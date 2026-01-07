Erkek şiddeti Aralık 2025

Aralık'ta basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Aralık'ta en az 27 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 51 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 59 çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti.

1 Aralık

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Z.U. (20) isimli kadın, amcasına ait evin 4’üncü katındaki mutfak penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak erkek kardeşi S.U. isimli oğlan çocuğu ile amcasının oğlu T.U. (25) gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakılan amca E.U. (50) ve karısı C.U. (47) isimli kadın da gözaltına alındı.

Muğla’da Neslinur T. (18) isimli kadın ve iki kardeşi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Evde siyanür tespit edildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Konya’da kayıp olarak aranan Berk İ. (15) isimli oğlan çocuğu, dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da M.E. isimli erkek, tartıştığı karısı H.E. (55) isimli kadını darp etti. Erkek, evin kapısını kilitleyerek kaçtı. Kalçası kırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da B.S. isimli erkek, sosyal medyada canlı yayın sırasında yanındaki N.K. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da bir erkek, karısıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Yangını söndürmeye çalışan kadın yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Hatay’da A.K. isimli erkek, masaj salonunda yabancı uyruklu 9 kadını seks işçiliğine zorladı. A.K. gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 Aralık

Şüpheli Ölüm

Muğla’da piyanist Yeşim G. (59) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de İrem C. (30) isimli kadın, 10. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Suzan D. (74) isimli kadın, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Elif A. (80) isimli kadın, evinin bahçesinde ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da emekli askeri hâkim M.T.S. (75) isimli erkek, tartıştığı kızı savcı A.M.S. (39) isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, bir kadını metrobüste taciz etti. Kadının şikayetçi olması üzerine görevliler müdahale etti. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi.

Çocuk İstismarı

Isparta’da bilişim öğretmeni İ.K. isimli erkek, bir öğrenciyi istismar etti. Çocuk şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Diyarbakır’da 25 kişi, 28 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Sakarya’da T.T., O.Ç. ve S.G. isimli 3 taksici, O.Ç.’nin sevgilisi D.K. (27) isimli kadını seks işçiliğine zorladı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 taksici tutuklanırken, S.G. adli kontrolle serbest kaldı.

Tunceli’de bir kadın, seks işçiliğine zorlandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Kadın, Ö.A., K.D., Ç.Ç., S.Y., C.T., Z.Y. ve O. isimli kişilerden şikayetçi oldu.

3 Aralık

Cinayet

Antep’te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.H.C. (28) isimli erkek, tartıştığı eski karısı Şerife Gelmeli (32) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Kaçan erkek gözaltı sonrası tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de M.T. (25) isimli erkek, komşusu Remziye Kaya (50) isimli kadını ve oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla evlerinde öldürdü. Daha sonra bir işletmenin sahibi olan Ahmet Turgut isimli erkeği de tabancayla öldüren erkek, polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Halime D. (61) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Şırnak’ta Ahmet E. (12) isimli oğlan çocuğu, düştüğü nehirde akıntıya kapılarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Muhammed T. (16) isimli oğlan çocuğu, 11. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de bir erkek, bir kadını ormanlık alanda darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Muğla’da belediyede şube müdürü olarak çalışan bir erkek, 2 kadın çalışanı taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkek görevinden alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da siyasi bir partide görev alan Z.Ç. isimli kadın, parti üyeleri tarafından taciz edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

4 Aralık

Şüpheli Ölüm

Edirne’de üniversitenin tıp fakültesinde görev alan Avukat Selda Ö.İ. (35) isimli kadın, iş yeri penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da İ.S. isimli erkek, tartıştığı komşuları N.P. (61) isimli kadını ve oğlu F.P.’yi (20) bıçakla yaraladı. Kadının kocası N.P.’yi (61) darp etti. Aile, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Daha önceden de benzer bir olay yaşandığı ve ailenin erkek hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

Edirne’de S.D. isimli erkek, beraber yaşadığı N.P. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

