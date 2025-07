Erkek şiddeti Haziran 2025

Mayıs 2025’te basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Haziran’da en az 14 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 68 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 18 çocuğu istismar eden erkekler, en az 18 kadını taciz etti.

1 Haziran

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Gülcan Koç (44) isimli kadın, apartmanın girişinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Ayşe M. (64) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Konya’da Oğuz Kaan G. (2) isimli bebek, 5. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da B.Y. ve A.T. isimli 2 erkek, başka bir araç içerisindeki E.T. isimli kadınla tartıştı, kadının telefonunu kırdı ve darp etti. Erkekler tutuklandı.

2 Haziran

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Antalya’da Şubat ayında tüfekle intihar ettiği iddia edilen Düriye Çiğdem K. (33) isimli kadının bıraktığı intihar mektubunda kocası H.K. isimli erkeğin parmak izi çıktı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de H.G. (82) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Çanakkale’de Vesile A. (69) isimli kadın, 2. kattan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.M. isimli erkek, tartıştığı karısı E.N.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da H.M. (36) isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski nişanlısı A.Y. (29) isimli kadını tabancayla bacağından yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı. Kadın şikayetçi oldu, koruma talep etti. Erkek 14 gün sonra teslim oldu, tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da İ.E.Y. isimli bir erkek, Marmaray’da kadınların fotoğrafını çekerek tacizde bulundu. Yolcuların olayı fark etmesi üzerine yakalanan erkeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

3 Haziran

Faili Belirlenemeyen Çocuk Cinayeti

Urfa'da parkta sürdüğü bisikletten düşerek ağır yaralanan Sami Yusuf Kaya'nın (6) kafasına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kütahya’da Zalike Ç. (66) isimli adın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da Nursel Ç. (57) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da H.D. (22) isimli kadının, komşusunun balkonundan kendi evine geçmeye çalışırken düşerek öldüğü iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de M.U.D. (28) isimli erkek, tartıştığı komşuları Ö.B. isimli erkek ve E.B. isimli kadını tabancayla yaraladı. Karı koca hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Hatay’da Y.Ş.D. isimli bir erkek, minibüste bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, otobüsteki kadınları taciz etti. Erkek diğer yolcular tarafından darp edildi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bilgisayardaki bir oyun uygulaması aracılığıyla tanıştığı H.Ş. (14) adlı kız çocuğuyla mesajlaşan ve çocuğa tacizde bulunan A.D. (22) isimli erkek gözaltına alındı.

4 Haziran

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de ismi basına verilmeyen bir kadın (55), evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.B. isimli erkek, tartıştığı karısı B.B. isimli kadını darp etti

Edirne’de N.Ö. isimli bir erkek, karısı N.İ. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de U.B. isimli bir erkek, yolda karşıya geçmek isteyen Z.B. isimli kadını ve oğlunu (15) darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da servis şoförü A.K. (51) isimli erkek, F.Ç. (15) isimli kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

5 Haziran

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı P.Ş. isimli kadını ve çocuğu İ.Ş.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de V.G. isimli bir erkek, eski karısı S.A. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Şırnak’ta güvenlik görevlisi bir erkek, 2 kadın işten eve dönerken taciz etti. Gözaltına alınana erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklandı.

6 Haziran

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Norveç vatandaşı Lysa Inger (52) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

İntihara Sürükleme

Edirne’de Kayra Helin isimli trans kadın, sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayın sırasında 13. Kattan atlayarak intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Ordu’da Doktor Z.K. isimli erkek, tartıştığı komşusu Y.S. (34) isimli kadını itti, 1,5 metre yükseklikten düşen kadın ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da fırın sahibi K.Y. isimli erkek, yanında çalışan İlknur C. (24) isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin kendisini iş yerinin yakınındaki parka çağırarak darp ettiğini, hakarette bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek ve çalışan A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Balıkesir’de servis şoförü H.Y. (75) isimli erkek, serviste tartıştığı A.K. (17) isimli kız çocuğunu imdat çekiciyle darp etti. Olay diğer öğrenciler tarafından görüntülendi. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

İstanbul'da tek başına yaşayan Buse isimli sosyal medya kullanıcısı, kişisel bilgileri ifşa edilerek ölümle tehdit edildiğini ve evine silahlı kişilerin gönderildiğini duyurdu.

