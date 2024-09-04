Erkek şiddeti Ağustos 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ağustos’ta en az 27 kadını ve altı çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Ağustos’ta en az 63 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 12 çocuğu istismar eden erkekler, en az yedi kadını taciz etti. Erkekler en az 36 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Ağustos

Cinayet – Çocuk Cinayeti

Siirt’te İ.K. isimli erkek, eski karısı Saliha K.’yi evine gelerek bıçakla öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ardından tutuklandı.

Antalya’da M.A. (48) isimli erkek, sevgilisi Aynur Çilli’yi (43) evinde başına defalarca taşla vurarak öldürdü, olaya şahit olan Aynur Çilli’nin oğlu Bulutcan Çilli’yi (8) de elleri, ayakları ve boynundan iple bağlı şekilde boğarak öldürdü. Erkek, öldürdüğü çocuğu çuvala koymak üzereyken yakalanıp gözaltına alındı, tutuklandı.

Samsun’da M.D. (40) isimli erkek, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin karısı Fatma D.’yi (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında kadını, M.D.’nin annesi E.D. ile oğlu Ü.D.'nin tutup, M.D.’nin bıçakladığı öne sürüldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, karısı N.S.Ö.’yü darp etti.

Samsun’da Ö.A. isimli erkek, tartıştığı karısı E.A.’yı bastonla darp ederek kolunu ve dişini kırdı, tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de M.K. isimli erkek, karısı E.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ö.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı E.K.Ç.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Zonguldak'ta E.A. isimli erkek, 14 ve 17 yaşlarındaki öz kızlarını yıllarca istismar etti. Baba tutuklandı. Olay, kızlardan birinin hamile olduğunun öğrenilmesiyle ortaya çıktı.

2 Ağustos

Cinayet

Konya’da 5 suç kaydı olan H.Ö. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı Arife Ö.'yü (49) evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanıp gözaltına alındı. Kadının evindeyken KADES üzerinden ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Aydın’da televizyon tamircisi M.G. isimli erkek, Nakşiye D. isimli kadını evinde çekiçle darp ederek öldürdü, kadının kocası H.D., kızı H.G. ile torunu B.G.'yi de aynı çekiçle yaraladı. M.G. “öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Kadının, olaydan sonra 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, hastanede öldüğü öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de F.C (64) isimli kadın, kendisini asarak intihar etti.

Afyon’da bir parkta bulunan su kanalında Sultan T. (19) isimli kadın ölü bulundu. Kadının kendisini sürekli rahatsız eden eski sevgilisi Y.Ç. (23) isimli erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Bursa'da A.T. (28) isimli erkek, eski nişanlısı E.B. (27) isimli kadını silahla yaraladı, kadının sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye silahla saldırarak bir bebeği yaraladı. Erkek intihar etti, kadın ve bebek yaralı olarak kurtuldu. Kadının tedavi gördüğü hastanede bir bacağının kesileceği öğrenildi.

Edirne’de Ü.İ isimli erkek, dini nikahlı karısı M.İ.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.A. isimli erkek, dini nikahlı karısı Y.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, 9 yaşında bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Olayı görenler erkeği darp etti.

3 Ağustos

Cinayet

Tekirdağ’da T.A. (33) isimli erkek, annesi İ.D.’yi (55) evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı olan S.K. isimli erkek, yolda karşılaştığı eski dini nikahlı karısı K.K.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da A.İ.K (22), H.E. (20) ve Y.T. (23) isimli kadınlar, gittikleri eğlence mekânında işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D.'nin kendilerini darp ettiklerini söyledi, şikayetçi oldular. M.M.D. ve V.T. tutuklandı, mekân mühürlendi. Kadınlar, yan masadan kendilerini erkeklerin taciz ettiğini, görevliye masa değiştirmek istediklerini söylediler. İddiaya göre görevlinin kendilerine "Yan masada sizi beğenmiş. Şampanya ikram etmek istiyor" denildi. Bu teklifi kabul etmeyerek, fazla hesap ödediklerini belirterek mekândan çıkmak istedikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

5 Ağustos

Cinayet

Mersin’de Z.E. isimli erkek, dini nikahlı karısı Pınar Bayram’ı evde darp ederek öldürdü, tutuklandı. Erkeğin karısını sürekli darp ettiği öğrenildi.

6 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.Ö. isimli erkek, karısı Y.Ö.’yü darp etti. Erkek tutuklandı.

Taciz

İstanbul'da bir adliyede çalışan memur bir erkek, aynı adliyede çalışan görme engelli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek memur açığa alındı. Erkeğin daha önce de hakkında benzer suçtan dava açıldığı öğrenildi.

