Erkek şiddeti Ekim 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 49 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Erkekler, Ekim’de en az 79 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 58 çocuğu istismar eden erkekler, en az 40 kadını taciz etti. Erkekler en az 49 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Ekim

Cinayet

Antalya’da S. Ö. (55) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Gülfer Ö.’yü (50) evinin bahçesinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Aydın’da M. Y. (43) isimli bir erkek, yeni boşandığı eski karısı Sibel Aygan’ı (34) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanıp tutuklandı.

İzmir’de M. P. (35) isimli bir erkek, karısı Aylin P.’yi (31) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etmeye çalışan M. P. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te H. O. (80) isimli bir erkek, ağabeyinin karısı Gülsiye O.’yu (72) evinde tabancayla vurarak öldürdü. Erkek kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da bir tavuk çiftliğinde çalışan Suriyeli Hasne El A. (24), yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı, 2 şüpheli erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K. C. isimli erkek, boşandığı karısı Y. Ç. isimli kadını iş yerinde silahla vurmaya çalıştı ancak silah tutukluk yaptı, kaçan erkek gözaltına alındı. İş yerini gözetlemeye gelen K. C.’den daha önce defalarca şikâyetçi olduğu bildirildi. Y. Ç. “Boşandığım günden 3 gün sonra tehdit, şantaj ve iftira olayları başladı. Çocuğumun düşkünlüğünden dolayı iyi olup başta dikkate almamıştım. Ama son 5-6 aydır bu davranışları çok arttı” ifadesinde bulundu. İş yerinde kurye olarak çalışan E. K. isimli erkek, K. C.’nin arabada gözetlediğini fark edince KADES’den ihbarda bulunduklarını bildirdi.

Edirne’de İ. A. isimli erkek, eski karısı olan sevgilisi S. H.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de N. Ş. isimli erkek, karısı S. Ş.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Diyarbakır’da iki erkek, kesici bir aletle trans kadın S.’yi evinde rehin alıp, darp etti. Trans kadının cüzdanında bulunan parasının da çalındığı bildirildi.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de bir erkek, parkta oturan kız çocuklarına bakarak sokak ortasında mastürbasyon yaptı. Olay kameraya kaydedildi. Görüntüleri izleyen aileler şikâyetçi oldu.

2 Ekim

Şiddet / Yaralama

Adana’da H. İ. A. isimli erkek, akrabası olan H. Y. (70) isimli kadını evinde darp etti. Mahallede yakalanıp darp edilen erkek, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kaçmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı sevgilisine bıçak çekerek darp etti. Çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Erkek gözaltına alındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de M. P. (64) isimli bir erkek, annesi L. P.’yi (97) evinde darp etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Annesini evde bulan kız kardeşi İ.P., abisinden şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Kırıkkale’de Bahattin Ü., tartıştığı nişanlısı E. E. (37) isimli kadını tabancayla yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek sokakta bulunan ticari bir taksiyi çaldı. Polis tarafından yakalandığında aynı silahla intihar etti.

Tecavüz

İzmit’te V. E. isimli bir erkek, teknesinde H. Ü. isimli kadına tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

3 Ekim

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Nazende K. (87) isimli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Araştırma başlatıldı.

Eskişehir’de Elif Nur A. (25) isimli kadın, ders çıkışı fenalaştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da Zehra G. (27) isimli kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ta Lale Ö. (45)isimli kadın, evinde babası tarafından kendini asmış şekilde bulundu.

Şiddet / Yaralama

Konya’da işletme müdürü M. A. isimli erkek, çalışanı B. Ş. (36) isimli kadını darp etti. Erkeğin daha önceden de şiddet uyguladığını bildiren kadın, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi.

İstanbul’da üniversite kulüp tanıtım toplantısında Kadın Araştırmaları Kulübü üyesi kadınlar ülkücü grup tarafından tehdit edildi. Okul yönetimi kadınları tehdit eden erkekler yerine kulübün standına müdahale etti. “Atatürkçü Düşünce Kulübü” ve “Türkçülük Dünyası Kulübü” üyeleri faili meçhul cinayetlere gönderme olarak askeriyenin kullandığı ceset torbalarına benzeyen sarı çöp poşetleriyle kadınları tehdit etti. Kadınların okul yönetimine bildirdikleri şikâyeti üzerine stantların kaldırılacağı söylendi ancak kaldırılmadı.

Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı olan H. B. isimli erkek, eski nişanlısı A. Ö. (24) isimli kadını evine giderken takip etti, önünü keserek silahla saldırdı. Erkek olay yerinden kaçtı.

Taciz

İstanbul’da S. T. (31) ve Ö. K. (27) isimli iki erkek, yolda yürüyen İ. A. (25) isimli kadını bir süre takip ettikten sonra taciz etti. Güvenlik kamerası görüntüleriyle gözaltına alınan erkekler, serbest bırakıldı. S. T.‘nin; 'Cinsel saldırı', 'Mukavemet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' suçlarından, Ö. K.’nin ise 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Mukavemet', 'Otodan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Erkekler savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de kadınların etek altı fotoğraflarını çeken bir erkek çevredekilerin müdahalesiyle darp edildi. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Ordu’da İmam Hatip Müdür Yardımcısı K. Ç. isimli erkek, 16 oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Erkek tutuklandı. Belediye'deki bazı idarecilerin, velilere, çocuklarının ifadelerini değiştirmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

Zonguldak’ta M. Ç. isimli bir erkek, arkadaşının çocuğu olan İ. Ç. (12) isimi kız çocuğuna istismarda bulundu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Erkeğin, kız çocuğuna 1,5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu bildirildi

4 Ekim

Cinayet

İstanbul’da S. Ç. (19) isimli bir erkek, evine çağırdığı, sevgilisi olduğu iddia edilen A. H. (19) isimli kadını başını keserek öldürdü. Daha sonra buluşup surların tepesine çıktığı İ. U. (19) isimli kadını başını keserek öldürdü. Olay yerinde intihar eden erkeğin, akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

Şiddet /yaralama

Antalya’da H. Ü. (74) isimli erkek, evde oğluyla arasında çıkan kavgada karısı S. Ü.’yü (64) tabancayla yaraladı. Oğlu H. Ü.’yü (47) öldürdü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Rize’de M. A. C. (42) isimli erkek, tartıştığı babası S. C.’yi (66) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra annesi E. C ve erkek kardeşi D. S. C.’yi (40) de bıçaklayarak evden kaçtı. Erkek yakalanıp tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da Ekim ayında basına yansıyan olayda kimliği belirsiz bir erkek, N. Y. isimli kadını sokak ortasında cinsel organını tutarak takip etti. Olayın tekrar yaşanması üzerine kadın şikâyetçi oldu, yaşadığı olayı sosyal medyadan duyurdu.