Taciz

İstanbul ve Giresun’da Y.Z.A. (71) isimli bir erkek, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli H.P. (26) isimli kadını taciz etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Tokat’ta K.Y. isimli bir erkek, bir çocuğu sistematik olarak istismar etti. Çocuk şikayetçi oldu. Gözaltına alınana erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

7 Haziran

Şüpheli Ölüm

Antep’te Seçil K. (27) ile kızı Nilvara K. (3), evlerinde kilitli oldukları odada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da H.Ö. isimli erkek, tartıştığı annesi ve babasını darp etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

8 Haziran

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te 24 Mayıs’tan beri kayıp olarak aranan otizmli Onurcan Ö. (10) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni, nehirde bulundu.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da bir erkek, sokakta karısını darp etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerine gelen polisler çifti gözaltına aldı.

9 Haziran

Şüpheli Ölüm

Niğde’de Hamide Ebru S. isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta Satı Y. (66) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Çocuğa Şiddet

Konya’da kimliği belirlenemeyen 3 kişi, sokakta tartıştıkları C.K. (17) isimli oğlan çocuğunu bıçakla yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.K. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.K. (35) isimli kadının arabasını çaldı. Kadın, erkeğin tehditte bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

10 Haziran

Cinayet

Sakarya’da R.D. (42) isimli erkek, eski karısı Emir K. (48) isimli kadını tabancayla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Yeliz O. (34) isimli kadın, ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Elif K. (28) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Dini nikahlı kocası H.B.A. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Taciz

Manisa’da üniversitede Doç. Dr. E.O.T. isimli erkek, öğrencisi olan I.Ö. isimli kadını, odasında taciz etti. Kadın şikayetçi oldu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, tartıştığı karısı M.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de V.K. isimli erkek, karısı S.G.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de K.Z. isimli erkek, tartıştığı karısı H.Z. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 Haziran

Cinayet

Adana’da A.B. (24) isimli erkek, annesi Zukaa Mahmoud (44) isimli kadını, iş yerinde bıçakla öldürdü. Erkek kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da Sema Nur Sarıboğa B. (24) isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu kocasının evinin önünde tabancayla kendini vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kocası E.B. (28) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının olaydan önce video kaydı alarak "Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum” dediği ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Gülşen D. (51) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da bir kadın, evinde kafasından yaralanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de iki gündür haber alınamayan Gizem R. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de sokakta iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs kaçtı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da S.S. isimli erkek hastane bahçesinde biriyle tartıştığı sırada kavgayı ayırmaya çalışan karısı T.S.’yi bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da O.K. ve U.K. isimli iki erkek, tartıştıkları komşuları Ö.Y. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Tehdit

İstanbul’da A.G. isimli bir erkek, kaza yaptığı araçtaki erkeği darp etti. O sırada çevrede bulunan ve olaya müdahale eden bir kadını bıçakla tehdit ederek hakarette bulundu. Soruşturma başlatıldı. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta Y.A. isimli erkek, 4 çocuğu istismar etti. Çocuklarının aileleri şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eskişehir’de 4 kişi, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

12 Haziran

Cinayet

İzmir’de M.Ö.E. (75) isimli erkek, tartıştığı karısı Şerife E. (70) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Muğla’da G.U. (35) isimli erkek, evine gittiği arkadaşı Menderes A. (45) ile oğlu Kıvanç A.’yı (13) bıçaklayarak öldürdü. Menderes A. ile beraber yaşayan N.A. (43) isimli kadın da yaralandı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da Yeşim Y. (23) isimli kadın, yaylada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı G.Ç. isimli kadını darp etti.

Edirne’de Y.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu ve geçirdiği beyin kanaması sonucu zihinsel problemleri bulunan karısı B.B.’yi darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Burdur’da kimliği belirsiz yabancı uyruklu bir erkek, sokakta bir kadını darp etti. Çevredekiler olaya müdahale etti. Erkek gözaltına alındı.

