Erkek şiddeti Eylül 2026

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül’de en az 27 kadını ve öldürdü, 52 kadını yaraladı.

1 Eylül

Cinayet

Muğla’da M.A. (30) isimli erkek, eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya (28) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Eylül Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

İstanbul’da 2022 yılında kaybolan Zeynep Yıldırım (17) isimli kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.D. isimli erkeğin 2024 yılında Erva Raziye Asar'ı (23) öldürdüğü ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da kayıp olarak aranan Suriye vatandaşı Yazen C. (10) isimli oğlan çocuğu, gölette ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Urfa’da evinde tüfekle yaralanan Muhammed Haçım Ş. (10) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kütahya’da Y.K. (26) isimli erkek, beraber yaşadığı hamile R.Ö. (25) isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve 10 suç kaydı olduğu belirlenen erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de maskeli kişiler, R.A. (70) isimli kadının evinde darp ve gasp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da eczacı bir erkek, bir kadın müşteriyi etek altı fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

2 Eylül

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Nisa Nur O. (26) isimli kadın, kiraladığı 14. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de kayıp olarak aranan Zeynep F.Y. (2) isimli kız çocuğu, sulama havuzunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Mersin’de kayıp olarak aranan Mazin H. (9) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalında ölü bulundu. Kız kardeşi H.F. (6) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da U.D. isimli erkek, sevgilisi N.K. isimli kadının başına tüfek dayayarak darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

3 Eylül

Cinayet

Maraş’ta Tevfik B. (56)isimli erkek, tartıştığı karısı Dilek B. (49) isimli kadını sokakta tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Hakkâri’de E.E. (32) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da epilepsi nöbeti geçirdiği sırada 8. kattan düşen R.E. (16) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.B.Z. isimli erkek, tartıştığı karısı M.Z. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin aynı zamanda hakaret ve tehdit ettiğini de bildirerek şikâyetçi oldu, uzaklaştırma talep etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.M. (30) isimli erkek, eski sevgilisi E.A. (26) isimli kadını site girişinde darp etti. Daha önce de tehditlerine maruz kaldığı erkeği şikâyet ettiğini ancak sonuç alamadığını söyleyen kadın, tekrar şikâyetçi oldu.

Kocaeli’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.D. isimli erkek, tartıştığı karısı F.D. (48) isimli kadını piknik alanında bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

4 Eylül

Cinayet

Sakarya’da Ö.A. (50) isimli erkek, tartıştığı karısı Betül A. (50) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede 28 Eylül’de hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de S.U. (90) isimli erkek, tartıştığı oğlu İsmail U. (65) isimli erkeği tüfekle öldürdü, oğlunun karısı S.U. isimli kadını yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de K.D. isimli erkek, sevgilisi S.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, T.T. (14) isimli oğlan çocuğuna geldi. Çocuk hastaneye kaldırıldı. İ.D. (52) isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

5 Eylül

Şüpheli Ölüm

Mersin’de Tülay İ. (30) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te G.K. (25) isimli kadın, evinde ateşli silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da merkez bankasında çalışan 2 kadın tacize uğradıklarını bildirerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Tacizde bulunan personel ile olayın üstünü örtmeye çalışan amirleri hakkında idari ve adli işlem yapılabileceği bildirildi.

Samsun’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, bir kadını pazarda taciz etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

6 Eylül

Şüpheli Ölüm

Bolu’da kayıp olarak aranan Nuriye B. (70) isimli kadın, göl kenarında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Malatya’da F.K. (83) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adıyaman’da U.K. (23) isimli erkek, sevgilisi olan kadını sokakta darp etti. Olaya müdahale eden U.Y. isimli erkeği bıçakla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama / Tehdit

İstanbul’da U.A. isimli erkek, karısı S.N.A. (30) isimli kadını bıçakla tehdit etti, darp etti ve kabloyla boğmaya çalıştı. Kaçan kadın komşulara sığınarak yardım istedi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 21 Ağustos’ta gerçekleşen olay basına Eylül ayında yansıdı.

