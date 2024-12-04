Erkek şiddeti Kasım 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım'da en az 32 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Kasım'da en az 71 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 34 çocuğu istismar eden erkekler, en az 20 kadını taciz etti. Erkekler en az 179 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Kasım

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de M. G. isimli bir kadın evinde asılı halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de İ. B. isimli bir kadın 9. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Zonguldak’ta B. Ç. isimli bir erkek, ablası E. Ç. isimli kadını darp etti. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da marangoz H. A. (63) isimli bir erkek, mahalledeki 4 kız çocuğunu atölyesinde istismar etti. Erkek tutuklandı.

Tekirdağ’da anne F. G. ve birlikte yaşadığı G. Ş. isimli erkek, 9 aylık bebeklerine istismarda bulundu. Olayın görüntülerini paylaşan F. G. ve G. Ş. şikâyet üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Bebek, devlet korumasına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de M. K. (60) isimli bir erkek, karısını seks işçiliğine zorladı. Kadının kızları F. M. (23) ve O. Ş. (16) tarafından sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturma başlatıldı.

2 Kasım

Cinayet

Konya’da F. U. (27) isimli bir erkek, eski karısı Bahriye Kalaycı’yı (24) boş bir araziye götürerek bıçakla öldürdü. Erkek aynı bıçakla kendini yaraladı, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.Erkek tutuklandı.

Hatay’da uzman çavuş A. G. isimli erkek, hemşire karısı Elif G.’yi evinde tabancayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da M.Ö. (49) isimli bir erkek, Şirin Elmas H. (6) isimli kız çocuğunu boğarak öldürdü. 2 gündür kayıp olan kız çocuğunun cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Hanife A. (84) isimli kadın, evinde çıkan yangında öldü. İnceleme başlatıldı.

Antep’te F. K. (20) isimli bir erkek, arabasıyla kaldırıma çıkarak 2 kadına çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aynur Ç. (44) öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da bir erkek, tartıştığı bir kadını arabadan indirip darp etti. Çevredekiler olayı kayıt altına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da S. T. isimli bir erkek, tartıştığı eski karısı N. T. isimli kadının evinde intihar etmeye çalıştı. Kadın, polislere haber verdi. Erkek gözaltına alındı.

Edirne’de A.K. isimli bir erkek, , boşanma aşamasında olduğu karısı M.K.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Trabzon’da kamyon şoförü E. K. isimli bir erkek, Çinli Qıfan M. isimli kadına cinsel tacizde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu, erkek tutuklandı.

Urfa’da hastanede temizlik görevlisi olan S. A. isimli erkek, hastanede kalan S.G. (30) isimli kadına cinsel tacizde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkek görevinden alındı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de M. G. isimli bir erkek, sokakta yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulunup görüntülerini paylaştı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

3 Kasım

Cinayet

Adana’da polis memuru M. K. D. (29) isimli bir erkek, eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikambur’u (25) iş yerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü.

Şiddet / Yaralama

Antep’te bir erkek, karısını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da A. H. E. isimli bir erkek, otobüste kadınlara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu daha sonra evlerine kadar takip etti. Erkek gözaltına alındı. 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Sivas’ta iki erkek, okuldan çıkan bir kız çocuğunu takip etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkekler serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kütahya’da E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33)isimli6 erkek, 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

4 Kasım

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Menekşe A. (27) isimli kadın, misafirliğe gittiği evde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te Kezban İ. (39) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muğla’da bir erkek, tartıştığı karısını parkta darp etti ve bıçakla yaralamaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de Y. B. (65) isimli bir erkek, komşusu olan 3 kız çocuğunu darp etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

5 Kasım

Şiddet / Yaralama

İzmir’de H.K. isimli bir erkek, birlikte yaşadığı Güneş Y. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

Taciz

Kilis’te KYK yurdu mutfağının sorumlusu olan M. K. isimli erkek, aynı yerde yarı zamanlı olarak çalışan İ.Ö. isimli kadına cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta servis şoförü İ. B. isimli bir erkek, 9 öğrenciyi istismar etti. Ailelerin şikâyeti üzerine erkek gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın 2023 yılından beri yaşandığı, servis aracı içerisinde kamera sistemi olmadığı ve daha önce de kamera sistemi çalışmadığı için sürücüye ceza yazıldığı öğrenildi.

