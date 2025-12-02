Erkek şiddeti Kasım 2025

Kasım’da basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım’da en az 25 kadını ve altı çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 33 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 23 çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen 'Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I' kapsamında hayata geçirildi.

1 Kasım

Cinayet

İstanbul’da G.M. isimli erkek (36), evine çağırdığı sevgilisi Aydan Vural (36) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 5 suç kaydı olduğunu ve bir süredir Aydan Vural'ı tehdit ettiğini belirledi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, A.A. (17) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da F.Y. isimli erkek, oğlu H.Y.Y. (9) isimli oğlan çocuğunu bıçakla öldürdü, eve gelen abisi Metin Y.’yi de öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

2 Kasım

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta ağaç kesim işinde çalışan ve kayıp olarak aranan Miraç S. (17) isimli oğlan çocuğu, uçurum dibinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bolu’da hükümlü H.A. isimli erkek, açık görüş sırasında 4 yaşındaki kızını darp etti. Çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

3 Kasım

Cinayet

Erzurum’da S.A. (52) isimli erkek, eski iş arkadaşı Nermin Tirit (47) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Erkeğin, 2 yıl önce kadını bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı davada 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezaevinden izinli çıktığı bildirildi. Kadının, erkek hakkında koruma kararı aldırdığı da öğrenildi

Bursa’da Azerbaycan vatandaşı S.M. (27) isimli erkek, birlikte yaşadığı sevgilisi Arzu Khalılova (20) isimli kadını evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 8 ayrı suç kaydı o9lduğu öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da B.K. (17) isimli çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Y. isimli erkek, karısı C.Y. isimli kadını darp etti, öldürmekle tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da plastik cerrahi uzmanı B.A. isimli erkek, sevgilisi S.E. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı verildi.

Tehdit

Edirne’de S.Ç. isimli kadın, boşandığı kocası İ.B. isimli erkeğin tehdit içerikli söylemlerine maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu.

4 Kasım

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Safiye Y. (70) isimli kadın, evinde boğazından bıçaklanmış olarak yaralı bulundu. Kadın hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Havva Nur İ. (22) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Yüksel Ç. (55) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muğla’da H.Ö. isimli erkek, tartıştığı sevgilisini motosiklet kaskıyla darp etti. Çevredekiler müdahale etti. Kaçan erkek gözaltına alındı. Kadın şikayetçi oldu. Erkeğin 6 suçtan arandığı ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı.

5 Kasım

Şiddet / Yaralama

Bursa’da bir erkek, eski karısı M.E. isimli kadını çalıştığı markette bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek teslim oldu, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da K.B. (62) isimli erkek, eski karısı T.T. (60) isimli kadını evinde darp etti ve bıçakla yaraladı. Kaçan kadın çevredekilerden yardım istedi. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul’da E.T. (37) isimli erkek, caddedeki bir dükkânın önünde sevgilisini darp etti, zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın olaya müdahale eden esnafın dükkanına sığındı. Erkek, dükkânı ateşe verip kaçtı. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İzmir’de HG.Y. (44) isimli erkek, eski karısı H.Y. (37) isimli kadını arabayla çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Kadının daha önce 8 kere şikayetçi olduğu, erkeğin 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

6 Kasım

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Ebru K. (40) isimli kadın 5. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.K. isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski sevgilisi S.K. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de B.Ü. isimli erkek, tartıştığı karısı K.Ü. isimli kadını darp etti. Kadın erkeği bıçakla yaraladı. Yaralı karı-koca ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Rus vatandaşı M.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.G. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

7 Kasım

Şüpheli Ölüm

Malatya’da I.D. (19) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.A. isimli erkek, tartıştığı karısı E.A. isimli kadını darp etti. Kadın, tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun’da M.S. isimli erkek, karısını darp etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta bir erkek, toplu taşımada bir kadını taciz etti. Kadın görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

8 Kasım

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de 9 aylık hamile olan Şeyma K. (33) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da 30 gündür haber alınamayan Nurşen Ç. (45) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da Hadice Y. (84) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da bir kadın (24) evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı sevgilisini ve arkadaşı şarkıcı A.E. isimli kadını sokakta darp etti. A.E. şikayetçi oldu. Kadın aynı zamanda tehdit edildiğini de bildiren sosyal medya paylaşımında bulundu.

