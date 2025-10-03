Erkek şiddeti Eylül 2025

Eylül 2025’te basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül’de en az 24 kadını ve dokuz çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 71 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az sekiz çocuğu istismar eden erkekler, en az 10 kadını taciz etti.

TIKLAYIN - bianet Şiddet, Taciz, Tecavüz Çetelesi Tutuyor

1 Eylül

Çocuk Cinayeti

Mersin’de H.A.Ş. (19) isimli erkek, sevgilisi Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğu araç içerisinde tabancayla vurarak öldürdü. H.A.Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Mehmet Veysi B. (15) isimli oğlan çocuğu, sokakta başından vurularak yaralandı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Güler M. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta Nazife C. (58) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Esra Ş. (42) isimli kadın, eski kocasının evindeki balkondan atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da bir erkek, bir kadını zorla arabasına bindirerek götürdü. Çevredekiler erkeğin, kesici alet ve ateşli silah taşıdığını bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Müdahale eden bir erkek de darp edildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sakarya’da B.P. (24) isimli erkek, sevgilisi S.K. (20) isimli kadının 2 yaşındaki oğlunu darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

2 Eylül

Şiddet / Yaralama

Batman’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, Z.B. (27) isimli kadını tabancayla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da S.K. isimli erkek, dini nikâhlı eski karısı G.A. isimli kadını hamile olduğu sırada darp etti. Olay basına, kadın suç duyurusunda bulununca yansıdı.

Çocuğa Şiddet

Adana’da H.B. isimli erkek, çocuğuyla kavga eden A.K. (13) isimli oğlan çocuğunu sitenin bahçesinde darp etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğe ev hapsi verildi.

3 Eylül

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Amşa M. (97) isimli kadın, 7. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ağrı’da kayıp olarak aranan Yusuf K. (14) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni barajda bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Mersin’de Ramazan M. (16) isimli oğlan çocuğu, denizde boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.D. isimli erkek, tartıştığı karısı S.N.D. isimli kadını darp etti. Kadın, hakaret ve tehdit edildiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu.

Adana’da A.C.Ş. (28) isimli erkek, eski karısı G.S.B. (26) isimli kadını evinde darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şikâyet üzerine tutuklandı.

Osmaniye’de M.B. (64) isimli bir erkek, kızı N.K. (31) isimli kadını otogarda tüfekle vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı, elektronik kelepçe ve koruma kararı bulunan R.T. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.Y.T. isimli kadını ölümle tehdit etti. Kadının avukatı, önlemlere rağmen tehdit edilen müvekkili için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Samsun’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti, boğazını sıktı. Olaya müdahale eden M.Ö. (53) isimli erkek de darp edildi. Hastaneye kaldırılan erkek şikâyetçi oldu. Kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Adana’da 2 erkek, tartıştıkları bir kadını pasajda darp etti. Çevredekilerin müdahale ettiği olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da Y. isimli erkek öğretmen, öğrencisi olan 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da bir grup erkek, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu sokakta istismar etti ve alıkoymaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine erkekler kaçtı.

4 Eylül

Cinayet

Ankara’da H.Ü. (53) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Müesser Ü. (42) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da H.Ö. isimli erkek, oğulları İ.E.Ö. (11) ve S.H.Ö. (4) isimli oğlan çocuklarını evde bıçakla yaraladı. Erkek intihara teşebbüs etti. Yaralı çocuklar ve babaları hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

5 Eylül

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Saliha K. (34) isimli bir kadın, otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta Gökdeniz İ. (17) isimli oğlan çocuğu, nehirde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.D. isimli erkek, tartıştığı karısı D.D. isimli kadını darp etti. Uzaklaştırma talep eden kadın şikâyetçi olmadı. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de E.K. isimli erkek, karısı S.K. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu da söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir’de M.Ç. isimli erkek, karısı R.Ç. (32) isimli kadını darp etti. Kadın kaçarak yardım istedi, hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek için soruşturma başlatıldı.

