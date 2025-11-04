Erkek şiddeti Ekim 2025

Ekim’de basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 22 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 79 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 14 çocuğu istismar eden erkekler, en az 14 kadını taciz etti.

1 Ekim

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.E. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Suzan E. (28) isimli kadını sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Kadının daha önce birden fazla uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Çankırı’da Özbekistan vatandaşı İnobat K. (40) isimli kadın, evin bahçe duvarında asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Neriman Ş. (33) isimli kadın, 5. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Z.K. isimli kadın, evinde kemerle asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te L.K. isimli erkek, tartıştığı B.E. isimli kadını araç içerisinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

2 Ekim

Cinayet

Edirne’de O.Ç. isimli erkek, annesi Şennur Ç. isimli kadını baltayla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra öldü. Ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan erkek, tutuklandı.

Kayseri’de M.G. (60) isimli erkek, borç meselesinden kavgalı olduğu Fahri B. ile karısı Gülhanım B. isimli kadını evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Sara M. (24) isimli kadın, evinde dolaba asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.A. isimli erkek, tartıştığı karısı S.A. isimli kadını darp etti.

Eskişehir’de E.U. (26) isimli erkek, karısı B.Ç.U. (24) isimli kadını darp etti. Gözaltına alındı.

3 Ekim

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Nazende K. isimli kadın, balkonda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de C.İ. (41) isimli erkek, eski karısının evine giderek rahatsız etti. Kadının kardeşi C.Ö. isimli erkek, C.İ.’yi tabancayla yaraladı. C.Ö. gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da M.G. isimli erkek, komşusu F.A. ve S.Y. isimli kadınları taciz etti. Kadınlar, erkeğin kendilerini uzun süredir taciz ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da ismi öğrenilemeyen bir erkek, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin telefonunda çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

4 Ekim

Şüpheli Ölüm

Antalya’da 10 gün önce cezaevinden çıkan Derya K. (38) isimli kadın, arkadaşı R.O. isimli erkeğin evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Ayten Z. (72) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Arnisa B. (15) isimli kız çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de E.A. isimli erkek, sokakta bir kadını darp etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Kayseri’de M.D. (64) isimli erkek, tartıştığı G.N.Ö. (24) isimli kadın motosiklet sürücüsünü darp etti. Olay kameralar tarafından kayıt edildi. Erkek gözaltına alındı.

Kars’ta H.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı H.K. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet / İstismar

Manisa’da M.A.İ.A. (19) isimli erkek, kız kardeşi S.A. (16) isimli kız çocuğunu darp etti, kaynar suyla yaktı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A.İ.A. gözaltına alındı. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklandı. Kız çocuğunun T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 erkek tarafından da istismar edildiği öğrenildi. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

5 Ekim

Cinayet

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.G. (48) isimli erkek, karısı Serpil G. (45) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Sebahat Ç. (55) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da Medine D. (23) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Çevredekiler olaya müdahale ederek erkeği darp etti. Erkek kaçtı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Manisa’da H.Ö. (45) isimli erkek, eski karısı Fatma K. (33) isimli kadını benzin istasyonunda bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bartın’da bir erkek, bir kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da petshopta çalışan bir erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun ailesi erkeği darp etti. Erkek gözaltına alındı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

6 Ekim

Cinayet

Yalova’da Ö.A. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı Belgin A. (39) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Konya’da sokakta çıkan tartışmada Yıldırım K. (5) isimli oğlan çocuğu tabancayla öldürüldü. Soruşturma başlatıldı. Kaçan F.U. (22), D.İ. (21) ve A.A. (26) isimli 3 erkek gözaltına alındı. F.U. ve D.İ. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de T.A. isimli erkek, araç içerisinde tüfeğini temizlerken karısı Burçin Razak A. (32) isimli kadını vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de T.M. (47) isimli erkek, bir kadını darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Y.T. (40) isimli erkek, sokakta tartıştığı abisi M.T.’yi (45) bıçaklayarak öldürdü, araya giren annesini de darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da S.I. (41) isimli erkek, bir süre önce boşandığı ve çocuklarının velayeti kendisinde olan eski karısı H.K.'yi (35) evinde darp etti. Kadın kaçarak yardım istedi. Erkek, 3 çocuğunu evde rehin aldı. Gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da ismi öğrenilemeyen bir erkek, tartıştığı oğlu S.Y. (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçakla yaraladı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da bir erkek, metroda bir kadını taciz etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek kaçtı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta G.N.Ü. (16) isimli kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. Kız çocuğu devlet korumasına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adana’da 14 kişi, 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