Çocuk İstismarı

Van’da G.Ö. isimli erkek öğretmen, beş öğrenciyi istismar etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te bir erkek öğretmen, kız öğrenciyi istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

9 Kasım

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Hanife G. (79) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Aleyna Y. isimli kadın, 4.kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antep’te bir erkek öğretmen, öğrencilerini istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

10 Kasım

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de Şaziye B. (87) isimli kadın, bahçesinde otları yakarken yanarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Sinem A. (85) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da İ.D.Ö. (30) isimli erkek, dini nikahlı eski karısı N.Ç. (29) isimli kadının boğazını keserek yaraladı. Kadın, dört aylık tedavi sürecinin ardından engelli kaldı. Erkek tutuklandı. Tedavi için hastaneye gittiği sırada çocuklarını dedesine bırakan N.Ç., dedenin yanlış beyanı yüzünden iki çocuğunun devlet korumasına alındığını söyledi. 12 Nisan’da yaşanan olay basına Kasım ayında yansıdı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da bir erkek, köpeğini gezdiren kız çocuğunu (13) istismar etti. Kız çocuğu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak şikayetçi oldu.

11 Kasım

Cinayet

Aksaray’da hakkında uzaklaştırma kararı yeni biten İ.D. (67) isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı eski karısı Selvi Kavas (50) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da H.K. (32) isimli erkek, otelde Melisa Kölekçi (27) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek daha sonra yanına çağırdığı Emre Güçlü (31) ile Emrah Yılmaz'ın (33) içinde bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunarak iki erkeği öldürdü. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm _

Kastamonu’da 9 gündür kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) isimli oğlan çocuğu dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının eski eniştesi olan M.U. isimli erkek hakkında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine elektronik kelepçe kararı verildi.

Antalya’da Rusya vatandaşı Natalia B. (63) isimli kadın, kaldığı otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Nezaket T. (44) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Elâzığ’da bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli Veysel B. (11) isimli oğlan çocuğu su arıtma tesisinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Asmin A.K. (15) isimli kız çocuğu, denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Cinsel saldırı/Tecavüz

Antalya’da C.M. (56) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.M. (35) isimli kadını darp etti, cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınana erkek tutuklandı.

Tehdit

Samsun’da S.Ö. isimli erkek, sevgilisi Ö.A. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın şikayetçi oldu, gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Kadını tehdit eden erkek tekrar gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Manisa’da okul müdürü B.G. isimli erkek, B.U.U. (13) isimli oğlan çocuğunu merdivenden itti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Kocaeli’de C.P. isimli erkek, sokakta bir kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. C.P.’nin aynı bölgede başka kadınları da taciz ettiği, hatta bazı olayların kamera kayıtlarına yansıdığı iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

12 Kasım

Cinayet

Antalya’da polis memuru M.G. (36) isimli erkek, karısı Fatma G. (31) ile kızları M.E.G (10) ve M.G. (4) isimli kız çocuklarını tabancayla öldürdü. Tutuklandı.

Diyarbakır’da aileler arasında çıkan kavganın ardından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. İsmet B. (22) isimli kadın hayatını kaybetti, J.B. (10) isimli çocuk yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Urfa’da M.E. (44) isimli erkek, tartıştığı komşularına sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. İklimya Subay (16) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Melisa Ş. (20) isimli kadı, arkadaşının evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da B.Ç. isimli erkek, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındı.

13 Kasım

Şiddet / Yaralama

Antalya’da A.T. (27) isimli erkek, sokakta yürüyen tanımadığı Ukrayna vatandaşı A.H. isimli kadını darp etti, makasla yüzünü yaraladı. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

14 Kasım

Cinayet

Kayseri’de R.A. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Rabia A. isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de M.G. isimli erkek, eski karısı H.T. isimli kadını iş yerine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da S.K. (20) isimli erkek, sevgilisi S.Ç. (15) isimli kız çocuğunu kaçırarak istismar etti. Kız çocuğunun annesi şikayetçi oldu. Kız çocuğunun ifadesinde “rızam vardı” demesi üzerine dosyaya takipsizlik kararı verildi.