Van’da bir erkek, karısı N.Ç. (45) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Çocuğa Şiddet

Düzce’de servis şoförü İ.K. isimli erkek, servisteki çocukları darp ve tehdit etti. Aileler şikâyetçi oldu. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Adana’da F.D. (69) isimli erkek, bir çocuğu istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

6 Eylül

Cinayet

Malatya’da Emine K. (25) isimli kadın, evinde bıçakla yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı. Kocası Y.K. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Buket G. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Maraş’ta M.Y. isimli erkek, ailesinin yanında yaşayan boşanma aşamasında olduğu karısı Ş.Y. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Taciz

Manisa’da bir erkek, hastaneye gelen bir kadına (23) sözlü tacizde bulundu. Kadın görüntüleri paylaşarak şikâyetçi oldu.

7 Eylül

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Hilal E. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Ezgi Viyan T. (12) isimli kız çocuğu 9. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da H.A. (5) isimli çocuk, göle düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Rize’de otobüs şoförü B.Y. (36) isimli kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir erkek şoför (60) tarafından tehdit ve şiddete maruz kaldığını bildirerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Kocaeli’de M.E. (28) isimli erkek, plajda A.D. (20) ve S.Ç. (19) isimli 2 kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Düzce’de bir erkek, komşusu olan 9 yaşındaki oğlan çocuğunu darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da H.Y. (36) isimli erkek, D.K. (17) isimli kız çocuğunu sokakta istismar etti. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. 16 suç kaydı olduğu öğrenilen erkek tutuklandı.

8 Eylül

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da Türkan K. (61) isimli kadın, 5. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sinop’ta Beren Ç. (14) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da F.E.C. (1,5) isimli bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da Muhammed Talha A. (16) isimli oğlan çocuğu, nehirde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Muş’ta bir düğünde havaya ateş açılması sonucu Ayşe D. (6) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Çevredekiler müdahale etti. Erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını aracında darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İzmir’de H.U.B. (16) isimli oğlan çocuğu, annesi N.B. (47) isimli kadını bıçakla yaraladı, babası Barış B.’yi (47) öldürdü. Oğlan çocuğu intihara teşebbüs etti, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

9 Eylül

Cinayet

Ankara’da K.A. (63) isimli erkek, oğlunun boşanma aşamasında olduğu karısı Başak Gürkan A. (46) isimli kadını oğlu B.A. ile beraber evinde bıçaklayarak öldürdü. K.A. ve B.A. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Afyon’da M.T. (32) isimli erkek, boşandığı karısı Kübra Karadeniz (26), kadının annesi Elvida Karadeniz (62) ve kardeşi Ayşegül Çankaya (31) isimli kadını parkta tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan 3 kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de M.İ.G. (17) isimli oğlan çocuğu, annesi Dursune B. (50) isimli kadın ve üvey kardeşi Havvanur A. (5) isimli kız çocuğunu evinde öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan oğlan çocuğu tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Ankara’da D.G. (15) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı Fatih Acacı (15) isimli oğlan çocuğunu parkta bıçaklayarak öldürdü. D.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da Gülşah G. (29) isimli kadın, arkadaşı Uzman çavuş Y.A. isimli erkeğin evinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Erkek, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da T.A. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te Yağmur Ö. (13) isimli kız çocuğu, ailesi tarafından evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.E. isimli erkek, karısı A.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da A.A. (45) ve B.C.A. (30) isimli iki erkek, yaya geçicinden geçen S.Ç. isimli kadını darp etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkekler gözaltına alındı.

Tehdit

İstanbul’da şarkıcı E.S. isimli kadın, kimliği belirtilmeyen bir erkeğin 4 yıldır kendisini ve çevresindekileri tehdit ettiğini bildirerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek gözaltına alındı.

10 Eylül

Cinayet

Ankara’da A.M. (62) isimli erkek, karısı Zeynep M. (60) isimli kadını evinde tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Jawhara Aboucheikh (20) isimli kadın, sevgilisi A.A. isimli erkeğin evinde uyuşturucu etkisiyle öldü. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen erkek “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Pelin İ.Y. (32) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da F.A. isimli erkek, tartıştığı karısı S.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınana erkek tutuklandı.

Eskişehir’de A.H. isimli erkek, karısı F.H. isimli kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

11 Eylül

Cinayet

İzmir’de R.G. (34) isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi Selin Angun (33) isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü, kız kardeşi Ü.A.’yı (23) yaraladı. Kaçan erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da 7 gün önce denizde kaybolan Birgül D. (54) isimli kadın, ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı M.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Ş.K. isimli kadın, kocası Ş.K. isimli erkeğin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu.

