi E.V. evden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak evdeki eşyalara zarar verip evi ateşe verdi. Şikâyet üzerine yetkililer olaya müdahale etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konya’da S.M. (34) isimli bir erkek, karısı D.M. (33) isimli kadını bıçakla yaraladı. Erkek intihara teşebbüs etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek, tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Kadının daha önce de şiddet gördüğü için şikâyette bulunduğu, uzaklaştırma kararı aldığı ve bir dönem sığınma evine yerleştiği öğrenildi.

Taciz

Bursa’da bir üniversitede öğretim görevlisi olan İ.G. isimli erkek ve karısı G.G. isimli kadın hakkında öğrenciler ve aileleri mobbing, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şiddet ve taciz iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İ. G.’nin, 2021 yılında benzer suç unsurları nedeniyle emekli edildiği ve karısı G G. ile beraber üniversitede çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Taciz

İstanbul’da bir dans okulundaki dansçı kadınlar, tacize ve mobbinge maruz kaldıklarını belirterek sosyal medya üzerinden şikayetçi oldular.

17 Nisan

Cinayet

Erzurum’da A.O.B. (21) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hatice A.B. (24) isimli kadını arabada boğarak öldürdü. Erkek kesici aletle intihar girişiminde bulundu. Tedavi edildikten sonra gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da yalnız yaşayan Gözde G. (36) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Vücudunda morluklar tespit edilen kadının sevgilisi H.Ş. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bursa’da M.A. (40) isimli bir kadın, evinde ipe asılı şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Çankırı’da İ.U. isimli bir erkek, boşandığı karısı C.U. (27) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Samsun’da B.S. (43) isimli bir erkek, annesi S.S. (77) isimli kadını evinde darp ve gasp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da R.A. (60) isimli bir erkek, eski karısı M. K. ve olaya müdahale eden komşuları M.K. isimli erkek ve H.K. isimli kadını darp etti. Daha sonra evi ateşe verip kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da K.K. isimli mağaza çalışanı bir erkek, mağaza indirimi gerekçesiyle telefon numarasını aldığı kadın müşteriyi taciz etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikayetçi oldu. Erkek işten çıkarıldı.

18 Nisan

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan R.A. isimli bir erkek, Özbekistan vatandaşı eski karısı Vasılahon Usmanova (47) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Usmanova'nın, 11 Nisan tarihinde erkek hakkında 'kasten yaralama' suçundan şikâyette bulunduğu, hakkında bir aylık önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Hatay’da Eşe B. (66) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli bir erkek, karısı S.K. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da M.A.M. isimli bir erkek, tartıştığı karısı I.A. isimli kadını dükkânda boğazından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

19 Nisan

Cinayet

Hatay’da A.S. (61) isimli bir erkek, karısı Zeynep S. (57) isimli kadını baltayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Manisa’da F.A. isimli bir erkek, karısı Şenaye A. isimli kadını ve kızı D.A. (8) isimli kız çocuğunu sokakta bıçakla yaraladı. Kız çocuğu ve anne yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek kaçarken polislerle girdiği çatışmada ayağından vuruldu. Soruşturma başlatıldı.

Kars’ta okuldaki çocukların velileri arasında çıkan kavgada H.K. (44) isimli bir erkek, Zöhre Yıldırım (33) isimli kadını öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da F.K. (71) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Ali B. (5) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Karaman’da Y.K. (35) isimli bir erkek, ailesinin evinde kalan hamile karısı H.K. isimli kadını bıçakla rehin aldı. Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kendini de yaraladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Aydın’da öğretmen A.A. isimli bir erkek, öğrencilerin şikâyeti üzerine taciz iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

20 Nisan

Cinayet

İzmir’de C.I. (28) isimli bir erkek, tartıştığı annesi Gülay I. (54) isimli kadını, evinde tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Hatice G. (55) isimli bir kadın balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Umut K. (16) isimli oğlan çocuğu, su kanalında akıntıya kapılarak boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

21 Nisan

Cinayet

İstanbul’da F.D. (63) isimli bir erkek, Ukrayna vatandaşı karısı Hanna D. (44) isimli kadını, evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da B.C. (29) isimli bir erkek, hamile karısı Elif C. (23) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce öldürülen Elif C.'nin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Niğde’de Duha K. (20) isimli kadın, tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kadının kocası O.K. isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Ayşe G. (90) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.D. isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de cezaevinde olan O.D. isimli bir erkek, telefonla karısı N.D. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de bir siyasi partinin ilçe başkanı İ.D. isimli erkek, bir kız çocuğunu (14) istismar etti. Erkek tutuklandı. Erkeğin partiden ihraç edildiği açıklandı.

22 Nisan

Cinayet

Eskişehir’de bir haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay (30) isimli kadının cansız bedeni, ormanlık alanda yanmış olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. İ.G. isimli erkek tutuklandı. Erkeğin daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladığı öğrenildi.

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet

Konya’da 19 yıl önce yanmış olarak bulunan kadın cesedinin kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadına ait olduğu ve Y.Ö.'nün, A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkarıldı. H.S. isimli kadın olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. A.S isimli erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de Ayten M. (75) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Eve gelen polis ekiplerine annesinin uyuduğunu söyleyen oğlu Ş.M. isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da E.İ. (45) isimli bir kadın, evinde çamaşır ipiyle asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Edirne’de 4 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

23 Nisan

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de Nilgün K. (65) isimli kadın, evinin camlarını silerken düştü. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Trabzon’da Nurbanu S. (7) isimli kız çocuğu balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de V.P. isimli bir erkek, karısı G.M. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi odu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray’da hakkındaki uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten O.K. (37) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.K. (37) isimli kadını, evinde darp etti. Kades uygulamasından yardım isteyen kadın, hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Burdur’da İ.Ş. (53) isimli bir erkek, F.A. (61) isimli kadının evine gelerek tacizde bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkeğin daha önce de aynı şekilde kadını taciz ettiği ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kütahya’da 5 erkek, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

24 Nisan

Cinayet

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.A. (40) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Pınar A. (32) isimli kadını, çalıştığı kafede tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin’de Aysel D. isimli kadın, temizlik için gittiği evde pencereden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da üniversite öğrencisi Eylül B. (19) isimli kadın, kaldığı yurdun balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da merdivenden düşen Roza B. (8) isimli kız çocuğu, 10 ay süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

Urfa’da A.N.T. (2) isimli oğlan çocuğu 4. Kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da A.K. (73) isimli bir erkek, parkta oturan üniversite öğrencisi bir kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Nisan

Çocuk Cinayeti

Antalya'da kimlik kontrolünde kaçıp, bir sitenin odunluğuna saklanan Sezer Bozkurt (33) isimli erkek, yeri tespit edilince yanındaki Elif Güneş (17) isimli kız çocuğunu rehin aldı, tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de F.P. isimli bir kadın, gittiği türbedeki “şifa odası” olarak adlandırılan mağaranın bir bölmesinde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da 3 gündür kayıp olan Sefa Çağlar G. (13) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni su kanalında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erzurum’da ev hapsi bulunan Z.A. (53) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.A. isimli kadının evini yaktı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin 43 suç kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de M.M. isimli bir erkek, tartıştığı karısı F.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da TRT radyosu sanatçısı S. Ç. isimli erkek, kaldığı oteldeki İngiltere vatandaşı otistik bir kız çocuğunu (17) istismar etti. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı erkek Kuran kursunda görev yapan belletmen İ. K. isimli erkek, 10-13 yaşlarındaki 17 oğlan çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Düzce’de 5 erkek, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

26 Nisan

Cinayet

İstanbul’da G.Ç. isimli bir erkek, tartıştığı kiracısı Yazgülü Çoşkun (26) isimli kadını sokakta pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Kaçan erkek teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Erkeğin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Tokat’ta alzheimer hastası Güllü T. (90) isimli bir kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da T.B. isimli bir erkek, kendisinden ayrı yaşayan karısı P.B. ve kız kardeşi A.K. isimli kadını parkta tabancayla yaraladı. Kadınlar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

27 Nisan

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Elif K. (14) isimli kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, eski karısının iş yerinin kapısını zorla kırarak içeri girmeye çalıştı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Kadın eski kocasının kendisini iki yıldır ısrarla takip ettiğini, cep telefonuyla taciz mesajları attığını bildirdi.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 6 erkek, 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

28 Nisan

Cinayet

Aksaray’da emekli astsubay Cesur Bulanık (47) isimli bir erkek, karısı Nazmiye Bulanık (45) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Adana’da S.Ş. (44) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Rabia Ş. (38) isimli kadını evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının daha önce evi terk ettiği ardından geri döndüğü öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da yalnız yaşayan Şahizer E. (85) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da İ.B. (30) isimli bir erkek, annesi ve babasını ayrı odalara kilitledi. Balkona çıkıp bağıran erkek çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı karısını sokakta darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı.

Bilecik’te T.A. isimli bir erkek, hastaneye zarar verdi, hemşire D.Y. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Aksaray’da M.Ö. (37) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısının annesi Z.D. (52) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Erkeğin 2 yıl önce de karısının abisini bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da M.Ö. (15) isimli bir oğlan çocuğu, M.B. (13) isimli oğlan çocuğunu parkta bıçaklayarak yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan M.Ö. serbest bırakıldı.

Edirne’de lise önünde çıkan kavgada bir lise öğrencisi başka bir lise öğrencisini bıçakla yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrenci gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da D.A. (53) isimli bir erkek, yolda yürüyen bir kız çocuğunu alıkoyarak istismar etmeye çalıştı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

29 Nisan

Şüpheli Ölüm

Burdur’da kayıp olarak aranan Durkadın Ö. (93) isimli kadın, evinin yakınındaki boş arsada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da H.D. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de Salih S. (17) isimli engelli oğlan çocuğu, kırsal alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da halı sahada görevli bir erkek (60), 14 yaşındaki bir kız çocuğunu tesis deposunda istismar etti. Çocuk şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

30 Nisan

Cinayet

İzmir’de H.A. (35) isimli bir erkek, eski sevgilisi Aysun Candan (20) isimli kadını evinin penceresinden tabancayla ateş ederek öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Giresun’da İ.K. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ç.D. isimli bir kadın, P.A. isimli bir erkeğin, E.D. isimli kızını darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu, kendisine de hakaret ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Samsun’da S.E. (53) isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.E. (49) isimli kadını sopayla darp etti. Gözaltına alınan erkek " Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

Aksaray’da E.C.A. (29) isimli bir erkek, dini nikahlı karısı T.K. (39) isimli kadını darp etti, bıçakla yaraladı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de bir partinin eski meclis üyesi avukat H.İ.M. isimli bir erkek, oğluyla tartıştığı belirtilen oğlan çocuğunu okulda darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de S.D. (24) isimli bir erkek, sevgilisi S.B.D. (22) isimli kadının oğlu A.K. (2) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Anne S.B.D. çocuğu hastaneye getirdi. Anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Kadın S.D.’nin kendisini ve çocuğunu darp ettiğini söyledi.

Tehdit

Edirne’de Ş.K. isimli bir erkek, karısının annesi N.C. ve babası A.C.’yi tehdit etti. Çift şikayetçi oldu.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan T.A. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı T.A. isimli kadını telefonla tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de İ.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi N.G. isimli kadını takip etti, telefonla tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Samsun’da bir erkek, Atm’de para çeken bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulundu. Kadın daha sonra kendisine dokunmaya çalışan erkeği tokatladı. Erkek olay yerinden kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da bir okulda kantin işleten A.Ö. (60) isimli erkek, 2 kız öğrenciyi istismar etti. Öğrenciler şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da bir hastanede, yoğun bakım ünitesinde olan 9 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli bir çocuğun istismar edildiği tespit edildi. Olayla ilgili 26 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adana’da 7 erkek, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