15 Kasım

Cinayet

Bursa’da F.K. (40) isimli erkek, eski sevgilisi Yasemin Bulut (40) isimli kadını börekçide tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kasım Ayında Aydınlatılan Cinayet

Mardin’de 15 Temmuz 2016’da cansız bedeni evinin yakınındaki su kuyusunda bulunan dört aylık hamile Nurşen Ş. isimli kadının failleri bulundu. Olayla ilgili kuzenleri M.U.G. isimli erkek ve kardeşi M.G. isimli erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de bir hayvan derneğinin kurucusu olan Şule Ç. (52) isimli kadın, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle beraber hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Müesser T. (85) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Rukiye K. (66) isimli kadın, bahçesinde ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Şırnak’ta R.N.G. isimli erkek, aynı evde yaşadığı kadını bıçakla yaraladı, evine gelen Ömer K. isimli erkeği de baltayla öldürdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Aydın’da diş hekimi M.C.Ö. (65) isimli erkek, yanında çalışan S.Y. (17) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

16 Kasım

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de B.E. (34) isimli erkek, eski karısı M.K. (30) isimli kadını darp etti, kadının sevgilisi Ercan K. isimli erkeği bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüphelinin 3’ü serbest bırakıldı.

17 Kasım

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de Nimet T. (54) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Makbule İ. (18) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da kayıp olarak aranan Aliye Y. (40) isimli kadın, deniz kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de bir erkek, tartıştığı sevgilisi S.B. isimli kadının vücudunu bıçakla çizdi. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.K. isimli erkek, tartıştığı eski karısı M.C. isimli kadını darp etti. Kadın, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de M.B. isimli erkek, karısı S.B. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz / Çocuk İstismarı

Adana’da resim öğretmeni E.İ. isimli erkeğin, okuldaki tuvaletlere gizli kamera yerleştirerek diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. E.İ.’nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

18 Kasım

Cinayet

Bilecik’te H.İ.K. (43) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Büşra K. (33) isimli kadını tabancayla evlerinde öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

İzmir’de Ö.Y. (41) isimli erkek, tartıştığı karısı Münire Y. (41) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kars’ta Y.Ş. (54) isimli erkek, tartıştığı karısı Meryem Ş. (51) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te Esma E. (22) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da E.E. (47) isimli erkek, tartıştığı karısı H.E. (44) isimli kadının başına ütüyle vurduktan sonra oğlu E.E. (19) ile kızı E.E'yi (21) De darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Oğlu ve kızı şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da Y.T. isimli erkek, hastanede tartıştığı hemşire S.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Edirne’de KYK Yurdu’nda erkek personeller, odalarda bulunan ranzalara telefon numaralarını yazarak, gece geç saatlere kadar yurt önünde bekleyerek ve özel alanlara girerek üniversiteli kadınları taciz etmesi üzerine kadınlar imza toplayarak yurt yönetimine şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Karabük’te Z.K. isimli erkek, minibüste yanında oturan kız çocuğunu (17) istismar etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun şikâyeti üzerine gözaltına alınana erkek tutuklandı.

Muğla’da bir erkek, kuaförde yanında çalışan kız çocuğunu (17) istismar etti. Çocuğun şikâyeti üzerine erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

19 Kasım

Cinayet

İstanbul’da S.A. (33) isimli erkek, tartıştığı karısı Firdevs A. (34) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Sakarya’ya kaçtığı tespit edilen erkek tabancayla intihar etti. Erkeğin daha önce 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca çiftin son iki yıl içinde Aile İçi Şiddet Bürosu’na tehdit, kasten yaralama ve hakaret nedeniyle başvuruları olduğu ve aile hakkında devam eden tedbir kararının bulunduğu tespit edildi.

