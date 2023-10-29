Erkek öğretmenden kadın öğretmene "harem-selamlık" saldırısı

Kırklareli Lülerburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin sorumlu müdürü Engin Y., yemekhaneye öğrencilerini götüren öğretmen Aylin G.'ye 'harem-selamlık perdesi'nin açık kaldığı gerekçesi ile saldırdı.

Darp raporu alan öğretmen, saldırgan erkek müdürden şikayetçi oldu. Lise öğrencilerinin yatılı kaldığı pansiyonun yemekhanesinde kameraların çalışmadığı ortaya çıktı.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, birkaç hafta önce perdeyle ayrılarak haremlik selamlık hale getirilen yemekhaneye, Mehmet Akif Ersoy Teknik Anadolu Lisesi’ne taşımalı okuyan öğrenciler, sorumlu öğretmenleri Aylin G. ile birlikte gitti.

Öğretmen G., kız öğrencilerin olduğu taraftan perdeyi açarak yemek alınan tarafa geçti.

Ardından Lüleburgaz İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin pansiyonunda sorumlu müdür yardımcısı Engin Y., ayağa kalkarak perdeyi kapattı. Perdeyi neden kapattığını, öğrencilere göremediğini söyleyen G.'nin müdür yardımcısı üzerine yürüyerek bağırmaya başladı. Kendisine bağıran ve üzerine yürüyen müdür yardımcısından uzaklaşmaya çalışan öğretmen G.'nin elindeki tabldot yere düştü. Üzerine yemek dökülen müdür yardımcısı Y. kadın meslektaşlarına saldırdı.

Şiddete maruz bırakılan öğretmen polisi arayarak, müdür yardımcısından şikayetçi oldu.

Kollarında, bacaklarında ve başında darbeye bağlı morluklar oluşan öğretmen G. ayrıca darp raporu aldı.

Erkek Şiddeti Çetelesi

"Kadın Öğretmenler Yöneticiliğe Yükselmede Ayrımcılığa Maruz Kalıyor"

(EMK)