İstanbul’da erkek bir taksi şoförü, arabasına binen iki kadını taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu.

5 Ekim

Cinayet

Diyarbakır’da uzman çavuş M. R. I. (29) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B. I.’yı (29) sokakta tabanca ile öldürdü. Erkek daha sonra aynı silahla intihar etti.

Mersin'de U. A isimli bir erkek, kız arkadaşı S. Ö. A.’yı evinde boğarak öldürdükten sonra kendi evinde tabancayla intihar etti.

İstanbul’da M. F. isimli bir erkek, oğlunun eski karısı Kübra G.’yi (35) tabancayla öldürüldü. Boşandıktan sonra Bursa’ya yerleşen kadının çocuğunu görmek için İstanbul’a geldiği belirtildi. Erkek tutuklandı.

Zonguldak’ta S. B (50) isimli bir erkek, evinin bahçesinde, S. Ç. (80) isimli kadını tüfekle öldürdü. Gözaltına alınan erkek kendisini bahçesine “domuz girdiğini” sandığını söyleyerek savundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Maraş’ta bir erkek, annesi B. G.(45) isimli kadını darp etti.

İstanbul’da Ekim ayında basına yansıyan olayda S. T. (40) isimli erkek, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu karısı G. T.’yi (33) takip edip AVM’de darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, 17 yıldır şiddet gördüğünü 2 senedir ayrı yaşadıklarını belirtti. Beni takip ediyor darbediyor, gittiğim iş yerlerini basıyor. Bütün işlerimden ediyor. Çocuklarımı darbedip annesi yaptı diyor. Geçici velayeti ona verilen çocuğumla görüşmeme engel oluyor. Birçok davadan yargılanıyor. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Kızımı arayıp anneni öldüreceğim, annen dışarıya çıktığı zaman haber ver diyor. Önünü kesiyor" dedi. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da bir erkek, tik tok fenomeni Melis Buse B.’yi, arkadaşıyla gittiği AVM'de darp etti. Kadın olayı "Eğer ki bana bir şey olursa ölümümden ya da yaralanmamdan ne olursa Ümit O. adlı kişi sorumludur" diyerek takipçileriyle paylaştı.

Taciz

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, G. A. isimli kadını metrobüste bacaklarına dokunarak taciz etti. Erkek metrobüsten indirildi. Kadın, olayın görüntülerini cep telefonuyla kayıt etti.

Zonguldak’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan terzi E. Ç. (55) isimli erkek, N. B. isimli kadına cinsel tacizde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin telefonunda müstehcen görüntüler bulundu. Kadının kot pantolon ve bluzunda erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildiği belirtildi.

6 Ekim

Cinayet

Tekirdağ’da bir mağazada çalışan E. U (33) isimli erkek, aynı mağazada çalışan, Fatma Ö.’ye (27) çay ocağında otururken tabancasıyla ateş etti. Kadının yanındaki arkadaşı B. P. (34) isimli erkek olay yerinde öldü. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet/ Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı olan B. K. (27) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S. K.’yi (26) sokakta darp etti. Olay çevredeki vatandaşların telefon kameralarıyla kayıt edildi. Daha sonra eve gelip kadını darp eden ve tehdit eden erkek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu, erkek tutuklandı.

Antalya’da cezaevinden yeni çıkan N. G. (53) isimli bir erkek, tartıştığı eski karısı F. K.’yi (54) önce takip etti sonra bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Bursa’da S. Y. (51) isimli bir erkek, ayrılma aşamasında olduğu karısını ayaklarından tabancayla vurdu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı.

Taciz

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı olan H. S. (40) isimli erkek, eski sevgilisi G. K.’yi sosyal medya üzerinden tehdit etti. G. K. “Eski sevgilim 5 sene oldu peşimi bırakmıyor. Karakola gittim hiçbir şey yapılamadı. Uzaklaştırma kararı var ama paylaşım yapmaya devam ediyor. Mersin’de bir erkek, plajda kadınların görüntülerini çekti, yakalanınca “sosyal deney yapıyorum” dedi.

İstanbul’da bir erkek, şarkıcı Elif Buse D.’yi taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Şarkıcı, durumu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda anlattı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da H. M. isimli bir erkek, evinin önünde oynayan kız çocuğunu (12) istismar etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Erkeğin aynı mahallede 2 kız çocuğunu daha istismar ettiği öğrenildi. Ailelerin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Erkek tutuklandı.

Bolu’da Ekim ayında basına yansıyan olayda tenis öğretmeni M. Ç isimli erkek, bir kız çocuğuna (13) istismarda bulundu. Aile şikâyetçi oldu. Erkek görevinden alındı.

7 Ekim

Ekim’de basına yansıyan cinayet

Manisa’da, A. U. (36) isimli erkek, komşusu Pelin K.’yi (21) arabayla vurarak öldürdü. 26 Eylül’den beri aranan kadının cansız bedeni Uşak’ta ormanlık alana gömülü olarak bulundu. A. U. mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dedi. Erkek, tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Tekirdağ’da istismar ve şiddete uğrayan Sıla Y. (2) hayatını kaybetti. Kız çocuğu 30 gündür yoğun bakım ünitesinde kalıyordu. Soruşturma kapsamında anne B. Y. (25), B.Y.'nin birlikte yaşadığı S. Ö. (57) isimli erkek, komşuları K. A. (32) ile oğlu K. A. (13) ve G. K. (14) tutuklanmıştı. S. Y.’nin kardeşi A. Y. (5) ise devlet korumasına alınmıştı.