5 Aralık

Cinayet

Kırıkkale’de Y.E. isimli erkek, avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasında olduğu karısı Eser E. isimli kadını ve kadının kız kardeşi Nilgün Geçer’i tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Z.Y. (25) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Özge S. (30) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Van’da Seher T. (19) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de C.C. isimli kadın, 8. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da T.T. isimli erkek, trafikte tartıştığı kadın sürücü E.S. isimli kadına hakaret etti, aracına zarar verdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da O.P. isimli erkek, H.Ö. (14) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Çocuğun ailesi, O.P.’nin serbest kalması üzerine tehdit edildiklerini bildirdi. O.P.’nin suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara’da bir erkek, kardeşinin oğlunu (11) istismar etti. Komşuların ihbar etmesi üzerine engelli olan oğlan çocuğu devlet koruması altına alındı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

6 Aralık

Cinayet

Hatay’da kayıp olarak aranan Meliha S. (61) isimli kadını, kocası B.S. (77) isimli erkeğin baltayla öldürdüğü ve banyoya gömdüğü ortaya çıktı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Gülafer T. (82) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Hafize Z. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Afyon’da G.K. isimli erkek, kardeşinin evine sığınan karısı C.K. isimli kadını darp etti. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

7 Aralık

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Nurten B. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Angola vatandaşı Maria Bruyaba M. (40) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de kayıp olarak aranan Şefika A. (90) isimli kadın, hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Kütahya’da A.S. (59) isimli erkek, tartıştığı karısı S.S. (51) isimli kadını darp etti ve silahla tehdit etti. Oğulları A.S. (22) isimli erkek olaya müdahale ederek babasını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Cinayeti

Hatay’da kayıp olarak aranan Suriye vatandaşı A.A. (10) isimli oğlan çocuğunu, dayısı M.E.’nin darp edip gömdüğü ortaya çıktı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Kocaeli’de H.A. (30) isimli erkek, eski sevgilisi Y.Ö. isimli kadının mutfak camına tabancayla ateş etti. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir lisede 7 oğlan çocuğu, okuldaki kız çocuklarını istismar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 30 Aralık’ta sonuçlanan idari soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller" başlıklı 164. Madde çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan; 2 öğrenciye "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma", 11 öğrenciye "Okul Değiştirme", 7 öğrenciye ise "Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

8 Aralık

Cinayet

Samsun’da Sezer Alnıaçık (28) isimli erkek, eski karısı Merve Şen (21) isimli kadını araç içerisinde tabancayla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Urfa’da A.B. isimli erkek, kardeşi M.D. (13) isimli oğlan çocuğunu tabancayla öldürdü. Olay sonrası kaçan A.B.’nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Fehime F. (44) isimli kadın, evinde elektrik akımına kapılarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da S.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.G. isimli kadını adliye çıkışı sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Adana’da C.Y. (24) isimli erkek, bisiklet süren Ç.A.D. (12) isimli oğlan çocuğunu sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Aile şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de Ş.K. isimli erkek, eski sevgilisi R.C. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

9 Aralık

Cinayet

Antep’te O.K. (47) isimli erkek, karısı Ayşe K. (35) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Erkek teslim oldu, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de Avukat Ö.Y. isimli erkek, tartıştığı annesi Fadime Y.G. isimli kadını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Kavga sonrası evden ayrıldığı belirtilen üvey baba da gözaltına alındı.

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.S. (38) isimli erkek, eski sevgilisi Gülhan Taş (30) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce 7 kez uzaklaştırma kararını ihlal ettiği öğrenildi.

Kayseri’de Emekli Başçavuş İ.Ş. (51) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Y.Ş.’yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Eve giremeyince binada karşılaşıp tartıştığı apartman görevlisinin karısı Melek Gül (36) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, karısının annesini darp ettiği için de 2 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi. Boşanma aşamasında olduğu karısı Y.Ş. isimli kadına yıllardır tehdit ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Emekli hemşire Y.Ş. (48), “Cinayet zanlısı, boşanma aşamasında olduğum İ.Ş., bana yıllardan beri zulmediyordu, işkence ediyordu. Gelirken de zaten bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip vardı. Beni hep çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

Şiddet / Yaralama

Bartın’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.G. (40) isimli erkek, sevgilisi E.Ü. isimli kadını iş yerinde tabancayla tehdit etti. Kadın KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de E.T. isimli erkek, karısı M.T. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de C.K. isimli erkek, tartıştığı karısı H.K. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da oyuncu Y.A. (42) isimli kadın, kocasının kendisini darp ettiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu. Kadın, katıldığı bir programda kocasının uzaklaştırma kararını da ihlal ettiğini anlattı. Kadın hakkında koruma kararı çıkarıldı.