6 Kasım

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Hatice T. (22) isimli kadının cansız bedeni, kaldığı yurdun önünde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya’da Asiye G. (52) isimli kadının cansız bedeni evinin yakınındaki samanlıkta bulundu. Kadının 18 Ekim’den beri kayıp olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de Ş. G. isimli bir erkek, tartıştığı karısı H. G.’yi işyerinin önünde pompalı tüfekle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanıp tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da işyeri sahibi N. T. (69) isimli bir erkek, tartıştığı kiracısı F. A. isimli kadını koltuk değneğiyle darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de F. V. isimli bir erkek, annesi S.V.’yi tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de O.K. isimli bir erkek, , tartıştığı karısı Z.K. yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Antep’te 4 kişi, D. B. (17) isimli kız çocuğunu okul çıkışı kaçırdı.Kaçmaya çalışan kız, bir inşaatın 3. katından aşağı atladı. Kız çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

7 Kasım

Şiddet / Yaralama

Adana’da A. A. (39) isimli bir erkek, dini nikâhlı karısı Ayşe B.’yi (34) sokakta pompalı tüfekle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da bir erkek, N.Y. (58) isimli akademisyenkadını darp etti.

Osmaniye’de polis A. Ş. isimli bir erkek, boşanmak isteyen ve ayrı yaşadığı karısının yaşadığı yere gelerek sokakta tabancasıyla etrafa ateş etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de M.D. isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi A.A. isimli kadını darp etti.

Taciz

Urfa’da Doktor H. F. V. isimli bir erkek, hastaneye muayeneye gelen L. İ. (25) isimli kadın hastayı taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 2005 yılında Antep’te görev yaptığı hastanede bir hemşireyi intihara sürüklediği bildirildi.

Çocuk İstismarı

Adana’da 9 erkek, bir kız çocuğunu (15) istismar etti. Tutuklanan erkekler serbest bırakıldı.

8 Kasım

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Kadriye Y. (54) isimli bir kadın turistik gezi sırasında surlardan düşerek öldü

Maraş’ta 19 yıl önce kaybolan Fatma Alıç ve kız kardeşi Gülcan Alıç’ın, Fatma Alıç’ın dini nikâhlı kocası B.Y. ve M.D. isimli erkekler tarafından öldürülüp bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Erkekler tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Balıkesir’de C. Ü. (30) isimli bir erkek ve N.K. (17), E.U. (22) ve G.D. (27) isimli 3 kadın, G.E. (33)isimli kadını kaçırıp darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. 4 kişi "işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kütahya’da H.Ç. (40), N.T. (27), H.Ö. (48) ve N.K. (48) isimli4 erkek, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Zorla çalıştırılan iki kız çocuğu olduğu da öğrenildi. Erkekler gözaltına alındı.N.T. (27) ve H.Ö. (48) serbest bırakıldı.

9 Kasım

Cinayet

Kocaeli’de cezaevinden izinli çıkan Y. S. isimli erkek, karısı Esma S’yi (33) evinde uyurken boğarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman’da EsraGünvar (20) isimli bir kadın sokakta tabancayla yaralanmış şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Ganime B. (90) isimli bir kadın evinde ölü bulundu.

Sakarya’da Binnur Ö. (62) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Siirt’te bir kadın darp edilmiş şekilde bulundu. Aynı zamanda gasp edildiği belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de Ş. C. isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.C.’yi darp etti.

Tehdit

Edirne’de T. A isimli bir erkek, karısı E.A.’yı tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A. B. isimli bir erkek, karısı G.B.’yitehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 51 kadın, seks işçiliğine zorlandı. 15 kişi gözaltına alındı.

10 Kasım

Cinayet

Urfa’da Reyhan Sağ (19) isimli kadın düğünde havaya ateş açılması sonucu öldü.Olayla ilgili 2'si güvenlik korucusu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin’de kaldırımda yürüyen Emel Ö. isimli kadına araba çarptı. Kadın öldü, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da M.F.K. (17) isimli oğlan çocuğu, annesi Z.K.’yi (46) evlerinde bıçakla yaraladı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da M. K. isimli bir erkek, avukat komşusu Melisa A.’yı taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğe uzaklaştırma kararı verildi. Kadının mahkemeye itirazı sonucu erkek tutuklandı.

