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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 00:00 4 Kasım 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 08:07 4 Kasım 2026 08:07
Okuma Okuma:  16 dakika

Erkek şiddeti Ekim 2026

Basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

Gülden Damla Türkmen

Gülden Damla Türkmen

Gülden Damla Türkmen

Görseli Büyüt
Erkek şiddeti Ekim 2026
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*bianet'in yerel ve ulusal gazeteler, haber siteleri ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Ekim ayında en az 20 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı. Cinayetlerin çoğunda eski veya mevcut eş ya da sevgili fail olarak yer aldı. Silahlar çoğunlukla tabanca, tüfek ve bıçaktı.

*Aydın, Konya, Trabzon, Kocaeli, İzmir, Adana, Malatya ve Ankara gibi çok sayıda ilde kadınlar öldürüldü. Bazı failler hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Birkaç erkek cinayetten sonra aynı silahla intihar etti veya intihara teşebbüs etti.

*Ayrıca çok sayıda kadın ve çocuk şüpheli şekilde ölü bulundu. Edirne'de darp, tehdit ve hakaret şikayetleri sık görüldü. Taciz, çocuk istismarı ve çocuğa şiddet olayları ile Konya, Bursa, Nevşehir ve Eskişehir'de kadınların seks işçiliğine zorlandığı olaylar da kayda geçti. Birçok olayda soruşturma başlatıldı, bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 20 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı.

1 Ekim

Şüpheli Ölüm

Erzincan’da Neriman Y. (77) isimli kadın, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Zekiye C. (47) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.T. isimli erkek, sevgilisi E.M. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.K. isimli erkek, tartıştığı karısı S.K. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya’da N.K. (47) isimli erkek, eski karısı S.Ç. (38) isimli kadını sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

2 Ekim

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Aysel D. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının bileziklerinin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da E.M.S. isimli erkek, eski karısı Y.G. (23) isimli kadını darp ve tehdit etti. Şikayetçi olunan erkek serbest bırakılınca tekrar kadını darp etti. Kadın KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. Darp raporu alıp şikayetçi olunmasına rağmen erkek tekrar serbest bırakıldı.

Taciz

Aydın’da E.S. (32) isimli erkek, S.Ü. (84) isimli kadının evine pencereden girerek taciz etmeye çalıştı. Kadının müdahalesiyle evden kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklan. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da M.Y. (49) isimli erkek, kızını (12) istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 3 kişi, yabancı uyruklu 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.N. isimli erkek, eski karısı T.N. isimli kadını evinde darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.A. isimli kadını evine gelerek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da 12 kişi, 21 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

4 Ekim

Cinayet

Bursa’da M.B. (24) isimli erkek, sevgilisi Gökçe Alkan (18) isimli kadını ormanlık alanda araç içerisinde bıçakla öldürdü. Kendisini yaralayan erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Dilruba A. isimli kadın, iş yerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da C.S. (52) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

5 Ekim

Cinayet

Bursa’da Asiye K. (60) ve kocası Vural K. (60) evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede kesici alet ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan komşuları K.S. isimli erkek kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Konya’da İ.E. (55) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Vennaz E. (50) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.T. isimli erkek, tartıştığı karısı D.T. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de T.D. isimli erkek, karısı S.T. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın, uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

6 Ekim

Şiddet / Yaralama

Samsun’da A.Ç. (38) isimli erkek, karısı A.Ç. (37) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sakarya’da A.A. (54) isimli erkek, tanımadığı N.C. (17) isimli kız çocuğunu darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya çevredekiler müdahale etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Adana’da Y.D. (47) ve E.N. (41) isimli 2 erkek, Amerikan vatandaşı astsubay kadını eğlence merkezinde taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de öğretmen Y.H. isimli erkek, kadın velileri sözlü olarak taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu.  Soruşturma başlatıldı.