İstanbul’da Rusya vatandaşı M.A. (25) isimli kadın, arkadaşı tarafından davet edildiği iş insanı A.D. isimli erkeğin doğum günü partisinde darp edildiğini bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Aralık

Şüpheli Ölüm

Afyon’da 5. kattaki evinin balkonundan düşen N.A. (40) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta İrem Gül K. (21) isimli kadın, kaldığı üniversite yurdunun 9. katından düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Semra Ş. (75) isimli kadın, evinin çatı katında asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da İngilizce öğretmeni Tuğba Ş. (27) isimli kadın, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da dere yatağına düşen 2 çocuktan 1’i vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Muhammed S. (12) isimli oğlan çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.U isimli erkek, karısı A.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla’da A.Y. (46) isimli kadın, tanımadığı bir erkek ve 2 kadının kendisini kaçırıp götürdükleri dağ evinde işkence ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kişi “hürriyetten yoksun bırakma”, “adam kaçırma”, “darp ve şiddet” suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da iki silahlı şüpheli, R.H. (44) isimli kadını ve kızı N.M. (4) isimli kız çocuğunu darp etti. Evdeki eşyaları çalıp kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Urfa’da M.B. (47) isimli erkek, karısı H.B. (46) isimli kadını evlerinde darp ederek ağır yaraladı. Karısının öldüğünü düşünen erkek, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Araçta yaralı bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Yozgat’ta Y.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.B.’nin evine balkondan girerek kadını ve kadının babası Y.K.’yi bıçakla yaraladı. Yaralı kadın ve babası hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocukları, TBMM personeli tarafından istismar edildi. D.K. isimli kız çocuğu şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili H.İ.G. isimli bir kamu personeli görevden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan H.İ.G. isimli erkek, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında dört kişi daha gözaltına alındı. 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Balıkesir'de müzisyen B.K. isimli erkek hakkında, yaklaşık 7-8 yıl önce internet üzerinden tanıştığı ve o dönem 15 yaşında olan D.Ş.'yi istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma başlatıldı.

11 Aralık

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan N.S.D. (41) isimli erkek, eski karısı Hilal Aktepe (32) isimli kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Antalya’da İ.S. (58) isimli erkek, kız kardeşinin kızı Deniz Şişman (39) isimli kadını çalıştığı emlak ofisinde tabancayla öldürdü. Yeğeni M.Ş. (36) isimli erkeği evinde tabancayla vurup eniştesi Ş.Ş.’yi (65) de yaralayan erkek intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Aralık Ayında Aydınlatılan Cinayet

Bianet çetelesine Ekim ayında Faili Belirlenmemiş Cinayet olarak yansıyan İzmir’de bir apartman dairesinde Hatice A. (54) isimli kadın, kocası Şadi A. (67) ile oğulları Mehmet A. (33) tabancayla vurulmuş olarak bulunduğu olayda soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemelerde, ailenin en küçük oğlu M.A.’nın (31) annesini, babasını ve abisini öldürdüğü; mirasa tek başına ulaşmak için cinayeti abisinin üzerine yıkmaya çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da bir evde çıkan yangında hastaneye kaldırılan Özden S. (2), Cennet Ç. (9) ve Zülfikar S. (5) isimli çocuklar hayatlarını kaybetti. M.A.Ç. (11) isimli çocuğun tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.Ö.T. isimli erkek, sevgilisi N.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.D. isimli erkek, karısı D.D. isimli kadına hakaret ederek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da sunucu N.K. isimli kadın, çalıştığı kanalın önceki gün tutuklanan eski Genel Yayın Yönetmeni M.A.E. isimli erkeğin kendisini sistematik olarak taciz ettiğini ve işten çıkarmakla tehdit ettiğini sosyal medya paylaşımı yaparak açıkladı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da spor salonu sahibi bir erkek, bir kız çocuğunu (13) istismar etti. Çocuğun ailesi spor salonuna gelerek camları kırdı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

12 Aralık

Şüpheli Ölüm

Bartın’da kayıp olarak aranan Zehra G. (78) isimli kadın, yamaçta ölü bulundu. Defne toplamak için ormana giden kadın 2 gündür aranıyordu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da cezaevinde olan Poyraz isimli trans erkek, koğuşunda asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da A.T. isimli erkek, ayrıldığı sevgilisinin iş yerinde darp edildikten sonra pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 9 Ekim’de meydana gelen olay erkek yakalanınca basına yansıdı.

