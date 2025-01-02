Erkek şiddeti Aralık 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Aralık’ta en az 19 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Aralık’ta en az 53 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 20 çocuğu istismar eden erkekler, en az 11 kadını taciz etti. Erkekler en az 217 kadını da seks işçiliğine zorladı.

2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü.

1 Aralık

Cinayet

İstanbul’da sokakta iki kardeş arasında çıkan kavgada M.Y. isimli bir erkek abisi G.S.Y’yi bıçakladı, olaya müdahale eden kardeşi N.Y. ve annesini de bıçakla yaraladı. Annesi A.Y. kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Banu T. (52) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Z.Z. (80) isimli bir kadın 4 katlı apartmanın 3. katından düşerek öldü

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da S.D. isimli bir oğlan çocuğu özel okulda darp edildi. Ailesi şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Diyarbakır’da 9 erkek, 8'i yabancı uyruklu 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

2 Aralık

Cinayet

Bursa’da Y.K. (51) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı Selma Tercan (46) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü.Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da A.D. (84) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Emine D. (80) isimli kadını evinde odunla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da M.Ö. (22) isimli bir erkek, İ.S.Y. (14) isimli oğlan çocuğunu kaçırarak istismar etti. Evine düzenlenen operasyonda oğlan çocuğunu tabancayla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğlan çocuğu öldü. Olay yerinde çıkan çatışmada polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı. Olayda kaçırılan Y.K.O. (15) isimli diğer çocuğun kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ş.Ş. isimli bir erkek, sevgilisi E.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de A.C.S. isimli bir erkek, karısı G.S. isimli kadını darp etti Kadın, kocasının oğlu da darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Diyarbakır’da zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.A. isimli bir erkek, erkek kardeşleri V. A., A. A., babası İ. A. ve annesi E. A.'yı evinde tabancayla vurdu. Kardeşleri olay yerinde öldü. Annesi ve babası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. İnceleme başlatıldı

Tehdit

Edirne’de E.K. isimli bir erkek, karısı G.K. isimli kadını tehdit etti.

Edirne’de E.A. isimli erkek, eski karısı Y.D. isimli kadını tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Aydın’da kuaför M.K. isimli bir erkek, çırak olarak çalışan kız çocuğunu (15) istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da N.S.K. isimli bir erkek, yurtta kalan bir oğlan çocuğuna üç yıl boyunca sistematik olarak istismarda bulundu. Olayı saklaması için tehdit ettiği de öne sürüldü. Başka bir çocuğun daha istismara uğradığı belirtildi. Ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Erkek tutuklandı.

3 Aralık

Cinayet

Uşak’ta H.Ç. (41) isimli bir erkek, karısı Rahime Ç. (33) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Kaçan erkek Afyon’da bir inşaatın 5. Katından atlayarak intihar etti.

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M. Y. (42) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Mehtap Y. (36) isimli kadını iş yerinde tabanca ile yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Dr. Öğretim Üyesi Pınar E. (37), ailesiyle yaşadığı dördüncü kattaki evinin balkonundan "düşerek" öldü.

Eskişehir’de Ayşe A. (48) isimli bir kadın evinde çıkan yangında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da Ç.A. (48) isimli bir erkek, kızının boşanma aşamasındaki kocası H.B.K. (23) isimli erkeği, annesi D.K. ‘yi (47) ve kardeşi S.K’yi ( 23) evlerinde tabancayla yaraladı. Babası İ.K.’yi (53) de darp etti. Çıkan arbedede bıçakla yaralanan Ç.A. öldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı H.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da C.S. isimli bir erkek, dükkânda sıra bekleyen kadın müşteriyi taciz etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Ankara’da M.A. isimli bir erkek, eski çalışanı Gözde G. (22) isimli kadını tehdit etti ve yeni açtığı restorandaki çalışanları darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da dükkân sahibi K.A. isimli bir erkek, dükkâna gelen bir kız çocuğunu (15) istismar etti. Aile ve çevredeki vatandaşlar, erkeği darp etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da B.A. isimli erkeğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu söyleyen şüpheli erkek hakkında “çocuğun cinsel istismarı”, B. A. hakkında ise “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatıldı. Erkekler gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 20 erkek, 33’ü yabancı olmak üzere 85 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

