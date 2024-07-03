Erkek şiddeti Haziran 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Haziran’da en az 34 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelesi metodolojisi

Erkekler, Haziran’da en az 60 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az yedi çocuğu istismar eden erkekler, en az yedi kadını taciz etti. Erkekler en az 21 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Haziran

Şiddet / Yaralama

Malatya’da kimliği henüz bilinmeyen bir erkek, annesi H.A. ile erkek kardeşi H.A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli erkek gözaltına alındı.

2 Haziran

Şüpheli Ölüm

Siirt’te H.Ü. (38) isimli kadın evinin bahçesindeki su kuyusuna “düşerek” öldü.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da İ.Ç. ve K.G. isimli erkekler, Özbekistan'dan Türkiye'ye dadı olarak çalışmak için gelen 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

3 Haziran

Cinayet

Ankara'da Hasan Ş. karısı Esma Ş. ile evde yanında olan A.H. isimli erkeği bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar etti.

Mersin’de A.Y. (20) isimli erkek, beraber olduğu Şule Özlem U.’yu (40) evinde darp edip boğarak öldürdü, içinde para olan çelik kasayı çaldı. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da Gonca K. (44) 3. kattaki evin camından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.K. isimli erkek, eski karısı S.S.’yi evine zorla girerek darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir talep etti.

Elazığ’da hasta yakını bir erkek, aile sağlığı merkezinde doktor G.K. isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Aksaray'da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti.

Taciz

İstanbul’da taksi şoförü bir erkek, müşterisi olan 3 kadına ücret karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu, reddedilince kadınları araçtan kovdu, hakaret etti.

4 Haziran

Cinayet

Antep’te A.M. isimli erkek, karısı Dibe Cevat’ı (30) evde öldürdü, daha sonra çuvala koyarak çöp konteynerine attı. Erkek tutuklandı.

İntihara Sürükleme

Ankara’da bir lisede din kültürü öğretmeni olan erkek, E. (15) isimli kız çocuğunu dans edip sosyal medyada paylaştığı için ahlaksızlıkla suçladı, hakaret etti ve “anne babana söylerim seni” diyerek tehdit etti. Kız çocuğu intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de E.A. (46) isimli erkek, sevgilisi A.H.A. isimli kadını otomobilde darp etti.

Hatay’da infaz koruma memuru E.D. (39) isimli erkek, otomobilin direksiyonundaki karısı S.D.’yi (30) 4 yaşındaki çocuğunun önünde kesici aletle ağır yaraladı. Erkek tutuklandı, kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın, “jandarmalar fark etmese öldürecekti” dedi.

5 Haziran

Cinayet

Konya’da Hediye K. (42) evde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ifadeleri nedeniyle kocası E.K. (47) tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da Şerife B. (30) evinin bahçesinde, kız kardeşi Gül B. (26) ise evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da H.K. (42) isimli kadın tarlada ölü bulundu. 7 kişi gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Y. isimli erkek, karısı S.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da televizyonda bir canlı yayın programında erkek, kızını darp etti.

Tehdit

Edirne’de Ş.Y. isimli erkek, eski sevgilisi E.T. isimli kadını uzaklaştırma kararı bitince tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Balıkesir’de Gürcistan vatandaşı N.I., F.K. ve O.K. isimli erkekler, Gürcistan vatandaşı N.K. ile A.A., Kazakistan vatandaşı Z.S. ile Özbekistan vatandaşı M.U. isimli kadınları seks işçiliğine zorladı. N.I. ve O.K. tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Haziran

Şiddet / Yaralama

Samsun’da A.H. (35) isimli erkek, “kıskançlık” bahanesiyle tartıştığı karısı H.M.’yi (30) sırtından, üvey oğlu A.H.’yi (15) de belinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Kocaeli’de R.A. isimli kadın, boşanma aşamasındaki kocası B.B.K.’nin kendisini sürekli darp ettiğini söyledi. Kadın, durumu mahalledeki F.Ç., O.A., B.A. ve E.Y. isimli erkeklere söyledi, erkekler B.B.K.’yi sokakta darp etti. Erkekler tutuklandı, B.B.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tecavüz

İstanbul’da bir devlet hastanesinde çalışan erkek, temizlik işçisi bir kadına hastane içinde tecavüz etti, görüntülerini kaydetti. Bu videoyu elde eden başka erkekler ise şantaj yoluyla kadına hastanede tecavüz etti. Fail erkeklerin hala hastanede çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

7 Haziran

Cinayet

İzmir’de İ.K. (51) isimli erkek, karısı Nurtaç K.'yi (45) evde boğarak öldürdü, ardından evin balkonuna kendini iple asarak intihar etti.

