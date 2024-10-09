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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 12:41
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 14:49
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SİVİL SESLER FESTİVALİ

"Erişilebilir bir festival mümkün"

Sivil Sesler Festivali organizatörleri ve festival katılımcıları 'erişilebilir festivali' bianet'e anlattı.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Erişilebilirlik, engellilerin yönelik ayrımcılığın en başında geliyor. Sokaklar, binalar, okullar, toplu taşımalar ve aklınıza gelecek tüm alanlar erişilebilir olmadığı için engelliler sosyal hayattan soyutlanıyor.

Sosyal etkinlikler de engellilerin ayrımcılığa maruz kaldığı alanlardan birisi. Etkinlik alanlarının ve içeriğinin erişilebilir olmaması engellilerin katılımı önünde sorun teşkil ediyor.

Peki erişilebilir festival mümkün? Erişilebilir festival nasıl düzenlenir?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM)  4-5 Ekim’de düzenlediği Sivil Sesler Festivali, erişilebilir festivalin nasıl olabileceğini göstermesi açısından bir örnek niteliğinde.

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Etkinlik alanının fiziksel uygunluğunun sağlanması, etkinliklerin erişilebilir hale getirilmesi, alanın körcül betimlemesi, stantlarda Braille alfabenin yer alması, işaret dili tercümanlarının olması vb. erişilebilirlik çalışmalarının hepsi Sivil Sesler Festivali’nde yer aldı.

STGM İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit, İşaret Dili Tercümanı Samet Ünal ve festivalin Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve festivalin Erişilebilirlik Danışma Kurulu’nda yer alan Gülgün Yorgancılar “Erişilebilir festival mümkün mü?” sorusunu bianet’e yanıtladı. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
sivil sesler festivali sivil sesler buluşması sivil sesler
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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/haber/turkiye-nin-sivil-sesleri-bu-yil-guclu-sivil-toplum-icin-bulusuyor-300270
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17 Kasım 2023
/haber/sivil-sesler-festivali-basladi-288057
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