7 Ekim

Cinayet

Trabzon’da A.Y. (51) isimli erkek, eski karısı Gülşah Oktay (33) isimli kadını tabancayla sokakta yaraladı. Kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da S.S. (45) isimli erkek, beraber yaşadığı Emel Bozkuş (40) isimli kadını tüfekle yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da İlkay A. (51) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de L.B. (17) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.A. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.A.K. isimli erkek, beraber yaşadığı eski karısı S.Ö. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın olaya müdahale eden kızının da darp edildiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana’da O.H. isimli erkek, karısı F.H. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

8 Ekim

Cinayet

Aydın’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.K. (58) isimli erkek, eski karısı Fadime Akbal (47) isimli kadını evinin önünde tabancayla yaraladı. Kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek aynı silahla arabasında intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Antep’te H.G. (12) isimli oğlan, tartıştığı Muhammed S. (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin’de Sezen T. (34) isimli kadın, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te Müslüm Efe A. (4) isimli oğlan çocuğu, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir’de M.İ. (22) isimli erkek, sokakta tartıştığı dini nikahlı karısı Z.A. (19) isimli kadını boğazını sıkarak darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antep’te bir erkek, marketteki kadın kasiyeri darp etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Samsun’da A.A. (60) isimli erkek, akrabası zihinsel engelli Z.K. (20) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da koruma evinde kalan çocukların istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, müdür ile gece nöbetçisinin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

9 Ekim

Cinayet

Kocaeli’de E.B. isimli erkek, eski karısı Füsun Yuluğkural (58) isimli kadını sığındığı dükkânda tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Eski eşler arasında mal paylaşımı davası olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Yaşariye Ü. (79) ve kocası Tahsin Ü. (80) kaldıkları otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.  Kükürt gazından zehirlenmiş olmalarından şüpheleniliyor.

Aydın’da Gözde Ç. (30) isimli kadın, evinde elektrik çarpmasından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.Ç. isimli erkek, beraber yaşadığı M.D. isimli kadını annesinin evinde bıçakla yaraladı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunana M.Ş. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.Ş. isimli kadını evinde darp edip boğmaya çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler erkeği gözaltına aldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te C.K. (22) isimli erkek, karısını pompalı tüfekle yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Aydın’da N.G. isimli erkek, yeğeni olan kız çocuğunu (13) ormanlık alanda istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.  N.G. hakkında, yaklaşık 6 yıl önce, kız yeğeni henüz 7 yaşındayken taciz ettiği iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Söz konusu davada N.G. ile küçük kızın babasının da yargılandığı, yargılama sonucunda delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildiği belirtildi. Dosyanın istinaf aşamasında olduğu öğrenildi.

10 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu B.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de KADES uygulamasında yardım isteyen kadın, boş arazide darp edilmiş halde bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

11 Ekim

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Müyesser K. (48) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da T.Ç. (51) isimli erkek, tartıştığı kız kardeşi A.Ç.’yi (47) iterek balkondan attı. Erkek tabancayla intihar etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

12 Ekim

Cinayet

Antalya’da T.T. (27) isimli erkek, beraber yaşadığı Canan Yıldırım (49) isimli kadını kaynar suyla yaktı, boğarak öldürdü. Kaçan erkek Konya’da teslim olduktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Diyarbakır’da Canan B. (24) isimli kadın, evine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Ezgi E. isimli kadın, rezidansta çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Gül D. (56) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Naz A. (40) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Meryem Ç. (33) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Adana’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kocaeli’de bir erkek, eski karısını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir grup erkek, oyuncu D.I. isimli kadını evine dönerken sözlü olarak taciz etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu.

13 Ekim

Cinayet

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K. (45) isimli erkek, eski sevgilisi Ebru Serep (51) isimli kadının evine benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınana erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı B.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de bir erkek, boşama aşamasında olduğu karısını kafede bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

14 Ekim

Şüpheli Ölüm

Antalya’da evinde rahatsızlanan Gamze T. (40) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da M.I. (14) isimli çocuk, su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Kocaeli’de E. isimli erkek, yurtta kalan kız öğrencileri taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nevşehir’de 29 kişi,16 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

15 Ekim

Cinayet

İzmir’de Y.U. (22) ve A.M. (17) isimli erkekler tartıştıkları Pınar Güneş (28) isimli kadını aracında tabancayla öldürdü. Kaçan erkekler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.  Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. isimli erkekler tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Hollanda vatandaşı Adrianus Franciscus Henricus G. (70) ile karısı Elisabeth Christina İsabella Antina C. (69) evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını iş yerinde darp etti, boğmaya çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de B.A. ve N.A. isimli çift arasında yaşanan tartışmada B.A., eşinin kendisine hakaret ettiğini, kendisinin de eşine tokat attığını ve ardından eşinin başına kavanozla vurduğunu belirtti. N. A. da eşine hakaret ettiğini kabul ettiğini, eşinin kendisine tokat attığını ve kendisinin de bu yüzden eşinin başına kavanozla vurduğunu ifade etti. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Tehdit