Sakarya’da R.A. isimli erkek, markette bir kadını taciz etti. Erkek basit cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

7 Ağustos

Cinayet

İzmir’de balıkçı barınağında bulunan bir teknedeki buzlukta Hilmiye Tuğba E. (24) ölü bulundu. Tekne sahibi Ş.A. (37) isimli erkek tutuklandı. Ş.A., “kıskançlık sonucu çıkan tartışmada” cinayeti işlediğini söyledi.

Şüpheli Ölüm

Antalya'da Gamze Ö. (25) isimli kadın kaldığı pansiyonun önündeki kaldırımda yaralanmış biçimde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, sevgilisi M.Ö. isimli kadını sopa ile darp etti, sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadını erkek burada da darp etti. Kadın şikayetçi oldu, yasal işlemler başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.A. isimli erkek, karısı G.D.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

8 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Bartın’da intihar girişiminde bulunduğu ihbar edilen K.T. isimli kadını, evinde erkek arkadaşının darp ederek yaraladığı öğrenildi. Kadın hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

9 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Zonguldak'ta "Gizem" takma isimli Hülya Ö. (30) isimli kadın bir otelde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.D. isimli erkek, karısı H.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Kadın şikayetçi oldu.

Sakarya’da Z.T. isimli kadın, bir süredir kendisini takip ve taciz eden erkeği sosyal medya hesabından duyurdu, yardım istedi. Erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de 13 erkek, 36 kadın ve kız çocuğunu seks işçiliğine zorladı. Örgüt lideri olduğu söylenen B.Ü. ile D, C.D, B.K, K.K, E.Ş, F.T, S.T, M.Ş ve M.L isimli 10 erkek tutuklandı.

10 Ağustos

Cinayet

İstanbul H.G. (40) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Serpil G.’yi (35) silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. Ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen erkek, öldürdüğü karısının başında bekledi, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.E. isimli erkek, karısı F.E.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Konya‘da tekel işleten M.A. isimli erkek, dükkanında tartıştığı sevgilisi R.H. isimli kadın ile kadının annesi N.H.’yi pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaraladı. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

11 Ağustos

Cinayet

Malatya’da Aslı P. (33) odasında kalbinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Kocası S.P. gözaltına alındı.

Malatya’da Nesrin B.Y. (18) evin salonunda doğalgaz borusuna elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde ölü buldu.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de G.Ü. isimli erkek, tartıştığı ve evden valizini alıp çıkan karısı Y.Ü.'yü sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

12 Ağustos

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Ü.K. isimli erkek, evde babası Cemil K.'yi bıçaklayarak öldürdü, annesi H.K. ile erkek kardeşi B.K.’yi yaraladı. Ü.K. gözaltına alındı.

İstanbul’da gece kulübü sahibi G.T. (28) isimli erkek, sevgilisi B. S. (32) isimli kadını darp etti, aracına uyuşturucu yerleştirip ihbar etmekle tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Denizli’de H.A. isimli erkek, eski nişanlısı E.T. (24) isimli kadını çok kez darp etti, sokakta yüzünden ve boğazından bıçaklayarak yaraladı. Kadın, defalarca erkeğin kendisini darp ve taciz ettiği için hakkında şikayetçi olduğunu ancak hapse girmeyen erkeğin şiddet eylemlerine devam ettiğini söyleyerek acil yardım istedi.

Çocuğa Şiddet

Konya'da bir erkek, düğün salonunda çocuğu olduğu iddia edilen bir çocuğu havaya kaldırıp yere attı.

Çocuk İstismarı

Osmaniye'de İ.B.C. (16) isimli oğlanın, A.Ç. (15) isimli kız çocuğunu istismar ettiği öğrenildi. Hamile kalan kız doğurduğu bebeği tarlaya attı, oğlan tutuklandı.

13 Ağustos

Çocuk İstismarı

Muğla’da bir mekânda barmenlik yapan 40 yaşında bir erkek, mekânda tuvalete giren C.S. (13) isimli kız çocuğunu istismar, tehdit ve gasp etti. Erkek nitelikli cinsel istismar suçlaması ile adliyeye sevk edildi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

14 Ağustos

Cinayet

Eskişehir’de bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç. (23) intihar ettiği ihbarı üzerine evde ölü bulundu. Sinem Ç.'nin intihar ettiğini söyleyen sevgilisi A.Ö. (28) isimli erkek, çelişkili beyanları nedeniyle tutuklandı.

Ankara’da B.B. isimli erkek, tabancayla karısı Z.B.'yi öldürdü, intihar etti.