4 Aralık

Şiddet / Yaralama

İzmir’de T.H (35) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı A.S. (24) isimli kadını evinde tabancayla yaraladı. Kaçmaya çalışan erkek polislere aynı silahla ateş açtı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Mersin’de bir hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

5 Aralık

Cinayet

Kırklareli’de Ü.D. (39) isimli bir erkek, eski karısı Songül Gönül (37) isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Van’da Nisan U. (25) isimli kadın evinde ölü bulundu. Kadının, korucu olan kocasının silahı ile intihar ettiği iddia edildi.

Afyon’da Hatice B. (76) isimli bir kadın evinde çıkan yangında öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adıyaman’da Azra Nisa A. (15) isimli kız çocuğu 7 katlı bir binanın teras katından aşağıya düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da hakkında tedbir kararı bulunan M.V. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısının evinde bıçakla intihara teşebbüs etti. Erkek, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Aydın’da D.Y., H.E., ve M.A.E isimli erkekler, ilçe belediye başkanı Hatice G. isimli kadının evini kurşunladı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkekler tutuklandı.

6 Aralık

Çocuk İstismarı

Antalya’da otelde şef olarak çalışan N.K. isimli bir erkek, otele staj için gelen E.A., A.K., B.K. isimli 3 kız çocuğunu istismar etti. Soruşturma başlatıldı.

7 Aralık

Cinayet

Mersin’de Z.Ç. (46) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Leyla Ç. (50) isimli kadını evlerinin önünde tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için arama başlatıldı. Erkeğin, oğlu M.E.Ç.’yi (8) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Erkek hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de E. B. (34) isimli bir erkek, polis merkezine giderek otomobilinde eski sevgilisi Eda Kuş'un (29) cesedi olduğunu söyledi. E. B. ifadesinde, tartıştığı sevgilisi Eda Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu söyledi.Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te Eymen E. (7) isimli oğlan çocuğu evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Isparta’da M.D. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Hülya A. ve çocuğunun içinde olduğu evi yaktı. Gözaltına alınan erkeğin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çocuk İstismarı

Bolu’da A.D. (46) isimli bir erkek, kızı E.D. (12) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun öğretmeninin durumu fark etmesiyle ihbar edilen baba tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri anne ve 5 çocuğu koruma altına aldı.

8 Aralık

Şiddet / Yaralama

Samsun’da A.A. (16) isimli oğlan çocuğu, kendisini ve ailesini darp ettiği gerekçesiyle babası H.A. (41) isimli erkeği uyurken tabancayla öldürdü. Oğlan çocuğu tutuklandı.

9 Aralık

Cinayet

Bursa’da F. K. (42) isimli bir erkek, sığınma evinden izinli ayrılan boşanma aşamasında olduğu karısı Serpil K. (33) isimli kadını aracıyla boş bir araziye götürerek tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Tekirdağ’da A.E. (33) isimli bir erkek, karısı M. E. (25) isimli kadını börekçide bıçaklayarak yaraladı. Karısının yanındaki arkadaşı H.K. (35) isimli erkeği öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de bir erkek, bir kadını araç içerisinde darp etti ve kadının araçtan inmesini engelledi. Çevredeki vatandaşlar olayı görüntüledi.