İzmir’de H.S. (63) isimli erkek, engelli kızı Feride S. (30) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da E.T. (18) isimli erkek, annesi İlknur T. (52) ve ağabeyi Onur T. (26) isimli erkeği evlerinde pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Meşru Müdafaa

Konya’da A.G. isimli erkek, tartıştığı karısı ve 2 oğlunu darp etti. Çıkan kavgada S.G. (16) isimli oğlan çocuğu babasını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan erkek öldü. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınana S.G. tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da kayıp olarak aranan 15 yaşında bir oğlan çocuğu, üniversite kampüsünde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Van’da S.K. (15) isimli kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kırklareli’de sokakta çıkan bir kavgada hamile bir kadın darp edildi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da M.M. isimli erkek, kemerle oğlunu ve 3 kızını darp etti. Erkek, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu karısının erkek kardeşine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da bir erkek, otogarda minibüs sırası bekleyen M.E.K. (17) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

20 Kasım

Cinayet

Edirne’de C.S. (70) isimli erkek, komşusu Türkan Demirci (68) isimli kadını apartmanda tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Kasım Ayında Aydınlatılan Cinayet

Çorum’da 2014 yılında A.Ş. (71) isimli kadına evinde cinsel saldırıda bulunup bıçaklayarak öldüren kişinin bakıcısı M.E.Y. (34) isimli erkek olduğu tespit edildi. Sabıkası olan erkek "Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Fatime K. (85) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da kayıp olarak aranan Behiye Y. (82) isimli kadın, ormanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Eren Y. (13) isimli oğlan çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da R.Ç. (52) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.Ç. (50) isimli kadını kaldığı otelde darp etti, yanındaki M.U. isimli erkeği de bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınana erkek tutuklandı. Erkeğin suç kaydı olduğu öğrenildi.

Muş’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ö. isimli erkek, eski karısı Y.D. (44) isimli kadını sokakta pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Adana’da O.Y. (63) isimli erkek, K.K. (13) isimli bir oğlan çocuğunu bir portakal bahçesinde istismar etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Erkeğin sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

21 Kasım

Kasım Ayında Aydınlatılan Cinayet

Amasya’da Mart ayında evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Fatma Kılıç (76) isimli kadının İstanbul’daki kardeşinin bacanağı H.Ö. isimli erkek tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Ayşa Y. (95) isimli kadın, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de M.K. isimli erkek, karısı H.K. (31) isimli kadını darp etti. Hastanede tedavi altına alınan kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Bolu’da ilkokulda çalışan temizlik görevlisi bir erkek, E.Y. (9) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Darp raporu alan çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

Tecavüz

Afyon’da A.T. isimli erkek, bir kadına tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

Bursa’da T.K. (31) isimli erkek, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadını hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaçan erkek T.K. ile yanındaki H.K. (26) isimli şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli erkek, ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seks İşçiliğine Zorlama

Samsun’da Y.Ö. (36) isimli erkek, Özbekistan vatandaşı 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

22 Kasım

Cinayet

Kırklareli’de Rümeysa Sanpur (19) isimli kadın, evine yemeğe gittiği nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Evdekilerin de karşılık verdiği çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te Fatma Ç. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da kimliği belirlenemeyen bir kadın, Harput Kalesi’nden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Diyarbakır’da bir erkek, üniversite kampüsündeki kadınları taciz etti. Kadınlar cep telefonuyla erkeği kayıt altına alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

23 Kasım

Şüpheli Ölüm

Ankara’da kız öğrenci yurdunda kalan Mizgin E. (20) isimli kadın, 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Balıkesir’de bir erkek, karısını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

24 Kasım

Cinayet

İstanbul’da E.S. (45) isimli erkek, eski karısı Nuran Şimşek (43) isimli kadını takside tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Meryem B. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Hanife D. (90) isimli bir kadın, evinin balkonunda ölü halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Cennet O. (16) isimli kız çocuğu, evinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

25 Kasım

Cinayet

Mardin’de Berna K. (33), kocası Mehmet K. (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5) isimli kız çocuğu, evlerinde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Cinayet