İstanbul’da G.A. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Öznur A.’yı (23) “barışma teklifini reddetmesi” üzerine sokakta bıçaklayarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, erkek gözaltına alındı.

İstanbul İ.Ç. (33) isimli erkek, 8 aylık karısı Kıymet Ç.’yı (33) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.K. isimli erkek, eski sevgilisi G.D. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Urfa’da E.T. isimli erkek, babasının evine gittiği için tartıştığı karısı H.K. ile karısının yengesi B.B.’yi evde av tüfeğiyle yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, kaldırımda yürüyen kadını taciz etti, gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta alışveriş merkezinde bir mağazada çalışan M.K. isimli erkek, kabinde kıyafet deneyen 16 yaşındaki kız çocuğunu gizlice videosunu çekerek istismar etti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

15 Ağustos

Cinayet

Giresun’da Sezen Sarısaray (27) isimli kadın dere kenarında ölü bulundu. B.K (20), M.T. (19), E.Ş. (19) isimli erkekler ile E.T. (13) isimli oğlan çocuğu "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.S. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı karısı H.K.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.A. isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan dini nikahlı karısı A.V.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

16 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.E.M. isimli erkek, eski sevgilisi G.K. isimli kadını evinde darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da 17 yaşında bir oğlan, Y. isimli trans kadını bıçaklayarak yaraladı, taciz etti. Trans kadın tutuklandı, oğlan serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.B. isimli erkek, dini nikahlı karısı Ü.A.’yı tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Kilis’te hakkında tedbir kararı bulunan M.Ö.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı F.Ç.’yi tehdit etti, şikayetçi oldu.

Kilis’te N.A. isimli kadın, hakkında tedbir kararı bulunan M.Ş. isimli erkeğin tedbir kararını ihlal ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

17 Ağustos

Cinayet

Balıkesir'de İbrahim Ağzıkırık (50), birlikte yaşadığı Fatma Aydovan’ı (54) tabancayla öldürdü, kadının eski kocasından olan oğlu C.A.'yı ise yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, karısı B.K.’Yİ evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ş.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

18 Ağustos

Cinayet

Kocaeli’de C.Y.E. isimli erkek, sevgilisi Nuhbe Yılmaz (36) isimli kadını evinde boğarak öldürdü, tutuklandı. Kadının kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirildiği ancak burada hayatını kaybeden kadının boğularak öldüğünün anlaşıldığı öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da kuryelik yapan İ.Ç. (35) isimli erkek, D.K. (26) isimli sipariş sahibi kadını arayarak taciz etti. Gözaltına alınan erkeğin, 11 suç kaydı olduğu bildirildi.

Tekirdağ’da S.Ö. isimli kadın, E.K. (46) isimli bir erkeğin plajda kendisiyle beraber denize giren birçok kadının cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği söyledi. Telefonunda kadınların yakın çekim görüntüleri olduğu öğrenilen erkek serbest bırakıldı.

19 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Konya’da Nuriye Aydın (80) evinde ölü bulundu.

Diyarbakır’da Ayşe H. (78) inşaat halindeki binadan “atlayarak” intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.S. isimli kadın, kocası S.S.’nin kendisine zorla uyuşturucu vermeye çalıştığını, kabul etmeyince darp ettiğini söyledi, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de H.K. isimli erkek, eski karısı H.K.’yi sopayla darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Samsun’da M.U. (53) isimli erkek, karısı F.U. (36) ile kızları T.U.’yu (20) darp etti. T.U. KADES’ten ihbarda bulundu, oğulları A.U. (19) ise babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. A.U. tutuklandı.

20 Ağustos

Çocuk Cinayeti

Manisa'da Ömür Ö. (49) isimli erkek, Ayten Gül Ö. (10) isimli kızını iple boğarak öldürdü, intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Seher K. (70) evinde ölü bulundu.

Kastamonu’da Emine G. (60) evinin odunluğunda ölü bulundu.

Tehdit

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan N.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı ile görüşmek istedi. Kadın KADES’ten ihbarda bulundu, erkek yanında getirdiği pompalı tüfekle sokakta intihar girişiminde bulundu.

