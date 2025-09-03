Erkek şiddeti Ağustos 2025

Ağustos 2025’te basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ağustos’ta en az 23 kadını ve yedi çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 76 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 13 çocuğu istismar eden erkekler, en az 27 kadını taciz etti.

TIKLAYIN - bianet Şiddet, Taciz, Tecavüz Çetelesi Tutuyor

1 Ağustos

Cinayet

Trabzon’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.E.S. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Sinem S. (27) isimli kadını evine balkondan girerek tabancayla öldürdü. Erkek olay yerine gelen bekçiyi de yaraladı. Kaçan erkek Sinop’ta yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'de polis memuru Coşkun S. (35), karısı Nazlı S. (31) ile çocukları Duru S. (2) ve Yağız S.’yi (7) evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te Camila O. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da ismi basına yansımayan bir kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Aden Ronya S. (1) isimli kız çocuğu, 9. katındaki evinin penceresinden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi G.G. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın aynı zamanda tehdit ve hakarete uğradığını da söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Aydın’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokakta yürüyen 2 turist kadını taciz etti. Güvenlik kameralarına yakalanan erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

2 Ağustos

Ağustos Ayında Basına Yansıyan Cinayet

İzmir’de N.E.T. (41) isimli erkek, annesi Nilüfer Tuzlulu (63) ve beraber yaşadığı Yusuf Yıldırım (78) isimli erkeği evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Yapılan soruşturmada erkeğin cinayeti hırsızlık gibi gösterip kadının telefonunu ve cinayet silahını gömerek sakladığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. 28 Temmuz’da gerçekleşen olay basına Ağustos ayında yansıdı.

Şüpheli Ölüm

Erzurum’da Serpil Ç. (43) isimli kadın, çalıştığı tarlada patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırarak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da Muhterem A. (57) isimli bir kadın, ahırda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da 30’lu yaşlarda olduğu belirlenen bir kadın, denizde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, tartıştığı karısı B.A. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin tehdit ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı A.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da taksici bir erkek, bir kadını otomobil içerisinde darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kastamonu’da O.K. (25) isimli erkek, akrabası olan K.K. (60) isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Çanakkale’de Uzman çavuş M.U. isimli erkek, sokakta bir kız çocuğunu (10) istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da bir kız çocuğu (13), 3 kişi tarafından istismar edildi. Şahıslar gözaltına alındı. Çocuk devlet koruması altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

3 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Isparta’da milli sporcu M.D. isimli erkek, karısı D.D. isimli kadını darp etti, boğmaya çalıştı. Darp raporu alan kadın, şikâyetçi oldu Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

İstanbul’da bir erkek, markette tartıştığı kasiyer kadını darp etti. Diğer müşterilerin müdahale ettiği olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’da A.Ş. isimli erkek, park yeri yüzünden tartıştığı kardeşi M.Ş. isimli erkeği tabancayla öldürdü. Kardeşinin karısı C.Ş. isimli kadını da yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Bursa’da Y.K. (26) isimli bir erkek, bir kadına sözlü tacizde bulundu. Duruma müdahale eden sevgilisi A.Y. (18) isimli erkeği de bıçakla yaralandı. Y.K. olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Zonguldak’ta bir erkek (55), akrabası olan bir kadına (33) tecavüz etti. Kadının fotoğraflarını çekerek tehdit eden erkek hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Olay kadının ablası sosyal medya üzerinden şikâyette bulununca basına yansıdı.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta M.Ö. isimli erkek, kızı B.Ö. (15) isimli kız çocuğunu 8 yıl boyunca istismar etti. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Kız çocuğu, devlet koruması altına alındı.