Düzce’de öğretim görevlisi Ü.K. isimli erkek, öğrencisi P. Ş. isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Aydın’da C. D. isimli bir erkek, eski sevgilisi H. isimli kadını ölümle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

11 Kasım

Cinayet

Tekirdağ’da A. Ç.(17) isimli oğlan çocuğu, annesi Nilay Ç.’yi (41) ve babası Murat Ç.'yi (44) evlerinde bıçakla öldürdü. Aynı binanın alt katındaki oturan amcası Gürcan Ç. (42), amcasının karısı Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi (65) de bıçakla yaraladı. A. Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da U. K. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısı Melisa K.’yi(24) evinde darp etti, tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Maraş’ta A. K. (35) isimli bir erkek, tartıştığı eski karısını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Kayseri’de eski bina yöneticisi İ.G. isimli bir erkek, yeni yönetici H. D. (70) isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı.Soruşturma başlatıldı.

12 Kasım

Cinayet

Antep’te K.B. (27)isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karsı Elif B.’yi (25) sokakta tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli ölüm

İstanbul’a estetik operasyon için gelen HaleyDowell isimli kadın, ameliyat sırasında öldü.

Tehdit

Samsun’da M.Y. isimli bir erkek, tartıştığı annesi F.Y isimli kadını evinde ölümle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Adana’da 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu istismar edildi. İstismar sonucu hamile kalan kız çocuklarının doğum yaptığı öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Samsun’da S.Ç isimli bir erkek, karısını seks işçiliğine zorladı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

13 Kasım

Cinayet

Ankara’da polis memuru K.K. isimli bir erkek, karısı Ş.K. isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek, aynı silahla intihara kalkıştı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta R. Y. (21) isimli erkek, annesi Asiye Y.’yi (46) evinde bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ölüm

İstanbul’da balerin Eylül Sıla I. (18) isimli kadın evinde sırt çantası askısıyla asılı şekilde ölü bulundu.

İstanbul’da İnci B. (17) isimli bir kız çocuğu derede ölü bulundu. Kız çocuğu 3 gündür aranıyordu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet yaralama

Zonguldak’ta H.C.Ş. isimli bir erkek, boşandığı karısı Elif E. (38) ve ablası Ecem E.’yi (42) sokakta bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, otobüste tartıştığı bir kadını darp etti. Erkek daha sonra otobüsten indi.

Edirne’de Ş.S. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Z.S. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

14 Kasım

Cinayet

Bursa’da H. B. (40) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Özlem B.’yi (35) evinde kemerle boğarak öldürdü. Erkek çatıya çıkarak intihar etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Kırklareli’de R.Ç. (64) isimli bir erkek, karısı Aysel Ç.’yi (58) evinde baltayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Muş’taKasım ayında basına yansıyan tecavüz davasında tutuksuz yargılanan C.O isimli erkek, Ayşe isimli kadını (27), kadının babasını ve ağabeyini öldürdü. Annesini de ağır yaraladı. Erkek daha sonra kaçtı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Burçin B. (33) isimli bir kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de L.G. isimli bir erkek, tartıştığı karısı K.K.G.’yi darp etti. Çift karşılıklı olarak şikâyette bulundu. Erkek gözaltına alındı.

Edirne’de T.K. isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.K.’yi darp etti. Kadın şikâyette bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manisa’da F.B.(40) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Belgin B. (33) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Kadının uzaklaştırma kararı almaya gittiği öğrenildi.

Aksaray’da O.D. (45) isimli bir erkek, H.A. (43) isimli bir kadını yolda yürürken bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı daha sonra yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, annesini darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Manisa’da 4 erkek, 6kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan 4 erkekten 2’si tutuklandı.

15 Kasım

Cinayet

İzmir’de H.G. (40) isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısı Aslıhan G.’yi(32) boş bir araziye götürerek silahla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ölüm

Edirne’de Sema T. (46) isimli bir kadın parkta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Yağmur E. (15) ve Kübra Rabia Y. (15) isimli iki kız çocuğu Yağmur E.’nin evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da Ali Osman E. (55) ve Medine E. (60) isimli karı koca evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Elazığ’da V.S.Ç. (26) isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi S.D. (25) isimli kadını evinde, ensesinden tabancayla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, aynı silahla intihar etti.

Afyon’da R.Ö. (30) isimli bir erkek, karısı E. Ö.’ye (27) darp ve işkence etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine zorlama

İstanbul’da 20 erkek, 85 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

Kütahya’da H.Ç. (40) ve N.K. (48) isimli iki erkek, 6 kadını ve bir kız çocuğunu (16) seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

16 Kasım

Cinayet

Antalya’da M.U. (56) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hülya U.’yu (52) evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle öldürdü. Erkek daha sonra evde tabancayla intihar etti.