Edirne’de B.K. isimli erkek, tartıştığı karısı Y.K. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin aynı zamanda tehdit ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikayetçi oldu.

13 Aralık

Cinayet

Maraş’ta İ.T.K. (23) isimli erkek, eski sevgilisi Sultan Değirmenci (21) isimli kadını arabasında tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Şahin T. (62) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Şerife Ç. (59) isimli kadın, oğlunun evinin bahçesinde ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Sevim K. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Dersim'de S.K. isimli erkek, tartıştığı karısını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

14 Aralık

Şiddet / Yaralama

Konya’da A.Ç. (35) isimli erkek, tartıştığı karısı A.Ç. (31) isimli kadını tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

15 Aralık

Aralık Ayında Basına Yansıyan Cinayet

İstanbul’da İ.S. (53) isimli erkek, beraber yaşadığı Selen Özkula (28) isimli trans kadını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayı intihar olarak göstermeye çalışan erkek tutuklandı. 26 Mayıs’ta gerçekleşen olay Aralık ayında başlayan duruşmayla basına yansıdı.

Adana’da 1995 yılında Emine Yıldırımcan (4) isimli kız çocuğunun kaybolmasıyla ilgili üvey babası E.Y. isimli erkeğin kız çocuğunu istismar edip öldürdüğü iddia edildi. Cinsel istismar suçundan 22 yıl, çocuğu kasten öldürme suçundan 30 yıl ceza alan erkeğin serbest olduğu belirtildi.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Ü.K. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de F.K. (55) isimli kadın, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Malatya’da epilepsi hastası Y.B. (15) isimli çocuk, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.G. isimli kadını sokakta darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da hastaneye sevk edilen hükümlü mahkûm, acil serviste görevli bir sağlık personelini sözlü olarak taciz etti. Sağlık personeli şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Van’da hakkında uzaklaştırma bulunan bir erkek, ailesinin yanına sığınan karısının bulunduğu eve gitti. Karısının kardeşleri tarafından tabancayla vurulan erkek, olay yerinde öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de, D.U. isimli erkek, evi terk eden karısının eve geri dönmesi için eline aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da okul müdürü M.Ç. isimli erkek, sırada bekleyen M.K. (11) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Olay kameralar tarafından kaydedildi. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Okul müdürü görevden alındı.

16 Aralık

Cinayet

Bursa’da 3 katlı binada Kübra A. (28) isimli kadın, giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi A. (55) ise çatı katında asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Babanın, kızını boğarak öldürüp intihar ettiği belirlendi.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da H.B. (25) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Dini nikahlı kocası İ.D. (43) isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de V.B. isimli erkek, beraber yaşadığı eski karısı E.T. isimli kadını şişeyle darp etti. Kadın aynı zamanda tehdit edildiğini de bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.E. (21) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Y.S.E. (21) isimli kadını sokakta darp etti. Tabancayla kadını ve çevredekileri tehdit eden erkek kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yakalanan erkek 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı. Kadın, olay sonrası verdiği röportajda erkeğin kendisine tecavüz etmesi sonucu hamile kalıp evlendiğini söyledi.

Kocaeli’de bir spor kulübünün antrenörü olan S.T. isimli erkek, maç sırasında kadın hakem S.U.’ya (18) saldırarak darp etti. Olay cep telefonlarıyla kaydedildi. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkeğin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi. Erkek tutuklandı.