Bursa’da H.Ç. isimli erkek, annesi H.Ç. isimli kadını bıçakla evde alıkoydu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Aydın’da M.U., İ.S., Ş.İ., S.D. ve E.S. isimli erkekler, zihinsel engelli bir kadına cinse tacizde bulundu. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

16 Ekim

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Dudu Ş. (85) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Amasya’da T.M.K. (16) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

17 Ekim

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Yadigâr Y. (43) isimli kadın, komşusun evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Komşusu İ.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de ceviz toplamaya giden Emine Y. (82) isimli kadın, tarlada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Sibel B. (42) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın'ın öğrenci yurdunda kalan Hamza B. (11) isimli çocuk, yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.V. isimli erkek, karısı K.V. isimli kadını iş yerinde darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.B. isimli erkek, eski sevgilisi E.T. isimli kadını telefonla tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Antep’te müdür yardımcısı M.A. isimli erkek, M.E.K. isimli oğlan çocuğunu darp etti. Darp raporu alan aile şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Urfa’da hastanede çalışan M.A. isimli erkek, 2 çocuğu (6-16) istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

18 Ekim

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta Sultan G. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Dursun T. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Esra I. (30) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da yatılı Kuran kursunda görevli R.S. (38) isimli erkek, kursta kalan Y.Ç. (13) isimli oğlan çocuğunu istismar etti. Ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

19 Ekim

Cinayet

Konya’da M.A. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı Melek A. (30) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Asiye İ. (71) isimli kadın vurularak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Erzurum'da Alzheimer hastası Gülkız K. (75) isimli kadın, ormanlık alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da H.D. (87) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.B. isimli erkek, eski sevgilisi P.S.G. isimli kadını darp etti. Kadın uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.Ö. isimli erkek, karısı Z.Ö. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

20 Ekim

Şiddet / Yaralama

Malatya’da F.D. isimli erkek, tartışma sonrası ailesinin evine dönen dini nikahlı karısı T.P. ve annesi G.P.’yi gizlice evlerine girerek bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da M.Ş. (15) isimli oğlan, D.N.G. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adana’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda N.M. (16) isimli oğlan çocuğu yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan A.E. (17) isimli oğlan çocuğu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, karısıyla tartışan kız çocuğunu darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de berber S.G. isimli erkek, iş yerinde çalışan Y.E.D. (15) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Darp raporu alan ailesi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

21 Ekim

Cinayet

Adana’da G.F. isimli erkek, arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) isimli kadını mesire alanında av tüfeğiyle öldürdü. Olay yerinde olan polis erkeği yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de S.A. (29) isimli erkek, tartıştığı karısı Aliye A. (27) isimli kadını tabancayla öldürdü. Ambulansı arayıp yardım isteyen erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de Beyza S. (20) isimli kadın, evinde hareketsiz bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da kayıp olarak aranan Leman K. (68) isimli kadın, dere kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Zonguldak’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D. (48) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.D. (41) isimli kadınla sokakta tartışırken araya giren E.Ç. (27) isimli erkeği ve karısını tabancayla yaraladı. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Tekirdağ’da iş yeri sahibi A.K. isimli erkek, F.K. (14) isimli çırağını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da 15 kişi, bir kız çocuğunu (16) istismar etti. Şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

22 Ekim

Cinayet

İzmir’de polis memuru A.E. isimli erkek, tartıştığı nişanlısı Özge Penbegül (26) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.A. (63) isimli erkek, karısı Perihan A. (61) isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek, yakalanınca boğazını keserek intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Siirt’te Saniye E. (72) isimli kadın, damdan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Esra S. (19) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı M.Ö. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da M.U. isimli erkek, dükkânda tartıştığı hamile B.A. isimli kadını iş yerinde bıçakla yaraladı. Kaçarak bir bankaya sığınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 2 hafta önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de B.İ. isimli erkek, eski karısı E.U. isimli kadını tehdit etti. Kadın uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