İstanbul'da Sedef G. (24) denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde ölü bulundu. F.B. ile olay yerinden kaçan Y.G. isimli erkekler tutuklandı.

Aydın’da M.T. (52), karısı Nursel T.’yi (50) darp ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, yakalanarak tutuklandı.

Taciz

Konya’da A.A. (23) isimli erkek, N.Ü. (24) isimli kadını bıçakla taciz etmeye çalıştı, olay yerinden kaçarken otomobili ile yolda bisiklet kullanan Cihan Mert'i (31) öldürdü. A.A. tutuklandı.

8 Haziran

Cinayet

Adana'da İhsan Uğurlu (61), takip ettiği eski karısı Saniye Arslan’ı (40), aracına bindiği sırada tabancayla başından vurarak öldürdü, aynı tabancayla intihar etti.

Urfa'da D.Z. isimli erkek, Türkiye vatandaşı olmayan komşusu Nur S.’yi (29) bileziklerini çalmak için evinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan N.T. (50) isimli kadın evinde ölü bulundu. Boşanma aşamasındaki kocası M.T. aranıyor.

Eskişehir’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Naime K. (74) isimli kadın ormanlık alanda ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.B. isimli erkek, eski sevgilisi D.B.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, sevgilisi S.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ö.T. isimli erkek, karısı N.T.’nin kapısına gelerek kapıyı yumrukladı. Kadın şikayetçi oldu.

İntihara Sürükleme / Çocuk İstismarı

İzmir’de C.E.B. (16) isimli çocuk, kendisini 7 yaşından 13 yaşına kadar istismar eden erkeklerin serbest bırakılması sonucu intihar etti.

9 Haziran

10 Haziran

Cinayet

Ankara'da Yakup K. (55), boşanma aşamasındaki karısı Semiha K. (43) ile kızları Hilal Nur K.’yi (5) apartmanın kamelyasında silahla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Ankara’da M.P. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Lale P.’yi (30) evinde sırtına makas saplayarak öldürdü, gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Isparta'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Masume D. (67) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.D. isimli erkek, dini nikahlı karısı S.C.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Iğdır'da S.A. isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı L.A.’yı bıçaklayarak yaraladı, darp ve tehdit etti. Kadın, çok kez şikâyette bulunmasına rağmen erkeğin serbest kaldığını söyledi.

Çocuk İstismarı

Burdur’da bir hastanede su tesisatı personeli H.Y. (25) isimli erkek, idrar tahlili için tuvalete giren B.Ş. (15) isimli kız çocuğunun kapı altından fotoğrafını çekti. Erkek tutuklandı.

11 Haziran

Cinayet

Kırıkkale'de O.T. (30) isimli erkek, yalnız yaşayan komşusu Gülistan Avcı’yı (80) evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Şırnak’ta Berivan E. (30) isimli kadın 5’inci kattan “düşerek” öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.T. isimli erkek, eski sevgilisi A.K. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de B.T. isimli erkek, karısı C.T.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Bartın’da Mustafa Ç. (61), engelli ve ilik kanseri tedavisi gören kızı E.Ç.’yi (28) darp edip boğmaya çalıştı. Olaya müdahale eden oğlu T.Ç. (31) ise babasını tüfekle vurarak öldürdü. T.Ç. tutuklandı.

Diyarbakır'da bir grup erkek, parkta dans gösterisi yapan LGBTİ+'ları darp etti, 2 kişi yaralandı. Bireyler şikayetçi oldu.

Bursa’da A.A. isimli erkek, ablası R.A.’yı (28) “evinde başka bir erkekle olduğu” bahanesiyle bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Konya'da F.K. isimli kadın araç içerisinde göğsünden tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Kadının sevgilisi T.U. isimli erkek hakkında inceleme başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de M.C. isimli erkek, eski sevgilisi B.C. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu.