4 Ağustos

Cinayet

Edirne’de Ö.G.A. (41) isimli erkek, tartıştığı karısı Didem Ö.A. (38) ve oğlu Doruk Kaan A. (9) isimli oğlan çocuğunu boğarak öldürdü. Daha sonra bıçakla intihar etmeye çalışan erkek, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te hakkında uzaklaştırma cezası bulunan ve cezaevinden izinli çıkan Mehmet D. (41), boşanma aşamasında olduğu karısı Semra D. (42) isimli kadının evinde yangın çıkardı. Kadın ve erkeğin dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet

Bianet erkek şiddeti çetelesine Temmuz ayında faili belirlenmemiş cinayet olarak geçen Antalya’da Nida Nazlıer (45) isimli trans kadının ölümüyle ilgili soruşturmada, A.Ö.E.H. isimli erkek, gözaltına alındıktan sonra “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Kadın, evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulunmuştu.

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da fındık bahçesinde çalışan H.Ö. ile karısı A.Ö. ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de N.G. (24) isimli kadın 8. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da Kübra D. (22) isimli kadın, gölde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kastamonu’da Ali S. (16) isimli oğlan çocuğu, barajda boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Bilal S. (16) isimli oğlan çocuğu, evinde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.A. isimli erkek, dini nikâhlı karısı B.E. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisine hakaret ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da M.Ç. (48) isimli bir erkek, Marmaray’da bir kadını taciz etti. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Karaman’da rehabilitasyon merkezinde müdür olan S.B. isimli erkek, koruma altında olan bir kız çocuğunu istismar etti Kız çocuğu şikayetçi oldu. Görevden alınan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da İ. İsimli bir erkek, Ukrayna vatandaşı K.B. (29) isimli kadını seks işçiliğine zorladı. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

5 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Elif T. (20) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Afyon’da Ali Ayaz K. (11) ve Muhammed Emin Ö. (11) isimli oğlan çocukları, gölette boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da 2 yaşında bir bebek, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.E.S. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı B.S. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de S.A. isimli erkek, tartıştığı karısı N.A. isimli kadını darp etti.

Edirne’de Y.İ. isimli erkek, karısı G.İ. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Adana’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada hamile bir kadın darp edildi. Polis müdahale etti. Gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Adana’da cezaevinden kaçan S.T. (45) isimli erkek, dini nikâhlı karısı S.B. (29) isimli kadını öldürmekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Yakalanan erkek tutuklandı. Erkeğin kadını daha önce darp edip kesici aletle yaraladığı için tutukladığı, kadının tehdit edildiği için şikâyetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da K.B. isimli bir erkek, binaların giriş katında oturan Z.F. ve A.U. isimli kadınları pencereden taciz etti. Mahalledekiler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de S.Y. isimli bir erkek, denize giren bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun çığlık atması üzerine çevredekiler müdahalede bulundu. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

6 Ağustos

Cinayet

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.A. (45) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Saliha A. (40) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek intihar etti.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay’da kayıp olarak aranan Aziz Burak Ç. (17) isimli oğlan çocuğu, tren garı yakınında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de P.E.V. (2) isimli oğlan çocuğu 4. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da Baran Y. (11) isimli oğlan çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.D. isimli erkek, tartıştığı karısı T.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, karısı F.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisine hakaret ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Iğdır’da 7 kişi, 32 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

7 Ağustos

Cinayet

Isparta’da Afganistan vatandaşı H.M.R. (29) isimli erkek, eski karısı Fatıma Rahmani'yi (28) evinde boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.A. (36) isimli erkek, tartıştığı karısı Gonca A. (32) isimli kadının boğazını keserek öldürdü. Kaçan erkek, ormanda intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Teslime H. (20) isimli kadın, orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının sevgilisi E.F. (19) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Badegül M. (50) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Nevşehir’de Ömer N. (4) isimli oğlan çocuğu, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.E. isimli erkek, eski sevgilisi A.S. isimli kadını sokakta darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B.A. isimli erkek, tartıştığı karısı M.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de A.S. isimli erkek, karısı M.D. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denizli’de Doktor M.G. (37) isimli erkek, yatalak annesi H.G.G. isimli kadını darp etti. Komaya giren kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının bakıcısı A.K. isimi kadın da kendisini tehdit eden erkekten şikâyetçi oldu. Olay evdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da C.Ç. (40) isimli erkek, boşandığı karısı D.A. (39) isimli kadının çalıştığı restorana gelerek kadını ve yanında olan annesi D.A. (65) isimli kadını darp etti, bıçak ve tabancayla tehdit etti. Olaya müdahale eden restoran sahibi ve garsonu yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da taksici A.P. isimli bir erkek, yolda tartıştığı M.R. isimli bir kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da M.E.K. isimli erkek, eski sevgilisi A.Ö. (25) isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 5 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ocak ayında meydana gelen olay basına kadının, avukatının delilleri mahkemeye sunmaması ve şikâyet süresinin dolması gerekçesiyle takipsizlikle kapanması ve kadının tekrar şikâyetçi olması üzerine yansıdı.

