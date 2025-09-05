Erkan Baş: Hilal’i anan üç genç gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, üç üniversite öğrencisinin polis baskınıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Baş, X’teki paylaşımında gece saatlerinde yaptığı açıklamada parti avukatlarının kendisini aradığını belirterek, “Biri daha yeni üniversiteye girmiş, en büyüğü 20 yaşında üç yoldaşımızın evleri polis tarafından basıldı, gözaltına alınıyorlarmış” dedi.

Gençlerin, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşında hayatını kaybeden Hilal için yapılan anmaya ve cinayeti protesto eylemine katıldıkları için gözaltına alındıklarını söyleyen Baş, iktidarı eleştirdi:

“Üniversite kampüsünde bir kız çocuğunun katledilmesini engelleyemeyen, katilleri bir kapıdan alıp öbüründen salıveren iktidar görevinin başında! Alçaksınız! Er ya da geç hesaplaşacağız!”

