Erkek şiddeti Ağustos 2026

*Kadınların şikayetlerine rağmen yetersiz koruma önlemlerinin trajedilere yol açmaya devam ettiği görüldü.

*Seks işçiliğine zorlama operasyonlarında yüzlerce kadının mağdur edildiği ortaya çıktı. Olayların birçoğu güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturmalar başlatıldı. Çok sayıda fail tutuklanırken, bazıları cinayetten sonra intihar etti.

*Ay boyunca çok sayıda şüpheli kadın ölümü, çocuk cinayeti ve istismar vakası yaşandı. İstanbul, Adana, Diyarbakır, Edirne başta olmak üzere pek çok ilde kadınlar darp, tehdit, taciz ve tecavüze maruz kaldı.

*Ağustos ayında Türkiye'de en az 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 71 kadın yaralandı. Cinayetlerin çoğunda fail eski veya mevcut eş ya da sevgiliydi ve birçok vakada uzaklaştırma kararına rağmen şiddet devam etti.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ağustos’ta en az 25 kadını ve öldürdü, 71 kadını yaraladı.

1 Ağustos

Şüpheli Çocuk Ölümü

Siirt’te Faruk S. (12) isimli oğlan çocuğunun cansız bedeni suda bulundu. Çocuğun kayıp olan babasının da cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.E. isimli erkek, tartıştığı karısı G.E. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin kendisini tehdit ettiğini de bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek, karısını rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Samsun’da F.Ö. (35) isimli erkek, B.K. (22) isimli kadını pazarda taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de C.A. isimli erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

2 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Havva Ç. (21) isimli kadın, kayalıklarda fotoğraf çekerken düşerek akıntıya kapıldı. Kadının cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da S.T. isimli erkek, kuzeni R.T. (45) isimli kadını bir kafede bıçakla yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Bursa’da bir erkek, tartıştığı karısını sokakta darp etti. Çevredekiler müdahale etti.

3 Ağustos

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet

Ankara’da cansız bedeni bulunan Gülay Akgün M. (41) isimli kadını, abisi K.A. (45) isimli erkeğin tabancayla öldürdüğü belirlendi. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Yardım eden K.Y.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana’da sokakta tabancayla vurularak öldürülen Reyhan Acar (24) isimli kadını, B.F. (24) isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Kaçmaya çalışan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. B.F.'nin kaçmasına yardım eden F.T. (25), Y.Y. (23), E.K. (21), B.D. (25), S.Ö. (23), H.C.A. (20), E.Ç. (28), M.A. (32), V.Ö. (34), N.D. (19), B.D. (36) ve K.B. (27) isimli erkekler de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İntihara Sürükleme

Bursa’da yabancı uyruklu Ekram H. (35) isimli hamile kadın, tartıştığı kocası F.S. (37) isimli erkekten kaçarken 3. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının, 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) başvurduğu ve sığınma evinden 1 ay önce ayrılıp, evine döndüğü öğrenildi.

Antalya’da Polonya vatandaşı Natalia Z. isimli kadın, kocasıyla tartıştıktan sonra otel balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kocası R.Z. isimli erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kütahya’da kayıp olarak aranan İ.K. (17) isimli oğlan çocuğu, ormanlık alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada olayla ilgisi olmayan İ.Y. ve karısı S.Y. isimli kadın yaralandı. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili M.T., V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da D.Ç. (20) isimli erkek, sevgilisi A.Y.G. (19) isimli kadını evinde darp etti ve kollarını yaktı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 30 Temmuz’da gerçekleşen olay, basına Ağustos ayında yansıdı.

Edirne’de A.G. isimli erkek, beraber yaşadığı F.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de Ö.G. isimli erkek, karısı B.G. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de R.Ç. isimli erkek, karısı E.Ç. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.Y. isimli erkek, eski karısı B.S.Y. isimli kadını telefonla arayarak hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan O.P. isimli erkek, karısı Z.P. isimli kadını sosyal medya üzerinden tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