Muğla’da Y.U. (45) isimli erkek, annesi M.U. (76) isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın, erkeğin evini yakmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da Z.E. isimli erkek, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı.

8 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Hanife K. (87) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Dr. Hüsniye Betül İnci D. (30) isimli kadın, 4. kattan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.D. isimli erkek, tartıştığı karısı G.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı bulunan Ç.M. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.M. isimli kadının evine gelerek rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla’da İ.C.Ö. (35) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi V.B. (27) isimli kadını evinde tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir üniversitede Dr. Öğr. Üyesi İ.E. isimli erkek, Z.K. (22) isimli kadın öğrenciyi darp etti, Kadı şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da A.Z. (31) isimli erkek, markette bir kadını taciz etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanan erkek gözaltına alındı.

9 Ağustos

Cinayet

Trabzon’da M.S. (38) isimli erkek, tartıştığı karısı Tuğba S. (35) isimli kadını evde bıçakladı, evden dışarı çıkmaya çalışırken tüfekle vurarak öldürdü. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Basına Yansıyan Çocuk Cinayeti

Kayseri’de 19 Ocak’ta Sözleşmeli Er F.D. (27) isimli erkek, sevgilisi Yağmur Ç. (17) isimli kız çocuğunu sokakta tabancayla öldürdü. Kız çocuğunun annesi, kızının sürekli olarak tehdit ve şiddete maruz kaldığını söyledi. Dava 19 Ağustos’ta başlayacak.

Şüpheli Ölüm

Osmaniye’de Yurdagül T. isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mersin’de Hamza Y. (16) isimli oğlan çocuğu, denizde boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Efe Erdem S. (16) isimli oğlan çocuğu, denizde boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı C.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Niğde'de kimliği belirsiz şüphelilerin bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulan E.A. (8) isimli oğlan çocuğu ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

Adana’da bekçi K.K. isimli erkek, ürün iadesi için gittiği markette siparişini getiren çırak A.Ç. (15) isimli oğlan çocuğunu sokakta darp etti. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocuk darp raporu alıp şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta bir erkek (18), sokakta kız kardeşiyle kavga eden bir oğlan çocuğunu (5) darp etti. Olay sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek gözaltına alındı.

10 Ağustos

Cinayet

Kayseri’de O.K. isimli erkek, tartıştığı karısı Neşe K. isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te İ.A. (64) isimli erkek, tartıştığı karısı Ayten A. (67) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Hüsniye İ. (72) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da bir kadın (88) su kuyusuna düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Konya’da Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16) isimli kız kardeşler derede boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

11 Ağustos

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da çaya düşen Amine K. (11) isimli kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da Ramazan T. (17) isimli oğlan çocuğu, balık tutarken nehre düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli erkek, tartıştığı karısı M.A.K. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının kendisine hakaret edip boğazını sıktığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da iki kişi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bir kadın bacağından tabancayla vuruldu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Taciz

İstanbul’da manken ve sunucu T.A. isimli kadın, oyuncu B.O. isimli erkeğin sosyal medya üzerinden kendisini taciz ettiğini söyledi.