Şiddet/ Yaralama

Antalya’da kimliği açıklanmayan bir erkek, yolda yürüyen bir kadını bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Eskişehir’de E. K. isimli bir erkek, tartıştığı karısı M. K. isimli kadını evde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı olan S. Y. isimli erkek, boşandığı karısı Ö. P.’yi işe giderken önce başına taşla vurarak sonra tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı, daha sonra tabancayla intihar etti.

Trabzon’da zabıta olan T. A. isimli erkek, oğlu K. A ile birlikte, aynı binada oturan abisinin karısı F. A.’yı demir sopa ile darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kavganın sokağa atılan kömürler yüzünden çıktığı belirtildi.

İstanbul’da bir erkek, ailesiyle birlikte otoyol kenarında bir kadını darp etti. Kadını arabaya bindiren erkek, araç içerisinde kadını darp etmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayı çevredekiler görüntüye aldı.

Kütahya’da hakkında uzaklaştırma kararı olan bir erkek, eski karısının yanına yaklaşmaya çalıştı. Erkeğin üzerindeki elektronik kelepçeden kadına uyarı geldi. Kadın polise başvurdu, olay yerine gelen polis ekipleriyle erkek arasında arbede yaşandı. Erkek gözaltına alındı.

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K. B. (38) isimli bir erkek, eski nişanlısının ablası S. Ö. (32) isimli kadını tehdit edip arabasına zarar verdi. “Şahıs, koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen dün gece evimin önündeki aracıma, başka bir araçla geri geri gelip çarparak zarar verdi. 3 aydır evden dışarı çıkamıyoruz. Ben işe gidemiyorum ve çocuklarım da okula gidemiyor. Bu şahsın tutuklanması için ölmemiz mi lazım?” dedi. Erkeğin daha önce eski nişanlısını darp ettiği, araçla kaçırıp silah kabzası ile kafasından yaraladığı bildirildi. Erkek gözaltına alındı. Yurtdışı yasağı getirildi ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verildi.

İstanbul’da A.B.B. isimli bir erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını metroda bıçaklamaya çalıştı. Erkek daha sonra kadının evinin yakınlarında sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

Bursa’da iki erkek, bir kadını darp ederek zorla arabaya bindirildi. Çevredekilerin kayıt ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Ekim ayında basına yansıyan olayda gece kulübünden çıkan bir erkek, yanında bulunan 2 kadını darp etti. Çevredeki vatandaşlar olayı görüntüye aldı.

Taciz

İstanbul’da M. A. A. isimli bir erkek, yolda yürüyen bir kadını takip etti, evine girdiği sırada kadına cinsel saldırıda bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle darp edilen erkek tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını takip edip telefon numarasını istedi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde erkeğin çevredeki kadınları rahatsız ettiği ve telefon numaralarını isteyerek taciz ettiği iddia edildi.

Bursa'da bir grup erkek, evine yürüyen bir kadını taciz etti. Kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da bir erkek, komşusu C. A. isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkeğe uzaklaştırma kararı verildi.

Çocuk İstismarı

Ankara’da T. D. (18) isimli erkek, Discord adlı uygulama üzerinden E.N.B adlı kız çocuğuna tehdit ve istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da taksici bir erkek, arabasına binen iki kız çocuğuna istismarda bulundu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Urfa’da üniversitede öğretim görevlisi bir erkeğin, yüksek lisans öğrencilerini seks işçiliği yapmaya zorladığı ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Soruşturma başlatıldı. Erkek sürüldü.

8 Ekim

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da T. M. isimli bir erkek, tartıştığı karısı D. M. isimli kadını evde kendisini asmış olarak buldu. Erkek intihar etmeye çalıştı. Evden gelen sesler üzerine komşular polis çağırdı. Erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de hakkında yakalama kararı olan Ş. K. (27) isimli bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını sokak ortasında darp etti. Çok sayıda suçtan dosyası bulunan erkek, gözaltına alındı.

İzmir’de mekan çalışanı M. M. A. ve Y. D. isimli iki erkek, yemekten kalanları sokak hayvanlarına vermek isteyen D. K. isimli kadını ve Y. Ö. isimli erkeği darp etti. Olaya karışan M. G. isimli bir erkek müşteri de darp edildi, hastaneye kaldırıldı. D. K. ve Y. Ö. şikâyetçi oldu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını yol ortasında darp etti. Olaya müdahale eden bir kadın da darp edildi. Erkek tutuklandı daha sonra serbest bırakıldı.

Maraş’ta R. G. isimli bir erkek, akrabası G. A. isimli kadını bahçede darp etti. O sırada bahçede bulunan kadının oğlu Y. A., komşuları H. A, F. K., F. U. olaya müdahale etti ve saldırı görüntülerini kayıt altına aldı. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Antalya’da S. K. (52) isimli erkek, komşusu T. K. (36) isimli kadının kapısını tiner dökerek yaktı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Yalova’da Y. Y. (21) isimli bir erkek, üniversite ile KYK yurdu arasında yolcu taşıyan minibüste İ. D. (20) ve M. A. (21) isimli 2 kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da T. Y. (32) isimli bir erkek sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Kamera görüntülerinden teşhis edilen erkek, evinde yakandı ve adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’de M. Ü. (47) isimli bir erkek, üniversite öğrenci yurdu yolu üzerinde arabasının içinde cinsel organını teşhir etti. Erkek gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

İzmir’de yurtta kalan bir grup erkek, aynı yurtta kalan bir grup kadını taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Ankara’da E. A isimli bir erkek, okulun önündeki parkta, çocuklara bakarak mastürbasyon yaparken yakalandı. Çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Erkek gözaltına alındı.

9 Ekim

Şüpheli Ölüm

Aydın’da N. B. (21) isimli kadın uçurumdan atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı

İstanbul’da bir kadın 6. kattan düşerek öldü. Erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Bitlis’te E. K. isimli bir erkek, 8 ay önce boşandığı eski karısı Ö. G. (39) ve annesi S. G.’yi (70) evlerinde darp etti. Erkek, emniyete giderek kendisini darp ettiklerini söyledi, serbest bırakıldı. Tartışmanın düğünde takılan takıların paylaşımından çıktığı bildirildi. Kadın ve annesi için “Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararı” alındı.

Taciz

Eskişehir’de Y. E. isimli bir erkek, F. A. isimli kadını sokakta taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek, “cinsel taciz” suçundan ev hapsi cezası aldı.