4 Ağustos

Cinayet

Diyarbakır’da silahlı saldırıda araç içerisinde yaralanan Figen Baran isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te evlerinde çıkan yangında Suriye vatandaşı Yezen El Cesim (4) isimli çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan anne ve diğer iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da İ.D. ve oğlu R.D., izinsiz yerleştikleri evin sahibi S.E. (62), kızı M.T. (30) ve oğlu H.T.’yi (34) darp edip, bıçakla yaraladı. Yakalanan erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.K. isimli erkek, tartıştığı dini nikâhlı karısı D.T. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Ö.Ö. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı N.C.Ö. isimli kadına hakaret içerikli mesajlar göndererek tehdit etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Samsun’da Ş.K. (40) isimli erkek, sahilde güneşlenen İ.Ç. (24) isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da bir erkek, bir çocuğu sokakta istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

5 Ağustos

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan N.I. (35) isimli erkek, eski sevgilisi Nilda Müge Şahin (26) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce de bir kadını bıçakla yaraladığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Batman’da Lale U. isimli kadın, baraj gölü havzasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Fadile Ö. (91) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da K.B. isimli erkek, telefonunda 18 yaşından küçük çocuklara ait uygunsuz içeriklerle mesajlaşmaların tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da 3 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

6 Ağustos

Cinayet

Niğde’de O.Ö. (39) isimli erkek, İpek Gezer isimli kadını araç içerisinde tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihara teşebbüs eden erkek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Afyon’da 24 Ocak’ta düşerek hayatını kaybede Yunus Emre Y. (4) isimli çocuğun darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba B.K., “çocuğu kasten öldürme ve eziyet” suçlarından tutuklandı. Üvey dede M.K. ise “ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme” suçlarından tutuklandı Anne Z.K. ile A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüpheli Ölüm

Çankırı’da Satı B. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Deniz K. (16) isimli kız çocuğu, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da F.E.B. (13) isimli oğlan çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.K. isimli erkek, tartıştığı karısı Z.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma talep etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da K.A. (44) isimli erkek, eski sevgilisi S.A. (45) isimli kadını ve sevgilisi E.K. (37) isimli erkeği sokakta tabancayla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de bir erkek, tartıştığı kadını araç içerisinde darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

7 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Adana’da Rabia Sultan M. (25) isimli kadın ve iş yeri sahibi Ömer Can Ç. (27) iş yerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

İstanbul’da Dilek S. (57) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de Ceren Ö. (26) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Afyon’da Afganistan vatandaşı S.A. (2) isimli çocuk, 6. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Maraş’ta okul müdürü olan bir erkek, veliyi taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı.

8 Ağustos

Cinayet

Kütahya’da A.D. (54) isimli erkek, tartıştığı abisi H.D. (64) ve karısı Sabire D.(63) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet

Batman’da 1 yıldır kayıp olarak aranan Evindar Tiğrak (31) isimli kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan N.Y. (41) ve Y.D.( 26) “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Kadının daha önce N.Y.'den şikâyetçi olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında kadının cansız bedeni henüz bulunamadı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Van’da 2 yıl önce 10 Ocak’ta evinde tabancayla intihar ettiği öne sürülen Damlanur S. (14) isimli kız çocuğunun öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te bir kadın (70), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta kayıp olan D.G. (2) isimli çocuk, su kanalında bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Afyon’da Mete A. (5) isimli oğlan çocuğu, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, karısı S.Ç. isimli kadını bıçakla tehdit edip darp etti. Kadın şikâyetçi olup uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.C. isimli erkek, karısı Ş.C. isimli kadını evinde rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana’da V.B. (40) isimli erkek, beraber yaşadığı Suriye vatandaşı S.M. (26) isimli kadını seks işçiliğine zorladı ve darp etti. Kadın, iş yerinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri paylaşarak şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da A.A. (59) isimli erkek, canlı yayın yapan Güney Kore vatandaşı turist kadını sokakta taciz etti. Erkek gözaltına alındı, 1764 lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma başlatıldı.

İstismar / Çocuğa Şiddet

Urfa’da M.A. isimli erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Gözaltına alınan erkek sağlık kontrolü sırasında kız çocuğunun babası F.A. ve abisi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. M.A. ve hastaneye muayeneye gelen A.E. (9) isimli kız çocuğu yaralandı. M.A. hastanede hayatını kaybetti. Kaçan baba ve oğlu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

9 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Mersin’de bir erkek, bir kadını araç içerisinde darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Konya’da S.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı K.Ç.(42) isimli kadını otomobilde tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da İ.Y. (53) isimli erkek, annesi İ.Y. (85) isimli kadını sopayla darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin, İsviçre’de karısını boğarak öldürdüğü için 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeni tahliye olduğu öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da bir kadın, uygulama üzerinden çağırdığı arabanın sürücüsünün kendisini taciz ettiğini anlatarak sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da B.K. isimli erkek, yayalara yol veren kadın sürücüyü taciz etti. Tepki veren kadını tehdit edip arabasına zarar verdi. Kadın sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşarak şikâyetçi oldu.

