ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 12:04 10 Kasım 2026 12:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 12:07 10 Kasım 2026 12:07
Okuma Okuma:  3 dakika

Erkan Baş: “Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız” dediler

Konuşmasının sonunda hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Baş, “Bugüne kadar olduğundan daha fazla bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı elimizden geleni yapacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erkan Baş: “Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız” dediler
*Ahmet Saymadi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

*TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığını, siyasi tutuklamaları ve iş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını eleştirdi.

*Baş, "Türkiye'de tutuklama muhalefete bir kural, iktidara yakınsanız istisna" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargının bağımsız ve tarafsız olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren Baş, cezaevi ve adliye sayısındaki artışın adalet anlamına gelmediğini belirtti. Demirtaş, İmamoğlu ve Atalay'ın tutuklu olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını söyledi. Fon soruşturmasında Fatma Betül'ün gözaltından 50 gün sonra tutuklandığını anlatan Baş, suç örgütü iddialarına ilişkin listelerin neden açıklanmadığını sordu.

*Soma'da 301 madencinin öldüğünü, ancak cezaevinde patronların değil, ailelerin avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'nın bulunduğunu söyledi.

*Ahmet Şık'ın arkadaşı Ahmet Saymadi'nin tutuklandığını, ifadesi sırasında Şık'ın paylaşımlarını silmesi karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini öne süren Baş, bunu "mafya hukuku" olarak niteledi ve hukuksuzluğa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, yargı bağımsızlığını, siyasi tutuklamaları ve iş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını eleştirdi. Baş, “Türkiye’de tutuklama muhalefete bir kural, iktidara yakınsanız istisna” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yargının bağımsız ve tarafsız olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Baş, cezaevi ve adliye binalarının sayısındaki artışın adaletin sağlandığı anlamına gelmediğini söyledi.

Baş, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay’ın tutuklu olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Yemin ederim tek doğru şey cezaevi sayısı artıyor, adalet sarayı sayısı artıyor. Neymiş? Yargı bağımsızmış, tarafsızmış. Bunu duyunca hangi ülkeden bahsediyorsunuz diye sorasım geliyor. Demirtaş hapiste, İmamoğlu hapiste, Can Atalay hapiste, sayısız siyasetçi hapiste. Anayasa Mahkemesi kararları bile uygulanmıyor ama tarafsızmış.”

“Patronlar dışarıda, ailelerin avukatları içeride, işçiler yer altında”

Baş, konuşmasında fon soruşturmasına da değinerek Fatma Betül’ün gözaltına alınmasından 50 gün sonra tutuklandığını söyledi. Soruşturmadaki suç örgütü iddialarına ilişkin listelerin neden açıklanmadığını soran Baş, iktidara yakın isimlere farklı, muhaliflere farklı bir yargı uygulandığını belirtti.

İş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını da eleştiren Baş, daha önce aynı bölgede yaşanan iş kazalarını hatırlattı. İşçilerin ölümüne neden olan patronların cezalarının düşürüldüğünü ve serbest kaldığını söyleyen Baş, Soma Katliamı üzerinden de adalet sistemine tepki gösterdi.

Baş, “301 tane madenci öldü bu ülkede. Bugün kim cezaevinde? Sadece onların hakkını savunan iki tane avukat Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı. Bütün patronlar geziyor. Yani patronlar dışarıda, ailelerin avukatları içeride, işçiler yer altında” dedi.

Baş, AKP’nin adalet anlayışının yoksulları ve muhalifleri hedef aldığını belirterek, işçilerin ölümünden sorumlu patronların hesap vermediğini söyledi.

“Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız diyorlar”

Çorlu tren kazası ve suç örgütü soruşturması üzerinden de konuşan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın verdiği soru önergelerini hatırlattı.

Şık’ın önergelerine yanıt alamayınca konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirdiğini söyleyen Baş, ardından Şık’ın ailesinin troller tarafından hedef alındığını, arkadaşı ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi’nin ise tutuklandığını anlattı.

Baş, Saymadi’nin savcılık ifadesi sırasında Şık’ın paylaşımlarını silmesi karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Ahmet’in arkadaşı cezaevine giderken, savcılıkta ifade verirken pazarlık yapıyorlar. ‘Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız’ diyorlar. Bu mu adalet ya? Bu mafya hukuku, mafya çete düzeni. Bu hukuk düzeni falan değil. Yarattığınız ülke böyle.”

“Halkın hakkını arayanları tutuklamaya çalışıyorsunuz”

Yargının hırsızlık ve cinayetlerin hesabını sorması, halkın haklarını savunması gerektiğini söyleyen Baş, iktidarın ise hesap soranları hedef aldığını belirtti.

Baş, “Biz işçileri öldürenler yargılansın istiyoruz, siz engeller çıkartıyorsunuz. Biz hırsızı, katili bulmaya çalışıyoruz, siz yargıyı bizim karşımıza çıkartıyorsunuz. Hırsız yakalamaya çalışanı kelepçeliyorsunuz. Katil yakalamaya çalışanı cezaevine atmaya çalışıyorsunuz. Halkın hakkını arayanları tutuklamaya çalışıyorsunuz” dedi.

Konuşmasının sonunda hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Baş, Adalet Bakanı Gürlek’e seslendi:

“Bir hukuksuzluk düzeni yarattınız ama şunu bilin. Biz korkmuyoruz. Bugüne kadar olduğundan daha fazla bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı elimizden geleni yapacağız.”

Saymadi: “Ahmet Şık’la ilişkim soruldu, uyuşturucuyla ilgili somut bir fiil sorulmadı”
CEZAEVİ SÖYLEŞİSİ
Saymadi: “Ahmet Şık’la ilişkim soruldu, uyuşturucuyla ilgili somut bir fiil sorulmadı”
26 Ekim 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet saymadi Ahmet Şık Erkan Baş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git