Samsun’da yolcu otobüsü muavini O. K. isimli erkek, Ş. G. (27) isimli yolcu kadının telefonuna mesaj ve video göndererek taciz etti. Kadın şikâyette bulundu.

Ordu’da F. G. isimli bir erkek, arkadaşları ile birlikte yolda yürüyen bir kadına cinsel tacizde bulundu. Erkek tutuklandı.

Tehdit

İstanbul’da E. S. (24) isimli bir erkek, kadın cinayetlerine yönelik "suçu ve suçluyu öven" paylaşımlarda bulundu. Erkek tutuklandı.

Adıyaman’da "Varlearned" isimli kullanıcı adının U. B. H.'ye (17) ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan oğlan çocuğu "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da bir ilkokul öğretmeninin, çocuklara ilaç içirdiği iddia edildi. İddiaya göre bazı çocukların gün içerisinde uyur halde görülmesi üzerine veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Soruşturma başlatıldı. Şikâyetlerin ardından çocukların kan örneklerinin alındığı belirtildi.

Diyarbakır’da lise öğretmeni E. G. isimli erkek, K. A. (17) isimli kız çocuğunu arabasında istismar etti. Cep telefonundan da taciz eden ve hakkında suç kaydı bulunduğu öğrenilen erkek kaçtı.

Diyarbakır’da H. T. isimli bir erkek, bir kız çocuğunu (7) toprak alana götürerek istismar etmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kaçan erkek gözaltına alındı. Hastanedeki kontrolde çocuğun bacağında ısırık izleri tespit edildi, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.

10 Ekim

Cinayet

İstanbul’da hakkında suç kaydı bulunan E. Ö. (42) isimli bir erkek, karısı Berivan Ö.’yü (37) hastane bahçesinde tabanca ile öldürdü. Erkek aynı tabanca ile intihar etti.

Maraş’ta V. K. (45) isimli bir erkek, velayet davası çıkışında adliyede boşanma aşamasında olduğu eski karısı D. K. yi (43) bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da E. Ö. (25) isimli erkek ve M. Y. Ö. (21) isimli erkek kardeşi, ayrı yaşadığı karısı F. Ö. (23) isimli kadını darp edip kaldığı eve molotofkokteyli attı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı. İddiaya göre kocası E. Ö.’den şiddet gördüğü için babasının evine dönen kadın, kocasının eve dönme isteğini reddedince E. Ö.’nün erkek kardeşi M. Y. Ö. ve arkadaşı M. S. (17), F.Ö.’nün kaldığı eve gitti. Erkek ifadesinde,“Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir.” dedi.

Bursa’da H. S. (28) isimli bir erkek, S. K. (26) isimli kadını ve ablası H. K.’yi (28) takip edip tehdit içeren mesajlar attı. Kalesnikof tüfekle evlerine gelip S. K. ‘yi (26) kaçırmaya çalıştı. Erkek, kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. H. S. (28) , mesajlarında S. K.’nin organlarını çıkarıp satmayı, sonra da cansız bedenini yakmayı düşündüğünü söylüyor.

Tokat’ta M.A. isimli bir erkek, 8 aylık hamile kız arkadaşı B. K.’yi darp etti. Erkek tutuklandı.

Taciz

Maraş’ta bir erkek, sokakta kadınları taciz etti. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Urfa’da bir grup erkek, çocuklara yapılan istismarı protesto eden psikolog E. G. Ç. isimli kadını tehdit etti.

Çocuk İstismarı

Adana’da O. S. (31) isimli bir erkek, okul servisinden inerek evine giden bir kız çocuğuna (15) istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırması üzerine kaçan erkek tutuklandı. Erkeğin 24 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edirne’de bir erkek, iki oğlan çocuğunun fotoğraflarını çekerek istismar etti Aileler şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. Valilik, çocuğun üstün yararı ilkesi gereği soruşturmaya yayın yasağı ve gizlilik kararı getirdi.

Antalya’d E. T. P. isimli bir erkek, komşusunun Gürcistanlı, zihinsel engelli kızı K. V.’yi (16) kendi iş yerine götürüp istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.

Tokat’ta N. H. isimli bir erkek, kızına (16) 8 yıl oyunca istismarda bulundu. Kız çocuğu devlet korumasına alındı. Erkek tutuklandı.

Samsun’da Y. T. A. (14) isimli bir oğlan çocuğuna, etek giydirilerek görüntüleri çekildi. 8 kişi gözaltına alındı. Y. T. A.'nın durumu ailesine bildirmesi üzerine M. B.(19), D. U.(18) ve M. Y. (18) isimli erkekler tutuklandı. Gözaltına alınan, yaşları 16-17 arası 5 çocuk da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Ekim

Cinayet

İstanbul’da A. M. (48) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Güler M.’yi (49) evde tabanca ile öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da Y. U. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Gülcan U.’yu evde tabanca ile öldürdü. Erkek kaçtı daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de H. T. (75) isimli bir kadın, bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da hakkında kayıp ihbarı bulunan G. G. (39) isimli bir kadın, ağaca asılı olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının Yalova’dan misafir olarak geldiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de kalabalık bir erkek grubu, Suriyeli trans kadınlara taş atarak darp etti. Kadınlar suç duyurusunda bulundu.

Taciz

İstanbul’da E. S. isimli bir erkek, aynı fakültede okuduğu kadınları taciz etti. Daha önce de kadın katilini öven paylaşımlarda bulunan erkek tutuklandı.

Tehdit

İstanbul’da bir erkek, gazeteci Şule A.’nın evinin duvarına cinsel içerikli yazı yazarak tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Antalya’da bir erkek (40), ilkokulun önünde çocuklara cinsel organını göstererek istismar etti. Esnafın da sürekli şikâyette bulunduğu erkekle ilgili şikâyetlerin dikkate alınmadığı belirtildi.

Eskişehir’de sosyal medya fenomeni G. D. (22) isimli erkek, bir kız çocuğunu (15) yayın sırasında mastürbasyon yaparak istismar etti. Erkek tutuklandı.

