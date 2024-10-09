"Erişilebilir bir festival mümkün"

Erişilebilirlik, engellilerin yönelik ayrımcılığın en başında geliyor. Sokaklar, binalar, okullar, toplu taşımalar ve aklınıza gelecek tüm alanlar erişilebilir olmadığı için engelliler sosyal hayattan soyutlanıyor.

Sosyal etkinlikler de engellilerin ayrımcılığa maruz kaldığı alanlardan birisi. Etkinlik alanlarının ve içeriğinin erişilebilir olmaması engellilerin katılımı önünde sorun teşkil ediyor.

Peki erişilebilir festival mümkün? Erişilebilir festival nasıl düzenlenir?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM) 4-5 Ekim’de düzenlediği Sivil Sesler Festivali, erişilebilir festivalin nasıl olabileceğini göstermesi açısından bir örnek niteliğinde.

SİVİL SESLER FESTİVALİ "Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”

Etkinlik alanının fiziksel uygunluğunun sağlanması, etkinliklerin erişilebilir hale getirilmesi, alanın körcül betimlemesi, stantlarda Braille alfabenin yer alması, işaret dili tercümanlarının olması vb. erişilebilirlik çalışmalarının hepsi Sivil Sesler Festivali’nde yer aldı.

STGM İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit, İşaret Dili Tercümanı Samet Ünal ve festivalin Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve festivalin Erişilebilirlik Danışma Kurulu’nda yer alan Gülgün Yorgancılar “Erişilebilir festival mümkün mü?” sorusunu bianet’e yanıtladı. (AD)