Taciz

Antalya’da bir erkek, S.Ş. isimli kadını spor sonrası evine giderken taciz etti. Erkek serbest bırakıldı.

12 Haziran

Şüpheli Ölüm

Manisa'da yatalak hasta Ümmü O. (79) isimli kadın evdeki çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Leyla G. (35), evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Ayşe B. evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.B. isimli erkek, karısı A.B.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Edirne’de G.B. isimli erkek, dini nikahlı karısı Ü.A.’yı darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de B.T. isimli erkek, karısı C.T.’yi darp etti, hakarette bulundu.

Çocuk İstismarı

İzmir'de bir kahvehanede arkadaş olan M.B. (69), E.G., M.S., Ş.E., S.G., H.A. (79) isimli erkekler, M.B. (13) isimli oğlan çocuğunu çok kez istismar etti, istismarı videoya çekti, şantaj yoluyla tehdit ettiler. 4 erkek tutuklandı. Olayı öğrenen çocuğun annesi N.Ç. (32), 2 şüphelinin evini yaktı, kahvenin camlarını kırdı.

13 Haziran

Cinayet

Eskişehir'de O.N.K. isimli erkek, kızı Merve Karabaş (31) ile kızının oğlu Alp Karabaş’ı (7) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Sokakta linç edilmek istenen erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Zeynep G. (27) silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli erkek, eski sevgilisi Ö.E. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın uzaklaştırma talep etti.

Kastamonu’da Y.G. isimli erkek, karısı D.G.’yi sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Muğla'da bir erkek, engelli çocuğunu ve karısını darp etmekten tutuklandı.

14 Haziran

Cinayet

Ankara’da Thomas Blyth (53), oturdukları villada karısı Victoria Vera Blyth'i (40) silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Hakkâri’de Elisa Eslem F. (3) isimli kız çocuğu, yaşadığı evin ikinci katındaki balkonundan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.K. isimli kadın, kocası İ.K., kocasının babası E.K. ile annesi S.K.’nin kendisini darp ve tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Adana’da Y.Y. (27) isimli erkek, buluştuğu S.A. (27) isimli kadını tarlaya götürerek gasp etti, darp etti, telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu, erkek kadını şikayetini çekmesi için silahla yaraladı, tehdit etti. Erkeğin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi, tutuklandı.

İstanbul’da gazeteci N.A. isimli kadın, eski kocası R.O.K.’un kendisini darp ettiğini, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını söyledi.

15 Haziran

Cinayet

Denizli'de Ş.Ç. (45) isimli erkek, eski karısı Meral Tınaztepe (47) ile onunla dini nikahlı kocası Musa Ayaz’ı (47) kadının işletmesinde pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan Ş.Ç. tutuklandı.

Eskişehir’de Gürkan Ç. (47), apartmanın garajında bulunan otomobilin içinde karısı Sibel Ç.'yi (45), ardından evdeki üvey kızı Cemre G.'yi (16) de tabancayla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Kırklareli’de Fatma O. (57) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de I.O. isimli erkek, karısı S.O.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek serbest bırakıldı.

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, karısı H.Ç.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Y. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Z.Y.’ye hakaret etti.

16 Haziran

Cinayet

İzmir’de U.E.Y. (16) isimli oğlan çocuğu, evde tartıştığı eski sevgilisi Hacer Çağla Çetinalp'i (15) 120'ye yakın yerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Ankara'da Mesiha K. (58) isimli kadın, 7'nci kattaki evinde camdan “düşerek” hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.U. isimli erkek, eski sevgilisi D.A. (16) isimli kız çocuğunu sokakta karnından bıçakladı, ardından darp etti. Kız hastaneye kaldırıldı, erkek ise yakalanarak tutuklandı.

17 Haziran

Cinayet

Mardin’de polis memuru Hasan Ş. (31), hemşire karısı Merve Ş.’yi ve oğlu Hasan Ş.’yi (3) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

18 Haziran

Cinayet

Kayseri’de T.A. (62) isimli erkek, karısı N.A.’yı (60) bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da M.C. (70), D.G. (76), İ.K. (80), Y.Y. (61), M.G. (16) ile A.K. isimli erkekler zihinsel engelli olan Ü.A. (17) isimli kız çocuğunu 14 yaşından itibaren 3 sene boyunca istismar etti. M.C., D.G., İ.K., Y.Y., M.G., A.K. ile M.T. isimli 7 erkek tutuklandı.