10 Ağustos

Cinayet

Muğla’da Ö.A. (72) isimli erkek, karısı Hatice A. (70) isimli kadını evlerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Müjgân E. (75) isimli kadın, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de kayıp olarak aranan Ümmühan Dilek A. (41) isimli kadın, ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İzmir’de bir evde çıkan yangında Rezan K. (56) ve torunu Yiğit Bulut A. (4) hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Çorum’da baraj suyuna düşen Selin Y. (8) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da L.G. (35) isimli kadın, evindeyken dışarıdan tüfekle rastgele açılan saldırıda yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.T. (56) isimli erkek, eski karısı A.K. (52) isimli kadını evinde bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı alınmış, kısa süre önce de "Sana mezar yeri aldım" mesajıyla kadını tehdit etmişti. Yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da motosikletli kurye O.Y. (39) isimli erkek, 2 çocuğu istismar etti. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

11 Ağustos

Cinayet

Bursa’da İ.M. (36) isimli erkek, karısı Canan M. (27) isimli kadını evlerinde tabancayla öldürdü. Erkeğin, olaydan önce eniştesi Yavuz Y.’yi (56) de tabancayla sokakta öldürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Azerbaycan vatandaşı Latife İ. (57) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının beraber yaşadığı F. İsimli erkeği yakalamak için arama başlatıldı.

Diyarbakır’da Gülistan K. (31) isimli kadın, arazide ölü bulundu. Soruşturma kapsamından gözaltına alınan L.A. (28) ve A.E. (29) isimli 2 erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.B. isimli erkek, karısı M.B. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma kararı isteyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de Ö.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Z.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

12 Ağustos

Cinayet

Urfa’da 7 Ağustos’tan beri kayıp olarak aranan Sevilay K. (32) isimli kadının cansız bedeni araç içerisinde yanmış olarak bulundu. Olayı araç içerisinde bulunan Ş.U. isimli erkeğin abisi S.U. ve babasının gerçekleştirdiği belirlendi. Erkeğin önce kadını tabancayla öldürdüğü daha sonra Ş.U.’yu yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi, "Kadına karşı kasten öldürme, suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçan S.U. ve babasını yakalamak için soruşturma başlatıldı

Mardin’de L.N. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı Bedriye N. (27) isimli kadını balkondan iterek öldürdü. Olay sonrası evden ayrılan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da piknik sırasında kaybolan Deniz Asaf P. (4) isimli çocuk, sulama kanalına düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İntihar

Sakarya’da Merve Y. (28) isimli kadın, evinde iple asılı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.T. isimli erkek, tartıştığı karısı K.T. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep ettiğini bildirerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da N.T. isimli erkek, Ç.Ö. isimli kadını darp etti. Erkek, olaya müdahale edenler tarafından darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te D.I.T. (21) isimli kadın, balkondan düşerek yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının sevgilisi F.Z. (25) gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de D.Y. isimli erkek, dini nikâhlı karısı T.M. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de E.D. isimli erkek, eski karısı K.İ. isimli kadının iş yerine gelerek tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Muğla’da K.A.S. isimli erkek, iş başvurusuna gelen P.Ç. isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

13 Ağustos

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tekirdağ’da Muhammed H. (2) isimli çocuk, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.P. isimli erkek, tartıştığı karısı K.P. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de O.E. isimli erkek, tartıştığı karısı N.E. isimli kadını darp etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de A.Ç. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı A.Ç. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da akademisyen Prof. Dr. S.T. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Prof. Dr. Ş.T. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Antep’te M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) isimli erkekler ile F.R. (17) isimli oğlan, işitme ve konuşma engelli S.P. (23) isimli kadını kaçırıp tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Yakalanan erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, Pazar yerinde 3 kadını taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Eskişehir’de bir kadın sürücü, trafikte bir erkek sürücünün kendisini taciz ettiğini belirtip şikâyetçi oldu.