Balıkesir’de A.A. (46) isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı C.A. (42) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadının yanındaki komşusu B.A. isimli kadını da vurmaya çalıştı, silah tutukluk yapınca olay yerinden kaçan erkek intihar etti.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. isimli erkek, eski karısı S.G. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de İ.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi A.U. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Malatya’da S.D. isimli erkek, daha önceden tanıdığı N.Ş. isimli kadını sözlü olarak taciz etti. Kadın, erkeği tabancayla bacağından yaraladı. Erkek hastaneye kaldırıldı. Kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da çocukların bulunduğu müstehcen yayınları sosyal medya uygulamasından satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.E.Y, A.O, A.S.K, E.O, M.T, O.Ş, S.Y. ve T. M.A. isimli 8 erkek, ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antep’te 13 kişi, 23 kadını seks işçiliğine zorladı. 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

13 Haziran

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.Ş. isimli kadın, eski kocası Y.P. ve yeğeni H.A.’nın evine gelerek kendisini darp ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyledi. Kadın şikayetçi oldu. Erkekler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir’de S.T. (26) isimli bir erkek, markette çalışan Ş.K. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinde belediye çalışanı olduğu tespit edilen erkek, görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de A.A. isimli erkek, eski karısı G.O. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma başlatıldı.

14 Haziran

Cinayet

Bursa’da M.C. (58) isimli erkek, evde tartıştığı karısı Hatice C. (53) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Cinayet / Çocuk Cinayeti

Hatay’da H.İ. (49) isimli erkek, tartıştığı kızı İrem İ. (12) isimli kız çocuğunu evinde pompalı tüfekle öldürdü. Karısı Feryal İ. (45) isimli kadını ağır yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra öldü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da A.O.A. (12) isimli çocuk elektrikli bisiklet ile dereye düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.Y. isimli erkek, karısı E.Y. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkekler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, tramvaydaki bir kadını taciz etti. Çevredekiler olayı görüntüleyerek şikâyette bulundu.

15 Haziran

Şüpheli Ölüm

Muğla’da G.S.A. (21) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da Zeynep Ö. (37) isimli kadın, evinde elektrik akımına kapılarak öldü.

Çocuğa Şiddet

Aksaray’da S.H.Y. (17) isimli oğlan çocuğu, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Hatay’da S.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.G. isimli kadını tehdit etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikayetçi oldu.

Taciz

Muğla’da B.K. (53) isimli bir erkek, plajlarda turistleri gizlice kayda alarak müstehcen içerik paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, AVM tuvaletinde gizlice kadınların fotoğrafını çekti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. 'Cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen erkek hakkında ev hapsi cezası verildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da 4 erkek, Tayland vatandaşı 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

16 Haziran

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da F.C. (17) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı arkadaşı Botan B. (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. F.C. kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Sibel G. (51) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Kadının kocasına ulaşılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da 3 aylık Uras Hamza O. isimli oğlan çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.S. isimli erkek, karısı P.S. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de sokak düğünü sırasında bir kadın (47) göğsüne gelen mermiyle ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Aydın’da düğün konvoyunda ateş eden iki kişi, Y.K. (10) isimli çocuğu yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. 2 erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Muğla’da kimliği basına yansımayan bir erkek, çocuk parkında bir kadını taciz etti. Çevredekiler olaya müdahale etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da bir okulda hademelik yapan A.A. (53) isimli erkek, okuldaki engelli bir kız öğrenciyi (12) istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Bartın’da R.A. (37) isimli erkek, sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir kız çocuğunu istismar etti. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanana erkeğin tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

17 Haziran

Şiddet / Yaralama

Yalova’da Y.B. isimli bir erkek, tartıştığı nişanlısı H.Ç. isimli kadını motosiklet kaskıyla darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da K.G. (41) isimli erkek, beraber yaşadığı S.T. (44) isimli kadını darp etti. 2 gün sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da müdür yardımcısı T.H. isimli erkek, okuldaki bir öğrencisini (9) darp etti. Çevredekilerin görüntülediği olay üzerine erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da B.İ. (25) isimli erkek, eski sevgilisi A.K. (30) isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bartın’da 9 kişi, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