7 Ekim

Cinayet

Denizli’de T.A. (42) isimli erkek, 20 gün önce evlendiği karısı Keziban P. A. (42) isimli kadını tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de kayıp olarak aranan Seher Y. (59) isimli kadın, evinde asıl halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da O.Y. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı H.Y. (34) isimli kadını darp etti. Kaburgaları kırılan kadın tedbir kararı talebinde bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

8 Ekim

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Ender K. (50) isimli kadın, 7. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da N.G. (26) isimli erkek, tartıştığı karısı S.G. (24) isimli kadını pompalı tüfekle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da R.Ç. (41) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Çisem Ç. (40) isimli kadını ve kızını bıçaklayarak yaraladı. Kadın ve kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Erkek tutuklandı.

Taciz / Cinsel Saldırı

İstanbul’da 3 erkek, evlerine çağırdıkları temizlik görevlisi kadını taciz etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Olay yerinden kaçan erkeklerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de İ.E.Ş. isimli kadın, sevgilisi M.T. isimli erkeğin telefonunu kırdığını, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

9 Ekim

Şüpheli Ölüm

Antep’te kimliği belirlenemeyen bir kadın sokakta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının, binanın 5’inci katından aşağı atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.G. isimli erkek, beraber yaşadığı sevgilisi R.D. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisine hakaret ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.S. isimli erkek, tartıştığı karısı F.S. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana’da E.D. (27) isimli erkek, aile bireylerini evde rehin aldı. Erkek, özel harekât polislerince bacağından vuruldu. N.T

Çocuk İstismarı

Muğla’da restoranın işletmecisi M.D. (60) isimli erkek, restoranda çalışan kız çocuğunu (16) istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

10 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.D. isimli erkek karısı Z.D. isimli kadını hastanede darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 Ekim

Cinayet

Çanakkale’de F.A. isimli erkek, karısı Şerife A. isimli kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31) isimli kadın, 5. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Kadının arkadaşı Zarına B. isimli kadın gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da A.O. isimli erkek, eski karısı M.Ö. isimli kadını durakta bıçakla yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Edirne’de İ.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı E.Y. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin aynı zamanda kendisine hakarette bulunduğunu ve tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de N.U.S. ve A.E.G.S. isimli çift, aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerini darp etti.

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. isimli erkek, eski karısı D.S. isimli kadını boş bir araziye götürerek tabancayla rehin aldı. Kendisine tehdit mesajları gönderdiğini bildiren kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da S.D. isimli erkek, durakta bekleyen G.D. isimli kadına sözlü tacizde bulundu. Kadın olayı görüntüleyerek şikayetçi oldu. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da 22 kişi, 23 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Trabzon’da 6 kişi, yabancı uyruklu 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

12 Ekim

Cinayet

Manisa’da A.A. (50) isimli erkek, tartıştığı karısı Hasibe A. (34) isimli kadını tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Sebahat Ç. (72) isimli kadın, perde asarken çıktığı merdivenden düşerek öldü.