Taciz

Antalya’da belediye başkanı M.B. isimli erkek, 5 kadını işe alma vaadiyle taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

7 Eylül

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Nurdan Ş. (58) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Semiha Y. (50) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te kimliği belirlenemeyen kişiler, taksiden indirdikleri kadını darp edip başla bir araca bindirdi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Tecavüz

Samsun’da Ö.K. (27) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.K. (28) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

8 Eylül

Cinayet

Elazığ’da evlerinde çıkan yangında Hayriye Ü. (72) ve kocası Ağa Ü. (79) hayatlarını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de kadına ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.Ç. isimli erkek tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. adli kontrolle, F.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da 11 suç kaydı bulunan S.K. (45) isimli erkek, tartıştığı N.Y. (56) isimli kadını O.B. (35) isimli erkeği ve E.T.Y. (16) isimli çocuğu tabancayla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, sokakta oyun oynayan oğlan çocuğu vurularak yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

Muğla'da Ö.V. (26) isimli erkek, 3 farklı günde 3 kadını takip edip, taciz etti ve evlerine gizlice girmeye çalıştı. Kadınlar şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

9 Eylül

Şüpheli Ölüm

Muğla’da 2 gündür haber alınamayan Gülhan M. (53) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Manisa’da D.K. (51) isimli erkek, tartıştığı karısı N.K. (52) isimli kadını ve kızı N.K.’yi (24) bıçakla yaraladı. Kadın ve kızı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Çanakkale’de Ş.T. isimli erkek, 2 oğlan çocuğunu (15) otelde istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

10 Eylül

Şüpheli Ölüm

Çorum’da H.Ç. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da H.T. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya’da Derya E. (20) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te halı yıkayan Necla D. (41) ile Aysel B. (34) elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan kadınlar kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Y.Y. (35) isimli erkek, sevgilisi Ö.Ç. (23) isimli kadını sokakta darp etti. 11 suç kaydı olduğu belirlenen erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, beraber yaşadığı eski karısı E.K. isimli kadının boğazını sıktı. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de İ.D. isimli erkek, sevgilisi Ö.Ş. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Isparta’da B.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ö.Ö. isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da A.Ö. isimli erkek, trafikte tartıştığı M.D. isimli kadını ve M.F.S. isimli erkeği tabancayla tehdit etti. Kadın ve erkek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Antalya’da İ.Z. (17) isimli oğlan, Danimarka vatandaşı turist kadını (54) bıçakla yaraladı ve cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan çocuk gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Antalya’da Rus vatandaşı A.A. (62) isimli erkek, kaldığı oteldeki kadın personeli taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antep’te M.A. isimli erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Öğretmen olan erkeğin evinde yapılan aramada 4 cep telefonu ve 2 flash bellekte uygunsuz videolar ile çocuklara ait fotoğraflar ele geçirildi.

11 Eylül

Cinayet

İstanbul’da M.T. (63) isimli erkek, tartıştığı ev sahibi Osman Akyol (61) ve karısı Nursel Akyol’u (61) tabancayla öldürdü. Polisle çatıştıktan sonra etkisiz hale getirilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Eylül Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Bursa’da 2020 yılında yol kenarında yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Medine Kesmeni (7) isimli kız çocuğunu ile ilgili soruşturmada E.E. isimli erkek “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Merve E. (24) isimli kadın, 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Tokat’ta T.Y. (58) isimli erkek, karısı H.Y. isimli kadını darp etti. Kadının erkek kardeşi M.K., bıçakla erkeği öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da S.A. isimli erkek, karısını darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polise de saldıran erkek, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Muğla’da 8 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 15 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

12 Eylül

Eylül Ayında Aydınlatılan Cinayet

Diyarbakır’da 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan isimli kadının 2014 yılında kemiklerinin bulunmasıyla devam eden soruşturmada C.K., S.K., E.K., H.A., K.K., M.B. ve F.B. isimli 7 kişi gözaltına alındı.