18 Haziran

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır'da 9 aylık hamile Yaren E. (17) isimli kız çocuğu, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Soruşturma başlatıldı. Dini nikahlı kocası D.S. (23) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da T.T. (35) isimli bir erkek, kızına tekme atarak merdivenlerden düşürdü. Kız çocuğu ve 7 kardeşi koruma altına alındı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 51 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Batman’da M.Ş.S. (60) isimli erkek, yaşları 6 ile 10 arasında değişen üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Uşak’ta 3 kişi, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

19 Haziran

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Adana’da evinin önünde başından tüfekle vurulmuş olarak bulunan Tülay A. (35) isimli kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da B.G. (21) isimli kadın, evinde kendini asmış olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.T. isimli bir erkek, sevgilisi B.Y. isimli kadını evinde darp etti ve eşyalarına zarar verdi. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de U.G. isimli erkek, tartıştığı karısı S.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa’da O.Ö. (32) isimli erkek, otobüsten inen D.K. (25) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuğa Şiddet

Tekirdağ’da T.T. isimli bir erkek, K.A.T. 4 aylık bebeğini rehin aldı, balkondan atmakla tehdit etti. Polisin yaptığı operasyon sonrası bebek kurtarıldı. Erkek gözaltına alındı.

Diyarbakır’da İ.A. isimli erkek, kızları E.A. (14) ve Z.A.’yı (10) uyurken bıçakla yaraladı. Erkek intihara teşebbüs etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan Ş.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı F.A. isimli kadını tehdit etti. Erkeğin, annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde "Ben içerideyim, bir şey yapamıyorum. Siz yapın, siz öldürün" dediği öğrenildi.

Taciz

Samsun’da bir erkek, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli H.P. (26) isimli kadını ısrarla arabasına bindirmeye çalışarak taciz etti.

Çocuk İstismarı

Antalya’da M.S. (66) isimli erkek, 7 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Erkek hakkında daha önce istismar iddiasıyla 2 kere şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

20 Haziran

Cinayet

Adana’da 22 Aralık’ta M.K.E. (37) isimli erkek, kolundaki altın bilezikleri çalmak için evine girdiği komşusu Müyesser Kızıloluk'u (53) ensesinden silahla vurdu. Yaralı kadın 6 ay sonra hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Esra E. (29) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Havane O. (44) isimli kadın, temizlik için gittiği villada yüzme havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da denize giren Ali Ç. (16) isimli oğlan çocuğu, akıntıya kapılarak boğuldu. Erkek kardeşi E.Ç. (14) hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.B. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı N.H. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.S. isimli erkek, karısı E.S. isimli kadının evine gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.S. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı K.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.V. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.V. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’de C. S. ve Ö. S. isimli karı koca arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak darp ettikleri tehdit ve hakarette bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 Haziran

Cinayet

Bilecik’te H.Y. (23) isimli erkek, sevgilisi Elif Nur Tüfekçi (18) isimli kadını evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Asiye Ö. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Yıldız A. (58) isimli kadının cansız bedeni sahilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te kayıp olarak aranan Suriye vatandaşı Davut B. (15) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni, 9 saat sonra barajda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.K. isimli erkek, karısı P.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı S.A. isimli kadının evine gelerek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de A.A. isimli erkek, karısı Z.A. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Mardin’de M.C.O. (28) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.O. (28) isimli kadını tehdit etti. Kadın, kocasının nafaka ödemek istemediği için 'Bu çocuğu öldürmeni istiyorum' dediğini söyleyerek şikayetçi oldu.

22 Haziran

Cinayet

Şırnak’ta R.K. isimli bir erkek, çalıştığı lokantadaki iş arkadaşı Gülizar Yıldız (29) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da ot toplamaya çıkan Fatma A. (47) isimli kadın, kayalıklardan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen Reyhan K. (37) isimli kadın hayatını kaybetti, A.S.Y. ve K.A.Y isimli iki oğlu yaralandı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da Merve D. (31) isimli kadın kocası V.D'nin (34) isimli erkeğin kullandığı traktörden düşerek öldü.