Malatya’da yalnız yaşayan Sultan A. (85) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da C.A. isimli erkek, tartıştığı karısı F.A. (43) isimli kadını kaynar suyla yakarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Çorum’da E.Ç. (21) isimli erkek, B.D. (17) isimli oğlan çocuğunu araç içerisinde tabancayla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 16 kişi, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Muğla’da 7 kişi, 16 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

13 Ekim

Şiddet / Yaralama

Manisa’da M.P. (50) isimli erkek, karısı K.P. isimli kadının kendisini şikâyet etmesi üzerine evi yaktı. Erkek ve 2 apartman sakini hastaneye kaldırıldı. Erkek tedavisi bitince gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de A.Ş. isimli kadın, eski kocası A.A.’nın kızı K.A. isimli kız çocuğunu görüşme gününde darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de A.G. isimli erkek, trafikte tartıştığı ehliyetsiz sürücü Y.K. (16) isimli oğlan çocuğunu tabancayla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

14 Ekim

Ekim Ayında Aydınlatılan Cinayet

Diyarbakır’da 10 yıl önce bir mağarada cansız bedeni bulunan Gülizar Bingöl (27) isimli kadını öldüren kişinin M.B. isimli erkek olduğu tespit edildi. Erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Ayşe K. (60) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.B. isimli erkek, tartıştığı karısı Ş.B. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da K.B. (27) isimli erkek, eski sevgilisi M.O. (25) isimli kadını sokakta darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da I.Ü. isimli erkek, tartıştığı annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. isimli kadınları darp etti. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de M.Y. (60) isimli erkek, kızı M.Y. isimli kadını tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir siyasi partinin meclis üyesi Y.D. isimli erkek, AVM ‘de görev yapan kadın güvenlik görevlisini darp etti.

Taciz

Kocaeli’de bir siyasi partinin il başkanı T.B. isimli erkek, eski il yöneticisi A.Ş. isimli kadını taciz etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de D.Ö. isimli kadın, eski sevgilisi A.Ö. isimli erkeğin kendisini uygunsuz görüntülerini yaymakla tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nevşehir’de 5 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. İşletme sahibi S.P. (39), işletmenin eski sahibi R.Ş. (33), N.S.S. (24), S.K. (24) ve D.Ş. (33) isimli kişiler gözaltına alındı.

15 Ekim

Cinayet

İzmir’de R.T. (70) isimli erkek, yatalak karısı İzade T. (69) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Meryem Ö. (21) ve oğlu Halil İbrahim İ. (1) isimli oğlan çocuğu, evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı Y.Y. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da N.K. isimli erkek, eski karısı Ş.T. isimli kadına katıldığı bir düğünden çıkarken silahlı saldırıda bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, öğretmen olan kadının üyesi olduğu sendikanın basın açıklaması yapması üzerine medyaya yansıdı. Erkeğin durumuyla ilgili bilgi açıklamada yer almadı.

Taciz

İstanbul’da işten dönerken tacize uğradığını belirten bir kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı video ile anlattı.

Sakarya’da tatil merkezinde çalışan O.G. isimli erkek, tatil yapan G.H. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

16 Ekim

Cinayet

İzmir’de cezaevinden izinli çıkan A.Ç. (27) isimli erkek, çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen eski karısı Gülben Duru (27) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının olaydan önce koruma talep etmek için karakola gittiği ancak içeri alınmadığı iddia edildi.

İstanbul’da F.Ş. (35) isimli erkek, eski sevgilisi Aysel Karakoç (38) isimli kadını evinin bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay’da 4 gündür kayıp olarak aranan Kerem G. (16) isimli oğlan çocuğu, arkadaşı A.D. (22) isimli erkekle beraber motosikletle menfeze uçmuş halde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı G.D.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin 2 yaşındaki çocukları E.’yi de darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı istedi. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ç.M. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.M. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak’ta M.Ö. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı hamile karısı J.M.B.B. (26) isimli kadını bir mağazada bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının bebeği öldü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Bayburt’ta Sude (21) isimli kadın, 5 yıldır komşusu tarafından taciz edildiğini belirterek sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile şikayetçi oldu. Kadın, 3 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen erkeğin kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Çocuğa Şiddet