Mersin’de V.G. isimli bir erkek, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki karısı Ayşe G.’yi ve karısının abisi R.G.’yi evlerinde av tüfeğiyle öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da hemşire Begüm T. (23) evinde ölü bulundu. Birlikte yaşadığı sevgilisi O.T. isimli erkek gözaltına alındı.Kadının rahatsızlanıp sağlık ekiplerine haber verdiği, kapıyı da açık bıraktığı iddia ediliyor.

Adana’da Medine G. (15) isimli bir kız çocuğu deniz bisikletiyle göle açılarak kaybolmuştu. Kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.Ç. isimli bir erkek, oğlunun boşanma aşamasında olduğu karısı A.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da O.G.(48) isimli bir erkek, tartıştığı karısı D.G.(37) isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Taciz

Adana’da bir erkek, otobüsteki bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

17 Kasım

Cinayet

Tekirdağ’da B.İ. isimli bir erkek, kuzeni Berna İ. (22) isimli kadını arabasında tabanca ile öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da bir erkek, Gülay K. (38) isimli kadını otobüste bıçakladı. Erkek kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

18 Kasım

Cinayet

İstanbul’da servis şoförü B.K. isimli bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen G.Ö. isimli kadını serviste tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan erkek, öldü.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da Cennet Sude Ö. (20) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, trafikte tartıştığı kadın sürücünün araba camlarını tornavidayla kırmaya çalıştı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.B isimli bir erkek, eski sevgilisi H.D. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Trabzon’da adliye zabıt kâtibi G.S. (41) isimli erkek, adliyedeki kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da E.B. (22) isimli bir erkek, bir kız çocuğunu (17) istismar etti. Erkek, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de Ş.A. isimli bir erkek, oğlunu darp etti. Darp görüntülerini boşanma aşamasındaki F.A. isimli karısına izletti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. Çocuklar koruma altına alındı.

19 Kasım

Şüpheli Ölüm

Adana’da Gülbeyaz D. (59) isimli bir kadın, boş bir arazide ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının ekmek almak için evden çıktığı öğrenildi.

Aydın’da Fatma K. (52) isimli bir kadın, süt sağım makinesinin elektrik akımına kapılarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Kübra G. (22) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Oya Ü. (53) isimli bir kadın evinin çatı katından düşerek öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20 Kasım

Cinayet

Sakarya’da A.A. (45) isimli bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen Şelale Mırzalı(32) isimli kadını, sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de H.F. isimli bir erkek, tartıştığı dini nikâhlı karısı Aybeniz Top isimli kadını, evinde eşarpla boğarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, hamile bir kadını sokak ortasında darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntüledi.

Edirne’de F.K. isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisini sokakta darp etti.

Edirne’de T.K. isimli bir erkek, dini nikâhlı eski karısı G.U.’yu evinde darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de L.D. isimli bir erkek, tartıştığı karısı F.D. isimli kadını evlerinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Bursa’da C.İ. (40) isimli bir erkek, karısı S.İ. (38) isimli kadını çekiçle darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da ev sahibi A.T. (38) isimli bir erkek, kiracıları H.K. (58) isimli erkek ve kızı S.K. (33) isimli kadını sokakta sopayla darp etti. Baba ve kız hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Ordu’da bir erkek, oğluna (1) istismarda bulundu. Karısı şikâyetçi oldu. Oğlan çocuğu ve annesi koruma altına alındı. Erkek tutuklandı.

21 Kasım

Cinayet

Aksaray’da S.A. (50) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Negül A. (44) isimli bir kadını evinde başından tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da elektronik kelepçeyle ev hapsi bulunan S.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Elif B. isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Erkek elektronik kelepçesini kırarak kaçtı. Yakalanan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Erzurum'da Rahime A. (75) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de V.B. isimli bir erkek ve oğlu M.B., birlikte yaşadığı N.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkekler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de M.Ö.Ç. isimli bir erkek, tartıştığı karısı D.T.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın, tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.Ş. isimli bir erkek, karısı S.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın, tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı olan D.C.T. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.T.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkeğin, 3 yaşındaki oğullarını da velayet davası sonrası kaçırdığı bildirildi.

