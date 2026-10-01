Erişime engellenen T24, okurlarını mobil uygulamaya yönlendirdi

“Ailem Güvende” operasyonlarında kapsamında kapatılan haber portalı T24, okurlarına mobil uygulaması üzerinden erişilebileceğini duyurdu. Ayrıca haberlere buradan da erişebilirsiniz.

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T24, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “T24’e aşağıdaki linklerden uygulamamızı ücretsiz indirerek erişim sağlayabilirsiniz” diye seslendi. App Store ve Google Play bağlantılarını paylaştı.

Türkiye’yle dertleşme; T24’e erişim nasıl engellenebildi!



T24’e erişim, “son bir yılda yayımlanan 118 yazının Türk aile düzeninin bozulmasına yönelik olduğu” iddiası eşliğinde “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla” engellendi. Ancak karara dayanak… pic.twitter.com/qs214Y51fK — T24 (@t24comtr_) September 30, 2026

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, erişim engeli kararının “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alındığını duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasında, T24’ün son bir yıl içerisinde yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası niteliği taşıdığı” öne sürmüş ve şöyle demişti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu ‘Ailem Güvende’ soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.”

(EMK)