12 Ağustos

Cinayet

Mersin’de N.Ş. (40) isimli erkek, sevgilisi Songül Perçem (40) isimli kadını sokakta av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Ezgi E. (28) isimli kadın ve sevgilisi Berk K. (31) isimli erkek evde tabancayla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Doktor Sedanur B. (35) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da D.K. (54) isimli erkek, metroda gazeteci Ö.K.O. ve 2 kadını sözle ve gizlice fotoğraflarını çekerek taciz etti. Kadınlar şikâyetçi oldu. Erkek, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “hakaret” suçlarından tutuklandı.

13 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Denizli’de öğretmen Zeynep U. (45) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ordu’da İ.M. (50) isimli erkek, tartıştığı karısı S.M. (45) isimli kadını tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da H.G. (25) isimli erkek, dini nikâhlı karısı A.S. (29) isimli kadını sokakta darp etti. Silahla etrafa ateş açan erkek arabasına binip kaçtı. Yakalanan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, eski nişanlısı olduğu iddia edilen kadının arabasının kaputuna çıkarak tehdit etti ve aracı yumrukladı. Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Taciz

Bursa’da E.H. (14) isimli oğlan çocuğu, çocuğuyla beraber markete giden bir kadını taciz etti. Kaçan oğlan çocuğu, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

14 Ağustos

Çocuk Cinayeti

Aydın’da Ümit Atar (13) isimli oğlan çocuğu, kavgada sandalyeyle başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili S.T. ve E.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de N.Z. (44) isimli kadın, 14. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Derya Y. (44) isimli kadın, 3. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta H.Y. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Hacer K. (39) isimli kadın ile oğlu Recep Kürşat K. (12) isimli oğlan çocuğu, kadının iş yerindeki atık yağ tankerine düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Ömer D. (10) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.K. isimli erkek, tartıştığı karısı N.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de D.B. isimli kadın, kocası K.B. isimli erkeğin kendisini eve almadığını, eşyalarını dışarı atarak tehdit ve hakarette bulunduğunu bildirdi. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Urfa’da bir erkek, karısını darp evde darp etti. Komşular olayı görüntüleyip polise haber verdi. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.A. isimli bir erkek, yanındaki kadını darp etti. Olaya müdahale edenlere de tepki gösteren erkek gözaltına alındı. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocuğa Şiddet

Hakkâri’de uzman çavuş İ.S. isimli erkek, E.T. (10) isimli bir oğlan çocuğunu darp etti. Hastaneye kaldırılan çocuk, şikâyetçi oldu.

15 Ağustos

Cinayet

Urfa’da S.E. (30) isimli erkek, karısı Kadriye E. (27) isimli kadını evde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Çiftin sokakta bulunan kızları D.E. (5) koruma altına alındı.

Mersin’de H.A. isimli erkek, işe bırakmak için arabasına aldığı komşusu Cevahir İnan (80) isimli kadını ormanda tabancayla öldürüp gasp etti. Soruşturma başlatıldı. H.A. ve tabancasını aldığı belirlenen B.Ö. isimli erkek tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Antalya’da S.S. (20) isimli erkek, karısının eski nişanlısı Ali Bulgurcu (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bingöl’de E.V. (7) isimli çocuk, termal havuzda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.Y. isimli erkek, sevgilisi G.B. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.H. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.H. isimli kadını iş yerinde rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çankırı’da polis memuru O.K. isimli erkek, sevgilisi E.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkeğin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen kadın tekrar şikâyetçi oldu.

16 Ağustos

Çocuk Cinayeti

Manisa’da F.F. (36) isimli erkek, akrabası Hatice F. (16) isimli kız çocuğunu evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.E. isimli erkek, sevgilisi B.E. isimli kadının yüzüne telefon fırlatarak darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Manisa’da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M.P. isimli erkek, şarküteride çalışan kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek çevredekiler tarafından darp edildi. Erkek kaldırıldığı hastanede intihara teşebbüs etti, gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, yürüyen merdivenlerde bir kadını taciz etti. Kadın görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak şikâyetçi oldu.