Kayseri’de O.Ö. (36) isimli bir erkek, boşandığı karısını sokakta darp etti. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak tutuklandı

Taciz

Gümüşhane’de A.S. isimli erkek bir hemşire, 5 kadın hemşireyi taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Erkek, geçici olarak başka bir hastanede görevlendirildi.

22 Kasım

Cinayet

Iğdır’da uzman çavuş F.B. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Esra B. (25) isimli kadını arabasında bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Urfa’da A.E.A. (29) isimli bir erkek, Leyla Üren (43) isimli kadını evinde boğazını keserek öldürdü. Erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de S.M.S. (36), isimi erkek, cezaevinden tahliye olduktan sonra karısı H.S. (29) ve karısının babası K.A. (53) isimli erkeği bıçakla yaraladı. Kadın ve babası hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı. Kadının Kades uygulamasından şikâyette bulunduğu bildirildi.

İstanbul’da S.B. (22) isimli bir erkek, eski sevgilisi İ.Ş. (22) isimli kadını, babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş.’yi tabancayla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Erkeğin daha önce de İ.Ş.’yi kaçırmaya çalıştığı ve öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi.

Tecavüz

Zonguldak’ta bir belediye başkanının oğlunun, babasının yardımcısı kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, kadın komşusunun evine balkondan girmeye çalıştı. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Bitlis'te 6 kişi, çocukların görüntülerini paylaşarak istismar etti. 6 kişi gözaltına alındı.Başsavcılık, "Çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin paylaşılarak ve dijital materyal üzerinde depolama" suçuyla ilgili soruşturma başlattı.

23 Kasım

Cinayet

Niğde’de bir erkek, karısı Hüsniye Y. (48) isimli kadın ve sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ö.(40) isimli erkeği kiraladıkları dairede çekiçle öldürdü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

24 Kasım

Cinayet

İstanbul’da B.A. (33) isimli bir erkek, annesi Necmiye A., kız kardeşi Buket A. ve babası Muhammet A’yı tabancayla evlerinde vurdu. Anne ve babası öldü. Kız kardeşi yaralı olarak hastaneye aldırıldı. Erkeğin aynı gün karısı Sevim A., oğlu Arsal A. (10) ve karısının annesi Türkan Soylu’yu da Büyükçekmece göl kenarında öldürdüğü öğrenildi. Kaçan erkek arabasında aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli bir erkek, karısı G.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkeğe karşı koruyucu tedbir kararı alındı.

Edirne’de hakkında önleyici tedbir kararı olan N.G. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu NÇG isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de M.G. isimli erkek, H.G. isimli kadını darp etti. Erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne’de M.K isimli bir erkek, dini nikâhlı karısı R.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Z.T.(42) isimli bir erkek, kimliği belirtilmeyen bir kadını rehin aldı ve bıçakla darp etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sırasında erkek vurularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de bir erkek, sokakta yürüyen bir kadına tekme attı daha sonra takip etti. Erkek çevredekilerin müdahalesiyle darp edildi.

Tehdit

Edirne’de E.Ö. isimli bir erkek, İ.K. isimli kadına telefonla tehdit mesajları gönderdi. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D. isimli erkek, annesi H.D. isimli kadının evine gelerek para istedi. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

25 Kasım

Cinayet

Antep’te M.T. (35) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Yeşim T.’yi (37) evinde tabanca ile öldürdü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Meryem A. (29) isimli bir kadın otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da market çalışanı A.O. isimli bir erkek, markete gelen iki kardeşi (11/13) istismar etti. Aile ve mahalle sakinleri erkeği linç etmeye çalıştı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

26 Kasım

Şüpheli Ölüm

Antep’te kaybolan Dudu G. (58) isimli kadının cansız bedeni derede bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te kimliği belirtilmeyen bir kadın evinde asılı olarakölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli bir erkek, tartıştığı sevgilisi Z.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin tehdit ve hakarette de bulunduğunu da söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde polisler, Azerbaycanlı queer feminist aktivistler Ali M. ve Parvin A.’yı gözaltına alırken darp etti.

Taciz

Sakarya’da A.Ç. isimli bir erkek, arkadaşının karısına cinsel tacizde bulundu. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de Ç.T. isimli bir erkek, eski karısı G.T. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Niğde’de Y.İ. isimli bir erkek, E.E. (14) isimli kız çocuğunu okuldan eve dönerken kaçırarak istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

27 Kasım

Cinayet

İstanbul’da S.A. (29) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Filiz A. (32) isimli kadını evinde boğarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Antalya’da A.P. (55) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı.