Edirne’de O.Ç. (27) isimli erkek, abisi K.Ç. (29) ile tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı annesi H.Ç. ve babasını S.Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. O.Ç. gözaltına alındı.

12 Eylül

Cinayet

Antalya’da H.Ç. (32) isimli erkek, eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını evinde boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Samsun’da Dr. S.K. isimli erkeğin kullandığı aracın nehre düşmesi sonucu, karısı Gülşah Karaman K. (31) ve oğlu Alperen K. (3) isimli oğlan çocuğu boğularak öldü. Yapılan soruşturmada karısının “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Erkek "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Cezaevinde intihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Fatma Kamuran A. (75) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Çorum’da kayıp olarak aranan Arda B. (16) isimli oğlan çocuğu, yaylada tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.A. isimli erkek, tartıştığı eski karısı G.O. isimli kadını evinde darp etti. Darp raporu alan kadın şikâyetçi oldu. Erkek kaçtı.

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, barışma isteğini reddeden eski karısı S.K. isimli kadını boğazını sıkarak darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray’da Ö.C.T. (19) isimli erkek, annesi M.T. (41) isimli kadını ve kardeşi U.T. (9) isimli oğlan çocuğunu evin önünde tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Y.A. isimli erkek, M.A. (35) isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Daha önce suç kaydı olduğu öğrenilen erkek gözaltına alındı.

Çocuğa şiddet

Samsun’da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, A.A. (45) isimli erkek ve kızı E.A.’nın (12) bulunduğu okul servisine silahlı saldırıda bulundu. Baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da M.G. ve S.T. isimli 2 erkek, 2’si yabancı 8 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

13 Eylül

Cinayet

Kocaeli’de Erhan Derse (37) isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi hemşire İpek Genç (35) ve kardeşi Abdullah Barış Genç’i (23) apartmanlarının önünde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.G. isimli erkek, tartıştığı karısı S.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trabzon’da Rus vatandaşı İ.K. isimli kadın, mahalleden tanıdığı bir erkeğin aracında alkol aldıktan sonra darp edildiğini bildirerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı karısını sokakta darp etti.

İstanbul’da bir erkek, trafikte tartıştığı bir kadına biber gazı sıktı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.E. isimli kadın, eski kocası Y.A. isimli erkeğin sosyal medya üzerinden kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

14 Eylül

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Batman’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler Mustafa Şanlı’nın (65) aracına silahlı saldırıda bulundu. Araçta bulunan karısı Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) ile Mustafa Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ç. (39) isimli erkek, eski karısı F.K. (49) isimli kadının aracına takip cihazı yerleştirdi. Erkek, kadının aracının önünü keserek tehdit etti. Kadın ve kızı E.Y. (29) şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da H.T. (35) isimli erkek, tartıştığı B.İ. (45) isimli erkek ve kızı G.İ. (14) isimli kız çocuğunu sokakta tabancayla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

15 Eylül

Cinayet

Osmaniye’de bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirtilen Abdullah Y. (39)isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi Melek Kişen (33) isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır'da Töre K. (18) isimli kadın, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Necla G. (84) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.G. isimli erkek, tartıştığı karısı İ.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.K. (41) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle işyerinde yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da M.D. (30) isimli erkek, tartıştığı komşusu U.F. (44) isimli erkek ve C.A. (25) isimli kadını tabancayla evlerinde yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de C.U. (40) isimli erkek, arabada tartıştığı karısı Ç.U. (31) isimli kadını tabancayla yaraladı. Polislerin gelmesi üzerine karısını rehin alan erkek, kendisini de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de G.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı İ.G. ve karısının annesi A.Ö. isimli kadını sokakta tehdit etti, hakarette bulundu. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de C.A. isimli erkek, eski karısı A.S. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da Ö.Ş. (43) isimli erkek, 17 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