17 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Giresun’da İbrahim K. (17) isimli oğlan çocuğu denizde boğularak öldü.

Samsun’da denize giren Haşim A. (18) ve arkadaşı Salih Samet K. (17) boğularak öldü.

Van’da Edibe Ö. (45) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da cezaevinden önceki gün tahliye olan M.M.D. (46) isimli erkek, evine gittiği eski sevgilisi Z.K. (36) isimli kadın ile yanında bulunan sevgilisi U.D. (44) isimli erkeği bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan erkeğin, cezaevindeyken eski sevgilisini tehdit ettiği de öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da M.K. isimli erkek, halası A.S.'nin yanında kalan kız çocuğunu (12) takip etti, apartman girişinde istismarda bulundu. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. Mahalledekiler tarafından yakalanıp darp edilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

18 Ağustos

Cinayet

İstanbul’da Ü. S. (33) isimli erkek, sokak ortasında Özbekistanlı karısı Nıgına Sattarova’yı (33) satırla boğazını keserek öldürdü. Kaçan erkek tutuklandı.

Aydın’da, polis memuru H.D. (52) isimli erkek, sokakta kovaladığı boşanma aşamasında olduğu karısı Burcu D. (52) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Diyarbakır’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.D. (29) isimli erkek, kendisinden kaçarak taksiye binmek isteyen boşanma aşamasında olduğu karısı Nazlı D.’yi (24) tabancayla öldürdü, taksi şoförünü de yaraladı. Erkek intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce de kadını ayağından vurduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Elazığ’da bir düğün salonunda çıkan kavgada Lütfiye G. (66) isimli kadın, kalp krizi geçirerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da Meryem M. (23) isimli kadın, evinin balkonunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de kamp yapan Fatma Gül K. (46) ve kocası Mustafa K. (47) çadırda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Çiftin, kömür ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Şiddet / Yaralama

Adana’da Y.K. isimli erkek, koşuları veteriner M.N.U. (32) ve annesi M.A. (72) isimli kadını darp etti. Komşular müdahale etti, olay cep telefonuyla kaydedildi. Kadınlar şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

F.Ç. isimli bir kadın, bir vakfın başkanı olan eski kocasının kendisini taciz ettiğini kızını da istismar ettiğini söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten kadın, eski kocasının iş bulmasını engellediğini de belirterek yardım çağrısında bulundu.

19 Ağustos

Cinayet

Ağrı’da C.K. (71) isimli erkek, tartıştığı karısı F.K. (61) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de kayalıklardan dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep S. (12) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.N. isimli erkek, tartıştığı karısı N.A. isimli kadını darp etti. Kadın tehdit edildiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de U.A. isimli erkek, eski karısı S.D. ve halası M.S. isimli kadını evlerinde tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da simit alan kadını, pastane önünde bekleyen erkek taciz etti. Kadın yardım istedi. Kaçan erkek pastane çalışanı tarafından yakalanarak darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzincan'da düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir kadını tur çalışanı taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da birden fazla suç kaydı bulunan C.Ö. isimli erkek, L.Ö. isimli kadının evine camdan girerek tacizde bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Çocuk İstismarı

Konya’da A.Ö. (24) isimli erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Yakalanan erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

20 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da 16 Ağustos’ta kaybolan Safinaz K. (77) isimli kadın, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Olga A. (58) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı Ö.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin kendisine hakaret ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu.

Edirne’de H.K. isimli erkek, sevgilisi M.M. isimli kadını evinde tehdit etti, darp ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de İ.Ç. isimli erkek, eski karısı O.A. isimli kadının evinin camlarını kırdı, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de T.Ç. isimli erkek, karısı B.Ç. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın KADES uygulamasından şikâyetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Karaman’da M.T. (40) isimli erkek, annesi A.T. (78) isimli kadını darp edip eve kilitledi. Komşuların ihbarı üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Yalova’da A.Y. (34) isimli erkek, eski sevgilisi N.T. (44) isimli kadını çalıştığı markette darp etti. Olay sırasında erkek, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan A.Y., adli takiple serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da E.Y. isimli erkek, eski sevgilisi Z.S. isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Erkek çevredekiler tarafından darp edildi, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da M.K. isimli erkek, evlenme teklifini geri çeviren A.İ. (50) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Urfa’da bir erkek, sosyal medya fenomeni M.R. isimli kadını, kaldığı otelin önünde taciz etti. Kadın, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