13 Eylül

Cinayet

Mersin’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.S. (47) isimli erkek, karısı Narin S. (46) isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Yaren M. (29) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Döndü Y. (62) isimli kadın, 6 metre yükseklikteki bahçeden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

14 Eylül

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Ayşe M. (65) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adıyaman’da Hasan Çınar K. (17) isimli oğlan çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da İ.O. (38) isimli erkek, dini nikahlı karısı S.A. (43) isimli kadını balkonda sopayla darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Samsun’da H.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısını darp ederek burnunu kırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Antalya’da M.Y. (43) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını iş yerinde bıçakla tehdit etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

15 Eylül

Cinayet

Manisa’da H.T. isimli erkek, kendisinden şikayetçi olan karısı Gül T.’nin (31) bulunduğu araca silahla ateş açtı. Araçta bulunan karısının teyzesi R.G. yaralandı. Gül T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek, boş bir arazide intihar etmiş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Adana’da B.A. (18) isimli erkek, tartıştığı arkadaşı Hasan Hüseyin Kaya (17) isimli oğlan çocuğunu arazide bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Zeynep Nazlı Ö. (18) isimli kadın, 5.kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Gülizar A. (17) isimli kız çocuğu, evinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da bir işyerinde Ergün Güngör (37) ile çocukları Hatice Güngör (10) ve Hüseyin Güngör (6) ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.K. isimli erkek, eski sevgilisi E.E. isimli kadının evine girmeye çalıştı ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de N.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.K. isimli kadını darp edip, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Samsun’da B.Ü. (32) isimli erkek, sokakta tanımadığı N.H. (43) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da G.N.B. (25) isimli erkek, eski nişanlısı B.A. (29) isimli kadını sokakta darp etti. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması üzerine gözaltına alınan erkeğin kasten öldürme, yaralama, dolandırıcılık, tehdit ve yağma suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul’da kick boks hocası G.Ş. (50) isimli erkek, tartıştığı pilates eğitmeni S.Y. (33) isimli kadını darp etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da H.G. (67) isimli erkek, bahçesine giren M.S.Ö. (12) isimli çocuğu tüfekle yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da B.Y. (6) isimli kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan abisi F.Y. tutuklandı.

Zonguldak’ta bir erkek, kızı S.T. (17) isimli kızını darp etti. Komşuların şikâyeti üzerine erkek ve karısı gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

16 Eylül

Cinayet

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.C. (38) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşegül C. (35) isimli kadını, ailesinin evinde av tüfeğiyle öldürdü. Kadının annesi Cemile Engel (61) ve babası Ahmet Engel’i (65) de öldüren erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı.

Çorum’da İ.B. isimli erkek, eski karısı Yasemin Yanık isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Birsel B. (50) isimli kadın, tarlada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kırşehir’de Sinem Ç. (24), kaldığı yurtta fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de Elifnaz Y. (12) isimli kız çocuğu, 4. Kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.K. (55) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı K.K. (44) isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da G.A. (24) isimli erkek, bir kadını taciz etti. Kadının oğlu H.H.K. (22), parkta G.A.’yı tabancayla yaraladı. H.H.K. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da B.G. (28) ve C.E. (31) isimli erkekler Z.T. (30) isimli kadını sokakta taciz etti. Kadın şikayetçi odu. Kaçan erkekler yakalanarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. B.G.’nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 suç kaydı C.E.’nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