Şırnak’ta erkek yurdunda kalan 3 oğlan çocuğu, yurttaki öğretmenleri S.V. isimli erkeğin kendilerini istismar ettiğini söyledi. Erkek, “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklandı.

19 Haziran

Cinayet

Rize'de jandarma komutanı A.S.E. isimli erkek, karısı Aylin E.’nin silahla ateş edilmesi sonucu şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da N.F. isimli erkek, 3 çocuğunu rehin aldı, çocuklardan birini pencereden sarkıttı, tutuklandı.

20 Haziran

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de bir evde Fatma Bezel (24) ile Muhammet Uzun (31) evde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Samsun'da büyükbaş hayvan besi çiftliğinde “elektrik akımına kapılan” Hafize S. (54) hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A. isimli erkek, karısı G.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi darp etti.

Antalya’da kimliği belirsiz bir erkek, fotoğrafını çektiği için uyarıda bulunan sosyal medya fenomeni M.R. isimli trans kadın ile sevgilisi B. isimli erkeği sokakta darp etti. M.R. ve B. hastaneye kaldırıldı.

Tehdit

Edirne’de İ.Ö. isimli erkek, eski karısı Ç.Y.’yi ve kızını tehdit etti, hakarette bulundu.

21 Haziran

Cinayet

Kocaeli’de emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın (53) boşandığı karısı ve oğlunu öldürüp intihar ettiği olayda yaraladığı kızı Nurseda Acar (23) da tedavi gördüğü hastanede 8 ay sonra hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da K.Ç. isimli erkek, karısı Y.Ç., kızı S.Ç. (11) ile 6 aylık bebeği Z.Ç.'yi darp etti. Bebek yoğun bakıma, Y.Ç. ve kızı da tedavi altına alındı. Erkek gözaltına alındı.

22 Haziran

Cinayet

Balıkesir’de Cevri Gökyıldız (62) isimli erkek, tartıştığı karısı Maizer Gökyıldız’ı (55) tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı tabancayla intihar etti.

Adana’da H.E. (23) isimli erkek, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısı Şükran E.’yi (19), kadının annesi Leyla Erat’ı (51), babası Turgut Erat’ı (51) ve kardeşi Muhammet Erat’ı (18) tabancayla vurarak öldürdü. Bebeğini de yanına alarak olay yerinden kaçan H.E. ile babası Ş.A. tutuklandı.

Mersin'de B.A. (30) isimli erkek, cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra karısı Seher A.'yı (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü, tutuklandı.

Antalya'da A.K. (48) isimli erkek, eski karısı Ayten Çağıran’ı (44) “barışma teklifini reddettiği” bahanesiyle sokakta boğazından bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

İzmir’de R.K. (32) isimli erkek, konuşmak için dışarı çağırdığı karısı Fatma K.’yi (31) tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı.

İzmir'de S.M. (38) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Gülsüm M.’yi (33) evde kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldürmek için cezaevinden kaçtığı öğrenilen erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Mardin'de V.B. (40) isimli erkek, çıkan tartışmada annesi A.B. (60) ile karısı N.B. (35) içerideyken evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Karısı balkondan atlayarak, annesi ise kapının kırılmasıyla kurtuldu. Erkek gözaltına alındı, kadınlar hastaneye kaldırıldı.

23 Haziran

Cinayet

Antep’te M.E.M. (70) isimli erkek, tartıştığı karısı Fatma M.’yi (68) evinin yakınında tüfekle ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Diyarbakır’da M.D. (40) isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan dini nikahlı karısı Hilal Kar’ı (33) sokakta yürürken başından silahla vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı. Hilal'in erkek kardeşi M.K., M.D.'nin ablasını, “çalışmasını istemediği için” öldürdüğünü belirtti.

Şiddet / Yaralama

Çanakkale'de 10 gün önce cezaevinden çıkan C.B. isimli erkek, evde karısının babası Oktay Dülek’i bıçaklayarak öldürdü, karısı E.B., karısının anneannesi V.A. ile teyzesi G.Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı, tutuklandı.