İstanbul’da M.A. isimli bir erkek, eski sevgilisi S.S. ve arkadaşı E.Ö. isimli kadını takip etti ve tabancayla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı. M.A.'nın 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranma kaydı bulunduğu ve başka bir suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Edirne’de A.K. isimli bir erkek, karısı E.K. isimli kadını darp etti. Kadın evliliği boyunca şiddet gördüğünü ve tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de bir erkek, S.S. isimli kadını uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

10 Aralık

Cinayet

Antep’te iki aile arasında çıkan kavgada Şahide Z. İsimli hamile kadın tabanca ile öldürüldü. Kavgada 11 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.E.A. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki karısı M.A. isimli kadını ve oğlu B.K.’yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Olay sonrası kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da 4. kattan düşen Havanur A. (28) isimli kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.H. isimli bir erkek, kızı G.H.’yi “makyaj yaptığı için” darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da beden eğitimi öğretmeni D.K. isimli bir erkek, aynı okuldaki beden eğitimi öğretmeni M.K. isimli kadını taciz etti. Tacizlerin uzun süredir devam ettiği kadının yönetime şikâyette bulunduğu ve okuldaki odalarının ayrıldığı bildirildi. D.K.’nin taciz ve saldırısına tekrar uğrayan kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Hakkâri’de ismi öğrenilemeyen uzman çavuş, bir kadını taciz etti. Erkek hakkında şikâyetçi olunmasına rağmen sosyal medya üzerinden tacizlere devam ettiği öğrenildi. Aile tekrar şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Antalya’da site görevlisi İ.A. (26) isimli bir erkek, L.S. isimli bir kız çocuğunu (8) evinde istismar etti. Kız çocuğunun annesi şikâyetçi oldu. Göz arlına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

11 Aralık

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Fatma B. (81) isimli bir kadın evinin bahçesindeki su kuyusuna “düşerek” öldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İstanbul’da Gaye A. isimli kadın otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Erkek arkadaşı C.A. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.E. ve erkek kardeşi F.E. isimli erkekler, E.E.’nin karısı H.E. isimli kadını darp etti. Kadın, aynı zamanda tehdit ve hakarette bulunduklarını da bildirerek şikâyetçi oldu. İnceleme başlatıldı.

Edirne’de A.Y. isimli erkek, eski sevgilisi B.K. isimli kadını telefon ile arayarak ve araç ile takip ederek rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta E.O. (40) isimli bir erkek, akrabası olan L.D. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin, kız çocuğunu 4 yıldır tehdit ederek istismar ettiği ortaya çıktı.

12 Aralık

Cinayet

Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.S. (21) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Günay Sena S. (23) isimli kadını evinde tabancayla vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te bir bebeğin cansız bedeni çöp kutusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da M.K. (31) isimli bir erkek, annesi D.K. isimli kadınla birlikte yaşadığı evini yaktı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de Ç.A. isimli bir erkek, karısı M.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 6 erkek, 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

13 Aralık

Cinayet

Osmaniye’de Ş.K. isimli bir erkek, karısı Hayriye K. isimli kadını evinde boğarak öldürdü. Polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da L.Ö.(41) isimli kadın tarlada çalışırken pancar söküm makinesinin altında kalarak öldü. Makineyi kullanan kocasının erkek kardeşi R.Ö. (43) isimli erkek gözaltına alındı.

Sakarya’da Zekiye U. (83) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Aydın’da Feride A. (37) isimli bir kadın evinde asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Denizli’de A.K. (50) isimli bir erkek, birlikte yaşadığı A.İ. (45) isimli kadını ve oğlu N.H. (16) isimli erkek çocuğunu darp etti. N.H. bıçakla A.K.’yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan A.K. öldü. Anne ve oğlu gözaltına alındı.

14 Aralık

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de Yıldız B. (49) isimli bir kadın, temizlik görevlisi olarak çalıştığı otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da F.B. (71) isimli bir erkek, okula giden D.A. (6) isimli bir oğlan çocuğunu bisikletiyle kaçırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından fark edilince kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Aydın’da M.Ç. (39) isimli bir erkek, iş arkadaşının kızı S.Ö. (13) isimli kız çocuğunu istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da tarikat lideri olarak tanınan A.M.Ü. isimli erkeğin korumalarından biri, oyuncu ve sunucu S. S. isimli kadını arabasıyla ezmeye çalıştı. Ayrıca kadın bu görüntülerin, sitenin güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu.