16 Eylül

Şüpheli Ölüm

Samsun’da H.K. (53) isimli kadın, evinin çatı katında iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Düzce’de Muhammed Ali G. (11) isimli oğlan çocuğu, evde balonla boğulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da M.M. (28) isimli erkek, kız kardeşi M.M. (24) isimli kadını darp etti. Kadın Kades uygulamasından şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Annesi S.M. (48), babası ve kardeşinin de şikâyetçi olması üzerine erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

17 Eylül

Cinayet

Bianet erkek şiddeti çetelesine Ağustos ayında Şiddet / Yaralama olarak geçen Denizli’de Doktor M.G. (37) isimli erkeğin darp ettiği annesi Hafize G. (60) kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çocuk Cinayeti

Afyon’da B.A. isimli erkek, tartıştığı oğlu Remzi Anıl A. (16) isimli oğlan çocuğunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alına erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Ayşe A. (71) isimli kadın, fıstık bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta yalnız yaşayan Niyaze K. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.K. isimli erkek, hamile olan karısını sokakta darp etti, olaya müdahale eden komşuları E.G. isimli erkeği bıçakla yaraladı. Soruşturma başlatıldı. H.K. ve olay sırasında yanında olan 2 erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını zorla araca bindirerek alıkoydu. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Sakarya’da cezaevinden izinli çıkan İ.K. isimli erkek, sevgilisinin arkadaşı olan bir kadını (20) ormanlık alana götürerek tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

Edirne’de belediye çalışanı A.E. (48) isimli erkek, belediyede staj yapan 3 oğlan çocuğunu istismar etti. Öğrencilerin aileleri şikâyetçi oldu. Gözaltına alınana erkeğe yurtdışı yasağı ve ev hapsi verildi.

18 Eylül

Cinayet

Kırşehir’de H.D. isimli erkek, tartıştığı dayısı Refik K. (63) ve dayısının karısı Emine K. (62) isimli çifti, evlerinde silahla vurarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Denizli’de O.K. (40) isimli erkek, babaannesi Ayşe K. (93) isimli kadını evinde tüple darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de kimliği öğrenilemeyen bir kadının, AVM otoparkında intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Zeynep K. (92) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Dilek A. (20) ve beraber yaşadığı Mert T. (25) isimli erkek, 5. Kattaki dairenin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara’da Emir Ali G. (6) isimli oğlan çocuğu, 13. Kattaki pencereden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı E.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin tehdit ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikâyetçi oldu.

İstanbul’da 4 erkek, tartıştıkları F.G. isimli erkeğin annesi G.G. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Elazığ’da otobüs şoförü, bir oğlan çocuğunu (10) darp etti. Olay araçtaki yolcular tarafından görüntülendi.

Elazığ’da 5 kişi, 2 çocuk olan 3 kişiyi sokakta darp etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da C.T. (52) isimli erkek, evinin önünde oynayan H.G. (6) ve B.G. (10) isimli çocukları sopayla darp etti. Çocukların ailesi şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de F.B. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası G.B. isimli erkeğin kendisini telefonda tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Kadın şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarından belirlenen erkek gözaltına alındı.

Taciz

Ankara’da kurye E.C.K. (22) isimli erkek, siparişini getirdiği M.Ç. (27) isimli kadının evine zorla girmeye çalıştı. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

19 Eylül

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da otelin 5 kattaki penceresinden düşen Afganistan vatandaşı Yeganeh G. (20) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ç.U. isimli erkek, tartıştığı karısı Z.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da 2 polis memuru, N.E. isimli kadın gazeteciyi evinde darp etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu.

Samsun’da A.G. (34) isimli erkek, annesini darp etti, hakarette bulundu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin’de M.B. isimli erkek, tartıştığı karısı C.B. (36) isimli kadını evde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Kocaeli’de A.Y. isimli erkek, eski sevgilisi D.Y.E. (28) isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma karar verildi.