Ankara’da M.Y. isimli erkek, eski karısı E.Ö.’yü boğazına bıçak dayayıp her gün evinde zorla alıkoydu, darp ve tehdit etti. Erkek, elektronik kelepçe tedbirini ihlal ettiği için tutuklandı. Sosyal medya hesabından yardım isteyen kadının, gizlilik kararı aldırarak Bursa'dan Ankara'ya taşındığı, ancak gizlilik kararına rağmen kadının adresi dosyaya yazıldığı için erkeğin tekrar kadının adresini öğrendiği, elektronik kelepçesini çok kez kırdığı ve herhangi bir ceza almadığı öğrenildi.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da M.B. isimli erkek, B.L. (7) isimli oğlan çocuğunu “parkta kendi çocuğu ile kavga ettiği için” bakkalda darp etti. Erkek gözaltına alındı.

24 Haziran

Cinayet

Konya’da Arafa Yıldırım (44) isimli erkek, eski sevgilisi Ümmü Döğer (42) isimli kadını marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde silahla ateş ederek öldürdü, intihar etti. Erkeğin kadını çok kez tehdit ettiği, kadının uzaklaştırma kararını 14 gün önce yenilediği öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Hakkâri’de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen Kübra G. (20) akarsuda ölü bulundu.

İstanbul’da 17 yaşındaki kız çocuğu 8’inci kattan “düşerek” öldü.

Nevşehir’de Serpil Y. (67) evinde ölü bulundu.

Urfa’da N.K. (56) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da kendisinden 10 gündür haber alınamayan Bahar Ç. (34) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da korsan taksici E.A. isimli erkek, “teşhircilik” yaparken kayda aldığı için müşterisi A.A. (35) isimli kadını taksiden attı, hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük’te M.D. (31) isimli erkek, çay ocağında arkadaşlarıyla oturan eski sevgilisi E.A. isimli kadını bıçakla yaraladı, tutuklandı. Erkeğin sahtecilik, evden hırsızlık, cinsel taciz, açıktan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 18 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Burdur’da Yılmaz T. (46), dini nikahlı karısı S.K.’yi (36) av tüfeği ile vurup ağır yaraladı, daha sonra aynı silahla intihar etti. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de F.S. isimli erkek, darp ettiği karısı D.S. “evi terk ettiği için” 2 bebeğini rehin aldı. Çocuklar kurtarıldı, kadın şikayetçi oldu.

Samsun'da bir erkek, eski karısı Z.Y.’yi (50) çalıştığı restoranda darp etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin'de 9 erkek, iş vaadiyle kandırdıkları 5 kadını seks işçiliğine zorladı. 9 erkekten 8'i tutuklandı.

Sakarya'da S.K. (36) ile H.B. (42) isimli erkekler, Özbekistan vatandaşı 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

25 Haziran

Cinayet

Elâzığ’da Fırat Bulut (26), tartıştığı sevgilisi Selen Akpolat'ı (26) silahla vurarak öldürdü, ardından 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Ege U. (14) ile Handan U. (12) isimli kardeşler kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de İlknur U. (48) evde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

İstanbul’da Nurcan T. (35) ağaçlık alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Fatma K. (80) evinde ölü olarak bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.C. isimli erkek, karısı Ç.C.’yi darp etti. Kadın uzaklaştırma talep etti.

26 Haziran

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Ceylan Y. (26), evinin mutfağında “elektrik akımına kapılarak” hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Siirt’e Dilan S. (27) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da 3 aylık hamile olan Selvinaz Y. (24) isimli kadın 5. kattaki balkondan “düşerek” öldü. Kadın, kaldırıldığı hastanede 3 hafta süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Selvinaz balkondan düştükten sonra kocası Y.Y.'nin ve ailesinin "çamaşır asarken düştü", "kendini attı" gibi ifadelerine rağmen kadının ailesi kızlarının evliliği boyunca şiddete uğradığını, olay günü de kavga ettiklerini ve olayın aydınlatılması gerektiğini ısrarla vurgulamıştı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.U. isimli erkek, karısı M.U.’yu darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çanakkale’de Ö.K. isimli erkek, güvenlik nedeniyle ismi verilmeyen eski sevgilisi olan kadını takip etti, sokakta darp etti. Yüzünden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı. Erkeğin, hastanede kadının refakatçisi olarak kaldığı öğrenildi.

