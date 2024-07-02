Erişilebilir ulaşım nasıl olmalı?
Şehir yaşamında engellilerin de engelsiz bir şekilde yaşayabilmesi mümkün, yapılması gerekenler ise hiç de zor değil.
Dr. Engin Yılmaz’ın hazırladığı, Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Kentler İçin Erişilebilirlik Beklentileri raporuna göre ulaşımda yapılması gereken erişilebilirlik çalışmaları şu şekilde:
- Şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarında sesli ve görüntülü anonslar bulundurulmalı, anonsu kapalı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemeli.
- Otobüslerin numarası ve geliş gidiş yönünü duraktakilere bildiren dış anonslar bulunmalı.
- Metro, tramvay gibi raylı ulaşım araçlarında gelecek durakta hangi kapının açılacağı seslendirilmeli.
- Minibüsler de dahil tüm toplu taşıma araçlarının alçak tabanlı ve tekerlekli sandalye erişimine uygun olmalı.
- İstasyonlarda kılavuz yollar yer almalıdır.
- Tüm toplu taşıma istasyonlarının tekerlekli sandalye erişimine uygun olmalı.
- Metro istasyonlarında kapalı alan navigasyon uygulamaları doğru ve çalışır hale getirilmeli.
- Metro istasyonlarındaki X ray cihazları vb. donatılar kılavuz yol üzerine gelmeyecek şekilde konumlandırılmalı.
- Tüm duraklar dokunsal uyarıcılarla belirgin hale getirilmeli, tüm harita uygulamalarında kentteki tüm durakların konumlarının doğru işaretlenmeli.
- İskele ve vapur girişlerinin tekerlekli sandalye erişimine uygun olmalı, deniz araçlarının içinde de merdiven ve çıkışlara yönlendiren kılavuz izlerin bulunması sağlanmalı.
- Engelli yolcuların toplu taşımada hareket ederken yol üzerinde durak harici noktalarda da inebilmeleri için kolaylık sağlanmalıdır.
- Ulaşımla ilgili tüm mobil uygulama, web sayfası gibi alanların erişilebilir olmalı.
- İstasyon ve benzeri yerlerdeki biletleme makineleri ve kioskların erişilebilir olması için gerekli çalışmalar yapılmalı.
- Ulaşım alanlarındaki herhangi bir güzergah değişikliği, sefer iptali, tadilat gibi anlık gelişmelerden engelliler daha kolay haberdar edilmeli.
- İhtiyaç sahibi engellilerin ev veya iş yerlerinden veya aktarma merkezlerinden en yakın ve erişilebilir toplu taşıma alanına geliş gidişleri için önceden rezervasyon yapılarak çalışacak mekik servisleri oluşturulmalı.
- İhtiyaç duyan engellilerin sürücülü veya sürücüsüz erişilebilir araç kiralamaları noktasında kendilerine çabuk aksiyon alabilmeleri için kolaylık sağlanmalı.
(AD/Mİ)