17 Eylül

Cinayet

Adana’da Enes D. (52) isimli erkek, eski karısı Kezban Kabukçu (49) isimli kadını kaldığı ablasının evinde tabancayla öldürdü. Oğlu Y.E.D. (13) isimli çocuğu da yaralayan erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Ö.K. isimli erkek, tartıştığı eski karısı M.K. isimli kadını parkta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Kadının KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Ankara’da B.G. isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı Buse A.G. (26) isimli kadını okul bahçesinde bıçakla yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede 24 Eylül’de hayatını kaybetti. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da 4. Kat balkonundan düşen Suriye vatandaşı D.E. (21) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Suriye vatandaşı Limar H. (17) isimli kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.A. isimli erkek, beraber yaşadığı G.Ç. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.K. isimli erkek, eski sevgilisi E.E. isimli kadının evine gelerek hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama / Tecavüz

İzmir’de 6 erkek, N.M. (29) isimli kadını darp edip, tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.O., N.E., Y.E.O., M.B. ve A.İ. isimli erkekler tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da A.A. isimli erkek, eski karısını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, şarkıcı D.A. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu.

Aydın’da T.B. isimli erkek, oğlunun karısını taciz etti. O sırada yanında bulunan annesine de hakaret etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da R.C.D. (22) ve N.Ç. (43) isimli erkekler, bir kız çocuğunu (14) istismar ederek hamile bıraktı. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

18 Eylül

Cinayet- Çocuk Cinayeti

Batman’da A.G. (29) isimli erkek, karısı Seher G. (27) ile kızı Efnan (2) ve oğlu Muhammed Poyraz’ı (1) bıçaklayarak öldürdü. Erkek kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de K.F. (24) isimli erkek ile 3 akrabası, 6 aylık hamile olan karısı Didar F. (20) isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. K.F. tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Sivas’ta 4’üncü katındaki pencereden düşen Tufan K. (12) isimli çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile ablasının erkek arkadaşı T.S. (17) tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Esra K. (34) isimli kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hakkari’de Gökhan A. (17) isimli oğlan çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Van’da İrem B. isimli kız çocuğu, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da F.Ç. (27) isimli erkek, karısını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da bir erkek, otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attıktan sonra röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabirini darp etti. Kadınlar darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de B.O. (20) isimli kadın pencereden düşerek yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi S.A. isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, sokakta bir kadını taciz etti. Erkek çevredekiler tarafından darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Antalya’da yolcu otobüsündeki muavin M.A. isimli erkek, K.E. isimli yolcu kadını taciz etti. Kadın görüntüleri kaydederek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Konya’da O.K. (57) isimli erkek, yurtta kalan kız çocuklarını istismar etti. Çocuklar, erkeği cep telefonu kamerasıyla kayda alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da U.K. (30) isimli erkek, güzellik salonundaki kız çocuğunu (15) istismar etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun yakınları erkeği darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da M.S., A.K., M.K. ve D.U. isimli erkekler, yurttan kaçan 2 kız çocuğunu (15/16) istismar etti. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

19 Eylül

Cinayet

Osmaniye’de 24 gündür kayıp olarak aranan Ayşegül Yaşar (54) isimli kadının cansız bedeni, Maraş’ta ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan T.K. isimli erkek, kadını arabasında boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Soruşturma devam ediyor.

Denizli’de A.A. isimli erkek, dini nikahlı karısının kardeşi Ayşe Pabuccu (43) isimli kadını ve abisi Mehmet Pabuccu’yu (49) bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.A. isimli erkek, tartıştığı karısı G.A. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma bulunan G.A. isimli erkek, karısı T.A. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma bulunan B.B. isimli erkek, karısı S.B. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Osmaniye’de F.T. (66) isimli erkek, tartıştığı oğlu Aydın T.’yi (41) tahrayla öldürdü. Gelini M.T. (37) ve torunu A.T. (14) isimli kız çocuğunu yaraladı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Taciz