İzmir’de avukat A.Ç. isimli erkek, eğlence mekânında 2 avukat kadını taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de M.G. isimli erkek, evine temizliğe gelen Suriye vatandaşı W.A. (15) isimli kız çocuğunu istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 7 Temmuz’da gerçekleşen olay, soruşturmada yapılan usulsüzlükle basına Ağustos ayında yansıdı.

Samsun’da M.B. isimli erkek (85), cami avlusundaki 2 oğlanı (5-9) istismar etti. Gözaltına alınan erkeğe ev hapsi cezası verildi. Erkeğin daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

14 Ağustos

Cinayet

Mardin’de S.C. (66) isimli erkek, tartıştığı yatalak karısı Asya C. (68) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Op. Dr. Özlem G. (48) isimli kadın, kliniğinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Kadının şikâyeti üzerine boşanma aşamasında olduğu kocası E.Ç. hakkında "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da G.A. (48) isimli erkek, tartıştığı yeğeni G.F.A. (30) isimli kadını apartmanda darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan kadın, şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de R.G. (46) isimli erkek, eski sevgilisi F.S. (46) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.T. isimli erkek, karısı N.T. (71) isimli kadının kapısını keserle kırıp tehdit etti. Kadın 10. kez şikâyetçi oldu. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Edirne’de siyasi bir partinin milletvekili A.B.Y. isimli erkek, eski sevgilisi T.A. isimli kadını evinde taciz etti. Erkek darp edildi. Soruşturma başlatıldı.

15 Ağustos

Cinayet

Muğla’da V.S. (50) isimli erkek, annesi Fatma S. (74) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan erkek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Sevilay D. (23) isimli kadın, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. F.K. isimli erkek gözaltına alındı.

Muğla’da Fatmaana C. (83) isimli kadın, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

16 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Antalya’da M.E. isimli erkek, karısını ve karısının annesini bıçakla yaraladı. Erkek daha sonra canlı yayında intihar girişiminde bulundu. Kadın ve annesi hastaneye aldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

17 Ağustos

Cinayet

Kayseri’de N.C.Ş. (30) isimli erkek, sevgilisi Selin Gökhan (28) isimli kadını otel odasında darp edip bıçakladıktan sonra balkondan atarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Ayşe S. (82) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da Agit E. (16) isimli çocuk, evinin bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de evde tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu karnından yaralanan Yiğit Can B. (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da yol verme tartışmasında çıkan silahlı saldırıda İ.S.S. (11) isimli kız çocuğu yaralandı. Araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

18 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Bolu’da Hayriye C. (69) isimli kadın, evinin balkonunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.B. isimli erkek, tartıştığı karısı G.B. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de F.Ç. isimli erkek karısı C.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da K.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.B. isimli kadına aracında hakaret etti. Kadın görüntüleri kaydederek şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Aydın’da Ö.C.Ü. (20) isimli erkek, sosyal medyadan tanıştığı kız çocuğunu (14) istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da O.S. (75) isimli erkek, H.Ç. (4) isimli kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun yakınları tarafından sopayla darp edilen erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Samsun’da 4 erkek, Özbekistan vatandaşı 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

19 Ağustos

Cinayet

Elazığ’da ağılda kurt nöbeti tutan M.K. (61) isimli erkek, karısı Hasret K. (51) isimli kadını yanlışlıkla tüfekle bahçede vurarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Afyon’da Fatma Koç (62) isimli kadın, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Çocuğa Şiddet

Urfa’da 4 erkek, F.S. isimli kadın, kocası M.A.S.ve kızları İ.S.’nin (11) bulunduğu araca tüfekle ateş açtı ve araçtan indirerek darp etti. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erkekler yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

20 Ağustos

Cinayet

Yalova’da M.D. (22) isimli erkek, tartıştığı hamile karısı Sultan P.D. (19) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Kadının bebeği sezaryenle alınarak kurtarıldı. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Elif B. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da yakınlarının haber alamadığı Nilgün H. (93) ile kızı Ayten H. (73), evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de sumak toplamaya giden Cezire A. (75) isimli kadın, arazide ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Fikret Ç. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.S. isimli erkek, sevgilisi M.Ç. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma talep etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de F.Ş. isimli erkek, eski sevgilisi M.A. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu, uzaklaştırma talep etti. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana’da O.Ö. (21) isimli erkek, sevgilisi E.A. (43) isimli kadını apartman bahçesinde darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da M.T. (32) isimli erkek, otoparkta tartıştığı B.Z. (25) isimli kadını bıçakla yaraladı. Çevredekiler müdahalede bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da, bir kişi ile midyeci arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan satıcının kız kardeşi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, metrobüste bir kadını taciz etti. Kadın KADES üzerinden şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da B.A. isimli erkek, işyerinde stajyer olarak çalışan A.E.T. (15) isimli oğlanı darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 44 kişi, 29 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslardan 12’si tutuklandı.