15 Aralık

Cinayet

Sivas’ta H.K.(46) isimli bir erkek, tartıştığı annesi Şehriban K. (67) isimli kadını evinde poşetle boğdu, ikiz kardeşi H.K. (46) isimli erkeği de tabancayla öldürdü. Erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da M.A. (17) isimli bir oğlan çocuğu, kuzeni Z.Y.A. (12) isimli oğlan çocuğunu av tüfeğiyle öldürdü. M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bolu’da Hatice A. (81) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da bir erkek, abisinin karısı H.K. isimli kadını, çocuklarını ve diğer aile bireylerini evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

İstanbul’da U.A. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı eski manken ve pilates eğitmeni E.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın uzun süredir hakaret ve tehditlerin devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

16 Aralık

Şüpheli Ölüm

Siirt’te S.E. (39) isimli bir kadın evinde iple asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta D.Y. (26) isimli bir kadın iple asılı şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da C.Y. (15) isimli bir kız çocuğu yaşadığı apartmanın bahçesindeki korkuluklara asılı şekilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te bir erkek, karısınıevinde silahla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.A. isimli bir erkek, eski sevgilisi A.B. isimli kadını çalıştığı kafeteryada falçatayla yaraladı. Erkek olaya müdahale eden A.N.D. isimli çalışanı da yaraladı. Yararlılar hastaneye kaldırıldı. Erkek polislerin gelmesi üzerine kendini de yaraladı, hastaneye kaldırıldı. Erkeğin tedavisinin tamamlanmasından sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

17 Aralık

Şiddet / Yaralama

Samsun’da M.A. (36) isimli bir erkek, eski karısı B.B. isimli kadına araçla çarparak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

İzmir’de Y.K. isimli bir erkek, eski karısı C.K. isimli kadının arabasını yaktı. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, camide kadınların namaz kıldığı sırada uygunsuz hareketlerde bulundu. Olay güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de Y.Ş. isimli bir erkek öğretmen, öğrencilerine istismarda bulundu. Ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Y.Ş. tutuklandı. Çocukların ifadeleri, pedagog eşliğinde alındı. Soruşturma başlatıldı.

18 Aralık

Şüpheli Ölüm

Karaman’da öğretmen Dilek Mavi Ö.(44) isimli kadın evinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da İ.B. isimli bir erkek, trafikte tartıştığı A.B. isimli kadını darp etti. Çevredekiler olaya müdahale etti. Erkek olay yerinden uzaklaştı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 9 erkek, 13 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

Malatya, Tokat ve Sivas’ta 9 erkek, 16 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

Mersin, İstanbul ve Urfa’da 16 erkek, 58 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

19 Aralık

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Emine G. (94) isimli bir kadın evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Havva A. (87) isimli bir kadın evinde asılı bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.K. isimli bir erkek, sevgilisi H.Z.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Adıyaman’da S.K. isimli bir erkek, tartıştığı annesini darp edip bıçakla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

20 Aralık

Cinayet

Samsun’da M.O. (24) isimli bir erkek, sevgilisinin annesi Arzu Açıkgöz (44) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Olaya müdahale eden sevgilisini yaraladı. Sevgilisi D.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan erkek, yakalanınca arabasında aynı silahla intihar etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da T.A., S.Ç., Y.Ş., A.Ç., K.B ve A.A. isimli 6 erkek, S.A. (17), B.K. (23), S.A. (23), B.K. (23) ile 2 yabancı uyruklu kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutulandı. S.A. (17) isimli kız çocuğu korumaya alındı.

21 Aralık

Cinayet

Mersin’de Astsubay E.D. (30) isimli bir erkek, eski nişanlısı hemşire Ayşe Merve Sağ (30) isimli kadını arabasıyla takip edip arabasında tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da yalnız yaşayan Hatice T. (74) isimli kadın evinde ölü bulundu.