23 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.F. isimli erkek, karısı D.F. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın, uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.A. isimli erkek, eski sevgilisi S.K. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de D.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi F.S. isimli kadını, iş yerine giderken önünü keserek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da hastanede çalışan bir erkek, kadın çalışanları tuvalette gizlice kaydederek taciz etti. Telefonun flaşını fark eden kadın, erkeği yakalayarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin telefonunda çok sayıda görüntü tespit edildi. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

24 Ekim

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Feraye D. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta Berfin M. (14) isimli kız çocuğu, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu.

Edirne’de H.Y. isimli erkek, karısı F.Y. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

25 Ekim

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Kazakistan vatandaşı Aisulu B. (26) isimli kadın, apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara’da tohum ekme makinesinden düşen Ayşegül G. (12) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ordu’da İ.B. isimli erkek, eski sevgilisi K.E.K. (19) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da M.B.B. isimli erkek, takip ettiği M.S. isimli kadını taciz etti. Kadının tepki göstermesi üzerine çevredekiler müdahalede bulundu. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

26 Ekim

Şüpheli Ölüm

Çorum’da A.C. (25) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da M.N.B. (16) isimli kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.S. isimli erkek, dini nikahlı karısı D.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de cezaevinden yeni çıkan B.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Y.K. isimli kadını telefonla rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da M.G. isimli erkek, sevgilisi E.T. isimli kadını darp etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi olduğunu sosyal medyadaki paylaşımında duyurdu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eskişehir’de 18 kişi, 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

27 Ekim

Cinayet

Aydın’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan V.D. (21) isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi Kumsal Kayan (20) isimli kadını tabancayla başından vurarak yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek, intihara teşebbüs ederken yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da H.B. (27) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de kayıp olarak aranan Nesrin C. (45) isimli kadın, ormanlık alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de B.R.Ü. (22) isimli kadın, bir binanın çatı katında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Enes Ç. (16) isimli çocuk, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da O.V. (44) isimli erkek, toplu taşımada bir kadını darp etti. Yolcuların müdahale etmesi üzerine otobüse biber gazı sıkıp kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

28 Ekim

Cinayet

Kırklareli’de S.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Aleyna A. (23) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek, aynı silahla intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

29 Ekim

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Fadime B. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta E.G. (25) isimli kadın, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adıyaman’da Yunus Emre M. (7) isimli çocuk, inşaat alanındaki su dolu asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da işletme sahibi T.Ç. isimli erkek ve oğlu C.Ç., M.E. isimli kadın çalışanı darp etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Maraş’ta A.D. (27) isimli erkek, annesi N.D. isimli kadını bıçakla rehin aldı. Kaçan kadın şikayetçi oldu. Çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Adana’da M.D. (47) isimli erkek, cinsel istismar şikayetinde bulunan kızı E.D.’yi hastanede tabancayla öldürmeye çalıştı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

30 Ekim

Cinayet

Ankara’da B.K. isimli erkek, hamile olduğu iddia edilen kızı Elif K. (19) ve beraber yaşadığı Ercan O. (53) isimli erkeği tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da D.Y. (56) isimli erkek, eski karısı Aynur Ekici (49) isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da kayıp olarak aranan Alman vatandaşı turist Friederike Elisabeth N. (33) isimli kadın, kayalık alanda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Maraş’ta M.B. isimli erkek, eski karısı H.T. isimli kadın darp etti ve üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Kadın komşularını arayarak yardım istedi. Erkek camdan atlayarak intihara teşebbüs etti. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı. Erkek hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da M.G. isimli erkek, tartıştığı karısı M.G. isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da market işletmecisi bir erkek, dükkâna gelen kız çocuğunu (14) istismar etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

31 Ekim

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Fadime D. (26) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Samsun’da bir iş yerinde 2 erkek, stajyer olarak çalışan E.K. (14) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Darp raporu alan aile şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

 

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İstanbul
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Gülden Damla Türkmen
Gülden Damla Türkmen
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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Radyo Tv Sinema bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi, Türk Dili ve...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Radyo Tv Sinema bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

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