HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 09:48
1 dk Okuma

Erkan Baş: Hilal’i anan üç genç gözaltına alındı

Baş, “Üniversite kampüsünde bir kız çocuğunun katledilmesini engelleyemeyen, katilleri bir kapıdan alıp öbüründen salıveren iktidar görevinin başında" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Erkan Baş: Hilal’i anan üç genç gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, üç üniversite öğrencisinin polis baskınıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Baş, X’teki paylaşımında gece saatlerinde yaptığı açıklamada parti avukatlarının kendisini aradığını belirterek, “Biri daha yeni üniversiteye girmiş, en büyüğü 20 yaşında üç yoldaşımızın evleri polis tarafından basıldı, gözaltına alınıyorlarmış” dedi.

Gençlerin, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşında hayatını kaybeden Hilal için yapılan anmaya ve cinayeti protesto eylemine katıldıkları için gözaltına alındıklarını söyleyen Baş, iktidarı eleştirdi:

“Üniversite kampüsünde bir kız çocuğunun katledilmesini engelleyemeyen, katilleri bir kapıdan alıp öbüründen salıveren iktidar görevinin başında! Alçaksınız! Er ya da geç hesaplaşacağız!”

Boğaziçi Üniversitesi: Fail etkinliğe davetiye ile geldi, otoparka yönlendirilen araç aranmadı
Boğaziçi Üniversitesi: Fail etkinliğe davetiye ile geldi, otoparka yönlendirilen araç aranmadı
1 Eylül 2025
Boğaziçi Üniversitesi’ne silahlı giren bir erkek, lojmanda çalışan kız çocuğunu öldürdü
Boğaziçi Üniversitesi’ne silahlı giren bir erkek, lojmanda çalışan kız çocuğunu öldürdü
30 Ağustos 2025
Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz
Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz
31 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Erkan Baş TKP erkek şiddeti gençler