İstanbul’da E.T. isimli kadın, internet üzerinden bahçe mobilyası siparişi verdiği erkeğin kendisini telefonda tehdit ve taciz ettiğini, parasını gasp ettiğini ve hakarette bulunduğu söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

21 Ağustos

Cinayet

Konya'da B.D. (53) isimli erkek, otomobil içerisinde karısı Elif D.’yi (37) bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Tülay B. isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.Y. isimli erkek, karısı A.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Manisa’da Y.A. (37) isimli erkek, dini nikahlı hamile karısı S.N.A.’yı (19) sokakta çocuğunun yanında darp etti, tutuklandı. Kadını 14 yaşından beri darp ettiği ve 18 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de emekli polis M.B. isimli erkek, oturduğu sitedeki komşusu B.G. (54) isimli kadını site bahçesinde sopayla darp etti, boğazını sıktı ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, bahçeye çıkmaya korktuğunu söyleyen kadın koruma talebinde bulundu.

Samsun’da G.E. (44) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Ö.E.’yi (33) evde bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Taciz

Kocaeli’de F.A. isimli erkek, sosyal medya üzerinden bir kadını çok kez taciz etti. Kadın kocası O.K.’ye söyledi, O.K. ve erkek arkadaşları F.A.’yı darp etti. Erkekler gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da kasaplık yapan Y.E.E. isimli erkek, dükkanına gelen Z.U. ve E.G. isimli kız çocuklarını istismar etti. Erkek gözaltına alındı.

22 Ağustos

Cinayet

Urfa’da G.Ç. isimli erkek, bir işletmede Nuh K.’yi silahla ateş ederek öldürdü, ardından evinde tartıştığı karısı Gülizar Ç’yi de tüfekle vurarak öldürdü. G.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Nazmiye G. (73) isimli kadın dere kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.S. isimli erkek, karısı N.S.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

Edirne’de N.T. isimli erkek, karısı E.T.’yi darp etti, kadının telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Antalya’da A.A. (30) isimli erkek, kendisini darp ettiği için boşanma davası açan karısı B.A.’yı (31) dolandırdı, kadın şikayetçi olunca ölümle tehdit etti.

23 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.K. isimli erkek, karısı T.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Edirne’de E.D. isimli kadın, A.D.K. isimli erkeğin evine gelerek kendisini taciz ettiğini söyledi, şikayetçi oldu.

24 Ağustos

Cinayet

Tekirdağ’da H.D. (45) isimli erkek, tartıştığı karısı Elif D.’yi (38) evde darp ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir'de Fatma Ç. (41) evinde ölü olarak bulundu.

Meşru Müdafaa

İstanbul’da E.C. (25) isimli kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Sezgin C.’yi (33) evde silahla vurarak öldürdü. Kadının kendisini darp eden kocasını boşamak için dava açtığı, erkeğin ise kadının kaldığı aile evine gelip tehdit ettiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.D. isimli erkek, karısı H.D.’yi çatal ve bıçakla yüzünü yaraladı, darp etti. Erkeğin uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi, gözaltına alındı.

Edirne’de S.Ş. isimli erkek, eski sevgilisi A.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

25 Ağustos

Cinayet

Mersin'de M.O. (46) isimli erkek, öğretmen sevgilisi Derya Devrim Emir (47) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kendisinden haber alınamayan kadın, yazlık sitede bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

Çocuk Cinayeti

Konya'da, M.Ö. (30) isimli erkek, evde tartıştığı karısı S.Ö.’ye tüfekle ateş ederek yaraladı, olay sırasında annesinin önüne geçen kızları Dilan Ö.’yü (5) öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bartın’da D.D. (24) isimli kadın evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da 10 erkek, tekel bayide çalışan R.A. (18) isimli kızı darp etti, dişlerini kırdı. Gözaltına alınan erkekler serbest bırakıldı.

İstanbul’da H.K. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı A.K.’nin anne ve babasının evine silahla ateş etti, tehdit ve hakarette bulundu. A.K.’nin, bir yıldır sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Bartın’da E.G. isimli erkek, öz çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

Sakarya'da Ö.A. (35) isimli erkek, kendisine ait fındık bahçesinde çalışan B.Ş. (16) isimli oğlan çocuğuna cinsel ilişki teklifinde bulundu, çocuk kabul etmeyince zorla cinsel organına dokundu. Çocuk şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

26 Ağustos

Cinayet

Balıkesir'de M.S. (44) isimli erkek, kızı Eylem S.’yi (18) arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıkları sırada boğarak öldürdü, cesedi çekyata sakladı. Erkek olay yerinden kaçtı, tutuklandı.

Muğla’da hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olan M.K. (43) isimli erkek, park halindeki otomobilin içinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısı Senem K.’yi (40) bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Ayrıca erkeğin, internette çakı ve bıçak kelimelerini arattığı, "eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım? Barodan avukat nasıl bulunur?" şeklinde arama yaptığı öğrenildi.