Eskişehir’de C.E. isimli erkek, bir markette oğlunu (5) darp etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Çocuk devlet koruması altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta bir erkek, 14 ve 16 yaşlarındaki iki oğlan çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

17 Ekim

Çocuk Cinayeti

Mersin’de Y.A. (59) isimli erkek, av tüfeğiyle sokaktakilere ateş açtı, Emir Ali A. (13) isimli oğlan çocuğunu öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Bedriye K. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Rus vatandaşı Olga S. (69) isimli kadın, kaldığı otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da A.A. isimli erkek, tartıştığı karısı M.Y. isimli kadını ve kızları B.Ç.A. ve B.A.’yı darp etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

18 Ekim

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de Asiye Ç. (81) isimli kadın, engelli kızıyla beraber yaşadığı evde ölü bulundu. Kadının yaklaşık 1 ay önce öldüğü belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.A. isimli erkek, karısı S.A. isimli kadının evine giderek darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de S.A. isimli erkek, dini nikahlı karısı Ş.B. (42) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de H.D. isimli kadın, kocası M.D. isimli erkeğin kendisini tehdit etiğini bildirerek şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de 4 kişi, 11’i yabancı 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

19 Ekim

Cinayet

Ankara’da A.Ş.A. (52) isimli erkek, pompalı tüfekle Muradiye Gökmen (35) isimli kadını öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Birçok suç kaydı olan erkeğin, kadını uzun süredir rahatsız ettiği ve evlenmeye zorladığı öğrenildi.

Zonguldak’ta H.D. (71) isimli erkek, aynı evde yaşadığı oğlunun eski karısı Gönül Karakök (43) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. Erkek jandarmaya teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Urfa’da Y.K. (14) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı arkadaşı Hakkı Eren K. (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Y.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bartın’da yalnız yaşayan Fatma T. (63) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta B.T. (16) isimli kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. Soruşturma başlatıldı. Anne karnında öldüğü belirlenen bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

20 Ekim

Çocuk Cinayeti

Zonguldak’ta bir haftadır kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu (17) isimli kız çocuğunun cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı. Cinayet şüphelisi olduğu belirtilen D.B. (41) isimli erkek Aydın’da yakalandı. Kız çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf eden erkek tutuklandı. 2001 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan erkeğin açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Arzu Ş. (90) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Siirt’te E.İ. (20) isimli kadın, ağaçta asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta N.T. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.G. isimli erkek, eski karısı N.İ. isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.S. isimli erkek, eski karısı M.D. isimli kadını darp etti ve çocuğunu kaçırdı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayseri’de A.S. isimli erkek, tartıştığı karısının kendisini eve almaması üzerine binada yangın çıkardı. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

21 Ekim

Şüpheli Ölüm

Denizli’de bir kadın (35), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de A.Ç. (77) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de Ş.K. (51) isimli erkek, tartıştığı oğlu Aşkın Ş. (28) isimli erkeği ve karısı G.Ş. (50) isimli kadını av tüfeğiyle vurdu. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, oğlu öldü. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da bir erkek, tartıştığı karısını motosiklet kaskıyla sokakta darp etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da R.B. (28) isimli erkek, karısının arkadaşı B.İ. (32) isimli kadını evinde darp etti. Kaçan erkek Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

22 Ekim

Cinayet

Çankırı’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.Y. (43) isimli erkek, eski karısı İlknur Kertlez (40) isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce uzaklaştırma kararını ihlal ettiği 3 gün zorlama hapsiyle cezalandırıldığı öğrenildi.