İstanbul’da R.B. isimli erkek, eski komşusu İ.Y. isimli kadını taciz etti. İ.Y. sokakta karşılaştığı R.B. ve karısı D.B.’yi yanındaki 3 erkekle beraber darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. R.B.’nin 6, D.B.’nin 1 ve İ.Y.’nin de 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Eskişehir’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürü F.Y., kadın kursiyer S. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek görevden alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da L.İ. isimli erkek, eski karısı N.A. isimli kadını, 14 yıl önce şiddet gördüğü yüzünün fotoğrafıyla tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta U.S. (35) isimli erkek, sokakta 2 kız çocuğunu istismar etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adana’da 17 kişi, 11 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

20 Eylül

Cinayet

Antep’te H.K. (32) isimli erkek, karısı Merve K. (27) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra sokağa çıkıp rastgele ateş açan erkek, H.Ö. (53) isimli kadın ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli 3 oğlan çocuğunu da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da K.Ç. (54) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Emine Ç. (47) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da M.A.S. (65) isimli erkek, karısı Fadime S. (63) isimli kadını boğarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Mardin’de kayıp olarak aranan Selahaddin K. (13) isimli çocuk, tarlada tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Gözaltına alınan kuzeni D.K. (16), av tüfeğiyle yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti. D.K. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da Milli sporcu Burhan Yusuf Ç. (15) isimli oğlan çocuğu, 10 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da su dolu menfeze düşen Yusuf Erdem A. (6) isimli çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Zeynep Sümeyra G. (9) de 23 Eylül’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir’de E.I. (28) isimli erkek, karısı A.I. isimli kadını zorla araca bindirdi. Araçtan atlayan kadın yaralandı. Erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de N.K. isimli kadın evinde tabancayla yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de 12 yaşındaki bir çocuk evinde bıçaklanarak yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

21 Eylül

Cinayet

Tekirdağ’da M.Ü. (80) isimli erkek, karısı Fadime Ü. (75) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da B.İ. (16) isimli çocuk, annesi İpek İ. (34) isimli kadını tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan oğlan çocuğu tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da kayıp olarak aranan Mehmet Ş. (15) isimli oğlan çocuğu ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.E. isimli erkek, tartıştığı karısı E.E. isimli kadını darp ederek yaraladı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de E.B. isimli erkek, karısı M.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

22 Eylül

Çocuk Cinayeti

Manisa’da H.O. (15) isimli oğlan çocuğu, okulda 11 öğrenciyi av tüfeğiyle yaraladı. Soruşturma başlatıldı. Yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan çocuk gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Sultan Ş. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da Ayşe K. (49) isimli kadın, 12. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da İ.B. (17) isimli çocuk, mağarada vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da Elif Naz G. (10) isimli kız çocuğu, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de bir grup erkek, tartıştıkları lokanta işletmecisi Ş.S. ve S.S. isimli çifti darp etti. Kadın ve erkek darp raporu alarak şikayetçi oldu. B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. T.K. ve B.Ç. isimli erkekler gözaltına alındı. T.K. tutuklandı, B.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de ortaokul öğrencisi bir çocuk, anne ve babası A. S. ve M. G. S.'nin kendisini küçüklüğünden bu yana darp ettiği bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

23 Eylül

Cinayet

Isparta’da F.K. (37) isimli erkek, karısı Ayşe K. (35) isimli kadını sokakta tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Meşru Müdafaa

Adana’da H.T. (19) isimli erkek, tartıştığı nişanlısı A.K. (19) isimli kadını darp etti. Kadın bıçakla erkeği yaraladı. Hastaneye kaldırılan erkek hayatını kaybetti. Kadın tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Fatma Ö. (45) ve kocası Namık Ö. (53) evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin yanında “Siyanür var girmeyin” yazılı not olduğu belirtildi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı akrabası olan kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bursa’da E.Y. ve S.Y. isimli 2 erkek, E.E. (46) isimli erkeği sokakta tabancayla yaraladı, o sırada yanında olan karısı D.E. (44) isimli kadını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sivas’ta 10 gündür kayıp olarak aranan B.B. (11 aylık) isimli kız çocuğunun anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 aile üyesi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