Bursa’da 5 gündür kayıp olarak aranan Şerife Ö. (81) isimli kadın, zeytinlik alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bursa'da, İznik Gölü kenarında piknik yaparken kaybolan akraba çocukları Berat Anıl Y. (9) ile Yener Ç. (8), piknik yaptıkları bölgenin yakınındaki su toplama havuzunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 5 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

23 Haziran

Şiddet / Yaralama

Şırnak’ta bir erkek, oğlunun karısı olan hamile kadını darp etti. Kadın ikiz bebeklerinden birini kaybetti. Olayla ilgili yasal süreç basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Bolu’da öğretmen G.Y. (42) isimli erkek, öğrencisi E.T. (15) isimli kız çocuğunu okul gezisinde otelde taciz etti. 4 kız öğrenci de öğretmenden şikayetçi oldu. Öğretmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı, hakkında açılan soruşturma kapsamında görevden alındı. Olayın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlanmadı.

24 Haziran

Şüpheli Ölüm

Adana'da huzurevinde kalan Sümbül T. (83) isimli kadının cansız bedeni, ağaçlık alanda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Damla G. (17) isimli kız çocuğu, ahırda iple asılı halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Çanakkale’de E.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.K. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ankara’da kamu binasında görevli güvenlik görevlisi, kaybolan kedisini aramak için binaya giren trans bir erkeği darp etti. Trans erkek gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Haziran

Cinayet

Urfa’da Ö.K. (24) isimli erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi Yaprak Türk (20) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü, annesi Ş.T. (47) ile kardeşleri M.E. (17) isimli oğlan çocuğu ve G.T. (18) isimli kadını yaraladı. Kaçan erkek intihar etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Antalya’da 7 yıl önce kayıp olan yabancı uyruklu E.B.U. isimli kadını kocası M.E.U. isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Erkek, tartıştığı karısının arbedede yere düşüp öldüğünü, cesedi de ormana gömdüğünü itiraf etti. Erkek tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Tekirdağ’da A.A. (17) isimli oğlan çocuğu, aralarında husumet bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 kişi vuruldu. Saldırıda Yasin Poyraz E. (9) isimli oğlan çocuğu hayatını kaybetti. Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) hastaneye kaldırıldı. Kaçan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da S.A. (50) isimli kadın, temizlik için gittiği evde camdan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Mücella T. (29) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Dersim’de Eylül Y. (17) isimli kız çocuğu, çaya düşerek boğuldu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu 4 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da S.Ö. isimli erkek, tartıştığı komşusu İ.Ö. (24) isimli kadını hortumla darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da bir erkek, 2 oğlan çocuğunu sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

26 Haziran

Cinayet

İstanbul’da S.T. (19) isimli erkek, 5 buçuk aylık hamile olan eski nişanlısı Oya Budak (18) isimli kadını tabancayla sokakta yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve bu yüzden S.T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Antep’te 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş B. (38) isimli kadın, 3. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası M.Ş.B. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da Hüsniye M. (61) isimli kadın ve sevgilisi Mustafa G. (61) evde, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Hüsniye Metin'in yaklaşık 5 aydır Mustafa Gül tarafından, "Önce seni sonra kendimi öldürürüm" şeklinde tehdit edildiği iddia edildi. Hüsniye Metin'in daha önce Mustafa Gül hakkında "Tehdit" suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Metin'in 1 suç kaydı, Mustafa Gül'ün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kastamonu’da yalnız yaşayan Nejla A. (83) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.Ç. isimli erkek, karısı İ.K. ve oğlu O.Ö.’yü darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da S.K. (24) isimli erkek, engelli E.S.K. (13) isimli çocuğu sokakta darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen erkek gözaltına alındı, ’kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