21 Ağustos

Cinayet

Antalya’da emekli polis memuru H.D. (51) isimli erkek, eski sevgilisi Elina Şengün (38) isimli kadını işyeri otoparkında beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Gülşah S. (24), Muhammed Ali S. (17) ve Belinay S. (15) isimli kardeşler, denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da F.Ç. (22) isimli kadın, inşaat alanında düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, dini nikâhlı arısı D.T. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Samsun’da İ.K. isimli erkek, karısını tabancayla tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, H.K. isimli kadını evinin önünde cinsel organını göstererek taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

22 Ağustos

Cinayet

Manisa’da S.S. (53) isimli erkek, tartıştığı karısı Hacer S. (50) isimli kadının boğazını sıkarak ağır yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de Lamyaa M. (61) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da F.A. (32) isimli kadın, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Isparta’da Muhammed Enes A. (17) isimli oğlan, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Devran S. (16) isimli çocuk, dedesinin evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adıyaman’da Z.A. isimli erkek tartıştığı karısı K.A. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de S.M. (39) isimli erkek, eski sevgilisi Z.İ. (29) isimli kadını ailesinin yanında tüfekle tehdit ederek kaçırdı. Yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da S.C. (35) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.C. (36) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Elazığ’da bir erkek, bir kadını konser alanında taciz etti. Çıkan arbede üzerine polis olaya müdahale etti.

23 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da M.Ç. isimli erkek, tartıştığı komşusu R.O. isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da silahlı çalışmada Ö.E. (4) isimli oğlan çocuğu ve babası K.E. (31) yaralandı. Çocuk ve babası hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısları yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Mersin’de M.Ç. (37) isimli erkek, eski sevgilisi S.Ç. (30) isimli kadını tehdit etti, evine gelerek satırla kadına ait otomobile zarar verdi. S.Ç. 'KADES'ten yardım istedi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

24 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Ordu’da fındık toplamaya giden Fatma (65) ve Melahat G. (60) isimli kardeşler, derede ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta Z.G. (90) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da İlknur K. (15) isimli kız çocuğu, evde ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da H.Ü. isimli erkek, karısı R.Ü. isimli kadını darp etti. Olaya müdahale eden oğlu Y.Ü., babasını bıçakla yaraladı. Y.Ü. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Aydın’da H.K. (37) isimli erkek, sokakta bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 3 kişi, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

25 Ağustos

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (51) isimli erkek, eski sevgilisi Şerife Gezer (41) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Çorum’da Huriye C. (81) isimli kadın, evinin balkonunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da S.T. (15) isimli kız çocuğu, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kütahya’da Ç.Y. (33) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.Y. (29) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da U.A. (35) isimli erkek, karısı S.N.A. (30) isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.Y. isimli erkek, sokakta Z.T. isimli kadını darp etti. Olaya müdahale eden 2 polis memurunu, telefonla arayarak çağırdığı kardeşleri M.Y. ve M.D.Y. ile darp ederek yaraladı. Kaçan 3 erkek ve kadın gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de S.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ş.B. (32) isimli kadını bıçakla kaldığı evin bahçesinde yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da E.S. (27) isimli erkek, sevgilisi N.T. (23) isimli kadını evinde darp etti. Komşuların ihbarı üzerine erkek gözaltına alındı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Çocuğa Şiddet

İstanbul’da F.Ç. ve F.Ö. isimli 2 erkek, tartıştıkları komşularını darp etti, kız çocuğunu (15) bıçakla yaraladı. F.Ç.’nin 3, F.Ö.’nün 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da belediyede çalışan R.Ö. isimli erkek, bir kız çocuğunu (13) istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

26 Ağustos

Cinayet

Diyarbakır’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.A. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Sultan Kara A. (32) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunu alarak kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Feyzanur G. (25) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Büşra Y.(33) isimli kadın, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de 6 kişi, telefoncu dükkânında çalışan kadını ve 2 çocuğunu darp etti. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de bir erkek, karısını darp etti. Kadının kardeşi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski çalıştığı yerdeki kuaför erkeğin (42) çalışanlara ve müşterilere tacizde bulunduğunu söyledi.