21 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Leyla I. (60) ile ablası Muatter I. (65) isimli 2 kadın, evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Cemile A. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Tokat’ta Z.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.A. ve yanındaki arkadaşı M.F.A. isimli kadını hastane kantininde tabancayla yaraladı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da E.Ö. (55) isimli erkek, karısı B.Ö. (50) isimli kadını elektrik ısıtıcısıyla darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın 30 yıldır sistematik şiddete maruz kaldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. 27 suç kaydı olduğu belirlenen erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Nevşehir’de imam T.K. (46) isimli erkek, bir kız çocuğunu (12) istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

22 Ağustos

Cinayet

Muğla’da B.K. (53) isimli erkek, beraber yaşadığı Kezban Süne (43) isimli kadını sokakta tüfekle öldürdü. Kaçan erkek, İzmir’de yakalanıp gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da bir çiftlikte çalışan Afgan vatandaşı S.İ. (32) isimli erkek, karısı Najiba İ. (28) isimli kadını darp ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Nadire E. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Ayşe Ş. (55) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sakarya’da E.S. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Y.G.S. (29) isimli kadını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak yaraladı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da A.D. (52) isimli erkek, evine gittiği yeğeni Y.D. (15) isimli kız çocuğunu bıçakla yaraladı, sevgilisi B.S. (17) isimli oğlan çocuğunu da sandalyeyle darp etti. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da oyuncu D.L.A. isimli kadın, eski rol arkadaşı T.A. isimli erkeğin kendisini yazılı ve sözlü olarak taciz ettiğini sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bildirdi.

Çocuk İstismarı

Fotoğrafçı D.B. isimli kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda oyuncu M.Y.A. isimli erkeğin 16 yaşındayken Diyarbakır’da kendisini istismar ettiğini söyledi.

23 Ağustos

Cinayet

Antalya’da pastane sahibi K.Ü. (54) isimli erkek, çalışanı olan Elif Kılıç (32) isimli kadını ve eski nişanlısı H.F. (30) isimli erkeği tabancayla öldürdü. Erkek olay yerinden ayrıldıktan sonra arabasında aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de F.K. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de kayıp olarak aranan Sevin B. (70) isimli kadın, sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da Şerife A. (75) ve kocası İ.A. (75) termal su kaynağı yakınında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Hollanda vatandaşı Muhabbet Y. (15) ve Muhammet Jamil Y. (17) isimli iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Babaları R.M.A. (57) hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. E.K.’ye ev hapsi verildi, diğer şüpheliler de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Urfa’da Beşir C. (16) isimli oğlan çocuğu, sulama kanalında boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Ç. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, sokakta tartıştığı kadınlardan birini darp etti, diğerini bıçakladı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da Y.İ. (51) isimli erkek, parkta 17 yaşındaki bir oğlan çocuğunu istismar etti. Çevredekiler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı.

24 Ağustos

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Helin U. (24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da M.A. (16) isimli oğlan çocuğu, parkta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da akrabalarına ziyarete gelen C.A. (14) isimli kız çocuğu, evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de bir partinin delege seçimlerinde çıkan tartışmada Y.Ö. isimli bir erkek, F.A. ve S.G. isimli kadınları darp etti. F.A. şikayetçi oldu.

Eskişehir’de bir partinin delege seçimlerinde belediye başkanının şoförü D.K. isimli erkek, parti üyesi A.H.Ç. ve karısı A.Ç.’yi darp etti. Darp raporu alan kadın ve erkek şikayetçi oldu.