27 Haziran

Şiddet / Yaralama

İzmir’de S.Ö. (36) isimli erkek, karısı D.Ö. (32) ve üvey kızı E.G.’yi (20) darp etti. Kadınlar KADES üzerinden şikâyette bulundu. Erkek eve gelen polis memurunu bıçakla yaraladı. Etkisiz hale getirilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. S.Ö.’nün 20 Haziran’da cezaevinden tahliye edildiği, aralarında aile içi şiddet ve benzeri suçların da bulunduğu 12 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bartın’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.A. isimli erkek, ayrıldığı sevgilisi B.G. isimli kadını sokakta darp etti, zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine erkek olay yerinden kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Denizli’de bir erkek, parkta oturan B.K. (24) ve E.D. (23) isimli iki kadını taciz etti ve hakarette bulundu. Kadınlar şikayetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. oLay güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’da emekli hakim A.M.A. (75) isimli erkek, halk otobüsünde G.T. (44) isimli bir kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Haziran

Cinayet

Adana’da E.A. (26) isimli erkek, abisinin karısı Sebahat A. (33) isimli kadını bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da kayıp olarak aranan Mehmet Nuri S. (13) isimli oğlan çocuğu, çayda ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da Dilek B. (38) isimli kadının cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bursa’da 1 aylık Metehan Ş. isimli bebek, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.M. isimli erkek, tartıştığı karısı G.M. isimli kadını darp etti. Kadın, oğlunun ve kocasının kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Kadının kocası ve oğlu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de E.F. isimli erkek, tartıştığı karısı M.F. isimli kadını darp etti. Kadın, uzaklaştırma kararı talep ederek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya’da H.Ö. (35) isimli erkek, tartıştığı annesi D.Ö. (62) ve ablası A.Y. (38) isimli kadınları bıçaklayarak yaraladı. Erkek intihara teşebbüs etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.A. isimli erkek, eski karısı E.U. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de G.A. isimli erkek, eski karısı G.D. isimli kadının arabasına takip cihazı yerleştirdi, telefonla tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de 14 şüpheli, 59 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

29 Haziran

Cinayet

Diyarbakır’da akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yasemin B. (44) isimli kadın tabancayla vurularak öldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Z.E. (39) isimli kadın, kaldığı çadırda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Aygün A. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Oğlu M.A.A. (31) isimli erkek, gözaltına alındıktan sonra “taksirle ölüme sebebiyet” suçundan tutuklandı. Kadının, iş seyahatindeki kocasına 1 saat önce attığı sesli mesajda 'bu çocuk bizi öldürecek' dediği ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Yonca O. (37) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Basına Yansıyan Şiddet / Yaralama

Adana’da Ç.G. (36) isimli erkek, 21 gün önce evlendiği karısı Dilek G. (31) isimli kadını 6. Kattaki dairenin balkonundan atarak yaraladı. 24 Mayıs’ta gerçekleşen olay sonrası kadının belden aşağısı felç kaldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Tekirdağ’da N.Ç. (61) isimli erkek, tartıştığı karısı A.Ç. (64) isimli kadını evde bıçakla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da motosikletli 2 erkek, sokaktaki 2 kadını sözle taciz etti. Kadınların tepki vermesi üzerine erkekler olay yerinden uzaklaştı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Yakalanan erkekler gözaltına alındı. Her iki erkeğin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de bir erkek, bir kadını sokakta taciz etti. Erkek çevredekiler tarafından darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

30 Haziran

Cinayet

Adıyaman’da A.D. (65) isimli erkek, karısı Leyla D. (69) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.G. isimli erkek, tartıştığı karısı Ç.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında kasten yaralama suçundan yasal işlem başlatıldı.

Erzurum’da M.T. isimli erkek, evde tartıştığı karısı K.T. (48) isimli kadını bıçakla ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.G. isimli erkek, karısı Ş.Y.G. isimli kadını darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Erkek İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Samsun’da D.T. (25) isimli erkek, konserde tartıştığı E.E. (16) isimli oğlan çocuğunu bıçakladı. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Aydın’da B.S. isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan karısı A.S. isimli kadını tehdit etti, arabasını yaktı. Güvenlik kameralarına yakalanan erkek gözaltına alındı. Kadının şikayetini geri çekmesi üzerine erkek serbest bırakıldı.

Edirne’de H.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.K.’ye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