Denizli’de M.B. (51) isimli erkek, bir kadını telefonla mesaj atarak taciz etti. Kadının oğlu H.A. (24), M.B.’yi darp ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 8 kişi, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınana 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

İstanbul’da 4 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

27 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Nazmiye Y. (73) isimli kadın, evinin balkonunda asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da gölete düşen Halil N. (2) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da S.K. isimli erkek, eski sevgilisi B.İ. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de K.T. (33) isimli erkek, spor salonunda tartıştığı A.D. (33) isimli kadının boğazını sıktı. Çevredekiler müdahale etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Zonguldak’ta Y.A., H.K. ve Y.E. isimli 3 muhtar erkek, iş arayan bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi olduktan sonra tehdit edildiğini bildirerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

28 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Antalya’da İsveç vatandaşı Gerd Jeanette Marita R. (47) isimli kadın, kaldığı otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Özlem D.(37) isimli kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir’de bir erkek, tartıştığı karısını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de O.T. isimli erkek, karısı S.T. isimli kadını darp etti ve evden kovdu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de H.S.Ö. isimli erkek, eski karısı R.A. isimli kadını parkta tehdit etti. Kadın, uzaklaştırma talep ederek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de O.E. isimli erkek, karısı M.E. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Adana’da A.G. (38) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.G. (33) isimli kadına ait iş yerini yaktı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Malatya’da M.K. isimli erkek, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

29 Ağustos

Cinayet

Batman’da H.C. (30) isimli erkek, annesi Seve C. (55) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü, cansız bedenini konteynere attı. Teslim olan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Metin Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı Cihan Ç. isimli kadını evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Emine B. (88) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Şaziye Ö. (79) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.G. isimli erkek, dini nikâhlı karısı M.I. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Kocaeli’de bir erkek, otobüste tartıştığı kadını (65) darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, polis aracından kaçmaya çalıştı. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de kimliği belirsiz bir kişi, C.K. (30) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da cezaevinden izinli çıkan C.A. isimli erkek, annesini ve babasını darp etti. Erkek daha sonra bıçakla kendisini yaraladı. Annesi ve babası hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da bir grup erkek, Amedspor forması giyen bir kadına sözlü saldırıda bulundu. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Şiddet/ Çocuğa Şiddet

İzmir’de kaybolan güvercinler nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği M.E. (33), E.E. (43), I.E. (37), D.S. (53), F.K. (39) isimli kadınlar ile A.E. (12), A.E. (9), M. E. (16) ve K.B. (9) isimli oğlanlar yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan C. E. (32), S.K. (33) ve G.K. (28) isimli erkekler ve M.E. (16) isimli oğlan tutuklandı.

Tecavüz

İstanbul’da N.N.A. isimli kadın, patronu E.Ç. (38) isimli erkeğin kendisini otelde tabancayla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğunu ve darp ettiğini bildirdi. Darp raporu alan kadın şikâyetçi oldu. Kadın, şikâyetini geri çekmesi için tehdit edildiğini belirtti. Soruşturma başlatıldı.

30 Ağustos

Cinayet

Ankara’da A.Ç. isimli erkek, tartıştığı Neslihan K. isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek aynı silahla arabasında intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da Y.A. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Asya A. (25) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Karısının kardeşi M.G. (16) isimli kız çocuğunu da yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da emekli polis M.A.Y. (72) isimli erkek, karısı Süheyla Y. (61) isimli kadını ve kızı Elif Gülşah Y.’yi (27) tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Suriye vatandaşı bir kız çocuğu (5), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğuna ait resmi bir kimliğin olmadığı öğrenildi.

Antalya’da Almanya vatandaşı Eliya S. (4) isimli kız çocuğu, otelde asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi otel yönetiminden şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

31 Ağustos

Cinayet

Maraş’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K. (45) isimli erkek, eski karısı A.O.(39) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Müesser B. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da bir spor salonunda çıkan yangında Emine Y. (42), Şaziment S. (44) ve Gülsüm Ö.T. (27) isimli 3 kadın hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da B.O. (24) isimli kadın, sosyal medyada paylaştığı videoda boşanma aşamasında olduğu kocası B.O. (26) isimli erkeğin kendisini darp ve tehdit ettiğini bildirerek yardım istedi.

(GDT/EMK)