Antep’te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan R.Ö. (48) isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu karısı Zehra Ö. (45) isimli kadını amcasının evinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da E.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı Sümeyye Y. (34) isimli kadını evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta yalnız yaşayan bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da kayıp olarak aranan Zeynep T. (74) isimli kadın, dağ yamacında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da B.C.M. (21) isimli kadın, eski sevgilisi B.C.K. (26) isimli erkeğin kendisini konuşmak için çağırıp daha sonra arkadaşlarıyla beraber darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da Y.T. isimli erkek, parkta oynayan kız çocuklarını istismar etti. Çocukların aileleri şikayetçi oldu. Gözaltına alınana erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da D.A. isimli erkek, bahçede oynayan bir çocuğu (10) istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınana erkek “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı.

26 Kasım

Cinayet

Kayseri’de polis memuru S.U. (35) isimli erkek, karısının annesi M.M. (60) isimli kadını, bağ evinde tabancayla öldürdü. Erkek intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de A.A. (41) isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi Ebru Kekilli (36) isimli kadını sokakta tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin, kadını bir süre önce tehdit edildiği belirtildi.

Şiddet / Yaralama

Gümüşhane’de O.K. (39) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu N.K. (29) isimli kadını sokakta bıçaklayarak yaraladı. Çevredekiler olaya müdahale etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Gümüşhane’de üniversitede görevli olarak çalışan H.T. isimli erkek, aynı fakültede çalışan D.B. isimli kadın memuru tabancayla rehin aldı. Erkek teslim oldu, gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Mardin’de bir erkek, 10 yaşındaki kızını istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da M.M.B. (29) ve K.A. (18) isimli iki erkek, E.N. (15) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun abisi M.N.C. (16) erkekleri bıçakla yaraladı. Erkekler hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınana M.N.C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

27 Kasım

Cinayet

Ankara’da F.Y. (51) isimli erkek, iş ortamında tanıştığı ve tehdit ettiği Nurselen G. (33) isimli kadını çalıştığı matbaada tabancayla öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan erkeğin sabıkası olduğu öğrenildi.

Mersin’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (46) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Emine Ç. (42) isimli kadını evinde tüfekle öldürdü. Kaçan erkek teslim oldu, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da B.S. isimli erkek, sokakta tanımadığı M.N.K. (16) ve H.K. (15) isimli iki oğlan çocuğunu bıçakla yaraladı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da S.E. isimli erkek, okuldan çıkan N.Ö. isimli kız çocuğunu istismar etti. Çevredekiler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı.

28 Kasım

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da gazeteci Dilan K. isimli kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diyarbakır Barosu, “Sürecin takipçisi olacağız” diyerek ölümünün şüpheli olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de bir erkek, hastanede görevli Uzman Doktor M.M.A. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

29 Kasım

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Emine E. (59) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da bir kadın, otelin 4. kat balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Denizli’de 6 erkek, engelli H.Y. (40) isimli kadına tecavüz etti. Kadının hamile kalması üzerine ortaya çıkan olayda erkekler gözaltına alındı. Doğan bebek devlet korumasına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da H.D. isimli erkek, düğün salonunda kadın çalışanlara ait giyinme odasına gizli kamera yerleştirerek kadınları taciz etti. Kadınlar kamerayı bulup şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.D. hakkında ‘özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta Müftülükte hizmetli olarak görev yapan G.A., akrabası olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzincan’da 3 kişi, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

30 Kasım

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Beyza Y. (37) isimli kadın, bir süredir yanında kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de kuaför Sevinç Y. (45) isimli kadın, iş yerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adana’da Suriye vatandaşı A.B. (33) isimli erkek, kızı M.K.’yi (8) sokakta darp etti. Güvenlik kameralarından tespit edilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da bir oğlan çocuğu, gizlice KYK yurduna girerek kadınları odalarında sözlü olarak taciz etti. Kadın öğrenciler şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olay K.Ç. isimli kadının sosyal medya paylaşımı ile basına yansıdı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de bir erkek, müşteri olduğu işletmede kasada çalışan kız çocuğunu (17) istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin suç kaydının olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da 5 kişi, yabancı uyruklu 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