Muğla’da S.T. isimli erkek, yemek teklifini reddeden G.E. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

Kocaeli’de bir erkek otobüste bir kadını taciz etti. Çevredekiler olaya müdahale etti. Erkek araçtan indirildi. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de M.V. isimli erkek, eski sevgilisi S.Ç. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Malatya’da Y.A. (19) isimli erkek, arkadaşı R.A. (16) isimli kız çocuğunu tabancayla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da bir lisede görev yapan N.Ş. (52) isimli erkek öğretmen, kız öğrencileri istismar etti. Okulun kız voleybol takımının yer aldığı mesajlaşma grubuna uygunsuz bir fotoğraf gönderen erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antep’te 16 kişi, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Ankara’da 60 kişi, 64 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

17 Aralık

Cinayet

Ankara’da Y.Ö. (28) isimli erkek, karısı Sevgi Ö. (19) isimli kadını evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de 2 gündür haber alınamayan A.S. (62) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Müesser A. (92) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kocaeli’de A.C. (16) isimli kız çocuğu, evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Antep’te bir erkek, bir oğlan çocuğunu inşaat alanında darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Manisa’da bir lisede S.Y. isimli erkek öğretmen, 23 kız öğrenciyi istismar etti. Çocuklar şikayetçi oldu. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan S.Y. hakkında 2018 yılında Muğla’da benzer iddialarla işlem yapıldığı öğrenildi.

18 Aralık

Cinayet

Siirt’te haber alınamayan Gülhan B. (39) isimli kadın, yaşadığı lojmanda bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının kocasının il dışında görevli olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan komşusu Ş.K. (32) isimli erkek, cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Manisa'da Türkan Büke (60) isimli kadın, evinde çıkan yangında ölü bulundu. 4 evin hasar gördüğü yangında kızı Ü.M. (32) isimli kadın da yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.Y. isimli kadın, işten çıkardığı S.K., H.K.M., ile arkadaşları B.M., G.A. ve Z.K. isimli kişiler tarafından sokakta darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 3 kişi, Türkiye yurttaşı olmayan 2 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Hatay’da 6 kişi, Türkiye yurttaşı olmayan 2 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

19 Aralık

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Gamze E. (33) isimli kadın, ormanda ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de Eylül Eda Ç. (15) isimli kız çocuğu çatıdan düşerek öldü. İntihar olduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antep’te Zehra Ö. (17) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Bursa’da İ.Ö. isimli erkek, karısı F.Ö. isimli kadınla tartıştıktan sonra evi yaktı. Yangın kontrol altına alındı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta bir lisede görev yapan S.Ö. (49) isimli öğretmen, 7 öğrenciyi istismar etti. Öğrenciler şikayetçi oldu. İdari ve adli soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler şu ana kadar 23 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığını belirledi. Adli soruşturmada 19 öğrenci ifade verdi. Tekrar gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Edirne’de 5 erkek, 23 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

20 Aralık

Cinayet

Adıyaman’da M.A. (39) isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı Emine A. (45) isimli kadını sokakta bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Yavuz Akan (47) isimli erkek ve sevgilisi Demet Altan (43) isimli kadın, 4 günlüğüne kiraladıkları dairede, başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Azzet E. (43) isimli kadın, kaldığı konteynerde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de Gamze Nur Y. (24) isimli kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan ve 39 suç kaydı olduğu öğrenilen sevgisi B.K. (25) isimli erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli’de Esma B. isimli kadın, evinde aşırı doz ilaç almış olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da R.K. isimli kadın, 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, tartıştığı karısı E.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

21 Aralık

Cinayet

Kırklareli’de Aynur Erkenci (56) isimli kadın, evinde boğazından bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Olayla ilgili damadı C.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. C.Ö. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da yurtta kalan üniversite öğrencisi Zimbabve vatandaşı Tariro S. isimli kadın, kaldığı odada rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Osmaniye’de kayıp olarak aranan Veysel Ç. (19) isimli erkek ve Eylül K. (16) isimli kız çocuğu, mezarlıkta park halindeki bir otomobilde, boğazları kesilmiş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, sokak ortasında bir kadını darp etti. Mahalle sakinleri olaya müdahale ederek erkeği darp etti. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

Tehdit

İstanbul’da muhabir M.T. isimli kadın, yaptığı haberden dolayı ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta bir erkek, otobüste bir kız çocuğunu (16) istismar etti. Diğer yolcular müdahale etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

22 Aralık

Cinayet

Manisa’da A.Y. (46) isimli erkek, tartıştığı karısı Rukiye Y. (43) isimli kadını otomobilde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bir tarlada bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kilis’te hastaneye kaldırılan Z.B. isimli kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Müşerref Ç. (75) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Fatma Y. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Dilan G. (18) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Olay sırasında evde bulunan M. isimli bir erkek, gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Ağrı’da Remziye H. (25) isimli kadın, doğum günü için sipariş edilen pastayı tükettikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Kadının yumurta alerjisinin bildirildiği pastane çalışanları Y.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Tekirdağ’da bir erkek, tartıştığı kadın kuryeyi darp etti. Kadın olayı cep telefonundan kaydederek şikayetçi oldu. Saldırı sonrası hastaneye giden kadın kurye, 5 gün iş göremez raporu aldı. Soruşturma başlatıldı.