Maraş’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Y. (38) isimli erkek, eski karısı Fatma Funda Görkem (37) isimli kadını ve kadının annesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla evlerinde öldürdü. Erkek, üvey kızı E.G.’yi (19) de yaraladı. Kaçan erkek intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Gizem Esra Ö. (20) isimli kadın, besihanede ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da F.K. (81) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta R.Y. (18) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konya’da yangın çıkan apartmanın çatı katında bir kadın cesedi bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kütahya’da Hüseyin B. (9) isimli oğlan çocuğu, tarladaki tohum makinesine düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Mustafa E. (16) isimli oğlan çocuğu, çalıştığı fabrikada çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.Ü. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Ü. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir korku evinde çalışan B.T. (18) isimli erkek, M.G. (24) isimli kadını darp etti ve elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olay güvenlik kameralarınca kayıt edildi. Gözaltına alınan erkek hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Erkek serbest bırakıldı. İşletme mühürlendi.

Adana’da S.Y. (23) isimli erkek, annesi Cevriye K.'yi (49) işyerinde tabancayla yaraladı. Aynı yerde çalışan Ş.A. (57) isimli erkeği öldürdü. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. S.Y. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da E.H. (62) isimli erkek, tartıştığı karısı H.H. (52) ve kızı İ.H.’yi (22) tabancayla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Ankara’da yardım derneğinde çalışan S.K. isimli erkek, 2 kadına cinsel istismarda bulundu. Kadınlar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da S.M. (44) isimli erkek, B.K. (19) isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkeğin daha önce "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" suçlarından 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 10 kişi, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslardan 2'si tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

23 Ekim

Cinayet

Kayseri’de F.K. (39) isimli erkek, eski karısı Meliha Keskin (35) isimli kadını fakülte önünde pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Saniye D. (100) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K.B. isimli erkek, tartıştığı karısı Ş.B. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının kendisini darp edip, ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

İzmir’de H.M.A. (64) isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı U.I. (42) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da B.T. (20) isimli erkek, annesi Ç.B. (42) isimli kadını darp etti. Kendini öldüreceğini söyleyen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da durakta bekleyen bir kadın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.H.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.A. isimli kadını tehdit etti ve 7 yaşındaki çocuklarını alıkoydu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da gazeteci G.G. isimli kadın, sosyal medyada uzun süredir bir kişi tarafından taciz edildiğini bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

24 Ekim

Faili Belirlenmemiş Cinayet

İzmir’de bir apartman dairesinde Hatice A. (54) isimli kadın, kocası Şadi A. (67) ile oğulları Mehmet A.'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Zübeyde B. (42) isimli kadının cansız bedeni, gölette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Hakkari’de Helin S. (21) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Hatice G. (35) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.O. (28) isimli erkek, eski karısı M.U. (27) isimli kadını sokakta 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul’da polis, 7 trans zorla karakola götürdü ve darp etti. Bir kişinin burnu kırıldı.

Çocuk İstismarı

Konya’da S.B. (18) isimli erkek, kuzeni R.N.K. (16) isimli çocuğu istismar etti. Gözaltına alınan erkek, amca S.K. (45) ve kuzeni E.K. (22) isimli erkekler tarafından karakolda bıçaklanarak öldürüldü. Erkekler gözaltına alındıktan sonara tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Yalova’da S.Y, G.N. ve Ö.Ö. isimli 3 kişi, 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

25 Ekim

Şüpheli Ölüm

Adana’da Süleyman Ç. (4) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara'da kaybolan Hiranur K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları parkta baygın halde bulundu. Hiranur K. hayatını kaybederken, E.K.E.A. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da H.V. (25) isimli erkek, karısını darp etti. Kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkeğin kadına karşı daha önce defalarca şiddet uyguladığı ve her seferinde adli kontrol kararı aldığı öğrenildi.

İstanbul’da bir erkek, trafikte tartıştığı kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de S.K. isimli erkek, hastanede tartıştığı Dr. İ.Ç. isimli kadını darp etti. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sinop’ta bir kişi, 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıs tutuklandı.