12 Ekim

Cinayet

Antep’te A. D. (32) isimli bir erkek, hamile karısı E. D. (30), kızları M. D. (11), E. N. D. (9), A. D. (5) ve oğlu Y. D. D.’yi (4) tabanca ile öldürdü. Erkek aynı tabancayla intihar etti. Valilikten yapılan açıklamada, bipolar bozukluk şikâyetiyle hastaneye başvuran Demir’in 1 yıl içinde 7 kez hastanede kaydı olduğu bildirildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Çevredekiler görüntüleri kayıt etti.

Taciz

İstanbul’da B. Ç. (29) isimli bir erkek, sokakta yürüyen Z. F. (37) isimli hamile bir kadını taciz etti. Kadının bağırması üzerine kaçan erkek, yakalanıp gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da lisede müdür yardımcılığı yapan O. C. B. isimli erkek, okuldaki oğlan çocuklarını istismar etti. Velilerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek, tutuklandı.

Aydın’da uzman çavuşluk mesleğini sürdürürken FETÖ’den ihraç edilen O. D. (37) isimli erkek, komşusunun çocuğuna (5) istismarda bulundu. 2015 yılında da bir kız çocuğuna tehdit ve hile kullanarak cinsel tacizden dosyası olduğu belirlenen erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de eski TÜGVA başkanı M. Ç. isimli erkek, üç çocuğu istismar etti. Velilerin şikâyeti üzerine çocukların Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) pedagog eşliğinde beyanları alındı. Gözaltına alınan erkek, tacizin “nitelikli durumu olmadığı” gerekçesi ile serbest bırakıldı. Erkek açığa alındı.

13 Ekim

Cinayet

Ankara'da S. A. A. (71)isimli bir erkek, tartıştığı N. Ç. isimli kadını pavyonda tabancayla vurarak öldürdü. Aynı tabancayla intihar etmeye çalışan erkek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da M. K. (16) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı dedesi M. M. ve yanında yaşayan C. A. isimli kadını evlerinde baltayla öldürdü. Daha sonra tartıştığı arkadaşı U. Ü isimli erkeği tüfekle evin bahçesinde öldürdü. M.K. ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı A. E. (17) isimli oğlan çocuğu yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da bir kadın, kendini ağaca asarak intihar etti.

Kırıkkale'de, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Y. (47) Kızılırmak kıyısında ölü bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş. G., Y. G., D. G. ve K. U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş. G. ve Y. G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de H. T. (36) isimli bir erkek, boşanmak isteyen karısı S. T.’yi (32) darp etti, 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı. Ş. T., kocasının kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirtip, "Bu nedenle kendisinden boşanmak istiyordum. Benden sürekli para istiyor. Paramın olmadığını söylediğimde 'Seni satarım, çocuklarını da satarım' diyordu. Bir süre önce 10 yaşındaki oğlumuzu durduk yere uyuduğu sırada boğazını sıkıp, darp etti" dedi.Kocasının ruhsatsız tabancasını ondan habersiz alıp, sakladığını da ifadesinde belirten Ş. T., "Beni darp edip, ölümle tehdit ettiği, çocuklarımı tehdit ettiği, engelli çocuğumun bakım parasını gasp ettiği için kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum ve koruma kararı alınmasını istiyorum" dedi.

Taciz

İstanbul’da daha önce de cinsel saldırı ve yaralama suçlarından kaydı olan S. D. (47) isimli bir erkek, sokakta yürüyen A. T. (24) isimli kadına tacizde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Ankara’da H. S. isimli bir erkek, eski karısı Z. G. isimli kadının mal paylaşımı davası açması üzerine mahkemeye "Katli vacip olmuştur." İfadesiyle tehdit içerikli dilekçe gönderdi. Kadın uzaklaştırma kararı aldı. H. S.,“Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur. Türkiye'de adalet kaybolmuştur. Bilirkişi tarafsız olması gerekirken, kadınların tarafını tutmuştur. Beni yalanlarıyla mağdur etmişlerdir. Ben şu an yaşamıyorum onlar da yaşamayacaktır. Devlet nasıl olsa cezaevlerinde besliyor, ben de orada yaşamayı tercih edeceğim." yönünde ifadelerinin yer aldığı 3 sayfalık itiraz dilekçesi dava dosyasına girdi.

14 Ekim

Cinayet

Adana’da H. A. (45) isimli bir erkek, karısına hakaret ettiğini öne sürdüğü annesi N. A.’yı (75) önce bıçaklayıp daha sonra bastonla boğarak öldürdü. Kendini ihbar eden erkek gözaltına alındı.

Adana’da E. N. (37) isimli bir erkek, park halindeki arabada dini nikâhlı karısı Ayşegül S.’yi (40) tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek aynı tabancayla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de M.Ö. isimli bir erkek, karısı Nazire N. Ö. (45), karısının babası A. R. K. (90), annesi Sevim K. ve kız kardeşi Gülçin K.’ye bıçakla saldırdı. Kız kardeşi Gülçin olay yerinde öldü, annesi Sevim K. kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö. T. (50) isimli bir erkek, parkta barışmak için buluştuğu dini nikâhlı karısı Huriye Ö. (44) ve kızı N. Ö.’yü (17) bıçaklayarak yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’da Ö. S. (56) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Nuran S.’yi (46) evinde, tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Gülsüm S. (59) isimli bir kadın 3.kattaki evinin penceresinden düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bursa’da bir erkek, kadına şiddete hayır yürüyüşüne katılan kız kardeşini sevgilisiyle görünce darp etti. Erkek daha sonra kaçtı.

Ankara’da bir grup erkek, üniversitede kadın cinayetlerini protesto eden bir grup kadını darp etti.

Taciz

Samsun’da nakliyat firmasında çalışan N. Ş. (33) isimli bir erkek, evini taşımak isteyen Ö. Ç. G. (30) isimli kadını evinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Konya’da H.M.I. isimli bir erkek, ayrı yaşadığı karısı M.I. ve ailesini evlerinde, tabancayla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek, ifadesinin ardından 30 gün uzaklaştırma kararıyla serbest kaldı.

Çocuk İstismarı

Adana'da S. E. (29) isimli bir erkek, hastanede sıra beklerken bir kız çocuğuna (7) cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark eden vatandaşlar erkeği darp etti. Erkek, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir’de bir ilkokulda temizlik görevlisi olan D. T. (18) isimli bir erkek, E. Ş. (8) adlı bir kız çocuğuna istismarda bulundu. Veliler, şikâyet üzerine gözaltına alınan D. T.'nin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi. Erkek tekrar tutuklandı.