İstanbul’da sokakta çıkan bir kavgada K.D. (50) isimli kadın ve erkek kardeşi E.D. (44) darp edildi. Kadın ve kardeşi darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

Adana’da D.Y. isimli erkek, park yeri için kavga ettiği komşusu Hasan A. (39) isimli erkeği tabancayla öldürdü, kızı A.A.’yı (14) yaraladı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da bir öğrenci kız yurdunda tadilat için gelen işçiler, öğrencilerin eşyaları karıştırdı, dolap kilitlerini kırarak cinsel içerikli mesajlar bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir ranzanın altına sosyal medya hesabını yazan O.D, yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

20 Eylül

Şiddet / Yaralama

Hatay’da bir erkek, düğün salonunda çalışan kadın solisti darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

İstanbul’da Ö.F.S. eski sevgilisi E.Ö. isimli kadına hakaret etti, tehdit ve şantajda bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Ağrı’da bir lisede müdür yardımcısı olan T.E. isimli erkek, kadın öğretmeni taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Konya’da spor hocası C.Ç. (49) isimli erkek, öğrencisi olan kız çocuğunu (6) istismar etti. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay’da Ö.Ç. isimli erkek sosyal medyada paylaştığı videolarda para karşılığı kızını oynattı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Kız çocuğu devlet korumasına alındı.

21 Eylül

Cinayet

İstanbul’da A.R.S. (46) isimli erkek, sevgilisi Özbekistan vatandaş Züleyha E. (Kholımakhon Odılovna Akhmadova) (36) isimli kadını evinde boğazını keserek öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Komşuları, kadının sürekli olarak erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldığını söyledi. Kaçan erkek Özbekistan’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Ayşe G. (65) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de Ebrar A. (9) isimli kız çocuğu, yük asansöründeki koltuğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Nakliye firmasında çalışan A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.Ç. (40) isimli erkek, eski karısı R.Ç. (39) isimli kadının evine gelerek bıçakla tehdit etti. Yakından geçen polislerin müdahalesiyle etkisi hale getirilerek gözaltına alındı.

Sakarya’da sokakta 2 kişinin kavgasını ayırmaya çalışan 2 kadın darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

22 Eylül

Çocuk Cinayeti

Nevşehir’de M.M.K. (14) isimli oğlan çocuğu, okulun önünde tartıştığı F.A. (15) isimli oğlan çocuğunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. M.M.K. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da K.Ş. (55) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Elif Can G. (39) isimli kadın, kocasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kocası E.G. (41) isimli erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da A.S. isimli erkek, tartıştığı F.Y. (41) isimli kadını motoruyla sıkıştırdı, daha sonra darp etti. Erkek, çevrede olaya müdahale edenleri de bıçakla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra 'Kasten yaralama' ile 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da H.P. (60) isimli erkek, pompalı tüfekle evinin balkonundan rastgele sokakta ses yaptıkları için uyardığı çocuklara ateş açtı. Olayda H.Ş. (14) isimli kız çocuğu yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkeğin sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

23 Eylül

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Dürdane K. (81) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Rümeysa K. (24) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da Ziyaver K. (83) isimli kadın ve kocası gazi Necati K. (85) evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te bir kız çocuğu (17) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Meryem Ş. (2) isimli kız çocuğu, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kamyonet şoförü, serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.B.T. isimli erkek, sevgilisi O.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

24 Eylül

Cinayet

Van’da barışmak için bir araya iki aile arasında çıkan kavgada Bülbül Ö. (70) isimli kadın ile Sinan ve Osman Ö. isimli iki oğlu tabancayla öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da bir evde çıkan yangında Belgüzar K. (81), Müyesser A. (88) isimli kadın ve Hasan Emir Efe Ç. (2) isimli oğlan çocuğu yanarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de H.S. (51) isimli kadının cansız bedeni ırmakta bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Alparslan B (4) isimli oğlan çocuğu ve kız kardeşi Melisa Rabia B. (2) isimli kız çocuğu zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muş’ta R.K. isimli erkek, karısını darp ettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Soruşturma başlatıldı. Erkek, Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Kadın, sığınma evine yerleştirildi.

Çocuk İstismarı

Antep’te bir erkek, sokakta bir kız çocuğunu (10) kaçırmaya teşebbüs etti. Çevredekiler tarafından müdahale edilen erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı.