24 Eylül

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Ayşe Y. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

25 Eylül

Cinayet

Manisa’da S.E. isimli erkek, tartıştığı karısı Hasret E. (30) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da O.Ç. (37) isimli erkek, karısı Ayfer Ç. (32) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Sevim Y. (65) isimli kadın, kaplıca havuzunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Neriman S. (72) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Sevim K. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, üniversite öğrencisi kadınları durakta taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen bir erkek elinde bıçakla 2 kız çocuğunu takip etti. Çocuklar bir bakkala sığınarak yardım istedi Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da medresede çalışan F.A. (70)isimli erkek, bir çocuğu istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Medrese kapatıldı.

26 Eylül

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Manisa’da Mümine A. (54) ve kocası İsa A. (56) evlerinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de S.K. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli erkek, tartıştığı karısı A.H. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.E. isimli erkek, tartıştığı karısı Ç.E. isimli kadına hakaret ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Mersin’de S.G. (44), D.G. (39), T.D. (44) ve M.A.C. (22) isimli erkekler, husumetli oldukları A.C. isimli kadını çalıştığı dükkânda darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı.

Taciz

Zonguldak’ta zabıta müdürü H.A. isimli erkek, kadın personel Ş.A. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bartın’da 2 kız çocuğunun uygunsuz görüntülerini yurt dışı kaynaklı yayınladığı tespit edilen B.K. ve işletme sahibi Ö.Ö. isimli erkekler tutuklandı.

27 Eylül

Cinayet

Kocaeli’de İ.Ç. (47) isimli erkek, eski karısı Fatma Çiğil (37) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da kayıp olarak aranan Hatice A. (86) isimli kadın, su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Afyon’da Mehmet Ali A. (7) isimli oğlan çocuğu, markette soluduğu çakmak gazından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunana O.K. (47) isimli erkek, sevgilisi M.B. (32) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

28 Eylül

Çocuğa Şiddet

Konya’da M.Y. (20) isimli erkek, tartıştığı komşusu E.Z. (15) isimli oğlan çocuğunu tabancayla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Antalya’da kimliği belirlenemeyen kişiler, düğün fotoğrafçısı olan kadını (25) ilaçla bayıltarak kaçırıp tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da İ.B. isimli erkek, kızını (13) istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de M.E. ve C.P. isimli erkekler, çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşmaktan tutuklandı. Gözaltına alınan A.S, E.G, M.B, O.S.A, B.M.K. ve M.H.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

29 Eylül

Cinayet

Kütahya’da S.T. (68) isimli erkek, kızının eski sevgilisinin annesi Nalan Temelkıran (51) isimli kadını, iş yerinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da F.E. (26) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Yakup Y. (2) isimli çocuk, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.M.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı A.Ç. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de H.D. isimli erkek, tartıştığı karısı D.D. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın, uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ordu’da D.K. isimli erkek, parkta kadınları taciz etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

30 Eylül

Eylül Ayında Aydınlatılan Cinayet

Artvin’de 30 yıl önce kaybolan Nigâr B. isimli kadını, kocası Z.B.’nin öldürdüğü belirlendi. Erkek, ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşarken yakalandı. Kadına ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z.B. tutuklanırken, kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışı yasağı uygulandı. Bir diğer şüpheli M.B. ise ev hapsine çarptırıldı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de H.E. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama / Taciz

Londra-İstanbul seferini yapan uçakta bir erkek yolcu, önce yanındaki kadını taciz etti, ardından kendisine engel olmak isteyen kabin memurunu ve yolcuyu ısırdı. İnişte polis tarafından gözaltına alınan erkek, hava yolu şirketi tarafından kara listeye alındı. Kabin memuru ve yolcu kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, M.E. isimli kadını tramvayda taciz etti. Kadın sosyal medyada paylaşım yaparak şikayetçi oldu.

(GDT/EMK)