Zonguldak’ta O.Ş. isimli erkek, aynı evde birlikte yaşadığı kardeşi Emine S'yi (42) bıçaklayarak öldürdü, kadının kocası İ.S. ile çiftin çocukları B.S. ve İ.S'yi yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Nilüfer A. üçüncü kattan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı Y.O.’yu Tiktok kullandığı gerekçesiyle darp etti, hakarette bulundu.

Batman’da Abdullah Çakar (21), mezrada ekmek pişiren S.A. (22) isimli kadını pompalı tüfekle yaraladı, aynı silahla intihar etti. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk İstismarı

Konya'da bir market sahibi erkek, market çalışanı 17 yaşındaki kız çocuğunu çok kez istismar etti. Kız, istismar anının gizlice telefonla kaydetti, sosyal medyada yayınladı.

27 Ağustos

Çocuk Cinayeti

İzmir’de V.Ş. (45) isimli erkek, zeytinlik alana getirdiği Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira (14) isimli kız çocuklarını silahla vurarak öldürdü, H.N. (11) isimli kız çocuğunu ise yaraladı. Erkek intihar girişiminde bulundu, H.N. ile hastaneye kaldırıldı. Olaydan önce komşularına karısını da öldüreceğini söyleyen erkek, karısını sürekli darp ettiği için hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı olduğu, çocuklarıyla aile evinde kaldığı öğrenildi. Kadının babası N.A., “çocuklar bizimle yaşıyordu. Babaları özlediğini söyledi. ‘Benim görmeye hakkım yok mu?’ dediğini, bu nedenle çocukların 2 haftalığına babalarının yanına gittiğini söyledi.

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da yalnız başına yaşayan Nevin S. (53) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da C.Ş. ve E.D. isimli oğlan çocukları, C.M. isimli kadını sokakta ve otomobil içinde tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Kadına yardım etmeye çalışan çevredekileri de darp ettiler. Olay yerinden kaçan oğlanlar gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bursa'da S.B. isimli erkek, aracında tartışmaya başladığı sevgilisi H.K. isimli kadını evinin önünde darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Bartın'da O.P. (30) isimli erkek, 7 yıl boyunca darp ettiği boşanma aşamasındaki karısı A.N.P.’yi (27) pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı. Kadının olaydan 5 saat önce sosyal medya hesabından video çekerek, yardım istediği öğrenildi.

Bursa'da bir erkek, çocuk parkında tartıştığı kadını boğazını sıkıp yumruk atarak darp etti. Kadın bağırarak yardım istedi, erkek olay yerinden kaçtı.

28 Ağustos

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.Ü. isimli erkek, karısı Ç.Ü.’yü darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Bursa’da A.K. isimli erkek, annesi ile tartışan babası Selahattin K.'yi bıçaklayarak öldürdü, annesini de ağır yaraladı. A.K. gözaltına alındı.

29 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Urfa’da İde K. (20) isimli kadın, sulama kanalına “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.Y. isimli erkek, karısı V.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek eski sevgilisi olan kadını sokakta takip edip aracıyla sıkıştırdıktan sonra darp etti. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran erkek, kadının yardım için bağırmasıyla olay yerinden kaçtı.

İzmir’de bir erkek, karısını sokakta darp etti. Kadın, "kimse yok mu?" diye bağırarak yardım istedi.

Çocuk İstismarı

Urfa’da 70 Yaşlarındaki bir erkek, öz torununu istismar etti.

30 Ağustos

Cinayet

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.K. (35) isimli erkek, motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu karısı E.K.’yi (32) bıçaklayarak yaraladı, kadının yanındaki arkadaşı Ebru Duvar’ı (36) ise öldürdü. İntihar girişiminde bulunan erkek ile karısı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da M.D. (55) isimli erkek, geçimsizlik nedeniyle evini terk eden karısı Ayşe D.’yi (52) sokak ortasında parke taşı ile darp ederek öldürdü. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti, M.D. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da voleybol oyuncusu Porto Riko vatandaşı Pilar Marie Victoria L. (28) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.B. isimli erkek, karısı G.B.’yi darp etti, boğazını sıktı. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de H.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı C.Ö.’yü tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de B.İ. isimli erkek, eski sevgilisi S.B. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

31 Ağustos

Şüpheli Ölüm

Muğla’da tatile gelen ve ülkesine dönüş tarihini kaçırması üzerine kayıp ihbarında bulunulan Rusya vatandaşı Natalya S. (48) sarp bir arazide ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli kadın, beraber yaşadığı S.Ö. isimli erkeğin kendisini darp ve tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de Y.T. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı alan karısı T.T.’yi evine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

(EY/EMK)