23 Aralık

Cinayet

Çanakkale’de R.Ş. (46) isimli erkek, tartıştığı eski çalışanı Barış Tekebaş (27) ve boşanma aşamasında olduğu karısı Duygu Tekebaş (26) isimli kadını otoparkta silahla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Endonezya vatandaşı Komang D. (31) isimli kadının cansız bedeni sahilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de Döne G. (84) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Manisa’da Batuhan Ayvaz B. (16) isimli oğlan çocuğu, bant hattı demirine asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.G. isimli erkek, tartıştığı karısı B.G. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının aynı zamanda kendisini tehdit ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.Y. isimli erkek, karısı R.Y. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Denizli’de emniyette sivil memur olan E.A. isimli erkek, komşusu H.E. ve kocası M.E.’yi darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkek hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aksaray’da 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu E.N. (39) isimli kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek sokağa atıldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir eğlence mekânında çalışan M.Y. isimli erkek, M.Y. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da 3 erkek, sokakta yürüyen 2 kadını taciz etti. Kadınların yanındaki erkekler, tacizde bulunan erkekleri darp etti. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi.

Çocuk İstismarı

İzmir’de bir kız çocuğuna birden fazla kişinin istismar ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

24 Aralık

Cinayet

Manisa’da B.K.G. (16) isimli oğlan çocuğu, evlerine gelen babaannesi Nazen G. (73) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. B.K.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Y.Ü. (46) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Tülay Ü. (45) ve annesi Zaide A. (64) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Adana’da karısından bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46) isimli erkek, engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin’i (13) tabancayla vurarak öldürdü. Komşulara çocuklarını öldürdüğünü söyleyen erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm / Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya'da A.Y.Ö. (5) isimli oğlan çocuğu, apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Annesi Ukrayna vatandaşı Yulya Z. (45) isimli kadın da bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.M. isimli erkek, tartıştığı karısı E.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.S. isimli erkek, karısı D.S. isimli kadına hakaret etti ve tehditte bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya’da H.A.Y. (48) isimli erkek, tartıştığı babası Ali Y.’yi (72) tabancayla öldürüp, abisinin beraber yaşadığı eski karısı N.D.'yi (62) ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da Ukrayna vatandaşı A.S. isimli kadın, çocuğunun babası M.K. isimli erkeğin kendisini darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Kadın, daha önce 3 kere şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldığını belirterek yardım istedi.

Çocuğa Şiddet

Denizli’de H.C.P. isimli erkek, sevgilisi G.B. isimli kadının oğlu U.C.S. (7,5 aylık) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuğu merdivenden düştü diyerek hastaneye getiren anne G.B., sevgilisi H.C.P.’den şikayetçi oldu. Ağır yaralı bebek, devlet tarafından koruma altına alındı. Kadın ve erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Konya’da bir üniversitenin yüksek okulunda öğretim görevlisi olan E.G. isimli erkek, A.K. isimli kadın öğrenciyi odasında taciz etti. Kadın şikayetçi oldu.

25 Aralık

Cinayet

Diyarbakır’da kocası tarafından bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye D. (18) isimli kadın, sitedeki boş bir dairede çöp poşeti içerisinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Sitenin kapıcısı S.K. (27) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Tokat’ta M.B.S. isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da 2 erkek, H.N.G. (23) isimli kadını sokakta darp etti. Erkeklerden biri gözaltına alındı diğeri kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara’da polis olan H.K. isimli erkek, A.A. (46) isimli kadını evinde taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

26 Aralık

Cinayet

Karaman’da M.H.Ç. (24) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Fatma Ç. (22) isimli kadını avukatla görüşmek için çağırdığı evinde boğarak öldürdü. Erkek daha sonra kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Giresun’da Fatma Ç. isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, dolmuş sırası bekleyen bir kadını taciz etti. Çevredekiler olaya müdahale etti. Kadın olayı görüntüleyerek şikayetçi oldu.