Taciz

Sosyal medyada paylaşımda bulunan bir kadın, şarkıcı A.E.D. isimli erkeğin sosyal medya üzerinden kendisini taciz ettiğini, başka bir kadın da uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini söyledi.

25 Ağustos

Cinayet

İstanbul’da A.K. (20) isimli erkek, tartıştığı annesi Çiğdem K. (45) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek Sakarya’da yakalandıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin sabıkası olduğu ve cezaevinden 2 hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

Kocaeli’de C.U. (63) isimli erkek, tartıştığı karısı Sevgül U. (55) isimli kadını bıçakladı, tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti, tedavi edildikten sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da kına gecesinde çıkan kavgada E.U. isimli erkek pompalı tüfekle ateş açtı, Eşe Adamhasan (68) öldü. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına aldı. Kaçan E.U.'nun yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da kayıp olarak aranan Büşra Nur T. (15) isimli kız çocuğu, inşaat halindeki bir binanın içinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti ve zorla arabasına bindirdi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul’da A.C.Ç. isimli erkek (46), tartıştığı karısı F.R.Ç. (41) isimli kadını evde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı. Erkeğin suç kaydı olduğu öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da bir üniversitede akademisyen olan C.Ü. isimli erkek, sosyal medya üzerinden kadın öğrencileri taciz ve tehdit etti. Öğrenciler şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Ankara’da Y.T.N. isimli erkek, kızını (9) ve parktaki çocukları istismar etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yakalanan erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

26 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Isparta’da görme engelli Gülsüm S. (80) isimli kadın, bir tarlada ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kilis’te parkta oynarken kaybolan Arıc A. (2) isimli kız çocuğunun cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğunun dayısı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Karaman’da kayıp olarak aranan Mehmet D. (10) isimli oğlan çocuğu ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de U.A. (45) isimli erkek, eski karısı H.C. isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kades uygulamasından ihbarda bulunuldu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da H.T. isimli erkek, tartıştığı karısı G.T. isimli kadını darp etti. Oğulları A.B.T. (12) babasını bıçakla yaraladı. Erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 2 erkeğin kavgasını ayırmaya çalışan bir kadın darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Taciz

İstanbul’da T.Ö. isimli kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komedyen M.S. isimli erkeğin yıllar önce kendisini evinde taciz ettiğini söyledi. Yapımcı şirketi, erkekle çalışmayı sonlandırdığını duyurdu. Kadın, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

İstanbul’da dijital içerik üreticisi Başak K. isimli kadın, sosyal medya fenomeni eski sevgilisi E.B. isimli erkeğin paylaşımlarıyla kendisini taciz ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

İstanbul’da 2 kadın, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda yönetmen S.E. isimli erkeğin, asistanlık yaptıkları dönemde kendilerini taciz ettiğini bildirdi. Erkeğin filmleri, bazı yayın platformlarından çıkarıldı.

Tecavüz

Uşak’ta emekli imam H.Ç. (66) isimli erkek, oğlunun karısı E.Ç. (24) isimli kadına 2 sene boyunca tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

27 Ağustos

Cinayet

Bursa’da D.Ş. (31) isimli erkek, tartıştığı eski karısı Sevgi Yandık (27) isimli kadını parkta bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü. Kaçan erkek tutuklandı. Erkeğin daha önce de kadını bıçakladığı ve 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuk Cinayeti

Konya’da H.A. (60) isimli erkek, kavgalı olduğu Mehmet K. ve oğlu Servet K. (11) isimli oğlan çocuğunu arabada tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da N.M. (43) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis memuru olan beraber yaşadığı eski kocası gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Trabzon’da denizde kaybolan Sultan Hamit H. (13) isimli oğlan çocuğu, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Adem B. (6) isimli oğlan çocuğu, gölde boğularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da bir erkek, bir kadının araba tekerlerini bıçakla patlattı ve camlarını kırdı daha sonra kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, H.K. (37 Hatice Kar) isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Şahıs kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Urfa’da Doktor A.Y. isimli erkek, hasta yakını İ.D. isimli kadını taciz etti. Erkek görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de V.Ç. isimli erkek, beraber yaşadığı kadının kızını darp etti. Kız çocuğunun babası şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