Nevşehir’de iki erkek, durakta bekleyen bir kız çocuğuna (15) istismarda bulundu. 2 erkek gözaltına alındı.

Samsun’da İ. G. (14) ve S. E. D. (17) isimli iki çocuğun 'evlendirildiği' ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken İ. G. korumaya alındı. Gözaltına alınan iki çocuğun anne ve babaları ile 'evlendirilen' oğlan çocuğu, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Ekim

Cinayet

Kastamonu’da polis memuru E. T. isimli bir erkek, evi terk eden karısı Burcu Sevgi T.’yi (24) kaldığı evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Kırıkkale’de 25 gündür kayıp olan Sevgi G. Y. (47) ölü bulundu. Kadının, tabancayla öldürüldükten sonra köprüden atıldığı tespit edildi. S. G. Y.’nin kardeşleri Ş. G. ve Y. G., sevgilisi D. U., akrabası K. U. ve yeğeni D. G. ise cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Hatay’da H. K. (69) isimli bir erkek, 3 ay önce evlendiği Suriyeli karısı Manal K.’yi (55) av tüfeğiyle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da A. Y (49) isimli bir erkek, dini nikâhlı karısı Dilek D. (45) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın tedavi gördüğü hastanede öldü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Van’da 18 gündür aranan Rojin K. (21), ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kırşehir’de bir partinin gençlik kolları başkanı olan M. Ü. isimli erkek, konserde F. B. Ç. (25) isimli bir kadını darp ederek burnunu kırdı. Sorgulanıp serbest bırakılan erkeğin görevine son verildi.

İstanbul’da bir adam, karısını darp etti. Kadın evden dışarı kaçarak kendini korumaya çalıştı. Erkek gözaltına alındı.

Hakkâri’de N. A. isimli bir erkek, dini nikâhlı karısı F. K. (44) ve kızı H. K.'yi (19) bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Urfa’da R. K. (28) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı M. R. (48) isimli kadını satır ile darp etti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Erkek, gözaltına alındı.

İstanbul’da bir grup erkek, üniversitede kadın cinayetlerini protesto eden bir grup kadını darp etti.

Ankara’da bir grup erkek, üniversitede kadın cinayetlerini protesto eden bir grup kadını darp etti.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, durakta bekleyen bir kadını taciz etti. Bindiği otobüste taciz edildiğini söyleyen kadın şikâyetçi oldu. Otobüs yolcuları tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı.

Mersin’de belediyede çalışan bir erkek, aynı yerde çalışan bir kadın personeli taciz etti. Erkek görevinden alındı.

Tehdit

İstanbul’da tarikat müridi H. D. isimli bir erkek, sunucu Esra E.’ye gönderdiği ses kaydında öldürmekle tehdit etti. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de G.K. isimli bir erkek öğretmen, ders işlerken kız çocukları istismar etti. Öğrencilerin müdüre şikâyet ettiği öğretmen açığa alındı.

Ankara’da Ö. S. isimli bir erkek, minibüste P. G. isimli bir kız çocuğunu (17) istismar etti. Erkeğin cezaevinden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9’unun “cinsel taciz ve cinsel saldırı” olduğu belirlendi. Erkek gözaltına alındı.

N.K. (50) isimli bir erkek, iş yerinde çalışan bir kız çocuğuna (15) istismarda bulundu. (Esra Erol haberi) https://www.ahaber.com.tr/magazin/2024/10/16/esra-erolda-skandal-olay-50-yasindaki-patronu-15-yasindaki-kizi-istismar-etti

16 Ekim

Cinayet

Kocaeli’de T. A. (45) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Semira A.’yı (39) tabancayla ensesinden vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede öldü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da S. A. (34) isimli bir erkek öğretmen, okuldaki kadın müdür yardımcısını silahla tehdit etti. Çıkan çatışmada silahın tutukluk yaptığı bildirildi. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da R. M. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M. G.’yi (57) darp etti. Kadının 12 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen erkek serbest.

Tehdit

Denizli’de kasiyer Merve Acar’ı pompalı tüfekle öldüren Y. S. isimli erkeğin farklı illerde yaşayan annesi, teyzesi ve ablası aynı numaradan aranarak, ölümle tehdit edildi. Manisa'da yaşayan ablası T. D. (27) ve ablasının kocası M. D. (31) savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, parkta uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle şikâyet edildi. Erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da F. K., H. H .S., H. I., F. P. isimli şüpheliler, Özbekistanlı 4 kadını seks işçiliğine zorlamaktan tutuklandı.

17 Ekim

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Burcu E. (43) isimli kadın, üzerine yatak bazası düşmesi sonucu öldü.

Şiddet / Yaralama

Çorum’da A. K. (57) isimli bir erkek, tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi A. K. (54) ile oğlu C. T.'yi (28) mahkeme çıkışı tabancayla darp etti. Yaralanan kadın ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Samsun’da O. A. (29) isimli bir erkek, sokakta yanından geçen B. C. (26) isimli kadını elle taciz etti. Kadın şikâyette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde teşhis edilen erkek tutuklandı.

Ankara’da İ. T. isimli bir erkek, B. S. ve Y. G. isimli iki kadını taciz etti. Gözaltına alınan erkek suçlamaları reddetti. İ. T., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18 Ekim

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta Nazlı G. (44) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının sabah saatlerinde fenalaştığı, ailesinin sağlık ekiplerine haber verdiği bildirildi.

Taciz

Eskişehir’de bisikletli bir erkek, sokaktaki kadınları taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Bursa’da lise müdür yardımcısı E. A. isimli bir erkeğin 3 kız çocuğunu arabasına alıp gezdirdiği ve bara götürdüğü iddia edildi. İnceleme başlatıldı.

19 Ekim

Cinayet

Urfa’da M. D. (44) isimi bir erkek, karısı Emine D.’yi (38) evinde, tabancayla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek, tabancasını temizlerken kazara ateş aldığını söyledi.