Bolu’da S.Ş. isimli bir erkek, sevgilisi Sevinç Alemdar. isimli kadını birlikte yaşadıkları karavanda tabancayla öldürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te bir kadın (45) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.A. isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Konya’da H.S. (24) isimli bir erkek, ayrılmak isteyen sevgilisiS.A. (19) isimli kadını arabasında bayıltana kadar darp etti daha sonra evinde de darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taciz

Sakarya’da öğretim görevlisi M.Ç. isimli erkek, kimliği belirtilmeyen bir kadın öğrencisini taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek açığa alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.Ç. isimli bir erkek, karısı İ.Ç. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Adana’da M.E.A. (26) isimli bir erkek, anneannesi N.A. (76) isimli kadını öldürmekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

Edirne’de G.Ç. isimli bir erkek, A.Ç. isimli çocuğunu darp etti. Çocuğun annesi P.Z. isimli kadın şikâyetçi oldu.

Aydın’da A.Z.P. (64) isimli bir erkek, bir oğlan çocuğunu (17) arabasında istismar etti. Çevredekilerin ihbar etmesiyle yakalanan erkek tutuklandı.

28 Kasım

Cinayet

İstanbul’da E.İ. (57) isimli bir erkek, tartıştığı annesi M.S. (79) isimli kadını evinde darp ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da üst geçitten atladığı iddia edilen kadın öldü. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da B.K. isimli bir erkek,tartıştığı sevgilisi E.K. isimli kadını lokantada darp etti. Çalışanlar müdahale ederek erkeği darp etti. Çalışanlar gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da Kasım ayında medyaya yansıyan olayda O.S. (29) isimli bir erkek, trans birey G.K.’yi sokakta darp ve gasp etti. G.K. şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Taciz

Ankara’da bir erkek, bir kadını toplu taşıma aracında taciz etti. Kadın bu tacizlerin sürekli olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Tehdit

Samsun’da C.T. (33) isimli bir erkek, S.G. (19) isimli kadını öldürmekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkeğin 3 yıldır kadını rahatsız ettiği, dava sürecinde olmalarına rağmen tehditlerine devam ettiği ifade edildi.

Mardin’de B.A. isimli bir erkek, eski sevgilisi N.D. isimli kadını darp şikâyetini geri alması için tehdit etti. B.A.’nın erkek kardeşi F.A. da N.D.’nin ablası M.D. isimli kadına saldırmıştı. Kadınlar tehdit edildikleri için tekrar şikâyetçi oldular.

Çocuk İstismarı

Adana’da imam T.K. isimli bir erkek, F.A. (14) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun erkek kardeşi M.A. (16) T.K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Ailenin şikâyetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Diyarbakır’da 10 erkek, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan 10 erkekten 9’u tutuklandı.

29 Kasım

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da B.İ. (57) isimli bir kadın evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ta Ümmühan Y. (42) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de Z. Ö. (29), E. K. Ö. (25), A.K. (40) isimli üç erkek, N.G. isimli kadını ve kocası B.G. isimli erkeği evlerinde darp ve gasp etti. Kaçan erkekler yakalanarak tutuklandı.

Taciz

Zonguldak’ta E.K. isimli bir erkek, lokantada çalışan kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Düzce’de taksi şoförü O.A. (45) isimli bir erkek, aracına binen kız çocuğunu (14) istismar etti. Erkek çevredekiler tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da bir kız çocuğu (17) seks işçiliğine zorlandığını bildirip şikâyetçi oldu.1 yıldır seks işçiliğine zorlandığını söyleyen kız çocuğu, kendisinden 1,5 yaş küçük kız kardeşinin de Antalya'da aynı durumda olduğunu belirtti.Kız çocuğu devlet korumasına alındı.

Denizli’de 7 erkek, 13 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan 6 erkek tutuklandı, 1 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Kasım

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Ezgi E. isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da yalnız yaşayan bir kadının (85) cansız bedeni bahçesinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.O.M. isimli bir erkek, eski sevgilisi M.D. isimli kadını takside darp etti ve bıçakla tehdit etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Erkeğin daha önce de defalarca tehdit ve darp ettiği belirtildi.

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.B. (50) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı U.B.(46) ve kızı B.B.’yi (20) akrabalarının evinde bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da N.C. isimli bir erkek, tartıştığı Y.O. isimli kadını bir konser yerinde darp etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar alandan çıkarıldı.

(GDT/EMK)