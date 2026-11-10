Erkan Baş: “Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız” dediler

*TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığını, siyasi tutuklamaları ve iş cinayetlerinde patronların cezasız kalmasını eleştirdi.

*Baş, "Türkiye'de tutuklama muhalefete bir kural, iktidara yakınsanız istisna" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargının bağımsız ve tarafsız olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren Baş, cezaevi ve adliye sayısındaki artışın adalet anlamına gelmediğini belirtti. Demirtaş, İmamoğlu ve Atalay'ın tutuklu olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını söyledi. Fon soruşturmasında Fatma Betül'ün gözaltından 50 gün sonra tutuklandığını anlatan Baş, suç örgütü iddialarına ilişkin listelerin neden açıklanmadığını sordu.

*Soma'da 301 madencinin öldüğünü, ancak cezaevinde patronların değil, ailelerin avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'nın bulunduğunu söyledi.

*Ahmet Şık'ın arkadaşı Ahmet Saymadi'nin tutuklandığını, ifadesi sırasında Şık'ın paylaşımlarını silmesi karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini öne süren Baş, bunu "mafya hukuku" olarak niteledi ve hukuksuzluğa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.