Hatay’da Ekim ayında basına yansıyan olayda A. K. (55) isimli bir erkek, tartıştığı karısı M. K.’yi evinde tabanca ile öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Gözde A. (29) isimli bir kadın, evinde tavana asılmış şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Van’da S.A. (50) isimli bir erkek, bir kız çocuğunu (9) istismar etti. Annesi şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Urfa’da 9 erkek, 6 kadını zorla seks işçiliği yapmaya zorladı. 9 erkek gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

20 Ekim

Tehdit

İzmir’de belediye başkan yardımcısının kocası H.D. isimli erkek, sokak hayvanlarını besleyen bir grup kadını silahla tehdit etti. Kadınlar şikâyetçi oldu.

21 Ekim

Cinayet

Adana’da Ş.E. isimli bir erkek, oğlunun dini nikâhlı karısı Güldane G. (21), karısının annesi Şenay G. (45) ve kız kardeşi Gaye G.’yi (25) mezarlıkta tabanca ile öldürdü. Erkek kaçtı daha sonra tutuklandı. İddiaya göre Ş.E. intihar eden oğlunun ölümünden karısını ve ailesini sorumlu tutuyordu.

Kastamonu’da Ö.G. isimli bir erkek, annesi Şaizer G.’yi evinde tüfekle vurarak öldürdü. Erkek, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Sauda A. isimli bir kadın ve oğlu (1) ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da Prof. Dr. D. Ö. isimli bir erkek, tartıştığı komşusu avukat N. B. Ç. (26) ve annesi F.Ç. (61) isimli kadınları darp etti. Olaydan sonra kadınlar, aynı zamanda bıçakla tehdit eden erkek hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkek tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı.

Ordu’da A.D. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.S.D. isimli kadına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı, darp etti. Erkek tutukladı.

22 Ekim

Cinayet

Adana’da şizofreni tedavisi gören S.A. (26) isimli bir erkek, annesi Mintaha A. (61) ve anneannesi Ülfet Köse’yi (80) evlerinde uyurken tabancayla öldürdü. Babası İ.A. (63) da kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek gözaltına alındı.

Diyarbakır’da A.Ş. isimli bir erkek, dini nikâhlı eski karısı Evin Demirtaş’ı (47) sokakta takip etti, saklanmaya çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan erkek, yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da at biniciliği dersi veren Şeymanur Arslan (27) / Iraz Sema A. isimli kadın, 44. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de O.H. (49) isimli bir erkek, ampute milli voleybolcu kızı İ.N.H.’nin (20) iş yerine ve arabasına zarar verdi. Kadın suç duyurusunda bulundu. Erkek tutuklandı. İ.N.H., babasının daha önce de boşandığı annesini ve kendisini darp ettiğini bildirdi.

Adana’da İ. T. (24) isimli bir erkek, takip ettiği boşanma aşamasındaki karısı A. T. (24) ve karısının babası S. K.'yi (50), otomobildeyken tabancayla darp etti. Yoldan geçen birinin motosikletine el koyarak olay yerinden kaçan erkek, yakalanarak tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antep’te 9 erkek, Türkiye vatandaşı olmayan 9 kadını seks işçiliği yapmaya zorladı. Gözaltına alınana erkeklerden 4’ü tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ekim

Şiddet / Yaralama

Samsun’da S.K. (20) isimli bir erkek, yolda yürüyen Y.Ç. (23) ve D.Ü. (21) isimli iki kadını taciz etti, arabasıyla çarparak yaraladı. Kadınlar şikâyetçi oldu, erkek tutuklandı.

Aksaray’da bir erkek, eski karısı B.T. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıktı.

Antalya’da Ekim ayında basına yansıyan olayda bir erkek, iş yerindeki bir kadını darp etti.

Çocuk İstismarı

Bursa’da Y.E. (66) isimli bir erkek, bir kız çocuğunu evinin penceresi önünde cinsel organını göstererek istismar etti. Erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 3 erkek, 9 kadını seks işçiliği yapmaya zorladı. Erkekler tutuklandı.

Kocaeli’de S.K.ve C.Ç. isimli iki erkek, 4 kadını seks işçiliği yapmaya zorladı. Erkekler tutuklandı.

24 Ekim

Cinayet

Mersin’de A.B. (44) isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısı Fatma B.’yi (40) evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Erkeğin uzaklaştırma kararının 22 Ekim’de bittiği öğrenildi.

İzmir’de M.T. (37) isimli bir erkek, karısı Hasibe T. (35) ve üvey abisi İ.A. (44) isimli erkeği evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Yalova’da 2 erkek, çalışanı oldukları Canan Cerit’i (55) evinde boğarak öldürdü. Kadın, domuz bağıyla bağlanmış şekilde bulundu. Şüpheliler olay sonrası kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta Hayat Buse Zirek (17) isimli kız çocuğu evinin yakınında ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Ölümü

Manisa’da S.A.(21) isimli bir erkek, Muammer Samet Karaoluk’u (14) sokakta av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Çorlu’da M.A. isimli bir erkek, karısı S.A.’yı darp etti. Kadın intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Samsun’da bir erkek, karısı D.Ç. (48) isimli kadını darp etti. Kadın intihar girişiminde bulundu. Dalgıç polislerin müdahalesiyle kurtarıldı. Polis inceleme başlattı.

Antalya’da H.D. isimli bir erkek, evine gelen abisinin kızı M.D.(30) isimli kadını balyozla darp etti. Erkek tutuklandı.

Kırıkkale’de B.D. (27) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı K.D.’yi (22) evinde tabancayla vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de A.Ç. ve abisinin oğlu N.A. isimli iki erkek, A.Ç.’nin kızına (13) istismarda bulundu. Erkekler tutuklandı. Kız çocuğu devlet korumasına alındı.

Tehdit

Mersin’de tutuklu yargılanan Z.E. isimli erkeğin akrabaları, öldürmekle suçlandığı Pınar B.’nin akrabalarını tehdit etti.

25 Ekim

Cinayet

Konya’da öğretmen A.K. (47) isimli bir erkek, ayrı yaşadığı öğretmen karısı E.K.’yi (45) özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da S.C. (65) isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.C.’nin evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Ölümü

Karaman’da A.G. (16) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı arkadaşı M.E.P. (16) isimli oğlan çocuğunu okulda tabancayla öldürdü. A.G. gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da E.Ç. (38) isimli bir erkek, tartıştığı annesi M.Ç. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Tunceli’de avukat A.Ö isimli bir erkek, tartıştığı akrabaları A.S. (76) isimli kadın ve kocası H.S. (78) isimli erkeği darp etti. Çift, şikâyette bulundu, avukat iddiaları reddetti.