İstanbul’da Azime A. (79) isimli kadın denize atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tecavüz

Trabzon’da M.K isimli bir erkek, engelli Z.Ö. isimli kadına tecavüz etti. Olay kadının hamile kalıp doğum yapmasıyla ortaya çıktı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli ve Siirt’te 6 erkek, 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

22 Aralık

Şüpheli Ölüm

Düzce’de E.D. isimli bir kadın evinde ölü bulundu.

Van’da Remziye I. (41) isimli bir kadın, tandır fırınına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Çorum’da E.S.Y. (14) isimli oğlan çocuğu, tartıştığı annesini E.S. (39) isimli kadını darp etti. Daha sonra balkondan atlayan E.S.Y. yaralandı. Anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

23 Aralık

Cinayet

Sivas’ta T.Ö. (40) isimli bir erkek, karısı Gonca Yılmaz Ö. (33) isimli kadının evinde darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının, arkadaşıyla sosyal medyadaki mesajlaşmasında eşinin uyguladığı şiddetten bahsettiği görüldü. Kadının annesi verdiği ifadede kızının sık sık şiddete maruz kaldığını belirtti. Olaydan 3 gün önce erkeğin kendisini arayarak 400 bin TL vermemesi halinde kızını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da G.G. (29) isimli bir erkek, eski karısı Azra Şengül (23) isimli kadını evinin önünde bıçakla yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Trabzon’da A.A. isimli bir erkek, tartıştığı karısı S.A. isimli kadını balkondan sarkıttı ve darp etti. A.A.’nın çocuklarını da darp etmesi üzerine aralarında çıkan arbedede kadın kocasını bıçakla yaraladı. Polis kadını ve kocasını gözaltına aldı. Kadın darp raporu aldı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

İstanbul’da rapçi E.T. ve O.C. isimli iki erkek, rapçi C.A. isimli kadına tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Trabzon’da adliye mübaşiri B.T. isimli erkek, avukat H.A. isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da ismi belirlenemeyen bir erkek, haber sunucusu E.R.C. isimli kadını televizyon kanalının önünde bekleyerek ve kendisiyle evleneceğini söyleyerek taciz etti. Kadın sosyal medya üzerinden olayı paylaşarak şikâyetçi oldu.

Şiddet / Yaralama

Düzce’de bir erkek, kızı E.N.S. (23) isimli kadını evinde darp etti. Kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bartın’da M.C. (41), A.E. (21) isimli erkekler ve S.E. (16) isimli oğlan çocuğu, bir kız çocuğunu (12) istismar etti. Çocuğun ve ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkekler ve oğlan çocuğu tutuklandı.

24 Aralık

Şüpheli Ölüm

Adıyaman’da Esra A (25) isimli bir kadın evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Funda K. (40) isimli bir kadın evinde vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının eski kocası gözaltına alındı.

Kırşehir’de 9 aylık hamile Hatice A. (26) isimli bir kadın evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Bebeğinin kurtarıldığı bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da H.P. isimli bir erkek, 3 çocuğu istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.Ç. (45) isimli bir erkek, tartıştığı karısını darp etti. Olaya müdahale eden Y.Ç. (19) isimli oğlunu da bıçakla ağır yaraladı. Y.Ç. hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

25 Aralık

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.B. isimli bir erkek, karısı G.B. ve kızı F.J. ‘yi darp edip, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de Ü.İ. isimli bir erkek, tartıştığı karısı M.İ. isimli kadını darp etti.

Ankara’da M.Y. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı ve karısının erkek kardeşi S.K. isimli erkeğin bulunduğu araca tabancayla ateş etti. Erkek gözaltına alındı. Olayda kadının erkek kardeşi S.K.’nin de tabancayla karşılık verdiği belirlendi S.K. de gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de T.Ç. isimli bir erkek, E.Ü. isimli kadını öldürmekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

26 Aralık

Cinayet

Van’da R.Ç. isimli bir erkek, dini nikâhlı karısı Fatma Çakırbeyli (25) isimli kadını evinde darp etti, bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Ayşe U. (55) isimli bir kadın bağ evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bursa’da Fatma A. isimli 4 aylık bebek ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.G. isimli bir erkek, tartıştığı karısı T.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı.