26 Ekim

Cinayet

İstanbul’da A.K. (64) isimli erkek, eski sevgilisi Nilay Kotan (42) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Erkeğin önceden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Van’da Meryem T. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının bir süre önce kocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Mahmut Atilla S. (11) isimli oğlan çocuğu, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adıyaman’da N.U. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı A.C. isimli kadını tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 3 kişi, Türk vatandaşı olmayan 2 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

27 Ekim

Cinayet

Bolu’da E.B. (35) isimli erkek, karısı Hilal B. (29) isimli kadını tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından sosyal medya hesabından karısını öldürdüğüne dair paylaşım yapan erkek, jandarmaya teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, tartıştığı karısı N.K. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu.

Edirne’de S.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Y.A. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.S. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Y.S. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.B. isimli kadın, kocası A.B. isimli erkeğin çocuğuna kızdığını, araya girince kendisini darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uşak’ta H.Ö. isimli erkek, tartıştığı babası Y.Ö. isimli erkeği ve babasının annesi R.Ö. isimli kadını bıçakla yaraladı. Olaya müdahale eden komşu Z.B. de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, 5-6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu bakkala götürme bahanesiyle istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

28 Ekim

Cinayet

Adana’da T.K. (43) isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi Ebru Kaya (34) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Erkek intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.İ. isimli erkek, eski karısı B.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Bolu’da bir ilçe emniyet müdürü olan H.T. isimli erkek, karısını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E. (39) isimli erkek, karısı Y.E. ve 2 kızını bıçakla rehin aldı. Y.E. ve kızı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 6 saat süren operasyon sonunda erkek gözaltına alındı.

İstismar

Düzce’de S.A. (18) isimli erkek, 2 kız çocuğunu sokakta istismar etti. Müdahale eden esnafa bıçak çekerek tehdit etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

29 Ekim

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da kadın gazeteci E.S. isimli kadın, tartıştığı komşuları tarafından darp edildi. Kadın daha önce de CİMER’den şikâyette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta bir erkek, halk otobüsünde bir kız çocuğunun (17) fotoğrafını çekerek istismar etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

30 Ekim

Faili Belirlenmemiş Cinayet

İstanbul’da Ülser S. (62) isimli kadın, evinde ağzı bantlı ve boynunda eşarp sarılı şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının kocası A.S. ve oğlu gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuğba Y. (38) isimli kadın, tarlada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Necla Ö. isimli kadın 3. kattan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kadının kız kardeşi Ç.A. isimli kadın, olay sonrası ambulans çağırılmadığını ve uzak bir hastaneye götürüldüğünü bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Azra D. isimli kadın, kaldığı yurdun 3. katından düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Afyon’da bir erkek, elindeki döner bıçağı ile bir evi bastı. Komşular müdahale ederek evdeki kadını dışarı çıkardı. Gözaltına alındı.

Taciz

Ankara’da bir erkek, durakta bekleyen bir kadını taciz etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Çocuğa Şiddet

Adana’da O.A. (27) isimli erkek, iş yerine torpil attığı iddiasıyla A.B. (8) isimli oğlan çocuğunu sokakta darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

31 Ekim

Cinayet

Siirt’te O.A. isimli erkek, karısı, annesi, 2 amcası ve yengesine silahla ateş açtı. Olayda 3 aylık hamile olan karısı Mine A. ve amcası Özgür A. hayatını kaybetti. Yaralanan annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de R.G. (48) isimli erkek, tartıştığı karısı Binnur G. (46) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek intihara teşebbüs etti, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Gizem B. (32) isimli kadın, evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.F. isimli erkek, aynı evde yaşadığı eski karısı K.M. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, tartıştığı kadını darp etti, zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul’da bir erkek, eski sevgilisi olan bir kadını ve kadının sevgilisini sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, yolda yürüyen bir kadını sözlü olarak taciz etti. Çevredekiler müdahale ederek erkeği darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de muavin Y.K. (40) isimli erkek, yabancı uyruklu K.F. (16) isimli kız çocuğunu otobüste istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Y.K.’nin daha önce farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir erkek, kırtasiyedeki bir kız çocuğunu (12) istismar etti. Çevredekiler müdahale etti. Darp edilen erkek, gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aydın’da 5 erkek, 18 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

