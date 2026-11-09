TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.11.2026 09:13 9 Mijdar 2026 09:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.11.2026 09:16 9 Mijdar 2026 09:16
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Êrişî apê Rojin Kabaişê kirin

Parêzerê malbata Rojin Kabaişê, Abdurrahman Karabulut da xuyakirin ku apê Rojîn Kabaişê, Ahmet Kabaiş li Stenbolê rastî êrişa 4 kesên bi rûpoş hatiye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Êrişî apê Rojin Kabaişê kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parêzerê malbata Rojin Kabaişê, Abdurrahman Karabulut diyar kir ku êriş, têkoşîna edaletê ya ji bo mirina Rojin Kabaiş armanc dike û bang li rayedaran kir.

Daxuyaniya parêzer Abdurrahman Karabulut a têkildarî êrişê weha ye:

"Apê Rojîn Kabaişê, miwekîlê min Ahmet Kabaiş, li Stenbolê rastî êrişa fizîkî ya çar kesên rûpoşkirî hatiye û di dema êrişê de gotine 'Dev jî doza Rojînê berdin!'. Êrişkaran, gotiye ku em ê bavê Rojînê, Nizamettin Kabaiş jî wekî te lê bînin û ji cihê bûyerê revîne. Miwekîlê min Ahmet Kabaiş niha bi ambulansê dibin nexweşxaneyê. Ez jî bilez niha diçim Stenbolê.

Ev êriş ne tenê li dijî malbata Kabaiş e, di heman demê de li dijî têkoşîna derxistina rastiyê ya di mirina Rojinê de û li dijî lêgerîna edaletê ye! Ez bang li dezgehên pêwendîdar dikim ku bila êrişkar demildest bên tespîtkirin û girtin, kes û têkiliyên li pişt êrişê bên ronîkirin û ewlehiya malbata Kabaişê bê misogerkirin. Ez di serî de hevkarên xwe yên parêzer, hemû baroyan, rêxistinên mafên mirovan û hiqûqê û her kesê ku xwedî wijdan e, vedixwim ku piştgiriyê bidin malbata Kabaiş."

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojin Kabaiş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê