Erkek şiddeti Mayıs 2025

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs’ta en az 26 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 68 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 50 çocuğu istismar eden erkekler, en az 16 kadını taciz etti.

1 Mayıs

Cinayet

Yozgat’ta Y.O. (31) isimli erkek, karısının annesi Kudret Polat (60) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da 14 gün önce kocası S.M. (34) isimli erkeğin bıçaklayarak yaraladığı Suriye vatandaşı Diyana M. (33) isimli kadın hayatını kaybetti. İntihara teşebbüs eden erkek tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Alzheimer hastası Faden K. (72) isimli kadın, yol kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da N.D. (43) isimli bir erkek, tartıştığı babası Cuma D.’yi (65) ekmek bıçağıyla öldürdü, araya giren annesi Reyhan D. (64) isimli kadını yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da İ.Ş. (14) isimli oğlan çocuğu, evine gelen komşusu R.Y. (25) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Kayseri’de Ş.N.K. isimli kadın bıçakla yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı. Kocası F.K. karısının bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.

2 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Emriye T. (59) isimli bir kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de U.S. (43) isimli erkek, zeytin bahçesindeki M.B. isimli kadını dipçikle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, trafikte tartıştığı N.Ö. isimli kadına hakaret etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir kadın indiği otomobildeki 2 erkek tarafından darp edildi ve tekrar arabaya bindirildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

3 Mayıs

Cinayet

Ankara’da M.A. (50) isimli bir erkek, komşusu Hatice Ç. (21) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Seniha Ç. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tekirdağ’da Mevlüde Naz B. (1) isimli kız çocuğu 5. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muğla’da A.K. (25) isimli bir erkek, iş arkadaşı B.D. (22) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Burdur’da S.D. (50) isimli bir erkek, müzisyen arkadaşı D.A. (22) isimli kadını restoranda bıçakla yaraladı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de R.Ç., C.Ç., M.Ş. ve M.K. isimli 4 erkek, 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan erkeklerden R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Tekirdağ’da 9 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

4 Mayıs

Cinayet

Amasya’da M.K. (28) isimli erkek, tartıştığı annesi Saliha K. (60) isimli kadını bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Erkeğin 27 suç kaydı olduğu, olay öncesinde komşuların evden gelen tartışma sesi için polise haber verdikleri ve kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Emine Sezer A. (24) isimli kadın, kullandığı traktörün altında kalarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de Sündüs T. (64) ve kocası Celal T. (67) evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Çiftin soba gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Rüveyda D. (12) ve İbrahim Halil K. (13) isimli çocuklar, tarımsal sulama kanalına düştü. Hastaneye kaldırılan çocuklar öldü.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da isimli erkek, Sakarya’dan gelerek ailesinin yanına sığınan karısı Hatice G. isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

5 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da R.E. (37) isimli bir erkek, eski karısı Bahar Aksu (34) isimli kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı, sokakta tabancayla öldürüldü. Olay yerinden kaçan R.E. ile birlikte A.B., S.Y. ve S.S. isimli 3 erkek gözaltına alındı. Kadının erkek hakkında 2 kere şikâyette bulunduğu ve R.E.’nin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Habibe Ö. (37) isimli kadın, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu.

Ordu’da kayıp olarak aranan Gizem S. (25) ve Süleyman E. (35) kanyonda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kilis’te İsminur D. (51) isimli kadın, evinin yakınındaki gölete düşerek boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da E.T. isimli bir erkek, markette çalışan kasiyer B.Ü. isimli kadını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan erkek yakalandı, gözaltına alındı.

Ankara’da bir parkta işletme sahibi E.A. isimli bir erkek, A.E.K. (14) isimli oğlan çocuğunu işletmenin çatısına çıktığı için darp etti ve çatıdan aşağı attı. Çocuğun annesi şikayetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da A.F.T., S.O. ve E.T. isimli erkekler, A.Ç.C. (15) isimli oğlan çocuğunu, sokakta darp etti. Gözaltına alınan S.O. ve E.T. serbest bırakıldı, A.F.T. tutuklandı.

Tehdit

İzmir’de elektronik kelepçe kararı bulunan Ş.T. isimli bir erkek, kendisinden şikayetçi olan şarkıcı D.U. isimli kadını, konserine gelerek tehdit etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

6 Mayıs

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ç.D. isimli erkek, tartıştığı karısı İ.D. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şiddet / Yaralama / Tehdit

Antalya’da İ.Ü. (30) isimli erkek, karısı S.İ. (44) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi olmasına rağmen fiziki ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, bebek sahibi olamadığı için ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Taciz

İzmir’de tutuklanan LGBTİ+ aktivisti A.G. isimli kadın, cezaevi personeli ve diğer tutuklular tarafından sözlü şiddete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, otobüste bir kız çocuğunu (15) istismar etti. Kız çocuğunun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da bir ilkokuldaki okul müdürü H.Ş. (57) isimli erkek, ana sınıfı öğrencisine istismarda bulundu. Olay kız çocuğunun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Ş.K. isimli erkek, B.G. (9) isimli oğlan çocuğunu istismar etti. Ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat’ta Y.Ç. (16) isimli oğlan çocuğu ve H.Ç.Ö. (23) isimli erkek, E.E.Ş. (14) isimli bir kız çocuğunu istismar etti. Aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

7 Mayıs

Cinayet

Adana’da M.A.N. (58) isimli erkek, eski karısı Neriman Onur (54) isimli kadını metro alt geçidinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Sivas’ta Melisa Ş. (16) isimli kız çocuğu ve abisi Umutcan Ş. (22) isimli erkek, evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Şüpheli H.S. isimli erkek Ankara’da yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Yalova’da Handan S. (53) ve kocası Ali S. (73) evlerinde çıkan yangında öldü. Oğulları C.S. (26) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Y. isimli kadın, birlikte yaşadığı M.S. isimli erkeğin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakarete bulunduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de T.E. isimli erkek, karısı N.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de İ.İ. isimli erkek, karısı S.İ. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de G.K. isimli erkek, eski karısı E.A. isimli kadının evinin kapısına gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

8 Mayıs

Cinayet

Ankara’da Z.M. (67) isimli erkek, karısı Adalet M. (65) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de yabancı bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen M.P. (45) isimli erkekle beraber evin bahçesindeki ağaçta asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin karısı G.P. isimli kadının da 8 ay önce aynı evde asılı olarak öldüğü öğrenildi.

Antalya’da N.K. (75) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Isparta’da A.Y. (71) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Bitlis’te pancar toplamaya giden Sarihe B. (62) isimli kadın, ölü bulundu. Kadının kayalıklardan düştüğünü ve kar kütlesi ile kayaların arasında sıkıştığını tespit edildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, sokakta tartıştığı kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Burdur’da L.Ş. (20) isimli kadın, sokakta bıçakla yaralanmış olarak bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Ankara’da T.B. isimli bir erkek, eski karısı H.E. ve kızı B.B. isimli kadınları mesaj atarak ölümle tehdit etti. Kadınlar sistematik olarak tehdit edildiklerini bildirerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, sokakta yürüyen V.E. isimli kadını tecavüz etmekle tehdit etti. Kadının yardım istemesi üzerine erkek olay yerinden kaçtı. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Mersin’de müzik öğretmeni S.G. (32) isimli erkek, kurs verdiği 7 çocuğu istismar etti. Çocukların aileleri şikayetçi oldu. Erkek, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

9 Mayıs

Cinayet

Osmaniye’de S.Y. (24) isimli erkek, tartıştığı karısı Fatma Y. (20) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Giresun’da bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.T. (53) isimli erkek, tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin (26) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Bir süre önce cezaevinden çıkan erkeğin tehditte bulunduğu bu sebeple kadının başka okula tayin istediği öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta bir süredir haber alınamayan Münire K. (27) isimli kadın, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.Ç. isimli erkek, karısı Ö.Ç. isimli kadının arabasının önünü kesti ve darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de A.K. isimli erkek, ayrılmak isteye sevgilisi C.Ö. isimli kadını evinde darp etti, telefonunu gasp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da bir erkek, eski nişanlısının evine gelerek bıçakla tehdit etti. Kadın balkondan atlayarak yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta E.S. (34) isimli bir erkek, beraber yaşadığı sevgilisi E.A. (28) isimli kadını ve kendisini pompalı tüfekle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Kocaeli’de bir erkek yolcu, otobüsteki kadınların fotoğrafını çekti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da eski milli futbolcu N.K. (45) isimli erkek, çocuklarına şiddet, tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulundu. Eski karısı P.K. şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Aksaray’da E.G. (19) isimli bir erkek, I.K. (14) isimli kız çocuğunu kaçırarak darp etti. Erkeğin kız çocuğuna hakaret ettiği görüntüler televizyon programında gösterildi.

Çocuk İstismarı

Batman’da bir öğretmen, istismar iddiasıyla şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzurum’da 4 erkek, 8 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

10 Mayıs

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

Kütahya’da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur (19) isimli kadının, dayısı Y.T. (41) tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında dayısı Y.T. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Ayşe A. (63) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Kocası gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Nazlı İ. (2) isimli kız çocuğu, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta M.A. (17) isimli kız çocuğu, kaldığı lise yurdunun 2. katından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı E.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin hakaret ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de N.A. isimli bir kadın, kocası İ.A.’nın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da spor salonu işletmecisi F.K. isimli erkek, işyeri hakkında şikâyette bulunan S.M. isimli kadını sokakta darp etti ve bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek tutuklandı.

İstanbul’da E.U. isimli bir erkek, parkta tartıştığı B.C. isimli kadını ve yanındaki kadın arkadaşlarını darp etti. Çevredekiler olayı kayıt altına aldı. 3 kadın şikayetçi oldu.

11 Mayıs

İntihara Sürükleme

Ordu’da Arzu A. (20) isimli kadın, ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kocası C.A. “Eşe karşı eziyet” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Çorum’da M.T. (65) isimli engelli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aksaray’da Mustafa Nezir (10) isimli engelli oğlan çocuğu evinde ölü bulundu.

Diyarbakır’da Mazlum K. (15) isimli oğlan çocuğu, çaya düşerek boğuldu.

12 Mayıs

Şiddet / Yaralama

Adana’da M.K. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı H.D. isimli kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da aile içi tartışmada H.D. (16) isimli oğlan çocuğu bıçaklanarak yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Amcası K.D. ve kuzeni F.D. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.A. isimli bir erkek, karısı E.A. isimli kadını rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

13 Mayıs

Cinayet

Osmaniye’de A.M. (21) isimli erkek, tartıştığı annesi Nura Zemzem (40) isimli kadını evinde darp etti ve boğarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Kırklareli’de H.T. (60) isimli erkek, Aysel S. (53) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Cansız bedenleri, erkeğin yaktığı arabasının yakınında bulundu. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin önceki gün evini de yaktığı öğrenildi.

Mayıs Ayında Basına Yansıyan Çocuk Cinayeti

Adana’da M.E.Ş. (16) isimli oğlan çocuğu, sosyal medya için video çekerken arkadaşı Murat Aras Hirman (14) isimli oğlan çocuğunu tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk 9 gün sonra hayatını kaybetti. M.E.Ş. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.D. isimli erkek, sevgilisi G.Ç. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da C.N. isimli erkek, sokakta tartıştığı eski karısı M.K. isimli kadını otomobiliyle çarparak yaraladı. Kades uygulaması üzerinden yapılan ihbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Tehdit

Uşak’ta N.U. isimli erkek, tartıştığı karısı E.U. isimli kadın şikâyet için polis merkezine gittiğinde evi ve iki arabayı yaktı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

14 Mayıs

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

Aydın’da Fatma G. (34) ile çocukları Toprak Ege G. (4) ve Muzaffer Deniz G.’nin (11) hayatını kaybettiği yangının itfaiye eri olan kocası T.G. isimli erkek tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Erkeğin olaydan 15 gün önce de gazla zehirleyerek ailesini öldürmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

İntihara Sürükleme / Cinayet

Nevşehir’de N.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı İpek Ö. (35) isimli kadını bıçakla yaraladı, kocasından kaçan kadın evinin balkonundan düşerek öldü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 6 erkek, 8 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

15 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Konya’da evde çıkan yangında Fadimana B. (61) isimli kadın ve kocası Ahmet B. (71) isimli erkek, zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Ümmüş K. (74) isimli kadın, pencereden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Elif K. (2) isimli kız çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Afyon’da G.S., İ.Ç., H.Ü. ve H.D. isimli erkekler, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. 4 erkek tutuklandı. H.D. ve İ.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, G.S. ve H.Ü. tutuklandı.

16 Mayıs

Cinayet

Çanakkale’de U.Z. (34) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Z. (25) isimli kadının kullandığı motorun önünü arabasıyla kesti, tartıştığı kadını başından vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin, uzaklaştırma kararını birçok kez ihlal ettiği öğrenildi. Erkek ifadesinde, "Zeynep cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES’e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Leyla A. (38) isimli bir kadın, evinde ipe asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Gümüşhane’de H.M. isimli bir erkek, kızını rahatsız etmemesi için kendisini uyaran M.Y. isimli kadını iş yerinin önünde bıçaklamaya teşebbüs etti. İş yeri sahibinin müdahalesiyle kadın kurtuldu. Daha önce de babasını bıçakla yaraladığı öğrenilen H.M., gözaltına alındı.

Bursa’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını takip etti, akaryakıt istasyonunda çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Çevredekiler olaya müdahale etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da F.Ö. (28) isimli kadın, parkta tabancayla vurulmuş olarak yaralı bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Mersin’de sınıf öğretmenliği yapan E.C. (37) isimli erkek, öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K. (9) isimli kızı çocuklarını istismar etti. Aileler şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

17 Mayıs

Cinayet

Kastamonu’da N.A. (61) isimli erkek, torunu ile ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak (33) ve karısı Kadriye Abak (31) isimli kadını tabancayla köy girişinde öldürdü. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Songül D. (54) isimli kadın, evinin bahçesindeki ağaca asılı olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da M. A. (29) isimli erkek, arkadaşları M. D. (65), M. D. (42) ve E. K. (40) isimli 3 erkekle birlikte, karısı K.A. (24) isimli kadını yerde sürükleyerek zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da B.A. (18) isimli erkek, kuzeni A.K. (12) isimli oğlan çocuğunu parkta darp etti. Aile darp görüntülerini kayıt edip gönderen B.A.’dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

18 Mayıs

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kayseri’de M.E.A. (1,5) isimli kız çocuğu, 5. kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kütahya’da İ.K. (60) isimli erkek, komşusu S.A. (65) isimli kadını ve kardeşi H.A. (50) isimli erkeği sokakta tabancayla yaraladı. Kardeşler hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da taksi şoförü H.E.A. isimli erkek, E.K. isimli kadın müşterisini önce sözlü olarak taciz etti daha sonra darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Erkek hakkında "Hakaret", "Basit Yaralama" ve "Cinsel Taciz" suçlarından dava açıldı.

Taciz

Hatay’da E.S. isimli erkek, kask takıp motosikletinin plakasını bantla kapatarak sokakta 3 kadını taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

19 Mayıs

Cinayet

Adana’da Engin Y. (31) isimli bir erkek, sevgilisi Şevval Çiftçi (23) isimli kadını, evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek daha sonra 12. Kattan atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Tokat’ta S.D. (38) isimli erkek, tartıştığı kardeşinin karısı Safiye D. (34) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kardeşi E.D. (35) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.O. isimli erkek, eski karısı S.C. isimli kadının evindeki kapıyı kırdı, kadını darp etti.

Edirne’de M.U. isimli erkek, tartıştığı karısı A.U. isimli kadını darp etti.

İstanbul’da H.K. (34) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.K. (30) isimli kadını tehdit etti, kadının ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelerek babası ve kız kardeşi A.Y. isimli kadını kezzap atarak yaraladı. Erkek kaçtı. Aile şikayetçi oldu. Erkeğin eve daha önce de taş atarak zarar verdiği öğrenildi.

Diyarbakır’da H.E. (32) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.E. (24) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğe kadının evinde ev hapsi kararı verildi. Şikâyet üzerine erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Aksaray’da 3 şahıs, K.B. (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta darp etti ve bıçakla yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de K.S. isimli erkek, karısı E.S. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu ve uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de T.O. isimli erkek, karısı K.O. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da okul müdürü olan Y.Ç. isimli erkek, öğrencisi olan 15 oğlan çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

20 Mayıs

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kocaeli’de Arda K. (16) isimli oğlan çocuğu, dereye düşerek öldü.

Aydın’da Eymen R. (10) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı K.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de D.E. (32) isimli kadın, evinde tabancayla yaralanmış olarak bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) isimli 3 erkek, benzin istasyonunda tartıştıkları P.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı.

Antep’te bir erkek, otobüse binen kadını darp etti. Çevredekiler olaya müdahale etti.

Tehdit

Adana’da D.E. (22) isimli erkek, eski sevgilisi A.Ş. (20) isimli kadının çalıştığı kafeyi kurşunlattı. D.E. (22), M.E.T. (21), E.K. (21) ve K.C. (56) isimli erkekler ve M.Ş.E. (17) isimli oğlan çocuğu tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da bir erkek, yeğeni olan 2 kız çocuğunu 16 yaşından itibaren istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

21 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da H.K. (40) isimli bir erkek, sevgilisi Deniz Karakaya (19) isimli kadını evinde bıçakla öldürüldü. Erkek kaçtı soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

Maraş’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.A. (44) isimli bir erkek, eski karısı Eser Karaca (42) isimli kadını, çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Kadının daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Nevşehir’de motosikletli bir grup erkek, tatil için Kapadokya’ya geziye giden 5 kadını müze girişinde darp etti. Darp raporu alan kadınlar şikayetçi oldu.

Ankara’da iki erkek arasındaki silahlı çatışmada yoldan geçen K.Y. (59) isimli kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. M.A.Y. (19) ve E.Ç. (23) isimli erkekler gözaltına alındı.

Samsun’da A.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınana erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Diyarbakır’da evden kaçan kimliği belirlenemeyen bir genç kız, ailesi tarafından sokakta darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Mersin’de bir üniversitede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M.G. isimli erkeğin uzun süredir kadın öğrencileri taciz ettiği öne sürüldü. Öğrencilerin şikâyeti üzerine erkek, görevinden alınıp hakkında rektörlükçe idari soruşturma başlatıldı.

Mardin’de bir erkek, otomobiliyle bir kadını takip etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

22 Mayıs

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Ayşe Deniz G. (80) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara’da Sultan Y. (14) isimli kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Aksaray’da Y.Ç. (15) isimli oğlan çocuğu, güvercinleri göstermek için evine çağırdığı arkadaşı D.A.Y. (12) isimli oğlan çocuğunu havalı tüfekle bacağından yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

23 Mayıs

Cinayet

Balıkesir’de B.İ. (26) isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) isimli kadını, evinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının daha önce erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı İ.Y. isimli kadını sokakta kafasına şişe atarak darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de G.G.Y. isimli bir erkek, karısı M.Y. isimli kadını evinde darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da H.T. isimli erkek, boşanma davası açan karısı A.T. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Edirne’de G.C.T. isimli erkek, eski karısı G.K. isimli kadını, evinin önüne gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

İzmir’de bir İlçe Milli Eğitim Müdürü olan erkek, bir kadını belediye otobüsünde taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Edirne’de 7 erkek, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

24 Mayıs

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay’da oyun oynarken sulama kanalına düşen Salim Aslan (2), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.Ç. (28) isimli erkek, eski karısı S.C. (25) isimli kadını iş yerine gelerek darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 21 şüpheli, 74 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

25 Mayıs

Cinayet

Konya’da İ.Ö. (42) isimli erkek, karısı Nurhan Ö. (41) isimli kadını mutfak bıçağıyla evinde öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Adana’da emekli polis memuru R.Ç. (54) isimli erkek, eski karısı Esengül Kaya (48) isimli kadını, çalıştığı büfede tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kırşehir’de E.Ö. (13) isimli oğlan çocuğu, boş bir arazide iple boğulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Elazığ’da M.Z. isimli bir kadın, eski sevgilisi K.O.K. isimli erkeğin sistematik şiddetine maruz kaldığını 16 kez şikâyette bulunmasına rağmen sürekli takipsizlikle sonuçlandığını bildirerek karakol önünde oturma eylemi yaptı. Kadın, “12 uzaklaştırma kararını ihlal etti. Hepsi takipsizlikle sonuçlandı. Bu nedenle oturma eylemim için karakol önünü seçtim. Kurumlara bir tepki olsun diye buradayım. Gece gündüz burada kalmaya kararlıyım. Burada daha fazla güvende olduğumu düşünüyorum. Dışarıda koruyamıyorsunuz bari gözünüzün önünde koruyun” dedi.

26 Mayıs

Cinayet

Balıkesir’de ev sahibi İ.Ç. isimli erkek, tartıştığı kiracısı Gülseren Kurtman (59) isimli kadını evinde başına balta ve sopayla vurarak öldürdü, karısıyla birlikte cesedini kömürlüğe sakladı. Gözaltına alınan İ.Ç. ve karısı C.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetten üç gün öncesinde ev sahibinin Gülseren Kurtman'ı tehdit ettiği, darp ederek burnunun kırılmasına neden olduğu ve kadının koruma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Kamer P. (45) isimli kadının, cam silerken düşerek öldüğü iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da yalnız yaşayan Makbule S. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da 2 gündür kayıp olarak aranan Mustafa A. (17) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.D. isimli bir erkek, sevgilisi C.E.M. isimli kadını darp etti, kafasına şişeyle vurdu. Kadın erkeğin tehdit ve hakarette de bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Edirne’de Ö.T. isimli bir erkek, beraber yaşadığı E.A. isimli kadına tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Edirne’de K.K. isimli bir erkek, karısı S.K. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bolu’da bir grup erkek, yurtta kalan liseli kız öğrencileri istismar etti. Öğrencilerin çektiği görüntüler üzerine aileler şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Edirne’de 10 kişi, 12 kadını seks işçiliğine zorları. Şahıslar gözaltına alındı.

Iğdır’da 19 kişi, 107 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

27 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da H.Ç. (24) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.D. isimli bir erkek, beraber yaşadığı G.Ç. isimli kadını darp etti telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de A.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.Ç. isimli kadını takip ederek fotoğraflarını çekti ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Denizli’de bir erkek, düğünde 11 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adıyaman’da 7 erkek, 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

28 Mayıs

Cinayet

Iğdır’da M.Ç. (73) isimli bir erkek, kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ve Hatun Ç. (60) isimli kadınları, evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Enes Ç. (4) isimli oğlan çocuğunun kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilmişti. Jandarma, Enes’in akrabası olan M.Ö. (37) isimli erkeğin geri manevra yaparken çocuğu ezdiğini tespit etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Muhammed Ö. (2) isimli oğlan çocuğu, evlerinin damından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli bir erkek, karısı N.K. isimli kadını darp etti Kadın, aynı zamanda tehdit ve hakarette de bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da T.A. (39) ve E.Ö.G. (29) isimli iki erkek, muhabir A.S. isimli kadın ve kameraman A.U. isimli erkeği darp etti. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de M.D. isimli erkek, sevgilisi D.A. isimli kadına tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tecavüz

Eskişehir’de M.İ.D. isimli erkek, üniversitede sınıf arkadaşı olan bir kadına, evinde cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taciz

Denizli’de M.F. (48) isimli erkek, kiraladığı apart daireye gizli kamera yerleştirerek kalan kadınların görüntülerini kaydetti. M.A. isimli kadın durumu fark ederek şikayetçi oldu. Gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 4 kadın daha şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da C.P. (59) isimli bir erkek, henüz kimliği açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocuğu yaşadığı apartmana çağırarak istismar etti. Erkek, çevredekilerin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

29 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da M.A. (34) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Yeter A. (33) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek daha sonra sokağa çıkarak aynı silahla intihar etti.

Meşru Müdafaa

İzmir’de Feride K. (40) isimli kadın uzun süredir şiddetine maruz kaldığı kocası Ö.K. (44) isimli erkeği, evinde tabancayla öldürdü. Kadın gözaltına alındı. Kadın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da üniversite öğrencisi Nur Sena D. (21) isimli kadın, hastane bahçesinde bir ağaca kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Kadının bıraktığı notta aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. isimli erkekten bahsetmesi üzerine YÖK soruşturma başlattı.

İstanbul’da Müslime K. (75) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da İsmail E. (2) isimli oğlan çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, birlikte yaşadığı A.N. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir’de K.K. isimli bir erkek, bir otomobile tabancayla ateş açtı. Araçta bulunan Adnan Ö. (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun hayatını kaybetti. Adnan Ö'nün karısı A.Ö. ve oğlu A.Ö. ile M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da M.N.Ö. isimli kadın, evinin bahçesinde vuruldu. Soruşturma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan kadının 1,5 km uzaktaki düğünde atılan kurşundan yaralandığı tespit edildi. Kurşunu attığı tespit edilen M.Ö. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Karaman’da O.A. isimli erkek, eski karısı S.T. isimli kadınla görüşmeye gittiği evinde tartıştı. Kadının evden ayrılması üzerine eve benzin dökerek yaktı. Erkek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.Ç. isimli bir erkek, tartıştığı karısı H.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınana erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da D.K. (34) isimli bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası H.Ö. (30) isimli erkek tarafından elle tacize uğradığını söyleyerek camdan yardım istedi. Erkek kaçtı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da özel okulda müdür olan D.K. (42) isimli erkek, öğretmen M.K. (39) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan dava açıldı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da öğretmen A.K. isimli bir erkek, öğrencisi M.S. (10) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de Ş.K. isimli erkek, birlikte yaşadığı H.K. isimli kadını tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de E.T. isimli erkek, evinde alıkoyduğu S.Ç. (13) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, kızını (16) sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesaplarla tehdit ederek istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

30 Mayıs

Cinayet

Tokat’ta Hatice Yalman (35) isimli kadın ile sevgilisi M. K. (36) isimli erkek motosiklet kazası ihbarı üzerine yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek, kaza yapmadıklarını darp edildiklerini söyledi. Soruşturma başlatıldı. M.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili A.K. isimli bir erkek daha gözaltına alındı.

Antep’te Asiye Baytap (25) isimli kadın, evinde boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Cinayetle ilgili kocasının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne T.S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. T.S. ile baba Ü.S., kardeşler M.S. ve S.S. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Elif A. (36) isimli kadın, beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta M.K. (22) isimli erkek, kardeşinin tartıştığı market işletmecisine ateş ederken kardeşi Ömer K. (16) isimli oğlan çocuğunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk öldü. M.K. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Meyra Ç. (2) isimli kız çocuğu pencereden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Ahmet A. (13) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu.

Şiddet / Yaralama

Kırklareli’de bir düğünde çıkan çatışmada pompalı tüfekten çıkan saçmalar pencereden düğünü izleyen N.S. (22) isimli kadının yüzüne geldi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Tüfeği ateşlediği belirlenen R.G. isimli erkek, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadının şikâyeti üzerine yeniden gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Edirne’de S.K. isimli erkek, tartıştığı karısı D.K. isimli kadını darp ederek tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da D.Ş. (47) isimli erkek, otobüste E.E. (17) ve B.E. (17) isimli kız çocuklarını istismar etti. Çocuklar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nevşehir’de 3 kişi, 13 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

31 Mayıs

Şüpheli Çocuk Ölümü

Trabzon’da 6 gün önce dereye düşüp akıntıda kaybolan Faisal Ramzi A. (9) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.S. isimli bir erkek, tartıştığı karısı C.Y.S. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de E.A. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası G.A. isimli erkeğin kendisini takip ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

Karaman’da M.E. isimli bir erkek, yolda yürüyen Ö.E. (15) isimli oğlan çocuğunu bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de B.Y. isimli bir erkek, sokakta tartıştığı M.Y. (17) isimli oğlan çocuğunu bıçakla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da B.Ç. isimli erkek cezaevinden tahliye edildikten sonra, kendisinden şikayetçi olan eski sevgilisi D.B. isimli kadının akrabalarını arayıp “Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız” diye tehdit etti. Erkek daha önce uzaklaştırma kararını ihlal edip tutuklanmıştı. Erkek tekrar gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Diyarbakır’da 6 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

Burdur’da 8 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