Cinsel Saldırı

İstanbul'da M.K. isimli erkek, konakladığı otelin odasında arkadaşı H.S. isimli kadına tecavüz etmeye çalıştı, kadın epilepsi krizi geçirdi. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Rize’de bir kız lisesinde çalışan öğretmenler, okulda 26 yıldır memur olan M.T. isimli erkeğin, kız öğrencileri uzun zamandır istismar ettiğini söyledi, şikayetçi oldular. Erkek açığa alındı.

27 Haziran

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, karısı A.K.’yi darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da K.E. isimli erkek, boşanma aşamasındaki ve ayrı yaşadığı karısı M.E.’yi sokakta silahla vurarak yaraladı. Kadın, olay anında yaralanan taksici le beraber hastaneye sığındı, erkek olay yerinden kaçtı.

Samsun’da Emrah A. (38) evlerinde tartıştığı karısı L.Ö.A.’yı (34) karnından bıçaklayarak yaraladı, aynı bıçakla intihar etti. Kadın hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul’da Moğolistan vatandaşı D.A. (48) isimli kadın, evine gelen arkadaşı Amarsanaa Bulda isimli erkeğin kendisini darp ettiğini, tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Olayı gören kadının kocası S.A. (55) ise Amarsanaa Bulda’yı bıçaklayarak öldürdü.

Taciz

Kayseri'de kar maskesi takan M.K. isimli erkek, sokakta takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli bir kadını taciz etti, tutuklandı.

Antalya’da N.M. isimli kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tramvayda karşı koltukta yolculuk eden M.A. isimli erkeğin cep telefonu kamerası ile bacaklarını çektiğini ve fermuarının açık olduğunu söyledi, şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da Ö.S. (46) isimli erkek, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu evinin bodrumunda istismar etti, erkek tutuklandı.

28 Haziran

Cinayet

Adana'da uzman çavuş G.Ç. isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen ve uzaklaştırma kararı aldıran karısı Hatice Ç.’yi görüştükleri otomobilin içinde silahla vurarak öldürdü, kadının kardeşi M.A. isimli erkeği de ağır yaraladı. G.Ç. tutuklandı, M.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Elazığ’da E.E.K. isimli erkek, çocuğunu bırakmak için geldiği evin önünde eski karısı Yüsra Binnaz Çimtay'ı (27) birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra öldü, erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Rabia B. (26) isimli kadın evinin doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İzmir’de hasta yakını iki erkek, hastanın ölüm haberini veren doktor H.E.K. isimli erkek ile asistanı H.Y.Ç. isimli kadını darp ettiler. Şikayetçi oldular.

Tehdit

İstanbul’da R.C. isimli erkek, 4 yıldır kendisinden boşanmaya çalışan ve silahla yaraladığı karısı N.C.’yi tehdit etmeye devam etti. Nisan ayında kelepçeyi kıran erkek, üçüncü kez kelepçeyi kırarak kayboldu. Kadın, “ne zaman kafama sıkacak diye bekleyeceğim. Ben soruyorum; bu adamdan nasıl kurtulacağım?” dedi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta M.G. (35) isimli erkek, aynı köyden E.D.Y. (13) isimli kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

29 Haziran

Cinayet

Muğla’da Ö.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısının ailesinin evine giderek karısının babası Şükrü Aysu, karısının annesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaça erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.O. isimli erkek, karısı M.O.’yu darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Ankara’da bir kadın öğrenci, yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı aynı bölümden bir erkeğin kendisini darp ettiğini sergideki eseriyle duyurdu. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma sonucunda “bana” ve faile sözlü uyarı verildi. Dekan tarafından bir kadın olarak “annelerimiz” gibi daha olgun davranmam ve bir daha bir erkek tarafından şiddete uğramamam konusunda sözlü olarak uyarıldım” dedi.

Tehdit

Edirne’de K.B. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen karısı D.B.’nin evine gelerek rahatsız etti.

30 Haziran

Cinayet

Eskişehir’de Necmettin T. (69), bir süredir takip ettiği evlilik teklifini reddeden eski sevgilisi Hatice U.’yu (57) işe gitmek için durakta servis beklerken pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Erkek daha sonra boş bir arazide aynı silahla intihar etmiş halde ölü bulundu.

(EY/EMK)