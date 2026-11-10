Erkan Baş: “Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız” dediler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, yargı bağımsızlığını, siyasi tutuklamaları ve iş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını eleştirdi. Baş, “Türkiye’de tutuklama muhalefete bir kural, iktidara yakınsanız istisna” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yargının bağımsız ve tarafsız olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Baş, cezaevi ve adliye binalarının sayısındaki artışın adaletin sağlandığı anlamına gelmediğini söyledi.
Baş, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay’ın tutuklu olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını hatırlatarak şöyle konuştu:
“Yemin ederim tek doğru şey cezaevi sayısı artıyor, adalet sarayı sayısı artıyor. Neymiş? Yargı bağımsızmış, tarafsızmış. Bunu duyunca hangi ülkeden bahsediyorsunuz diye sorasım geliyor. Demirtaş hapiste, İmamoğlu hapiste, Can Atalay hapiste, sayısız siyasetçi hapiste. Anayasa Mahkemesi kararları bile uygulanmıyor ama tarafsızmış.”
“Patronlar dışarıda, ailelerin avukatları içeride, işçiler yer altında”
Baş, konuşmasında fon soruşturmasına da değinerek Fatma Betül’ün gözaltına alınmasından 50 gün sonra tutuklandığını söyledi. Soruşturmadaki suç örgütü iddialarına ilişkin listelerin neden açıklanmadığını soran Baş, iktidara yakın isimlere farklı, muhaliflere farklı bir yargı uygulandığını belirtti.
İş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını da eleştiren Baş, daha önce aynı bölgede yaşanan iş kazalarını hatırlattı. İşçilerin ölümüne neden olan patronların cezalarının düşürüldüğünü ve serbest kaldığını söyleyen Baş, Soma Katliamı üzerinden de adalet sistemine tepki gösterdi.
Baş, “301 tane madenci öldü bu ülkede. Bugün kim cezaevinde? Sadece onların hakkını savunan iki tane avukat Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı. Bütün patronlar geziyor. Yani patronlar dışarıda, ailelerin avukatları içeride, işçiler yer altında” dedi.
Baş, AKP’nin adalet anlayışının yoksulları ve muhalifleri hedef aldığını belirterek, işçilerin ölümünden sorumlu patronların hesap vermediğini söyledi.
“Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız diyorlar”
Çorlu tren kazası ve suç örgütü soruşturması üzerinden de konuşan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın verdiği soru önergelerini hatırlattı.
Şık’ın önergelerine yanıt alamayınca konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirdiğini söyleyen Baş, ardından Şık’ın ailesinin troller tarafından hedef alındığını, arkadaşı ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi’nin ise tutuklandığını anlattı.
Baş, Saymadi’nin savcılık ifadesi sırasında Şık’ın paylaşımlarını silmesi karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini öne sürerek şöyle konuştu:
“Ahmet’in arkadaşı cezaevine giderken, savcılıkta ifade verirken pazarlık yapıyorlar. ‘Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız’ diyorlar. Bu mu adalet ya? Bu mafya hukuku, mafya çete düzeni. Bu hukuk düzeni falan değil. Yarattığınız ülke böyle.”
“Halkın hakkını arayanları tutuklamaya çalışıyorsunuz”
Yargının hırsızlık ve cinayetlerin hesabını sorması, halkın haklarını savunması gerektiğini söyleyen Baş, iktidarın ise hesap soranları hedef aldığını belirtti.
Baş, “Biz işçileri öldürenler yargılansın istiyoruz, siz engeller çıkartıyorsunuz. Biz hırsızı, katili bulmaya çalışıyoruz, siz yargıyı bizim karşımıza çıkartıyorsunuz. Hırsız yakalamaya çalışanı kelepçeliyorsunuz. Katil yakalamaya çalışanı cezaevine atmaya çalışıyorsunuz. Halkın hakkını arayanları tutuklamaya çalışıyorsunuz” dedi.
Konuşmasının sonunda hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Baş, Adalet Bakanı Gürlek’e seslendi:
“Bir hukuksuzluk düzeni yarattınız ama şunu bilin. Biz korkmuyoruz. Bugüne kadar olduğundan daha fazla bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı elimizden geleni yapacağız.”
CEZAEVİ SÖYLEŞİSİ
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(EMK)