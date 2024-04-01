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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 16:06
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 16:15
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Erkan Baş: Bundan sonra da mücadelenin tam kalbinde olmaya devam edeceğiz

"TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erkan Baş: Bundan sonra da mücadelenin tam kalbinde olmaya devam edeceğiz

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gebze’de AKP ve İYİ Parti’nin ardından yüzde 19,92 ile üçüncü sırada çıkan Baş, “başarısızlığı üstlenmekten imtina etmediklerini” söyledi. Ayrıca CHP ve DEM Parti’yi tebrik etti:

Zor bir seçim dönemini ülkemiz adına büyük mutluluk, mücadelemiz adına ise büyük bir umutla geride bıraktık. Başta tüm ağır koşullara rağmen yılmayan ve yine hepimize yol açan halkımızı kutluyorum. CHP ve DEM Parti yönetimleri ile üyelerini de başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Türkiye İşçi Partisi olarak seçim sonuçlarını detaylı biçimde değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk sonuçlarımızı bugün, kapsamlı bir değerlendirmeyi ise hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısı ertesinde paylaşacağız.

Ama şunun bilinmesini isterim: TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz.

Oyunu böyle bir seçimde bile Türkiye İşçi Partisi’nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Desteğini oy vermeden de olsa gösteren tüm yurttaşlarımızı ise sevgiyle selamlıyor, size layık olmak için daha çok çabalayacağımıza söz veriyorum.

Mücadele sürüyor, mücadele büyüyor. Biz de hep olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin tam kalbinde, halkımızın yanı başında olmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz, mutlaka kazanacağız.

(HA)

Seçim 2024 Erkan Baş TİP
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