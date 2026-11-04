Erkek şiddeti Ekim 2026

*bianet'in yerel ve ulusal gazeteler, haber siteleri ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Ekim ayında en az 20 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı. Cinayetlerin çoğunda eski veya mevcut eş ya da sevgili fail olarak yer aldı. Silahlar çoğunlukla tabanca, tüfek ve bıçaktı.

*Aydın, Konya, Trabzon, Kocaeli, İzmir, Adana, Malatya ve Ankara gibi çok sayıda ilde kadınlar öldürüldü. Bazı failler hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Birkaç erkek cinayetten sonra aynı silahla intihar etti veya intihara teşebbüs etti.

*Ayrıca çok sayıda kadın ve çocuk şüpheli şekilde ölü bulundu. Edirne'de darp, tehdit ve hakaret şikayetleri sık görüldü. Taciz, çocuk istismarı ve çocuğa şiddet olayları ile Konya, Bursa, Nevşehir ve Eskişehir'de kadınların seks işçiliğine zorlandığı olaylar da kayda geçti. Birçok olayda soruşturma başlatıldı, bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.