Adıyaman’da bir grup erkek, akrabaları olan bir kadın ve kocasını hastane önünde darp etti. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da K.İ.Y. (28) isimli bir erkek, N.H.D. (17) isimli bir kız çocuğuna istismarda bulundu. Ailenin şikâyeti üzerine erkek gözaltına alındı.

26 Ekim

Şiddet / Yaralama

A.K. (32) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı sevgilisi A.Ç. (23) isimli kadını havalı tüfekle yaraladı. Kadın şikâyetçi olup, uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Taciz

İstanbul’da Ekim ayında medyaya yansıyan olayda C.B. isimli bir erkek, alışveriş merkezinde 2 kadını taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İzmir’de belediye başkan yardımcısı B.A ve belediyede müdür olan C.K. isimli iki erkek, belediyede çalışan H.D., S.Y., G.M. isimli üç kadını taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkeklerin görevine son verildi.

Çocuk İstismarı

Bursa’da otobüs muavini E.G. (55) isimli bir erkek, yolcu iki kız çocuğuna (14) istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.

27 Ekim

Cinayet

Bursa’da A.Ç. (59) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Yasemin U.Ç.’yi (52) takip etti, evinin önünde tabancayla başından vurarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Karam S. (18) isimli kadın evinin yanındaki ahırda ölü bulundu.

28 Ekim

Cinayet

Nevşehir’de H. Ç. isimli bir erkek, boşandığı karısı Mine Özcan’ı (28) alışveriş merkezinin otoparkında arabasında tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Hatay’da E. G. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Sevgi G. (32) isimli kadını otogarda av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli İntihar

İstanbul’da havalimanında görevli polis Ilgın C. isimli kadın, mesai sırasında beylik tabancasıyla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Ölümü

Giresun’da Damla Nur K. (16) isimli kız çocuğunun cansız bedeni sahile vurmuş şekilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kilis’te M. K. isimli bir erkek, karısı İ.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı.

Sakarya’da M. D. (34) isimli bir erkek, tartıştığı karısı R. D. (33) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

İzmir’de Ç. E. D. (17) isimli bir oğlan çocuğu, komşusu B. Ç. (18) isimli kadını sokakta boynundan bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Ç. E. D., kadının cep telefonunu çalarak kaçtı daha sonra yakalanarak tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da S. B. (53) isimli bir erkek, komşusu olan M. K. (25) ve R. K. (27) isimli birlikte yaşayan kız kardeşlerin kapısına gelerek taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Nevşehir’de kuaför S. D. isimli bir erkek, staja gelen bir kız çocuğuna istismarda bulundu. Ailenin şikâyeti üzerine erkek tutuklandı. Erkeğin farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha istismarda bulunduğu belirtildi.

İstanbul’da T. Ö. isimli bir erkek, kafede oturan kız çocuğunun (16) gizlice fotoğraflarını çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da iki erkek, 16 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkeklerden biri tutuklandı diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Ekim

Cinayet

İstanbul’da T. Y. isimli bir erkek, kuzeni Duygu Şahin (18) isimli kadını evinde önce darp etti sonra bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da milli sporcu Selene D. (32) 6. Kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın’da belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülay Ş. isimli kadın evinin balkonundan düştü, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Z. N. T. (12) isimli kız çocuğu sur merdivenlerinden düştü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Hatay’da S. C. G. isimli bir erkek, A. F. (13) isimli bir kız çocuğunu kaçırdı. Kız çocuğunun 6 gündür kayıp olduğu belirtildi. Daha önce 9 ayrı suçtan kaydı bulunan erkek tutuklandı.

29 Ekim

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Emine Ç. (74) isimli kadın, evinde yatak bazası altında kalarak öldü.

30 Ekim

Cinayet

Batman’da N. A. (32) isimli bir erkek, karısı Tuba A. (33) ve oğlu A. E. A.’yı (13) evinde tabancayla öldürdü. Erkek, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Şükriye G. (80) isimli kadın ormanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Yakınlarının 5 gün önce kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi.

Tekirdağ’da Zeliha D. (85) isimli kadın deniz kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da K. İ. (30) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S. İ. (25) isimli kadını darp etti, arabayla kaçırmaya çalıştı. Karısını öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen erkek tutuklandı.

Kilis’te H. D. isimli bir erkek, karısı Ç. D. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı.

İstanbul’da A. A. (60) isimli bir erkek, karısını darp etti, olaya müdahale eden kızı Ayşe A. (27) babasını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan erkek öldü. Ayşe A. tutuklandı. İfadesinde "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dedi.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da M. G. isimli bir erkek, iki kız çocuğunu (14) istismar etti. Erkek tutuklandı.

Trabzon’da dolmuş şoförü M. (47) isimli bir erkek, bir kız çocuğuna (14) istismarda bulundu. Ailesinin şikâyeti üzerine erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya’da O. Ç. isimli bir erkek, hastaneye götürülen bir bebeğin içinde olduğu ambulansa yol vermedi. Erkek tutuklandı.

31 Ekim

Cinayet

Muğla’da T. Y. (44) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Yasemin Y.’ye (50) şişe ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S. K. (36) isimli bir erkek, tartıştığı kız kardeşi Ayşe K.’yi evde tabancayla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de Tuğba Y. (39) isimli kadın 5. kattan düşerek öldü. Gözaltına alınan kocası Prof. A.Y. (49) isimli erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Kilis’te M. Y. isimli bir erkek, tartıştığı karısı S. Y. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Bursa’da uzman doktor M. A. K. isimli bir erkek, bir grup kadın hastasını taciz etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Antalya’da bir erkek, kadınları arabasının içinde taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek kaçtı.

Kocaeli’de bir erkek fotoğrafı ve tacizci olduğu iddiaları içeren yazılar mahallenin direklerine asıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de B. K. (59) isimli bir erkek, bir kız çocuğunu (12) istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

(GDT/EMK)