28 Ağustos

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Nergül K. (43) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.D. isimli erkek, tartıştığı karısı B.D. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin aynı zamanda hakaret ve tehditlerde de bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

29 Ağustos

Faili Belirlenmemiş Çocuk Cinayeti

Urfa’da 11 Mayıs’ta başına gelen yorgun mermiyle yaralanan Mehmet Y. (9) isimli oğlan çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de 5 gündür kayıp olarak aranan Aslı A. (45) isimli kadın, yaşadığı apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Ukrayna vatandaşı Olena I. (51) isimli kadın, denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın erkeğin aynı zamanda hakaret ve tehditlerde de bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de M.A. isimli erkek, park yeri için tartıştığı A.T. isimli kadını darp etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Antep’te bir erkek, karısı olduğu iddia edilen kadını sokakta darp etti. Çevredekilerin müdahale ettiği olay kameralar tarafından kaydedildi.

Samsun’da H.T. (40) isimli erkek, tartışma sırasında kendisini bıçakla yaralayan sevgilisi C.N. (27) isimli kadını evinde darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadın ve erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, bir kadını metroda taciz etti. Kadın, erkeğin görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak şikayetçi oldu.

30 Ağustos

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da A.K. (20) isimli erkek, üniversitenin kampüsündeki kafede eski sevgilisi Hilal Özdemir (15) isimli kız çocuğunu tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Fadime G. (79) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başladı.

Urfa’da Meryem S. (27) isimli kadın, evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başladı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da bir erkek, konserde tartıştığı bir kadını darp etti.

Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı buluna B.A. (32) isimli erkek, eski karısı S.R. (24) isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkeğe 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe cezası verildi.

Antep’te "kasten öldürme" suçundan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.G. (34) isimli erkek, saklandığı evde karısını darp etti. Kadının ihbarı üzerine 3 saat süren operasyonda erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Taciz

Ankara’da sinemacı ve kurgucu F.O. isimli kadın, sosyal medya paylaşımında oyuncu C.B. isimli erkeğin bir film galasında kendisini asansörde taciz ettiğini ve telefonla rahatsız ettiğini söyledi.

Çocuğa Şiddet

Osmaniye’de D.Ş. (12) isimli oğlan çocuğu, evinin balkonunda tabancayla ayağından yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Y.K. isimli erkek, parkta oynayan Ö.E. (8) ve Ö.E.I. (6) isimli 2 oğlan çocuğunu darp etti. Çevredekilerin müdahale ettiği olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkeğe, ev hapsi cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Mardin’de R.B. (12) isimli engelli kız çocuğu, rahatsızlanarak gittiği hastanede doğum yaptı. Soruşturma başlatıldı.

31 Ağustos

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Prof. Dr. Tahire B. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Nihal A. (65) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da kendisinden haber alınamayan F.E. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da çöp konteynerinde bir bebek ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

Hatay’da Emre G. (12) isimli oğlan çocuğu, denizde boğuldu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Ali Osman F. (14) isimli oğlan çocuğu, camdan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Hatay’da A.G. (26) isimli erkek, annesi B.G. ve babası H.g.’yi darp ederek aracından dışarı çıkardı. Daha sonra 3 araca zarar verip bir kişiyi arabasında rehin alan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sakarya’da kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Ö.A. (35) isimli erkek ve 4 yaşındaki oğlunu sokakta tabancayla vurdu. Olayda Ö.A. isimli erkek öldü, oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da K.E.Ö. (14) isimli oğlan çocuğu konserde tartıştığı bir grup tarafından darp edildi. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Sakarya’da cami görevlisi, 4 çocuğu darp etti. Aileler darp raporu alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Cinsel Saldırı

Çorum’da C.D. isimli erkek, oğlunun karısı F.D. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın, erkeği tabancayla öldürdü. Kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

(GDÇ/EMK)