İstanbul’da istismar ve taciz suçlamalarının ardından görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. A.A. isimli erkek, üniversiteye döndü: Benzer eylemlerini sürdürdüğünü iddia eden öğrenciler CİMER'e başvurdu. Savcılık, erkek hakkında bir dosya ile ilgili ‘görevsizlik’, başka bir dosya hakkında da “takipsizlik” vermişti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 10 kişi, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

27 Aralık

Cinayet

Urfa’da R.S. (65) isimli erkek, tartıştığı karısı İmhan S. (65) isimli kadını ve oğlu Ramazan S.’yi (29) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Fatma K. (70) isimli kadın, hastaneye gitmek için sözleştiği kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kadının kafasına darbe aldığı belirlendi. Kızı M.K. (44) ve erkek arkadaşı İ.K. (53), gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mersin’de Ayaz T. (1) ve Poyraz T. (7) isimli oğlan çocukları, evlerinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Karaman’da M.K. (41) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ö.K. (38) isimli kadını iş çıkışı takip ederek sokakta bıçakla yaraladı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Manisa’da M.O. isimli erkek, tartıştığı karısı C.O. isimli kadını evlerinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

28 Aralık

Cinayet

Diyarbakır’da cezaevinden izinle çıkan O.G. (37) isimli erkek, dini nikahlı karısı Rojda Yakışıklı (28) isimli kadını boğarak öldürdü. Kadının cansız bedeni boş bir arazide gömülü bulundu. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Adana’da Menekşe B. (63) isimli kadının cansız bedeni, yol kenarında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

29 Aralık

Cinayet

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.K. (42) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Kadriye K. (40) isimli kadını sokakta tüfekle öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da haber alınamayan Fadime Y. (58) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de P.K. isimli erkek, tartıştığı karısı F.E.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.A. isimli erkek, karısı Y.A. isimli kadını darp etti. Kadın, tehdit ve hakarete de maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Mardin’de avukat M.U.A. isimli erkek, komşusunun oğlu Y.A.A. (12) isimli çocuğu darp etti. Çocuğun babası darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de U.C.A. (18) isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kız çocuğunu rahatsız etti. Kız çocuğunun babası H.Y. (43) okula gelerek U.C.A.’yı rehin aldı. Olay sonrası baba H.Y. ve U.C.A. gözaltına alındı. H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kız öğrenciye yönelik tehdit ve taciz iddiaları nedeniyle U.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

30 Aralık

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Keziban A. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de Havva Nur S. isimli üniversite öğrencisi, kaldığı yurdun 4. katından düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Hakkari’de H.T. (42) isimli kadın, köprüden dereye düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da R.Ç. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı B.Ç. (29) isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tecavüz

Bursa’da B.G. isimli kadın, eski iş arkadaşı F.E.P. isimli erkeğin kendisine tecavüz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine erkek tahliye edildi.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kadını taciz etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı / Çocuğa Şiddet

İstanbul’da İ.K. (19) isimli erkek, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y. (16) isimli kız çocuğunu takip etti. Kız çocuğunun polise haber vermesi üzerine kıza ateş açan erkek, yoldan geçen M.K. isimli erkeği yaraladı. İ.K. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Muğla’da benzin istasyonunda çıkan kavgada bir erkek, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu darp etti. Çocuğun ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Van’da bir erkek, sokakta tartıştığı bir kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

31 Aralık

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Ayşe K. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da Hafize B. (75) isimli kadın, evinde sobadan sızan karbondioksit gazı nedeniyle ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Selma Z. (42) isimli kadın, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı Emine Ş. (65) ve kocası Necati Ş. (75) evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da E.Ş. (16) isimli kız çocuğu, 6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Çanakkale’de B.D. (36) isimli erkek, tartıştığı Hâkim sevgilisi F.K.T. (33) isimli kadını evinde darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çanakkale’de bir erkek, tartıştığı karısını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Burdur'da bir erkek, bir kırtasiyede üniversite öğrencisi kadınların fotoğrafını çekti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