Kastamonu’da emekli bir polis, kızı M.Ç. (52) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Erkek ifadesinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söyledi.

Taciz

İzmir’de İ.K. (27) isimli bir erkek, yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadını bisikletle arkasından geçerken elle taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de M.K. isimli bir erkek, karısı D.K. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

27 Aralık

Şüpheli Ölüm

Konya’da Araştırma Görevlisi Armağan Duygu K. (25) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da N.K. isimli bir kadın, temizlik yaparken 4. Kattaki evinden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Denizli’de kamu kurumunda müdür olan D.C. isimli bir erkek, aynı kurumda antrenör olan S.E. ve İ.K. isimli kadınları taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. İki kadın antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın ve sporcu bir kız çocuğu (17) da müdürden şikayetçi oldu.

Tehdit

Bursa’da S.B. isimli bir erkek, annesi B.B. (62) isimli kadından para istedi, vermeyince tehdit edip parasını aldı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da anaokulu öğretmeni A.A. isimli bir erkek, staj yapan C.Y. ve I.K. İsimli iki lise öğrencisi kızı istismar etti. Ailelerin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Ayrıca erkeğin açığa alındığı bildirildi.

İstanbul’da medyaya Aralık ayında yansıyan olayda bir okulda güvenlik görevlisi olan M.Y. (49) isimli erkek, okuldaki bir kız çocuğunu (9) ve onu almaya gelen ablasını (14) güvenlik kulübesinde istismar etti. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin daha önceden 6 adet sicil kaydı olduğu öğrenildi.

29 Aralık

Şiddet / Yaralama

Sakarya’da S.K. (33) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.K. (26) isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Düzce’de meclis üyesi Ö.Ö. isimli bir erkek, ayrı yaşadığı karısını iş yerinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da 2 erkek, A.K. (61) isimli kadını evinde silahla tehdit edip darp ettikten sonra bileziklerini çaldı. Kadın şikâyetçi oldu.

İzmir’de bir erkek, otobüs durağında tartıştığı kadını darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle erkek olay yerinden ayrıldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da bir kız çocuğu istismar sonucu hamile kaldı. Kız çocuğu koruma altına alındı.

30 Aralık

Cinayet

Sakarya’da İ.K. (42) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Simge K. (31) isimli kadını göl kenarında bıçakla boğazını keserek öldürdü. Erkek polise teslim oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Diyarbakır’da B.Y. (20) isimli bir erkek, tartıştığı annesi Yezda Akgül (42) isimli kadını evinde tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da Fadime D. (82) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de İ.S.K. (16) isimli çocuk evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sivas’ta E.D. isimli bir erkek, eski karısı A.K. isimli kadını alışveriş merkezinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek daha sonra polise teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da S.K. (53) isimli bir erkek, komşusu T.K. (36) isimli kadına elektrikli düzenekle saldırarak yaraladı. Kadın kaçarak KADES uygulamasından yardım istedi. Erkeğin daha önce evinin kapısına tiner döküp yakarak tehdit ettiği bildiren kadın, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İzmir’de kimliği belirlenemeyen bir erkek, trans bir kadını sokakta darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da bir erkek, sokaktaki trans bir kadından para istedi, vermeyince bıçakla yaraladı. Kadın şikâyet için polise gittiğinde karakoldan kovuldu.

31 Aralık

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Pelin T. (36) isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Cevriye K. (95) isimli bir kadın alışveriş merkezindeki merdivenlerden düşerek öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya’da 18 gündür kayıp olarak aranan Asiye G. (52) isimli bir kadın, akrabasına ait samanlıkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da Melek B. (17) isimli bir kız çocuğu evinde tabancayla vurulmuş şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.Ü. (43) isimli bir erkek, boşandığı karısı P.Z. (36) isimli kadının üzerine benzin dökerek yaktı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

(GDT/EMK)