25 Eylül

Cinayet

Muğla’da S.S. (22) isimli erkek, annesi Durgül S. (64) isimli kadını bahçede av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Giresun’da Fatma Ç. (76) isimli kadın, fındık bahçesinde yamaçtan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.K. isimli erkek, tartıştığı karısı M.K. isimli kadını darp etti. Kadın, tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

26 Eylül

Cinayet

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.G. (48) isimli erkek, karısı Fatma G. (41) isimli kadını bardakla darp edip boğarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Sabıka kaydı olan erkeğin daha önce karısını darp ettiği için kadının sığınma evinde kaldığı kızı S.G. ‘yi (24) de bıçakladığı için hapis cezası aldığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Yalova’da şarkıcı Gül T. (51) isimli kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da Nursel C. (50) isimli kadın, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.S. isimli erkek, tartıştığı karısı G.S. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de İ.S. isimli erkek, karısı Y.S. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.T. isimli erkek, eski karısı B.Ç. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de N.Ş. isimli erkek, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu inşaat alanında istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek tutuklandı.

27 Eylül

Cinayet

Kırşehir’de soyadını değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) isimli erkek, evlerine gelerek tartıştığı annesi Azime Öz (71) ve babası Nuh Öz’ü (71) bıçaklayarak öldürdü. Erkek daha sonra kuzenleri F.B. (36) isimli erkeği ve N.G. (38) isimli kadını da yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin’de Ümmügülsüm D. (66) isimli kadın ve torunu Hamdican D. (19) isimli erkek, evde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

28 Eylül

Cinayet

Zonguldak’ta S.S. (33) isimli erkek, tartıştığı komşusu Dilara Yıldırım (24) isimli kadını bıçakla sokakta öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te S.K. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı İpek K. (24) isimli kadını abisinin evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Niğde’de bir köyde bakkal işleten G.T. (31) isimli kadın ve kızı Z.T. (15) isimli kız çocuğu iş yerinin arkasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ta Bişenk isimli soyadı öğrenilemeyen kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da kayıp olarak aranan Emir B. (12) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da G.A. isimli erkek, evine gelen annesi F.A. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Kayseri’de G.B. (37) isimli erkek, bir kadını arabasında darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Daha önce 25 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen erkek gözaltına alındı. Erkek hakkında “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Aydın'da bir restoranda kocasıyla yemek yiyen İ.N.K. (24) isimli kadının bacağına yorgun mermi isabet etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sakarya’da Z.K. (56) isimli erkek, markette bir oğlan çocuğunu darp etti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra asli kontrolle serbest bırakıldı.

29 Eylül

Cinayet

Hatay’da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Leyla Ş. (63) isimli kadın vurularak öldü. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Kerime S. (75) isimli kadın, inşaat alanında hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Ayça A. (30) isimli kadın, 3 kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Ş.T. (84) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mersin’de Efe Kağan Ö. (15) isimli oğlan çocuğu, 12. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da A.E. isimli erkek, tartıştığı komşusu Ş.K. isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin, 4 farklı suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Adana’da R.Ç. (38) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı K.Ç. (38) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 4 kez uzaklaştırma alan erkek tutuklandı.

Ankara’da N.A. (39) isimli kadın, daha önce kendisini darp eden komşuları H.S. ve oğlu S.S. isimli erkeklerin tehdit ve hakaretlerinin devam ettiğini bildirerek şikayetçi oldu.

30 Eylül

Cinayet

Kocaeli’de R.P. (35) isimli erkek, tartıştığı karısı Fadik P. (26) isimli kadını tabancayla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da kayıp olarak aranan Aysel A. (35) isimli kadının cansız bedeni nehirde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da D.Y. (72) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Sıla Ahsen T. (23) isimli kadın, kaldığı öğrenci yurdunda 4. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Z.T. (42) isimli kadın, barakada çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da hemşire Serpil Y. (28) isimli kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da G.A. (25) isimli kadın, 4. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.K. isimli erkek, tartıştığı karısı D.K. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta başından tabancayla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı G.A. isimli kadını markette darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da 6 erkek, iş yerini boşaltmasını istedikleri kuaför M.G. (40) isimli kadın ve kızı A.Ü.’yü (22) darp etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler serbest bırakıldı.

Muğla’da barınak görevlisi veteriner bir erkek, tartıştığı Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi E.S. isimli kadını darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Tehdit

Antep’te E.S. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı F.S. isimli kadını sosyal medyada paylaştığı videoyla ölümle tehdit etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

(GDT/EMK)